Ринок ОВДП

Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 17:09

Всюдиносапхайчик Я думаю це логічно. ОВДП - це позика держави Україна. А держава Україна вміє друкувати лише гривні, щоб повернути борг. Це набагато легше - просто дати вказіку надрукувати ще гривасика, чим принижено випрошувати валюту в західних інституцій в обмін на реформи
The_Rebel
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 17:24

  Всюдиносапхайчик написав:Коли буде виведення €/$ ОВДП з ринку?

Була ж заява, що в планах до кінця 2027 року поступово звести нові валютні ОВДП до нуля і в 2028 не розміщувати взагалі, тільки платити по старих
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 09:04

З 1 червня 2026 Сенс банк вводить комісію 0,5% за купівлю ОВДП в Дії за кредитні. Мабуть Укргаз надихнув своїми 0,2%
Rimlyanin1
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 11:18

Це тепер будуть покупка в Сенсі, мабуть, буде коштувати 0.7 % (0.5 сенс + 0.2 газ)
Смок
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 11:20

А підкажіть, хто крім газу, привату та сенсу дає купляти за кредитні ?
Смок
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 12:28

Смок укрсиб,изи с комиссией 0.75
Вадимка
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 13:50

  Всюдиносапхайчик написав:Ну ось і відбулася історична подія. Мінфін на торгах встановив дохідність по $ на рівні 3,24%, яка нижча за дохідність по € 3,25%, встановлену тижнем раніше.

Наступні торги по $ за тиждень :-) Чекаємо на щось зі списку чи весь список:

- [ ] подальше глузування з долара
- [ ] переорієнтацію заощаджень з $ на € та надання € відносної переваги
- [ ] створення передумов до витіснення €/$ ОВДП з ринку
- [ ] створення передумов до витіснення €/$ з ринку
- [ ] ну, і за умови досягнення попередніх цілей, заохочуватиметься переорієнтація на гривневі фінансові інструменти на внутрішньому ринку

Очевидно, що поступово €/$ ОВДП перетворюватиметься з інструменту для заробляння грошей на інструмент для їхнього збереження з мінімальною дохідністю.

Коли буде виведення €/$ ОВДП з ринку?

Де тільки ці єврові можна зараз придбати? В Приваті і Сенсі їх поки що немає
ihorsic
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 14:52

У Приваті є 3 (три) ц/п у € з портфеля: з дохідністю від 0,75% до 2,5%
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:13

  ihorsic написав:Де тільки ці єврові можна зараз придбати? В Приваті і Сенсі їх поки що немає

А сколько в Сенсе нужно, чтобы считалось, что есть? У меня прям сейчас SSA два варианта показывает: на 1.80% и 2.90%.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:47

  Rimlyanin1 написав:З 1 червня 2026 Сенс банк вводить комісію 0,5% за купівлю ОВДП в Дії за кредитні. Мабуть Укргаз надихнув своїми 0,2%

До речі а приват - моно. Через дію теж додають комісію? 🤔
hlud
 
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 41640
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 40611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 46129
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

