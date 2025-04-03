|
Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:05
Весь дальний восток(за уралом) ездит на китайцах.
Клянёт что сыпятся но ездят.
Кому то везёт и он покупает б/у японца(не седелтного тягача как правило) с правым рулём с аукциона и потом растёт аварийность на трассах на тех сибиропердях(обгоны вслепую)
барабашов
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:05
В России из-за обвала цен на нефть начались банкротства нефтяных компаний
Усиление американских санкций, обвалившее цены на российскую нефть до $40 за баррель и ниже, породило череду банкротств небольших нефтяных компаний в ключевых добывающих регионах РФ. Как сообщает «Коммерсант», подать заявление о банкротстве нефтяной группы First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского планирует госбанк ВТБ. Компания Голдовского, работающая в ХМАО — главной нефтеносной провинции России, — накопила около 6 млрд рублей долга, расплатиться по которому не может. На ее балансе находятся несколько небольших месторождений с суммарными запасами 14 млн тонн, а добыча составляет 500 тысяч тонн в год. Положение First Oil ухудшилось еще во времена пандемии, рассказал источник «Ъ». А новые американские санкции, вынудившие нефтяников продавать сырье со скидками до $30 за баррель, добили бизнес Голдовского. Задолженность перед кредиторами увеличилась и, по словам собеседника «Ъ», возникли сложности с ее обслуживанием. В конце 2025 года под процедуру банкротства попала НК «Янгпур», которая представляет в России интересы «Беларуснефти» и разрабатывает два участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть ранее по искам налоговой службы обанкротились Астраханская нефтяная компания и НК «Горный», владевшая 3 лицензиями на юге Ненецкого автономного округа. В январе около 7 млрд рублей с собственников банкрота потребовал Московский кредитный банк.
Положение российских нефтяных компаний ухудшается: экспортная выручка сокращается, особенно у проектов с высокой себестоимостью, констатирует аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. По данным Росстата, половина добывающих нефть и газ компаний в стране сейчас убыточны: за январь–ноябрь суммарно они сработали в минус на 575 млрд рублей. Те же компании, что остаются в прибыли, сократили ее размер более чем вдвое — до 3 трлн рублей за 11 месяцев.
Wirująświatła
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:10
нам то шо шо там?, вы ездили в последние несколько дней по дорогам Днепра?
Vadim_
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:43
Hotab
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:46
так нищать.
...
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725
...
гадаєте, жигулі та буханки від гарного життя використовують орки?
Shaman
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:48
меня другое интересует откуда столько желающих с их стороны идти на войну, что мобилизации нет и границы открыты. Какие чудеса делает бабло которое никак не закончится.
Wirująświatła
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:24
нищета в провинции
в москве омары а там скульптуры из говна
Vadim_
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:05
Знаю что в провинции до сих пор(на 24год, далее не общались) пересичный Ваня Долбанеев дрочит на бджып 25-35ти летней давности и они там вполне ходовой товар среди поклонников заварить раму и перекрасить японский дуршлаг 4х4 в десятый раз.
Ну и реально там многие живут в избах, с мышами и толчком во дворе.
Как у нас в ипенях живут - не в курсе. Шахтёры знаю жили норм(и пенсы, и обслуга шахт, и те кто с них кормились как наш ПрапорБуд)
барабашов
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:59
Wirująświatła
дело совершенно не в бабле.
там культ войны за родину и сдохнуть на ней воспитывается с самого детства. как радикальные исламисты только рады сдохнуть за веру, так кацап рад сдохнуть за свою империю.
уровень пропаганды там такой, и пропаганды такой утонченной и изящной, что совку и не снилась. в совке были диссиденты, в нынешней рашке нет даже их. плюс была свежа память о второй мировой.
да, потом кацапчик понимает, во что влез, но уже поздно.
по слухам, там даже явление «откосить от срочки» почти сошло на нет. понятно, умным людям оно нафиг не надо, но такие помалкивают. а большинство верит в то, что армия это доблестно и геройски, и стройными рядами идут на службу.
smdtranz
Додано: Вів 17 лют, 2026 22:24
Для дуже багатьох справа в грошах. І в нас чимало людей готові померти за +/- вартість житла для дітей (100-200 тис. $) , але в нас їх платити не хочуть.
Дюрі-бачі
