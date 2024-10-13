RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1065
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:01

  V2 написав:
  ihorsic написав:Ну що ставку знизили. Чекаємо змін і по ОВДП

Вже кілька днів, як понизили на очікуваннях.
Особливо по "довгих" ОВДП.

Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6. :evil:
spiridonwot
Повідомлень: 198
З нами з: 22.07.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:57

Скоро підрівняють думаю))
Повідомлень: 4596
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:01

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6.

Так как же попадала, если цену оставил на том же месте? Арифметически невозможно :wink: Вот у Журжия действительно упала доходность и BID и ASK, поэтому спред сохранился в пару грн (в пропорции к сроку бумаги, конечно. До 03.11.2027 уже почти 7 грн. Но оно и раньше так было).
moveton
Повідомлень: 6558
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:57

У Привата ещё на прошлой неделе 15.11.2028 и 29.11.2028 были под 18,5%. Сегодня уже 17,25%.
Учётная ставка снизилась всего на 0,5%, а тут уже на 1,25%. И непонятно, собираются ли они остановиться. Задолбали! За 10 дней это уже пятое или шестое снижение. Сбился со счета.

Что за ожидания такие? МОЖЕТ БЫТЬ, в 2027 учётная ставка станет 14%, так надо обдирать уже сегодня?

Выше уже писали, что только цену продажи задирают. Так оно и есть. У ICU в день обвала с 18,4 на 17,85% увеличилась только цена продажи, а выкупа обратно даже не шелохнулась. В результате разница с ~10 выросла до ~15 грн.

И, как всегда, когда есть что-то вроде 18,5%, то денег нет. Как только где-то заканчиваются сроки и появляются свободные деньги, накануне все должно обвалиться на 2-3%. И так уже несколько лет. Как сглазил кто-то.

А на аукционе Минфина банки-барыги будут, небось, только на 0,5% ниже покупать.
Как в казино могут выиграть только казино, так и у банков, похоже, то же самое.
Повідомлень: 1436
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:13

Re: Ринок ОВДП

Мене досі дивує, що в нас була ставка 15.5%, а по ОВДП платили 17-18%, а в москалів ставка була 21%, а по ОФЗ платили 15-16%, а зараз, при ставці 16%, платять 14%...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5878
З нами з: 29.07.22
Подякував: 931 раз.
Подякували: 647 раз.
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:36

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Задолбали! За 10 дней это уже пятое или шестое снижение.

Вот любит человек пропускать повод для радости, зато жаловаться, когда в другую сторону идёт. В 2022м в разы ASK доходность по ОВГЗ взлетела. Что-то не припомню массовых прям восторгов :mrgreen: Одно только нытьё, что скорое "па55" это обесценит.

  Дюрі-бачі написав:Мене досі дивує, що в нас була ставка 15.5%, а по ОВДП платили 17-18%, а в москалів ставка була 21%, а по ОФЗ платили 15-16%, а зараз, при ставці 16%, платять 14%...

Что именно удивляет? Много? Мало? У кого? Валюты разные. Связи между стоимостью кредита для банков у НБУ и желанием Минфина набирать в долг у населения тоже не вижу. Как я помню, до 2022 года доходность по ОВГЗ тоже была выше ставки рефинансирования и банки набирали кредиты у НБУ, чтобы вложить их в ОВГЗ. А пересичные ныли, что такой источник денег из земли доступен только кровососам, а простых людей не пускают.
Повідомлень: 6558
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:19

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Связи между стоимостью кредита для банков у НБУ и желанием Минфина набирать в долг ... не вижу.

Ось це мене і дивує
Повідомлень: 5878
З нами з: 29.07.22
Подякував: 931 раз.
Подякували: 647 раз.
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:23

  moveton написав:
  candidat написав:Задолбали! За 10 дней это уже пятое или шестое снижение.

Вот любит человек пропускать повод для радости, зато жаловаться, когда в другую сторону идёт. В 2022м в разы ASK доходность по ОВГЗ взлетела. Что-то не припомню массовых прям восторгов :mrgreen: Одно только нытьё, что скорое "па55" это обесценит.

Не мог разделить вашей радости в 2022, т.к. тогда ещё не встрял в ОВГЗ. Но и на депозитах радость была половинчатая, ибо половина всех денег для вложений была в первой половине 2022, когда ничем лучшим, чем 12-14% минус налоги и не пахло.
Помню, в июне 2022 вложил пачку в РВС на два года под 10,8% плюс бонусы, а через месяц по этому же депозиту уже 17,5% стало. Вот "радости" от 2022 года было!
Повідомлень: 1436
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:30

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:Помню, в июне 2022 вложил пачку в РВС на два года под 10,8% плюс бонусы, а через месяц по этому же депозиту уже 17,5% стало. Вот "радости" от 2022 года было!

Ну вот, росло же :D Получается, что если и растёт, то тоже задалбывает?
Повідомлень: 6558
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:33

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Связи между стоимостью кредита для банков у НБУ и желанием Минфина набирать в долг ... не вижу.

Ось це мене і дивує

Так что именно-то? Что я не вижу? Или что её нет потому, что Минфин не имеет права свободно занимать у НБУ? Последнее - это обычная мировая практика. В Украине в 90е было можно, поэтому получался девал на порядки в год. Удивляет, что правительство не хочет к этой практике вернуться?
Повідомлень: 6558
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
3
8
1
  #1066
