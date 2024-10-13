|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 кві, 2026 16:50
won написав: angra написав: prodigy написав:
стосовно комісії 0,2%-це взагалі немає про що казати
Дією переважно користуються лімітчики, які щомісяця купують короткі обл. з місячною дохідністю 1.08%. І 0.2% для когось можливо це і копійки але для переважної більшості це п'ята частина місячного доходу.
От саме тому їх зовсім і не жалко. Звичайні люди за свої купляють без дії. А лімітчики - хай платять.)
Яка лімітчикам разниця?! Однак не зі своїх грошей ви то всьо крутите, то й діліться. А там із-за цих комісій трохи призадумаєтесь, та й може поймете, шо до добра не доведе така ціфровізація, та й одкажетесь од дії. Вам же на пользу.
Поцікавтеся як заробляють банки, зі "своїх" грошей чи ні все крутять. Ця тема трохи не для вас, ви дупля не вʼяжете як все влаштовано
-
Navegantes
-
-
Повідомлень: 743
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 07 кві, 2026 17:09
angra написав: prodigy написав:
стосовно комісії 0,2%-це взагалі немає про що казати
Дією переважно користуються лімітчики, які щомісяця купують короткі обл. з місячною дохідністю 1.08%. І 0.2% для когось можливо це і копійки але для переважної більшості це п'ята частина місячного доходу.
Банки, які роздавали та роздають ліміти, Дія, через яку дозволили ці ліміти крутити - все це фішки однієї гри. Одна справа коли сам банк, який видав мені ліміт, каже "Все, поїзд далі не їде, тепер купівля ОВДП через Дію з комісією" і тоді я маю прийняти рішення чи потрібен мені конський ліміт від цього банку чи краще від нього взагалі відмовитися або суттєво скоротити. Інша справа коли УГБ захотів частину пирога собі, при тому не лише "кредитного", а ще й дебетного. Зараз бачу, що Приватівський ліміт мені буде вигідніше паркувати безпосередньо у Приваті. По іншим банкам - поживемо, порахуємо
-
Navegantes
-
-
Повідомлень: 743
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 07 кві, 2026 17:12
lavua67 написав:
Обовязково писати в НБУ і піднімати шум, бо завтра і на 0,5 чи 1% піднімуть - піпл схавав 0,2%.
Писати треба але тільки неясно що і куди. Аби НБУ втрутився, треба вказати на порушення, а що Укргаз порушує, вводячи цю комісію? Ось шановний Vash пише, що НБУ має забезпечити "приоритетність державних інтересів", так і Укргаз мотивує введеня комісії тим, що він як державний банк дбає про державу
.
Якщо Укргаз користується своїм монопольним становищем, то швидше треба в Антимонопольний комітет звертатися.
Мабуть, все ж треба починати зі звернення до самого Укргазу, а потім в усі інші інстанції.
-
AlexTk
-
2
-
Повідомлень: 665
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 кві, 2026 17:35
AlexTk написав:
Мабуть, все ж треба починати зі звернення до самого Укргазу, а потім в усі інші інстанції.
Вони скажуть рівно так як у новині про комісію: "Користувачі мають повну свободу вибору каналу купівлі облігацій. Зокрема, придбати ОВДП можна через мобільні застосунки банків, які надають таку послугу, та через брокерські платформи". Ми ж вас не змушуємо купувати саме через Дію, а якщо вже купуєте, то треба платити. Як варіант, можливі звернення до НБУ, АМКУ, Мінцифри
-
Navegantes
-
-
Повідомлень: 743
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 07 кві, 2026 17:45
Navegantes написав: AlexTk написав:
Мабуть, все ж треба починати зі звернення до самого Укргазу, а потім в усі інші інстанції.
Вони скажуть рівно так як у новині про комісію: "Користувачі мають повну свободу вибору каналу купівлі облігацій. Зокрема, придбати ОВДП можна через мобільні застосунки банків, які надають таку послугу, та через брокерські платформи". Ми ж вас не змушуємо купувати саме через Дію, а якщо вже купуєте, то треба платити. Як варіант, можливі звернення до НБУ, АМКУ, Мінцифри
Авжеж, вони комісію не відмінять. Але потім, звертаючись "до НБУ, АМКУ, Мінцифри" можна буде вказувати, що Укргаз не реагує на звернення громадян. Тобто це як артпідготовка перед атакою.
Але можна і одразу на штурм, основне - з чим? Що пишемо?
До речі, на мінфіні вже є відгук нашого форумчанина, але його чомусь модератори не підтвердили(.
-
AlexTk
-
2
-
Повідомлень: 665
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 кві, 2026 18:05
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 квітня 2026 року, до державного бюджету залучено 1 258 987 632,40 грн. Черговий – АКТИРЕКОРД! Як на мене, складається ситуація за якої сплачувати (купони, погашення) треба значно більше ніж залучають. Ринок вважає не зовсім ринковими (вибачаюся за тавтологію) запропоновану дохідність. Та очікує на її підвищення (ІМХО!). Про це свідчить і хай несуттєве, але підвищення дохідності в ході останніх розміщень 24 та 31 березня.
Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено
- 7 квітня 2026 року до державного бюджету залучено 1 258,9 млн. грн;
- 31 березня 2026 року до державного бюджету залучено 2 768,3 млн. грн;
- 24 березня 2026 року до державного бюджету залучено 3 391,7 млн. грн;
- 17 березня 2026 року - 3 530,6 млн. грн.;
- 10 березня 2026 року - 4 226,3 млн. грн;
- 03 березня 2026 року - 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;
- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;
- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро;
- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн;
- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн;
- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн;
- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн;
- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн;
- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн;
- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.
-
VASH
-
-
Повідомлень: 857
З нами з: 26.10.09
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 07 кві, 2026 18:12
AlexTk написав: Navegantes написав: AlexTk написав:
Мабуть, все ж треба починати зі звернення до самого Укргазу, а потім в усі інші інстанції.
Вони скажуть рівно так як у новині про комісію: "Користувачі мають повну свободу вибору каналу купівлі облігацій. Зокрема, придбати ОВДП можна через мобільні застосунки банків, які надають таку послугу, та через брокерські платформи". Ми ж вас не змушуємо купувати саме через Дію, а якщо вже купуєте, то треба платити. Як варіант, можливі звернення до НБУ, АМКУ, Мінцифри
Авжеж, вони комісію не відмінять. Але потім, звертаючись "до НБУ, АМКУ, Мінцифри" можна буде вказувати, що Укргаз не реагує на звернення громадян. Тобто це як артпідготовка перед атакою.
Але можна і одразу на штурм, основне - з чим? Що пишемо?
До речі, на мінфіні вже є відгук нашого форумчанина, але його чомусь модератори не підтвердили(.
УГБ звісно реагуватиме на звернення, але при цьому надаватиме просту відписку. Я читав відгук форумчанина la9 і мені дуже дивно чому його відгук не підтвердили модератори. Він мав би отримати від них якесь пояснення. А Мінцифри мало б пояснити чому саме УГБ став обслуговуючим банком Дії.
-
Navegantes
-
-
Повідомлень: 743
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|33864
|
|
|0
|33039
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|38405
|
|