Ринок ОВДП
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:24
VASH написав:
7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через «Дію», что позволит привлечь в бюджет около 18 млрд грн
Это пока болтовня, которая скорее всего ей и останется. Да и к ОВГЗ не имеет никакого отношения. А вот топичное покращення, которое уже завтра вступает в действие:
Повідомляємо, що платіжний сервіс Portmone змінює ліміти на кількість транзакцій та суму поповнення рахунків в ICU Trade.
⚠️ З 1 лютого 2026 року онлайн через Portmone можна буде провести:
- максимум дві трансакції на місяць з однієї банківської картки
- загальна сума цих двох трансакцій не може перевищувати 29 999 грн
🧮 Поповнення онлайн через Portmone залишається безкоштовним.
➡️ Нагадуємо, що ви також можете скористуватися альтернативними способами поповнення рахунку в ICU Trade:
— за реквізитами (комісія згідно з тарифами вашого банку, кошти зараховуються протягом години)
— придбати через ICU у Дії короткі папери - Соледар UA4000234215 без комісії й за потреби достроково продати їх в ICU Trade з мінімальним спредом
moveton
- Повідомлень: 6581
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 802 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:25
VASH написав:
7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через «Дію», что позволит привлечь в бюджет около 18 млрд грн, — Mind.ua
Принять участие смогут исключительно граждане Украины с лимитом инвестиций до 400 000 грн на одного человека. Стартовая цена акции определена на уровне 300 грн, а прогнозируемая дивидендная доходность составляет 10–12% годовых.
Подписаться на INSIDER UA | Прислать контент
10-12% дивідендної доходності, з якої ще утримають 14% податків.
Navegantes
- Повідомлень: 652
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:41
busypit написав:
И если инвестор, вложившийся накануне (за день, неделю, месяц-два до изменения учетной ставки на 50 б.п., а рыночной стоимости денег на все 100 б.п. не может зафиксировать ни одного из этих пунктов, а вынужден все без остатка подарить брокеру/диллеру и/или держать до погашения бумаги - это очень, очень, очееееень странно (и это еще очень мягко сказано).
Никакой философии. Просто констатация факта, что, странно или нет, но для ОВГЗ пока что принято, что 1% годовых спред - это ещё по божески и Сенс своим ужасным двукратным расширением спреда даже добавочной жадности от нормы не проявил. Кому много, может пойти на IBKR и пробовать покупать украинские ОВГЗ там. В Украине пока что единственный аналог IBKR для ОВГЗ - это карманная биржа у BTC Broker с комисом 0.1% (со сделки, а не годовых) с каждого участника и могут хоть даром раздавать. Т.е., если спред остаётся чисто на уплату комисов, то уже на трёхмесячных бумагах должен бы получаться меньше, чем у "ненормально жадных дилеров". По факту там даже номинальный спред даже на длинных бумагах больше, чем у дилеров, а к нему ещё комис нужно приплюсовать. Такой вот у нас рынок.
moveton
- Повідомлень: 6581
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 802 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 09:09
Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?
VASH
- Повідомлень: 802
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 169 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:30
VASH написав:
Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?
У них на вихідних таке часто трапляється. Завтра має запрацювати у звичному режимі
Navegantes
- Повідомлень: 652
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 14:55
Navegantes написав: VASH написав:
Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?
У них на вихідних таке часто трапляється. Завтра має запрацювати у звичному режимі
Тобто сьогодні в неділю вже не буде працювати, лише завтра?
mogicanin1986
- Повідомлень: 381
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:14
mogicanin1986 написав: Navegantes написав: VASH написав:
Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?
У них на вихідних таке часто трапляється. Завтра має запрацювати у звичному режимі
Тобто сьогодні в неділю вже не буде працювати, лише завтра?
Буде, не буде, хто його знає. У мене станом на 15:08 не працює. Не працювало вчора ввечері, не працювало сьогодні вранці, не працює зараз - роблю висновок, що сьогодні воно навряд чи працюватиме.
Navegantes
- Повідомлень: 652
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:23
Можно вопрос?
Депозит - это сразу минус подоходный налог. А облигации с чистым доходом, но - что насчет инфляции? Все равно инфляция съедает.
Она официально меньше, чем 23%, которые забирают с суммы депозита, но вот пишут о росте цен на продукты 20-22%. Так что через год, мне кажется, получается примерно одинаково, просто проценты с депозита я трачу сразу, а что на них можно будет купить через год?
Hella
- Повідомлень: 1322
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:18
Hella написав:
Можно вопрос?
Депозит - это сразу минус подоходный налог. А облигации с чистым доходом, но - что насчет инфляции? Все равно инфляция съедает.
Она официально меньше, чем 23%, которые забирают с суммы депозита, но вот пишут о росте цен на продукты 20-22%. Так что через год, мне кажется, получается примерно одинаково, просто проценты с депозита я трачу сразу, а что на них можно будет купить через год?
Вопрос-то в чём? Пока какой-то сумбур одновременно про яблоки и апельсины. Налог и инфляция друг друга не исключают, а перемножаются. С точки зрения пересичного, на депозитах нужно просто декларируемую доходность умножать на 0.77 потому, что он получит именно столько, а остальную часть даже в свою декларацию о доходах не занесёт (хотя формально и обязан). А инфляция - она у гривны в целом и очень разная в зависимости от того с каким товаром сравнивать.
moveton
- Повідомлень: 6581
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 802 раз.
Профіль
