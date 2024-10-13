Звичайно. 4%VASH написав:Якщо поповнити особистий рахунок у ІКУ за реквізитами кредитними коштами картки Універсальна від Привату, чи буде комісія?
Додано: Чет 26 лют, 2026 10:09
Re: Ринок ОВДП
Звичайно. 4%
Додано: Чет 26 лют, 2026 12:28
Додано: Чет 26 лют, 2026 20:03
У мене теж 60 тис грн Макс сума надходжень в Моно, але один раз з ОВДП зайшло в місяць 103 тис в минулому році,поки питань не було. Але якщо нема білого доходу то краще достроково продати частинами на різні банки, імхо
Додано: Чет 26 лют, 2026 20:23
Инструкция от НБУ разрешает превышение до трёх раз. Но тут такая пограничная сумма, что всяко может быть. Можно и раздробить, хотя это НБУ как раз запрещает А ещё можно сумму в анкете увеличить. На суммах в 100-200к Моня не параноик и готов верить. У меня безработная жена на днях обновляла у Мони анкету и честно указала, что домохозяйка и своей зарплаты не имеет. Теперь у неё приложение показывает: "Не работает, обеспечивается семьёй. Доход после налогов: 100к. Максимальная сумма поступлений в месяц: 200к". Никто никаких справок, что семья может так обеспечивать, не требовал. Вот если погашение больше 400к за раз, тогда справки попросят обязательно, а до 200к в месяц - это, в общем, мелочи.
Додано: Чет 26 лют, 2026 20:43
Re: Ринок ОВДП
Дякую
Додано: П'ят 27 лют, 2026 00:18
1)
2) у моєму розумінні роботи шмоні, вказана у профілі сума - це вже х2;
3) при оновленні даних, шмоня попереджував, що при спробі вказати доходи більше 100к, треба буде показати документи.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 05:26
Когда этот пункт в анкете добавляли, было три. Может уже и два стало. Не успеваю за всеми придумками следить. Откуда понимание, что Моня под максимальной суммой поступления понимает её половину, загадка. Он её ставит, как x2 от дохода, но доход с поступлениями никак не связан. Поэтому и графы в анкете разные. Более того, выше уже написали, что при 60к в графе максимальной суммы 103к вопросов не вызывает. Может на 130к при такой скромной анкете уже и будут, но всё же в пределах двух раз именно от написанного IMHO должны бы пропускать.
Что до дохода больше 100к - может быть. Но жене ровно 100к и нарисовали. Не вижу противоречий. Как и с моей мыслью, что при поступлениях до 200к можно обойтись без справок.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:04
Re: Ринок ОВДП
Якось тут підіймалося цікаве питання щодо вибору паперів-кандидатів на достроковий продаж за наявності низки можливих. Особисто оцінюю: щоденне зростання вартості паперу на зворотній продаж +Δ, реалізовану дохідність на момент продажу та потенційну дохідність на момент погашення. Перевагу на залишення у портфелі надаю облігаціям переважно за останнім критерієм. Цікавить, як обираєте ви, чи просто продавати найближчі до погашення.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:33
Re: Ринок ОВДП
Схоже, що мінфін і далі жорстко знижуватиме дохідність за доларовими ОВДП.
На минулому аукціоні пропозиція була 200 000 шт. при попиті 480 473 шт, відповідно незадоволений попит 280 473 шт. Вчора відбулося погашення 450 000 шт., отже сукупний потенційний попит може скласти 730 473 шт. Натомість анонс пропозиції мінфіну на наступний вівторок лише 50 000 шт. Очікування: мінфін знущатиметься з дохідності.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:02
Почему Минфин-то? Аукцион же. По сколько покупатели согласны брать, такая и доходность. Может, конечно, и Минфин ставить порог, а если покупателей на такую цену не найдётся, то и ладно, но разве он сейчас своё предложение полностью не распродаёт?
