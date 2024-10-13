|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:46
J написав: 1finanсier написав: angra написав:
Ось вам реальний приклад з життя реальної людини. В 2001 році поїхала в Португалію на заробітки, за 3 роки заробила 20К Євро. Половину з того часу розтратила, а половина ще є. Питання: чи будуть доказом що гроші чесно зароблені контракт з фірмою і щомісячні виписки про отриману зарплату в тих далеких 2001-2004 роках ?
а ці всі кошти двадцать останніх років де у неї були? Під матросом? І тут людина через двадцать років вирішила їх дістати і понести в банк? Просто цікаво, що у неї змінилося, що двадцать років не хотіла гроші ніде світити, а зараз захотіла?
ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%
це ваш спільний знайомий з паном angra? Чи нафантазувати можно будь що. Бо людина, яка змогла розмістити депозити в десяти банках, без проблем знайде 5 банків, щоб розмістити валютні ОВДП. Бо чомусь же депозити не розміщувала в одному банку, правильно?
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:00
ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%[/quote]
це ваш спільний знайомий з паном angra? Чи нафантазувати можно будь що. Бо людина, яка змогла розмістити депозити в десяти банках, без проблем знайде 5 банків, щоб розмістити валютні ОВДП. Бо чомусь же депозити не розміщувала в одному банку, правильно?[/quote]
Економічно реально лише в трьох - Сенсі, Укргазі та Приваті
Решта бере гарну комісію, і якщо у вас не мільйон, то не варто
Ощад наче бере небагато, але зате такий сервіс, що ну його в баню
