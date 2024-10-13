RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1078107910801081
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:15

  moveton написав: Всем покупать Соледар.

А чому не фікс у якого вища дохідність ?
angra
 
Повідомлень: 323
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:18

  angra написав:
  moveton написав: Всем покупать Соледар.

А чому не фікс у якого вища дохідність ?

Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 23.03.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:32

  moveton написав:
  angra написав:
  moveton написав: Всем покупать Соледар.

А чому не фікс у якого вища дохідність ?

Спору нет. Но узок круг щасслифчиков, которым в Дие продают фикс.

Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії
angra
 
Повідомлень: 323
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:08

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:Не для того VASH перекидав гроші в ICU через Портмоне щоб купувати в Дії

Звісно
VASH
 
Повідомлень: 815
З нами з: 26.10.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1078107910801081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 17832
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 17458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 22573
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10804)
17.02.2026 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.