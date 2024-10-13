Додано: Суб 31 січ, 2026 06:37

moveton написав: Как оптимистично планирование пошло. Уже есть ощущение что будет в 2027-2028... А весной 2023 даже всефорумный пионер новых видов заработка Как оптимистично планирование пошло. Уже есть ощущение что будет в 2027-2028... А весной 2023 даже всефорумный пионер новых видов заработка Игорь Алексеевич говорил, что гривневые можно только очень осторожно прикупить с погашением максимум через полгода. Потому, что угроза па55 очередной зимой всё ещё не дремлет. А ведь с тех пор в Украине ни с экономикой, ни с положением на фронтах лучше не стало. Скорее наоборот. И доходность бумаг не то, чтобы выросла.

Ви мудра людина з багатим досвідом, судячи з усього, але також піддаєтесь загальному тренду і думці. Що-що, а я за всі свої, хоч ще і відносно недовгі роки життя, давно навчився думати і робити все самостійно, без зайвих порад. Ні, звичайно, треба інколи прислухатися до того, що кажуть інші, але в кінці все одно робити так, як відчуваєш, що буде краще саме для тебе, а не для умовного NPC з форуму. Отак і з ОВДП, ще в грудні минулого року мені на сусідньому форумі (на kurs починається) говорили, що ой, а не страшно тобі ото заходити в гривню до наступної осені. По-факту - я заробив? Заробив. Це краще було, ніж стирати кеди, бігаючи з баулами грошей і ловлячи "хвилі"? Для мене однозначно краще. Так от і зараз, у вас якесь там не дуже хороше відчуття на 27-28 роки, а в мене трошки інша думка на рахунок майбутнього України взагалі, в якій курс долара чи євро, звичайно, має значення, але не першочергове. Я зараз не мариную гроші (% з ОВДП), а просто витрачаю їх на різні товари, послуги, життя, на різні радощі, бо завтра (2027-2028 роки) можуть і не наступити, а жити треба тут і зараз, бо життя одне.