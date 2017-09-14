RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:07

  Banderlog написав:
  Water написав:Хтось жеш повинен приймать участь у гей-парадах та шастать у потягах з Берліну до Парізу з квитком за 250 ойро в 1 класі, вірно? Чи ти хочеш шоби TGV збанкрутіло?
харош кривлятись. Питання пряме -чого не воюєш? Ти ж ідєйний. Овоча проганяв. То шо мішало за 10 років війни піти на фронт?

Та ну дай хоч одним оком подивитись через задній прохід на ЛГБТ-форум.
А так чому-б мені не піти начальником охорони Ч..о...нерго?
Ну там генерального охоронять від посторонніх ліц, хтось повинен управу охоронять, вона сама себе не охороняє.
Плани-заходи разом з СБУ по попередженню терористичних актів на вручених мені об`єктах. Плюс премія, плюс недалеко від географічного центру Європи.
Ось тільки з бджолами у мене не задалось.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:коли я писав в жовтні минулого року що в києві буде армагедець.
Підсумовуємо
4+ рік війни..
за весь час...
По Закарпаттю - 2 удари
По Галичині - 277 ударів
.....
Зараз бють по Києву, раз в три дні по 300 + шахедів.....

Висновок
Все що може педерація на 4+ році війни це запустити 100+ шахедів в день , які НЕ В СТАНІ погасити енергозабезпечення ОДНОГОміста...
Той самий Київ ,має проблеми приблизно в 30% будівель міста+ має планові відключення десь по 12 годин в день....

Тобто ВСЕ ЩО МОЖУТЬ москалі це створити відносно серьозні проблеми для 1 млн мешканців Києва і то при умові зовнішньої температури нижче 10 градусів...
Це по ударам по цивільній інфраструктурі
І при цьому на четвертий день після ОСНОВНОГО удару - ситуація покращується в рази... а так як влада зрозуміла , що удари просто концентруються на якесь ОДНЕ місто , то перекинувши з міфст по яким удари не проводяться додаткову кількість комунальтників на протязі місяця ( і це більше залежить від температури) повернуть в більш-менш нормальне( як для війни ) русло життя в будь-якому місту України яке не знаходиться в прифронтовій зоні.

Тепер по фронту
3,14доболи з секти можем павтарить грозять Європі... а самі захлинулись кровью під Купянськом-Покровськом.....
І якби не пройоб влади в лютому 2022 року , то сьогодні москалі займають менше території України ніж вони займали в жовтні-листопаді 2022 року..
Тобто якби тоді збирались не на шашлики а воювати - то сиділа б москальня на кордоні 22 лютого 2022 року....

Таким чином
Всі алярми ладів і бандерлогів- це просто позиції неадекватних людей
один совком був совком і залишиться
другий переживає що розженуть його кормушку ( і те що він отримував там на халяву явно більше ніж те що він отримує сьогодні як майор ЗСУ - того його й криє)
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:14

  Water написав:.
Ось тільки з бджолами у мене не задалось.

Понятно. Балабол. Як песікіт :lol:
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:22

Є хороший сайт який спостерігає за пожежами
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:tsd-daily;d:24hrs;@40.8,53.2,5.5z
Так от
В Україні пожежа - 1
В педерації (європейська частина та яка в досягнення наших дронів ) -
200 км до нашого міжнародного кордону - 5 штук
200-700 км - 1 штука
700-100 км - 8 штук

Так що те що ми не можемо робити ракетами... москалі роблять самостійно за допомогою
а - своєї безалаберності
б - наших далекобійних дронів

Більш наглядно для нас - тут
https://epravda.com.ua/weeklycharts/yaki-cili-rosiji-analiz-udariv-po-ukrajinskih-mistah-808992/
ЕП зібрала дані щодо пожеж для Києва і семи українських обласних центрів. За останній рік було зафіксовано 3,2 тис. таких випадків.

Кожна така "точка" на карті – це осередок пожежі після ракетного чи дронового удару, яких у мирний час не могло б бути в такій великій кількості.
Київ
Дніпро
Харків
Запоріжжя
Херсон
Луцьк
Суми
Одеса

3200 за рік для ВОСЬМИ найбільших міст.......
По одній пожежі в день за останній рік для кожного з цих міст..
і це те що педераційники з бандерлогом і ладом вважають достатнім щоб ми капітулювали ?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:28

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:Китай розвинений, бо співпрацював з Заходом. так, студентів танками подавив, але на Захід молився. а зараз, коли вирішив побикувати - подивимось, що станеться з китайським дивом.

шаманчик, тебе вже не тільки гугл забанив, а і чат опаті?
Китай за підсумками 2025 року зафіксував рекордний торговельний профіцит у розмірі майже $1,2 трлн на тлі зростання експорту до країн Азії, Африки та Європейського Союзу, попри торговельні обмеження з боку Сполучених Штатів.

а якийсь дурник (не впевнений що саме ти) писав тут про капут тому Китаю ))

це тобі потрібен ШІ, я й без нього деякими речами володію. й як це заперечує той факт, що успіх Китаю почався та розвивався на співпраці з Заходом? без неї нічого цього не було.

а трильйон профіциту при експорті 3,8 трильйона - це має деякі ризики, особливо про продажі в Африку - але цього ти вже не зрозумієш ;)
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:51

При средней 367 долл. вряд ли 1200+ имели 15%, думаю, заметно меньше.
Но в любое время есть какой-то % хорошо зарабатывающих. И сегодня есть люди, которые зарабатывают миллионы. А кто-то в это же время воюет на фронте.

Кернес "міняв сторону". Но по итогу сделал много, чтобы в Харькове не было ХНР. И сделал это относительно мирным путём, без стрельбы и пожаров. Я не выставляю его ангелом или пламенным патриотом, говорю только о результатах его деятельности. Сколько наезжали на Терехова, что он говорил на русском. Да и бог с ним. Но жизнь в Харькове он обеспечивает лучше, чем многие другие мэры в более благополучных городах.

Ролик в посте viewtopic.php?p=5926693&sid=7815bfdf1529cb2859a26b6476c6bc8e#p5926693 вы выложили напрасно. О прилётах и так всё понятно, а Сибига высказал моральное осуждение прилётов, а с ваших слов я решил, что он что-то рассказал о "протоколах безопасности" или вообще о переговорах. Моральные суждения давно не интересны.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:55

  Shaman написав:..........
в Європу звісно... отак пропагуємо одне, а живемо там де краще. а там де жінки в паранджі, без освіти й заміж в 12 років (Афганістан той же) - чомусь ніхто не хоче туди їхати... але й виїхати не можуть...
А причём тут пропаганда?
Действительно, живут лучше в одних местах, а размножаются лучше совсем в других.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 00:08

  prodigy написав:ще одна консерва (типа потерпав від влади путіна) Евгений Кісельов, офіцер кгб зі стажем 45 років


О том, что Евгений Киселёв "офіцер кгб зі стажем 45 років" в ролике нет ни слова.
Зачем вы придумываете?
А Юнус красиво излагает, но у него самого однозначно звучит "азербайджанский Карабах", "агрессия Армении". Так что ему лучше бы разобраться со своими взглядами.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 00:12

  prodigy написав:ЛАД первое золотое правило чекиста: окупируй соседнюю страну и назови окупацию "гражданской войной", именно єто вы продвигали в 2014-18 годах (отрицали наличие регулярных войск в Донбассе)

[youtube]0n9OGMAB1vc[/youtube.
Простите, но ваши почти часовые ролики смотреть не буду, времени жалко.
Если там есть конкретные доказательства, то напишите об этом хотя бы в двух словах и укажите тайминг.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 00:25

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..............
У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:
В ноябре 2006 года средняя заработная плата в Киеве составляла 1855,44 гривен, увеличившись на 2,8% сравнительно с октябрем.
.......
В целом по Украине в ноябре средняя заработная плата увеличилась на 1,5% по сравнению с октябрем до 1103,90 гривны в месяц.

По сравнению с ноябрем 2005 года средняя зарплата в ноябре 2006 года выросла на 23,1%, или на 207,32 гривны с 896,58 гривны.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/12/27/4410952/
Курс тогда был 5,05, т.е. ср. зарплата в Киеве была 367 долл.

забули, ще раз нагадаю - в Україні дуже великий розмір тіньової економіки. навіть зараз реальна зп може й не в два рази вище, але близько. в 2005 році - в три рази. 350 дол - це зп вже з досвідом, але майже на рядових посадах - й це не Київ. 2005-2007 роки - це пік доларових зп в Україні. й ІТ тоді як такого ще масового не було, це почалося вже в 2010-2015 роках
У вас плохо со зрением?
Я привёл цифру именно по Киеву.
Да, тень у нас была и есть, но это нам обсуждать бесполезно, вы скажете в 3 раза, а я скажу "процентов на 20". И то, и другое будет голословно.
"ІТ тоді як такого ще масового не було". но вообще ІТишники уже были. И не единичные.
Но вообще-то речь была не о том.
Говорили о том, что в РФ заработки были выше и довольно заметно.
Надеюсь, с этим вы спорить не будете.
