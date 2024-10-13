RSS
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:12

  la9 написав:
  Navegantes написав:
  la9 написав:Колеги, підкажіть по Гнучкому ФІКСу, бо раніше не стикався ні з ним ні з достроковим продажем в ICU і щось не розумію…
Якщо брати його днів на 50 +/-, яка моя вигода, як порахувати?
Чи розглядати якісь інші, звичайні на цей строк?


По формулі рахується, XNPV
1040.97 грн буде ціна 06/02, через 50 днів (28 березня) - 1062.34 грн. На 0.42-0.43 грн щоденне зростання ціни


Тобто, на 100К це 96 шт (99 933,12)
Умовно 28.03 брокер викупить десь по цій ціні: 96 * 1062,34 = 101 984,64.
Профіт 101 984,64 - 99 933,12 = 2051,52
Приблизно, так?


Так, одна поправка - 28/03 субота, тому продажа або напередодні, або в понеділок
