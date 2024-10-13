|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 бер, 2026 22:54
moveton написав: ukr0014959 написав:
А в Діє є обмеження на купівлю? Типа не більше 400к в місяць
Скажем так, при покупках в Дие есть: не более 400к за одну операцию. Дия утверждает, что это МПС накладывает. По общим суммам и количеству операций в месяц пока лимитов никто не находил.
Просто дружина пробує придбати і ніяк, при тому що я з тої самої її карти придбав без проблем
1
Додано: Нед 08 бер, 2026 23:00
ukr0014959 написав:
Просто дружина пробує придбати і ніяк, при тому що я з тої самої її карти придбав без проблем
В теории, покупать положено только со своей карты
Только это Дии проверить затруднительно. Странно так, если та же самая бумага в том же объёме покупалась. Нужно поддержку пытать. Возможно и продавца, а не Дии. Продавец может свои лимиты придумывать.
Додано: Нед 08 бер, 2026 23:02
moveton написав: ukr0014959 написав:
Просто дружина пробує придбати і ніяк, при тому що я з тої самої її карти придбав без проблем
В теории, покупать положено только со своей карты
Только это Дии проверить затруднительно. Странно так, если та же самая бумага в том же объёме покупалась. Нужно поддержку пытать. Возможно и продавца, а не Дии. Продавец может свои лимиты придумывать.
Та вона зі своєї карти, ІСУ купити дозволяє та і діміт та норм, але після підтвердження оплати дія крутитьсясі все.
Додано: Нед 08 бер, 2026 23:14
ukr0014959 написав:
Та вона зі своєї карти
Я про "я з тої самої її карти". Типа, вообще так делать не положено
ukr0014959 написав:
Та вона зі своєї карти, ІСУ купити дозволяє та і діміт та норм, але після підтвердження оплати дія крутитьсясі все.
Бывает. Это не покупка Ж/Д билетов, где, если нажал на место и внёс деньги в течение нескольких минут, то тебе точно билет продадут и именно на это место. Здесь предварительное одобрение продавца вообще ни о чём не говорит. Как правило, именно на оплате, т.е. собсно приобретении бумаг, возникают казусы. А иногда и после: деньги спишут, бумаг не дадут, деньги возвращают и хорошо, если через час, а не через трое рабочих суток. Нужно спрашивать поддержку что не так. Говорят, что реально помогает.
Додано: Пон 09 бер, 2026 07:27
moveton написав: ukr0014959 написав:
Та вона зі своєї карти
Я про "я з тої самої її карти". Типа, вообще так делать не положено
ukr0014959 написав:
Та вона зі своєї карти, ІСУ купити дозволяє та і діміт та норм, але після підтвердження оплати дія крутитьсясі все.
Бывает. Это не покупка Ж/Д билетов, где, если нажал на место и внёс деньги в течение нескольких минут, то тебе точно билет продадут и именно на это место. Здесь предварительное одобрение продавца вообще ни о чём не говорит. Как правило, именно на оплате, т.е. собсно приобретении бумаг, возникают казусы. А иногда и после: деньги спишут, бумаг не дадут, деньги возвращают и хорошо, если через час, а не через трое рабочих суток. Нужно спрашивать поддержку что не так. Говорят, что реально помогает.
Я просто змінив спосіб підтвердження платежу, зробив це не через додаток, а через код з смс
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
