У Привата ещё на прошлой неделе 15.11.2028 и 29.11.2028 были под 18,5%. Сегодня уже 17,25%.

Учётная ставка снизилась всего на 0,5%, а тут уже на 1,25%. И непонятно, собираются ли они остановиться. Задолбали! За 10 дней это уже пятое или шестое снижение. Сбился со счета.



Что за ожидания такие? МОЖЕТ БЫТЬ, в 2027 учётная ставка станет 14%, так надо обдирать уже сегодня?



Выше уже писали, что только цену продажи задирают. Так оно и есть. У ICU в день обвала с 18,4 на 17,85% увеличилась только цена продажи, а выкупа обратно даже не шелохнулась. В результате разница с ~10 выросла до ~15 грн.



И, как всегда, когда есть что-то вроде 18,5%, то денег нет. Как только где-то заканчиваются сроки и появляются свободные деньги, накануне все должно обвалиться на 2-3%. И так уже несколько лет. Как сглазил кто-то.



А на аукционе Минфина банки-барыги будут, небось, только на 0,5% ниже покупать.

Как в казино могут выиграть только казино, так и у банков, похоже, то же самое.