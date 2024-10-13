RSS
А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?
Як всі так бездумно цим користуються...
  won написав:А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?
Як всі так бездумно цим користуються...

О какой такой тайне речь? Размере выплат государства же по ОВГЗ на эту карту, которые и без неё в налоговую брокер сообщит и которые полезны для справки, что доходы были белые?
won Так а навіщо Дія карту заводити в банку, в якому є "підозрілі" транзакції.
Я надав доступ до банку, в якому отримую зарплату, і роблю покупки, з яких левова частка- харчування. Не бачу ніякої загрози, якщо держава буде знати моє меню.
