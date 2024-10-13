|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 лют, 2026 13:47
Подробно обсуждали ж уже
Алексей77 написав:
Не могу купить в Дии. Хочет новый дия подпись через НФС. Паспорта с собой нет. Что делать? Раньше по фото было без вопросов
. Радоваться тому, что если подпись ещё не истекла, то фото при подписывании теперь не просят.
3
10
1
Додано: Сер 18 лют, 2026 13:48
Алексей77 написав:
Не могу купить в Дии. Хочет новый дия подпись через НФС. Паспорта с собой нет. Что делать? Раньше по фото было без вопросов
Вони змінили умови активації Дія.Підпис. Було вже обговорення на форумі такого "покращення"
2
1
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:06
Подскажите, плз, как быстро Приват выплачивает деньги за проданные ему (досрочно) облиги? Решил для практики продать 1 шт - и уже пару часов вижу "сталася помилка, спробуйте пізнише".
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:34
Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.
1
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37
Вчора обговорювали проблеми з Портмоне, то вони сьогодні ще дужче віджигають: при спробі поповнення видало помилку оплати "null", але на картці суму заблокувало. Тепер інтрига: вони завтра впадуть на брокерський рахунок чи за 30 днів повернуться на картку. Технолоджія!
1
4
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:45
edgar_po написав:Алексей77
там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.
Для Дия.Пидписа?
Это где такое написано?
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:55
edgar_po написав:Алексей77
там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.
Приват24 тут зовсім ні до чого. Для активації Дія.Підпис має бути фізично на руках біометричний документ та телефон з NFC. Підтвердження особи йде саме через сканування документу та перевірки за фото
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:55
angra написав: moveton написав:
Селфи не отменили, но перед ним добавили ещё обязательные этапы сканирования паспорта: вначале оптически, потом через NFC. Чтобы точно ни у кого не получилось. Думать, что предыдущую версию квеста, наоборот, облегчат, было очень наивно.
І що робити тим у кого нема нфс?
Друзі, я не розбираюсь тому хочу запитати: чи можна буде взяти скажімо айфон дружини, вставити в нього свою сімку, все відсканувати, і повернутись на свій смартфон? Чи така схема не пройде ? Дякую
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:00
angra написав:
Друзі, я не розбираюсь тому хочу запитати: чи можна буде взяти скажімо айфон дружини, вставити в нього свою сімку, все відсканувати, і повернутись на всій смартфон? Чи така схема не пройде ? Дякую
Можно и вставить симку, можно и не вставлять (зачем она вообще для Дии?). Но пользоваться подписью можно будет только с того айфона. В этом вся идея процедуры. Ещё и выбьет активированную подпись на предыдущем аппарате, если она ещё была.
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:11
Navegantes написав: edgar_po написав:Алексей77
там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.
Приват24 тут зовсім ні до чого. Для активації Дія.Підпис має бути фізично на руках біометричний документ та телефон з NFC. Підтвердження особи йде саме через сканування документу та перевірки за фото
Ви впевнені, що це так. Бо в мене закордоннний в Дії світиться і при активації Дія.Підпис підтвердив свою особу через Приват24, зайняло пару хвилин. Ніяке NFC не використовував.
