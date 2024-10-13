RSS
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:51

А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?
Як всі так бездумно цим користуються...
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:56

  won написав:А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?
Як всі так бездумно цим користуються...

О какой такой тайне речь? Размере выплат государства же по ОВГЗ на эту карту, которые и без неё в налоговую брокер сообщит и которые полезны для справки, что доходы были белые?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02

won Так а навіщо Дія карту заводити в банку, в якому є "підозрілі" транзакції.
Я надав доступ до банку, в якому отримую зарплату, і роблю покупки, з яких левова частка- харчування. Не бачу ніякої загрози, якщо держава буде знати моє меню.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 15:39

  Всюдиносапхайчик написав:kkg
Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць.

Ну быть премиальным клиентом не обязательно. Но да в Ощаде продажу бумаг в отделениях которые с ними работают сопровождают руководители занимающиеся премиум сегментом. Но основная проблема даже не в этом. Обычно эти самые руководители (в моем центральном отделении района областного центра эти функции исполняет зам.начальника отделения) сами бесправны и мало на что влияют в принципе. Их основная (и единственная функция) собрать все бумаги и передать все "на Киев". После этого все - как решит Киев и когда решит - тогда все освятится. Повлиять "на Киев" никто в отделении не может. Они даже позвонить туда не могут - телефонов киевского отдела занимающегося ценными бумагами - у них попросту нет - только корпоративное мыло, которое киевляне могут тупо игнорить неделями. У меня в ноябре была ситуация когда при погашении бумаг - купон тупо не зачислили. Только на выяснение причины ушла неделя (причина была неуплата мной комиса - 10 грн. за обслуживание счета в месяц - комиссию нигде не видно - по идее тот самый киевский отдел должен был мне сбрасывать счета на мыло - но не сбрасывал. После устранения причины (когда дали сумму и реквизиты счета в течении получаса оплатил) купон в итогу выплатили через неделю (в декабре). Как и где - можно было держать не выплаченный купон - честно говоря не представляю - ведь это кредиторская задолженность. Опять таки попытки связаться с "киевским отделом" через другие каналы - успеха не имели (горячка просто услышав, что вопрос по облигам - умывала руки - даже заявку на проблему отказалась принимать - мол эти операции мы не сопровождаем в принципе, а сотрудники областного управления Ощада подтвердили - что помочь не могут - только если "киевский отдел" сам освятит - то что-то произойдет. В общем в ощаде это каста неприкасаемых какая-то. При этом допускаю, что для каких нибудь "супер-випов" оно может и работать - но стремиться становиться таким в ощАДе - смысла не вижу - отстойнейший банк во всех смыслах - поэтому лезть сюда в облиги - никому не рекомендую
