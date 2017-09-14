|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 лют, 2026 00:16
Не сомневаюсь, что наши форумные незламники с диванов не слезут.
Но есть и другие. Их, может, и немного, но тут такое - главное начать, а потом желающие побузить найдутся.
Додано: Пон 02 лют, 2026 00:26
Возможно.
То думаете их щас светом/холодом морят, что бы попустились? Показывают что и в Киеве не отсидятся, в хатах блатных, и бизнесам их хана?
Ну судя по всему морить еще года три-четыре, не меньше.
Очень потужные попались.
Додано: Пон 02 лют, 2026 00:40
Господар Вельзевула
а что днепроашкеназские уже сдулись?
эскалация 2014 и "роковой" электоральный майдан 2019 их(ваших) рук дело
Бетон ("сил дохрена, а мозг отсутствует") раболепствуя перед вьетконговцем писал -"а я типа посмотрю кто посмеет Кличко что-то предьявить, уписаются"
вот - слюнявый рагуль по наущению вашего днепроашкеназкого коломоя выбивает президентское кресло не только из под януковича, но и из под попущеного кличко,
поправши все договоренности, официальные и неофициальные, кинувши Украину в пучину хаоса и водоворот смертей
