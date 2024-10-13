|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:15
moveton написав:
Всем покупать Соледар.
А чому не фікс у якого вища дохідність ?
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:18
angra написав: moveton написав:
Всем покупать Соледар.
А чому не фікс у якого вища дохідність ?
Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:32
moveton написав: angra написав: moveton написав:
Всем покупать Соледар.
А чому не фікс у якого вища дохідність ?
Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.
Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:08
angra написав:
Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії
Звісно
