Авто в Україні

  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:37

  Ой+ написав:
Від 3 березня до 30 квітня 2026 року Sense Bank спільно з WOG запускає акцію, яка допоможе заощаджувати на кожній поїздці. Просто розраховуйтеся карткою "ВИГОДА" — і отримуйте бонуси або миттєву знижку на пальне.
Варіант 1. Бонуси на WOG PRIDE:
+7 грн бонусів за кожен літр бензину або дизелю;
+3,5 грн бонусів за кожен літр газу.
Варіант 2. Миттєва знижка:
–7 грн з літра бензину або дизелю;
–3,5 грн з літра газу. https://help.sensebank.com.ua/360004793 ... #heading-4

пиз.дец какая у них наценка
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 13:28

тренд наш френд

  _hunter написав:
  Schmit написав:
Козирних "карт" у нас все "більше і більше".

Та вообще ничего страшного не происходит: перетерпел народ зиму с отключениями света/воды - и это перетерпят.
Темболее - если использовать известную методику деления ВВП на площадь населения - легко можно увидеть, что до 3х евро бензин может вообще без проблем рости.

для художників bigkit-ами, краще 1 раз побачити

Зображення
1
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 13:34

А ще акциз "щоб як в Європі" (хоча нас там ніхто не чекає), а ще ПДВ, а ще.......
І після сплати десятків податків, мит, акцизів стаціонарному бандиту ми ще, виявляється, щось комусь винні, "ви зобов'язані...", "треба віддавати борг..."...
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 13:46

[quote="5937402:Schmit"]
А ще акциз "щоб як в Європі" (хоча нас там ніхто не чекає), а ще ПДВ, а ще.......
І після сплати десятків податків, мит, акцизів стаціонарному бандиту ми ще, виявляється, щось комусь винні, "ви зобов'язані...", "треба віддавати борг..."...

усе це + корупція і схематози +бодяга давно є у вартості 1 літр
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 13:54

З 1 вересня 2024 року в Україні стартувало поетапне підвищення акцизного податку на пальне, яке триватиме до 2028 року для досягнення норм ЄС. Акцизи зростають на бензин, дизель та автогаз, що призводить до поступового підвищення цін на АЗС (наприклад, у січні 2025 та 2026 років ставки знову зросли)

"Щоб як в Європі"
