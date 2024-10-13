RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 12:27

  edgar_po написав:
  VASH написав:- 9.03.26 новий фікс UA4000238976 (Феодосія) SIM: 13.501844% YTM: 14.999483%

в ІКУ в Телеграмі зовсім інші цифри.

В моем Телеграме ICU bot те же самые 15% YTM обещаны. Как и на вебстраничке. Где читать Телеграм с совсем другими цифрами?
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 14:53

Re: Ринок ОВДП

Старий Фікс, без врахування купонів, був 15%, новий 14% річних. Це якщо вручну порахувати.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:47

Re: Ринок ОВДП

Цікаво, як пройде сьогоднішнє розміщення державних облігацій. Як на мене, очікуване значне зниження попиту на фоні стрімкого зниження дохідності ОВДП (за твердженням ІКУ - ринкові ставки впали на 2%). І це при зниженні облікової ставки НБУ 30.01.26 всього на 0.5%; суттєвого зниження курсу гривні відносно валют; очікуваного зростання темпів інфляції в Україні; політичної ситуації у світі.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:59

  VASH написав:Цікаво, як пройде сьогоднішнє розміщення державних облігацій. Як на мене, очікуване значне зниження попиту на фоні стрімкого зниження дохідності ОВДП (за твердженням ІКУ - ринкові ставки впали на 2%). І це при зниженні облікової ставки НБУ 30.01.26 всього на 0.5%; суттєвого зниження курсу гривні відносно валют; очікуваного зростання темпів інфляції в Україні; політичної ситуації у світі.


Це наші з Вами бажання.
Бажання Мінфіну - інші - зниження вартості обслуговування боргу.
І оскільки особливої альтернативи інвестори в Україні не мають - очікую, на жаль, незначного зниження ставок.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:02

  VASH написав:Цікаво, як пройде сьогоднішнє розміщення державних облігацій. Як на мене, очікуване значне зниження попиту на фоні стрімкого зниження дохідності ОВДП (за твердженням ІКУ - ринкові ставки впали на 2%). І це при зниженні облікової ставки НБУ 30.01.26 всього на 0.5%; суттєвого зниження курсу гривні відносно валют; очікуваного зростання темпів інфляції в Україні; політичної ситуації у світі.


Знову виставлять по 2 млн шт і знову все відірвуть з руками, навіть по зниженим ставкам
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:09

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:Бажання Мінфіну - інші - зниження вартості обслуговування боргу.
І оскільки особливої альтернативи інвестори в Україні не мають - очікую, на жаль, незначного зниження ставок.

Надеюсь, что "на жаль" - это про "незначного"? Всё таки эти проценты потом с наших же налогов отдавать.
