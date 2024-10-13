|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:46
J написав: 1finanсier написав: angra написав:
Ось вам реальний приклад з життя реальної людини. В 2001 році поїхала в Португалію на заробітки, за 3 роки заробила 20К Євро. Половину з того часу розтратила, а половина ще є. Питання: чи будуть доказом що гроші чесно зароблені контракт з фірмою і щомісячні виписки про отриману зарплату в тих далеких 2001-2004 роках ?
а ці всі кошти двадцать останніх років де у неї були? Під матросом? І тут людина через двадцать років вирішила їх дістати і понести в банк? Просто цікаво, що у неї змінилося, що двадцать років не хотіла гроші ніде світити, а зараз захотіла?
ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%
це ваш спільний знайомий з паном angra? Чи нафантазувати можно будь що. Бо людина, яка змогла розмістити депозити в десяти банках, без проблем знайде 5 банків, щоб розмістити валютні ОВДП. Бо чомусь же депозити не розміщувала в одному банку, правильно?
1finanсier
Повідомлень: 1119
З нами з: 02.09.19
Подякував: 386 раз.
Подякували: 74 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:00
ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%[/quote]
це ваш спільний знайомий з паном angra? Чи нафантазувати можно будь що. Бо людина, яка змогла розмістити депозити в десяти банках, без проблем знайде 5 банків, щоб розмістити валютні ОВДП. Бо чомусь же депозити не розміщувала в одному банку, правильно?[/quote]
Економічно реально лише в трьох - Сенсі, Укргазі та Приваті
Решта бере гарну комісію, і якщо у вас не мільйон, то не варто
Ощад наче бере небагато, але зате такий сервіс, що ну його в баню
kkg
Повідомлень: 759
З нами з: 25.10.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 118 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 13:22
moveton написав:
,старого депозита там в вариантах нет.
Старий депозит вони дописали з ньюансами
і саме цікаве, що у старого депозиту нема приписок про 3 роки
Документи, що підтверджують отримання коштів за депозитом (тіло та/або проценти)*.
* Приймаються за умови:
наявності документів, що підтверджують первинне джерело походження коштів депозиту;
отримання коштів готівкою не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати ініціювання прибуткової фінансової операції в банку.
J
Повідомлень: 6044
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 329 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 13:38
J написав:
Старий депозит вони дописали з ньюансами
і саме цікаве, що у старого депозиту нема приписок про 3 роки
Наконец-то дописали, правда, как у Сенса, тоже требуется "отримання коштів готівкою"? Ну хоть так. А если на текущем три года лежали, то по прежнему ой?
moveton
Повідомлень: 6461
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 791 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 22:51
kkg написав:
Ощад наче бере небагато, але зате такий сервіс, що ну його в баню
пробували, не сподобалось?
24589
Повідомлень: 271
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 01:01
24589 написав: kkg написав:
Ощад наче бере небагато, але зате такий сервіс, що ну його в баню
пробували, не сподобалось?
Вклинюсь трохи. Купую в ощаді доларові ОВДП. Сервіс то таке дівчатам по шоколадці і все гут. Але в ощаді все ж є одне але. Мені ні разу!!! Не задовольнили мою заявку в повному обсязі. Ріжуть приблизно на пополам. Замовив десять заніс гроші вроді ок. Після торгів кажуть ми купили вам п'ять. Чому так не знаю....
ihorsic
Повідомлень: 1475
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:04
ihorsic написав: 24589 написав: kkg написав:
Ощад наче бере небагато, але зате такий сервіс, що ну його в баню
пробували, не сподобалось?
Вклинюсь трохи. Купую в ощаді доларові ОВДП. Сервіс то таке дівчатам по шоколадці і все гут. Але в ощаді все ж є одне але. Мені ні разу!!! Не задовольнили мою заявку в повному обсязі. Ріжуть приблизно на пополам. Замовив десять заніс гроші вроді ок. Після торгів кажуть ми купили вам п'ять. Чому так не знаю....
Вам повезло з дівчатами
Я пробував, справа не в шоколадці, не тямлять вони в Овдп Плюнув
Був у двох відділеннях, котрі поруч
В одному взагалі круглі очі
В центр добиратися обломався
kkg
Повідомлень: 759
З нами з: 25.10.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 118 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 10:35
ihorsic написав: 24589 написав: kkg написав:
Ощад наче бере небагато, але зате такий сервіс, що ну його в баню
пробували, не сподобалось?
Вклинюсь трохи. Купую в ощаді доларові ОВДП. Сервіс то таке дівчатам по шоколадці і все гут. Але в ощаді все ж є одне але. Мені ні разу!!! Не задовольнили мою заявку в повному обсязі. Ріжуть приблизно на пополам. Замовив десять заніс гроші вроді ок. Після торгів кажуть ми купили вам п'ять. Чому так не знаю....
Ваша заявка була, скоріше за все "неконкурентною", це коли ви просто хочете купити без зазначення дохідності у заявці. Всі неконкурентні заявки задовольняються в останню чергу пропорційно. По доларових паперах, де попит майже завжди перевищує пропозицію, Вам і не могли купити на всі гроші.
Шоколадка - це не гут, а непотрібний атавізм в надії на особливе ставлення чи послуги. Двадцяте століття...
Всюдиносапхайчик
Повідомлень: 721
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 10:40
kkg
Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць.
Всюдиносапхайчик
Повідомлень: 721
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 11:51
підскажіть кредитку від УкрГазБанку можно використовувати для купівлі овдп в рахунок ліміту?
gonzo
Повідомлень: 384
З нами з: 05.01.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 39 раз.
