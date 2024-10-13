Цікаво, як пройде сьогоднішнє розміщення державних облігацій. Як на мене, очікуване значне зниження попиту на фоні стрімкого зниження дохідності ОВДП (за твердженням ІКУ - ринкові ставки впали на 2%). І це при зниженні облікової ставки НБУ 30.01.26 всього на 0.5%; суттєвого зниження курсу гривні відносно валют; очікуваного зростання темпів інфляції в Україні; політичної ситуації у світі.
Це наші з Вами бажання. Бажання Мінфіну - інші - зниження вартості обслуговування боргу. І оскільки особливої альтернативи інвестори в Україні не мають - очікую, на жаль, незначного зниження ставок.
Знову виставлять по 2 млн шт і знову все відірвуть з руками, навіть по зниженим ставкам