|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 кві, 2026 17:09
Всюдиносапхайчик Я думаю це логічно. ОВДП - це позика держави Україна. А держава Україна вміє друкувати лише гривні, щоб повернути борг. Це набагато легше - просто дати вказіку надрукувати ще гривасика, чим принижено випрошувати валюту в західних інституцій в обмін на реформи
-
The_Rebel
-
-
Повідомлень: 967
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 28 кві, 2026 17:24
Всюдиносапхайчик написав:
Коли буде виведення €/$ ОВДП з ринку?
Була ж заява, що в планах до кінця 2027 року поступово звести нові валютні ОВДП до нуля і в 2028 не розміщувати взагалі, тільки платити по старих
-
Дюрі-бачі
-
-
Повідомлень: 6114
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2026 09:04
З 1 червня 2026 Сенс банк вводить комісію 0,5% за купівлю ОВДП в Дії за кредитні. Мабуть Укргаз надихнув своїми 0,2%
-
Rimlyanin1
-
-
Повідомлень: 451
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2026 11:18
Rimlyanin1
Це тепер будуть покупка в Сенсі, мабуть, буде коштувати 0.7 % (0.5 сенс + 0.2 газ)
-
Смок
-
-
Повідомлень: 5
- З нами з: 09.12.25
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2026 11:20
А підкажіть, хто крім газу, привату та сенсу дає купляти за кредитні ?
-
Смок
-
-
Повідомлень: 5
- З нами з: 09.12.25
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2026 12:28
Смок укрсиб,изи с комиссией 0.75
-
Вадимка
-
-
Повідомлень: 487
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2026 13:50
Всюдиносапхайчик написав:
Ну ось і відбулася історична подія. Мінфін на торгах встановив дохідність по $ на рівні 3,24%, яка нижча за дохідність по € 3,25%, встановлену тижнем раніше.
Наступні торги по $ за тиждень
Чекаємо на щось зі списку чи весь список:
- [ ] подальше глузування з долара
- [ ] переорієнтацію заощаджень з $ на € та надання € відносної переваги
- [ ] створення передумов до витіснення €/$ ОВДП з ринку
- [ ] створення передумов до витіснення €/$ з ринку
- [ ] ну, і за умови досягнення попередніх цілей, заохочуватиметься переорієнтація на гривневі фінансові інструменти на внутрішньому ринку
Очевидно, що поступово €/$ ОВДП перетворюватиметься з інструменту для заробляння грошей на інструмент для їхнього збереження з мінімальною дохідністю.
Коли буде виведення €/$ ОВДП з ринку?
Де тільки ці єврові можна зараз придбати? В Приваті і Сенсі їх поки що немає
-
ihorsic
-
-
Повідомлень: 1508
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2026 14:52
У Приваті є 3 (три) ц/п у € з портфеля: з дохідністю від 0,75% до 2,5%
-
Всюдиносапхайчик
-
-
Повідомлень: 742
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:13
ihorsic написав:
Де тільки ці єврові можна зараз придбати? В Приваті і Сенсі їх поки що немає
А сколько в Сенсе нужно, чтобы считалось, что есть? У меня прям сейчас SSA два варианта показывает: на 1.80% и 2.90%.
-
moveton
-
-
Повідомлень: 6949
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
13
1
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:47
Rimlyanin1 написав:
З 1 червня 2026 Сенс банк вводить комісію 0,5% за купівлю ОВДП в Дії за кредитні. Мабуть Укргаз надихнув своїми 0,2%
До речі а приват - моно. Через дію теж додають комісію? 🤔
-
hlud
-
-
Повідомлень: 55
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
