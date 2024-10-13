RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 13:47

  Алексей77 написав:Не могу купить в Дии. Хочет новый дия подпись через НФС. Паспорта с собой нет. Что делать? Раньше по фото было без вопросов

Подробно обсуждали ж уже. Радоваться тому, что если подпись ещё не истекла, то фото при подписывании теперь не просят.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6674
З нами з: 23.03.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 13:48

  Алексей77 написав:Не могу купить в Дии. Хочет новый дия подпись через НФС. Паспорта с собой нет. Что делать? Раньше по фото было без вопросов


Вони змінили умови активації Дія.Підпис. Було вже обговорення на форумі такого "покращення"
Navegantes
 
Повідомлень: 676
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:06

Re: Ринок ОВДП

Подскажите, плз, как быстро Приват выплачивает деньги за проданные ему (досрочно) облиги? Решил для практики продать 1 шт - и уже пару часов вижу "сталася помилка, спробуйте пізнише".
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1798
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:34

Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.
edgar_po
 
Повідомлень: 614
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37

Вчора обговорювали проблеми з Портмоне, то вони сьогодні ще дужче віджигають: при спробі поповнення видало помилку оплати "null", але на картці суму заблокувало. Тепер інтрига: вони завтра впадуть на брокерський рахунок чи за 30 днів повернуться на картку. Технолоджія! :roll:
klug
 
Повідомлень: 9033
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:45

  edgar_po написав:Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.

Для Дия.Пидписа? :shock: Это где такое написано?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6674
З нами з: 23.03.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:55

  edgar_po написав:Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.


Приват24 тут зовсім ні до чого. Для активації Дія.Підпис має бути фізично на руках біометричний документ та телефон з NFC. Підтвердження особи йде саме через сканування документу та перевірки за фото
Navegantes
 
Повідомлень: 676
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:55

  angra написав:
  moveton написав:Селфи не отменили, но перед ним добавили ещё обязательные этапы сканирования паспорта: вначале оптически, потом через NFC. Чтобы точно ни у кого не получилось. Думать, что предыдущую версию квеста, наоборот, облегчат, было очень наивно.

І що робити тим у кого нема нфс?

Друзі, я не розбираюсь тому хочу запитати: чи можна буде взяти скажімо айфон дружини, вставити в нього свою сімку, все відсканувати, і повернутись на свій смартфон? Чи така схема не пройде ? Дякую
Востаннє редагувалось angra в Сер 18 лют, 2026 15:00, всього редагувалось 1 раз.
angra
 
Повідомлень: 324
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:00

  angra написав:Друзі, я не розбираюсь тому хочу запитати: чи можна буде взяти скажімо айфон дружини, вставити в нього свою сімку, все відсканувати, і повернутись на всій смартфон? Чи така схема не пройде ? Дякую

Можно и вставить симку, можно и не вставлять (зачем она вообще для Дии?). Но пользоваться подписью можно будет только с того айфона. В этом вся идея процедуры. Ещё и выбьет активированную подпись на предыдущем аппарате, если она ещё была.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6674
З нами з: 23.03.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:11

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:Алексей77 там можна підтвердити особу через Приват24, якщо є.


Приват24 тут зовсім ні до чого. Для активації Дія.Підпис має бути фізично на руках біометричний документ та телефон з NFC. Підтвердження особи йде саме через сканування документу та перевірки за фото


Ви впевнені, що це так. Бо в мене закордоннний в Дії світиться і при активації Дія.Підпис підтвердив свою особу через Приват24, зайняло пару хвилин. Ніяке NFC не використовував.
edgar_po
 
Повідомлень: 614
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
