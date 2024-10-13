Додано: Вів 07 кві, 2026 18:47

Navegantes написав: УГБ звісно реагуватиме на звернення, але при цьому надаватиме просту відписку. Я читав відгук форумчанина la9 і мені дуже дивно чому його відгук не підтвердили модератори. Він мав би отримати від них якесь пояснення. А Мінцифри мало б пояснити чому саме УГБ став обслуговуючим банком Дії.

Шановний. Можу розмістити проект звернення нижче (за підписом інваліда війни - за Законом України розглядає та відповідає перше лице!), чекаю на пропозиції:Тимчасово виконувачу обов’язкиМіністра цифрової трансформації,Керівнику проєкту Дія.CityБорнякову Олександру СергійовичуВід -------------------- ,інваліда війни 2 групи(копія посвідчення у додатку)проживаю за адресою: --------телефон ----------,електрона пошта: ---------Шановний Олександре Сергійовичу!На сайті Укргазбанку повідомляється:Укргазбанк (UGB) з 15 квітня оновлює розмір комісій при проведенні операцій у застосунку Дія. Купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становитиме 0,2% від суми операції і відображатиметься окремим рядком під час оплати.У застосунку Дія здійснюється продаж виключно військових облігацій. Військові облігації — цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану. Українці інвестують у них гроші, які працюють на армію та економіку, тобто на перемогу України у війні.Укргазбанк зловживає своїм монопольним становищем у «Дії». Оскільки Укргазбанк є основним розрахунковим банком для сервісів «Дії», він дозволяє собі диктувати умови та намагається заробляти на ОВДП! Цікаво чому саме Укргазбанк став обслуговуючим банком Дії.Важливо зазначити, що введення комісії Укргазбанком відбувається на фоні постійного скорочення коштів залучених до державного бюджету України при розміщенні облігацій внутрішньої державної позики.За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 квітня 2026 року, до державного бюджету залучено 1 258 987 632,40 грн. Черговий – АКТИРЕКОРД!Попередньо за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено- 7 квітня 2026 року до державного бюджету залучено 1 258,9 млн. грн;- 31 березня 2026 року до державного бюджету залучено 2 768,3 млн. грн;- 24 березня 2026 року до державного бюджету залучено 3 391,7 млн. грн;- 17 березня 2026 року - 3 530,6 млн. грн.;- 10 березня 2026 року - 4 226,3 млн. грн;- 03 березня 2026 року - 6 442,2 млн. грн, з них за папери в гривні – 4 259,0 млн. грн. (66% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;- 24 лютого 2026 року - 21 426,4 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 731,5 млн. грн. (59% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в доларах США;- 17 лютого 2026 року - 17 400,1 млн. грн., з них за папери в гривні – 12 695,7 млн. грн. (73% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро;- 10 лютого 2026 року - 12 603,8 млн. грн;- 3 лютого 2026 року - 5 357,6 млн. грн;- 27 січня 2026 року - 9 571,95 млн. грн;- 20 січня 2026 року - 7 451,4 млн. грн;- 13 січня 2026 року - 13 005,4 млн. грн;- 6 січня 2026 року - 16 141,2 млн. грн;- 23 грудня 2025 року - 12 743,6 млн. грн., з них за папери в гривні – 7034,3 млн. грн. (55% обсягу залучених коштів), решту - за папери номіновані в євро.Прошу вжити відповідних заходів щодо забезпечення пріоритетності державних інтересів.Прошу Вас взяти питання під особистий контроль та забезпечити виконання вимог Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян” в частині Статей 14-16 (звернення інваліда війни 2 групи), Статей 18-20.У додатку: Копія посвідчення інваліда війни 2 групиЗ повагою