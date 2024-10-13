А что такое "приват - моно"? У Мони за 6211 кредитными уже не первый год 4% берут. Он вообще первая ласточка в этом плане был. Или сколько надо, чтобы это уже считалось комиссией?
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:57
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 29 кві, 2026 19:53
Додано: Сер 29 кві, 2026 19:59
Спливла цікава особливість спецпропозиції від Інжур у порівнянні з ICU. Як ми знаємо, ICU продавав папери обох fix'ів з дещо зниженою ставкою від номіналу, але гарантував, що ставка не буде рухатися. У той же час, Інжур запустив свою СП зі ставкою рівною ринковій дохідності паперів і акцентував на цьому, як на власній перевазі. Але, як виявилося, ставка у СП не фіксована і буде "рухатися за ринком". Не знаю, чи для всіх це було очевидно, але за значних коливань ринку обидва продукти будуть поводити себе по-різному, що варто враховувати.
Додано: Сер 29 кві, 2026 20:06
Re: Ринок ОВДП
Ну как бы очевидно, что если Инжур продаёт по нынешней рыночной цене, то она будет плавать вместе с рынком. И учитывая, что на ближайшее время ожидается падение доходности, BID будет дополнительно расти ещё и от этого. Т.е. дополнительный плюс Инжуру. Правда, жалующиеся на падение доходности могли и обмануть
Додано: Сер 29 кві, 2026 22:30
Re: Ринок ОВДП
Вітаю!
Сьогодні повинен був бути виплачений купон по 238992, проте станом на 23-00 жодних коштів в ІКУ не було зараховано. Хоча лист на пошту надіслали ще вдень що про мене пам'ятають і купон повинен бути. Тобто як у Джека-Горобця - купону нема, але у нас є щось краще - згадка і розповідь про нього.
Буду вдячний більш досвідченим колегам за особистий досвід роботи з ІКУ і коротку відповідь чи це є нормальна ситуація? Бо купон по цим же ОВДП Приват зарахував ще в 17-21.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:01
Re: Ринок ОВДП
При каждой выплате рассказывают. Вот, например, всего две недели назад. Там и полно и кратко.
