Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:24
wolt450 написав:
Тут завжди погашення переноситься на перший робочий день після 5
Прям аж не верится в такую щедрость. Обычно в другую сторону переносят.
11
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:39
moveton написав: klug написав:
У Дії через ICU навіть 10 Соледарчиків не продало - це тимчасові глюки чи вони вже стали дефіцитом?
Я вчера купил через Дию, сегодня продать не дало ещё. Вероятно, я не один в начале месяца такой и поэтому сегодня дефицит. Скорее всего завтра в продаже будет завались.
І я викину на продаж пару сотень зранку
moveton написав: wolt450 написав:
Тут завжди погашення переноситься на перший робочий день після 5
Прям аж не верится в такую щедрость. Обычно в другую сторону переносят.
укрсиб так само на наступний робочий
Приват банк не виконав сьогодні заявку. Було у когось таке? І що мені не подобається ніде не можна подивитися статус....
ihorsic написав:
Приват банк не виконав сьогодні заявку
А заявка коли була?
ihorsic написав:
Приват банк не виконав сьогодні заявку. Було у когось таке? І що мені не подобається ніде не можна подивитися статус....
Ще з другої половини 27/02 на сайті та в додатку давали найближчі котирування на 04/03, то ж завтра мають опрацювати.
klug написав: ihorsic написав:
Приват банк не виконав сьогодні заявку
А заявка коли була?
Сьогодні близько 11:00.
ihorsic написав: klug написав: ihorsic написав:
Приват банк не виконав сьогодні заявку
А заявка коли була?
Сьогодні близько 11:00.
У мене схоже було у січні Ринок ОВДП
Схоже, що вони тепер усе на наступний день обробляють, ну, хіба прямо о 9-й я ще не пробував подавати.
