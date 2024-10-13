|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:59
candidat написав: Navegantes написав: candidat написав:
Скажите, если у Bond UA есть облигации 237556, а у BTC Broker - нет, это означает, что у Bond UA есть какой-то запас, который приобрели ранее у BTC Broker? Или Bond UA при каждой покупке клиента обращается к BTC за соответствующими облигациями, и если у BTC их нет, то покупка на Bond UA не состоится?
Ви неуважно читали текст про одну юрособу і різні платформи. Бонд нічого не вирішує, це просто застосунок, канал продажу ЦП.
237556 БТС вирішив продавати саме через застосунок Бонд. Можливо тому, що при купівлі через застосунок комісія відсутня і це мало б привабити клієнтів, зважаючи також на гарну дохідність (18.30%). Станом на зараз у них лише 116 шт цих паперів
Даже так. Понятно.
Да, 116 - маловато. Не знаю, как у Bond UA, у других брокеров такое количество может распродаться очень быстро.
Просветите ещё по такому вопросу. Покупать на Bond UA можно круглосуточно или какой режим работы? И в какой момент меняется цена облигаций на цену следующего рабочего дня?
Із 116 шт залишилось 20
Я купував через Дію у робочий час. В застосунку жодного разу не купував, там досить обмежений вибір (на сьогодні, наприклад, лише три випуски). Ціна може змінюватись в проміжку 16:30-17:30Update
Ось така відповідь від підтримки Бонд стосовно регламенту опрацювання заявок
"Добрий день!
Заявка на продаж/купівлю - виконання 3 робочих дня, а взагалі +1 робочий день.
Після виконання замовлення на продаж, гроші відображаються у застосунку.
Якщо треба їх виводити - то треба дати заявку на вивід коштів, її отримує бухгалтерія і приймає в роботу.
Зарахування на рахунок - опрацьовує бухгалтерія в робочі дні і в робочий час з 10 до 18"
Все повільно. Продати і в той же день щось придбати, як я звик у інших брокерів, тут не вийде.
Navegantes
Повідомлень: 639
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 166 раз.
2
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 09:48
А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
ihorsic
Повідомлень: 1479
З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 77 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 12:33
ihorsic написав:
А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
22% портфеля ОВДП тримаю в паперах 2028 року погашення (2/3 з них з погашенням у березні-квітні 2028)
Navegantes
Повідомлень: 639
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 166 раз.
2
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:49
ihorsic написав:
А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
Рискующих заработать кучу денег? Есть у меня такое в портфеле. А что за катаклизм планируется через два года?
moveton
Повідомлень: 6518
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 792 раз.
3
8
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:58
Navegantes написав: ihorsic написав:
А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
22% портфеля ОВДП тримаю в паперах 2028 року погашення (2/3 з них з погашенням у березні-квітні 2028)
22% це від млн грн чи млн доларів, щоб розуміти наскільки ви агресивний гравець на ринку
prodigy
Повідомлень: 13155
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3382 раз.
- Подякували: 3360 раз.
1
4
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 18:21
prodigy написав: Navegantes написав: ihorsic написав:
А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
22% портфеля ОВДП тримаю в паперах 2028 року погашення (2/3 з них з погашенням у березні-квітні 2028)
22% це від млн грн чи млн доларів, щоб розуміти наскільки ви агресивний гравець на ринку
Не агресивний
Navegantes
Повідомлень: 639
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 166 раз.
2
1
