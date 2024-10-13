RSS
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:17

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Ну, в мене немає ніяких індексів жадібності, мені просто потрібна гривня на сьогодні, тут і зараз.

Такой себе аргумент. Поменять валюту на гривну/карбованец никогда не было долгим. Чего не сказать про наоборот. Да и при расходах в гривне бывает интересно. Я так на квартиру на гривнедепо собирал. Высокие процентные ставки, платить за неё всё равно в гривне, выглядит рационально. Когда почти уже собрал, пришёл 2014 год и та же квартира, хоть и отечественная, вдруг стала продаваться в гривнах сильно дороже, а вот банки с высокими процентами позакрывались и ФГВФЛ из них вернул только небольшую часть суммы. А так с ожиданиями всё хорошо :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6574
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 12:26

moveton Раціонально - це коли якась єОселя під 7% (хай 8% з урахуванням ще всяких комісій), а гроші лежать під 16-17% чистими і поступово виплачуєш. І в банках потрібно тримати не більше суми гарантованої Фондом, завжди так було.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3692 раз.
Подякували: 5926 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:06

  moveton написав:
  spiridonwot написав:Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6.

Так как же попадала, если цену оставил на том же месте?

Ну дуже просто - мається ввиду для нових покупок, із-за більшого спреду. Для куплених раніше, ще при меншім спреді, то при незмінному темпі дельти біду між днями дохідність дійсно не впала. Але хто це держе паперу від покупки і до виплати?)
won
 
Повідомлень: 170
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:27

  won написав:
  moveton написав:
  spiridonwot написав:Майже по усіх паперах попадала дохідність. Сенс ціну продажу підняв, а ціну викупу залишив на місці. Там де був спред 2,5-3 грн теперь 5-6.

Так как же попадала, если цену оставил на том же месте?

Ну дуже просто - мається ввиду для нових покупок, із-за більшого спреду. Для куплених раніше, ще при меншім спреді, то при незмінному темпі дельти біду між днями дохідність дійсно не впала. Але хто це держе паперу від покупки і до виплати?)

Я. А, що можна якось інакше ще на них заробити, крім відсотків?
Bolt
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:35

Re: Ринок ОВДП

  won написав:Ну дуже просто - мається ввиду для нових покупок, із-за більшого спреду. Для куплених раніше, ще при меншім спреді, то при незмінному темпі дельти біду між днями дохідність дійсно не впала.

Доходность никак со спредом не связана. Она происходит из текущей цены бумаги и будущих выплат её эмитента. Поэтому доходностей у любой бумаги две: ASK и BID. Вон, Приват их прямо таблицей вместо цен показывает. Как я этот противоречивый сумбур понял, в отличие от Журжия, Сенс себя не обижал и доходность BID не уменьшал. Т.е. ему остаются одинаково доходными что ранее купленные бумаги, что те, которые он купит теперь. Поэтому не вижу повода за Сенс огорчаться.

А навар от покупки у Сенса и продажи ему потом - это уже прибыльность. Она от спреда, разумеется, зависит, но говорили же о доходности. Кстати, по тем бумагам, что были куплены раньше, прибыльность от такой продажи тоже не упала (BID же, хоть и не упал, но и не вырос же). Просто не возросла. Так и раньше не возрастала же. А новые можно и у кого-то другого покупать, если вдруг Сенс стал не люб.

  won написав:Але хто це держе паперу від покупки і до виплати?)

Нуу, если не считать спецпредложений со спредом в пределах двух копеек и РЕПО выкупа в NovaPay и Freedom24, я всегда держал Может что-то от этого и упускал. :oops:

  Bolt написав:А, що можна якось інакше ще на них заробити, крім відсотків?

В теории можно. Вон, BTC Broker уже даже простой и сравнительно дешёвый механизм для этого предоставляет без традиционных почтовых переписок через брокера и может и нотариуса. Нужно только найти лоха, который задорого купит :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6574
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:32

  moveton написав:
  won написав:Ну дуже просто - мається ввиду для нових покупок, із-за більшого спреду. Для куплених раніше, ще при меншім спреді, то при незмінному темпі дельти біду між днями дохідність дійсно не впала.

Доходность никак со спредом не связана. Она происходит из текущей цены бумаги и будущих выплат её эмитента. Поэтому доходностей у любой бумаги две: ASK и BID. Вон, Приват их прямо таблицей вместо цен показывает. Как я этот противоречивый сумбур понял, в отличие от Журжия, Сенс себя не обижал и доходность BID не уменьшал. Т.е. ему остаются одинаково доходными что ранее купленные бумаги, что те, которые он купит теперь. Поэтому не вижу повода за Сенс огорчаться.

А навар от покупки у Сенса и продажи ему потом - это уже прибыльность. Она от спреда, разумеется, зависит, но говорили же о доходности. Кстати, по тем бумагам, что были куплены раньше, прибыльность от такой продажи тоже не упала (BID же, хоть и не упал, но и не вырос же). Просто не возросла. Так и раньше не возрастала же. А новые можно и у кого-то другого покупать, если вдруг Сенс стал не люб.

  won написав:Але хто це держе паперу від покупки і до виплати?)

Нуу, если не считать спецпредложений со спредом в пределах двух копеек и РЕПО выкупа в NovaPay и Freedom24, я всегда держал Может что-то от этого и упускал. :oops:

  Bolt написав:А, що можна якось інакше ще на них заробити, крім відсотків?

В теории можно. Вон, BTC Broker уже даже простой и сравнительно дешёвый механизм для этого предоставляет без традиционных почтовых переписок через брокера и может и нотариуса. Нужно только найти лоха, который задорого купит :P


У Сенса спред на папери від 1 року завжди був мінімум 1 п.п. І коли вони запропонували 237416 та 238281 по 16.95% / 17.30%, це стало приємним сюрпризом. А зараз все знову стало на свої місця - 16.35% / 17.20% (не 1 п.п., але й не 0.35 %)
Navegantes
 
Повідомлень: 646
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:42

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:А зараз все знову стало на свої місця - 16.35% / 17.20% (не 1 п.п., але й не 0.35 %)

Да, они говорили, что 1% - это у них типовая формула, хоть и не гарантируемая. Так эти ужасные 6 грн - это даже меньше 1%? Совсем тогда не понимаю на что жаловаться. Разве что на то, что Сенс себя обижает и ставит не обычные 7.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6574
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
