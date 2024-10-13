RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1145114611471148
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 15:46

Re: Ринок ОВДП

Із огляду Кінто вчорашнього розміщення "Мінфін залучив через ОВДП у вісім разів менше коштів, ніж тижнем раніше.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 травня 2026 року до державного бюджету залучено 641,4 млн. грн.
Залучення в гривні залишаються дуже малими. Є чіткі пояснення – це попереднє швидке сповзання курсу гривні, девальваційні очікування і низькі дохідності гривневих ОВДП. Міністерство фінансів прагне здешевити борг. Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них.
Дохідність паперів, які розміщувались вчора, практично не змінилась в порівнянні з попередніми аукціонами."
VASH
 
Повідомлень: 877
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 16:06

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них

Как приятно, что в теме стабильность с момента её создания в 2016 году :mrgreen: Скоро десятилетний юбилей, кстати. Любители этого наброса могут юбилей отметить полной распродажей случайно образовавшихся запасов ОВГЗ. Или признать, что риск - это тоже здОрово.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7005
З нами з: 23.03.18
Подякував: 134 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
 
3
15
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 16:50

  moveton написав:
  VASH написав:Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них

Как приятно, что в теме стабильность с момента её создания в 2016 году :mrgreen: Скоро десятилетний юбилей, кстати. Любители этого наброса могут юбилей отметить полной распродажей случайно образовавшихся запасов ОВГЗ. Или признать, что риск - это тоже здОрово.

Із того ж джерела "Базова ставка в США та дохідність американських державних облігацій вищі, ніж дохідність українських ОВДП номінованих в доларах США (як і можливо, хоча не факт, і дохідність гривневих ОВДП з урахуванням знецінення гривні до долара США), що може викликати здивування. Однак політика українського Мінфіну зменшити вартість запозичень зрозуміла. Велике питання полягає лише в легальних і зрозумілих механізмах збереження заощаджень рядових українців, в тому числі пенсійних."
VASH
 
Повідомлень: 877
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 17:41

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Із того ж джерела "Базова ставка в США та дохідність американських державних облігацій вищі, ніж дохідність українських ОВДП номінованих в доларах США (як і можливо, хоча не факт, і дохідність гривневих ОВДП з урахуванням знецінення гривні до долара США), що може викликати здивування. Однак політика українського Мінфіну зменшити вартість запозичень зрозуміла. Велике питання полягає лише в легальних і зрозумілих механізмах збереження заощаджень рядових українців, в тому числі пенсійних."

В чём вопрос-то? Любому пересичному даже сейчас разрешено инвестировать за рубеж в объёме 100к грн в месяц с каждой валютной карты банка. Если это не такой пересичной, у которого ординаторской под стопками долларов не видно, то ему с головой хватит (сколько там у нас хотя бы средняя ЗП, не говоря уж о медианной?). Может и в бонды США. Да, доходность там выше. Чтобы сравнивать одинаковые бумаги по ROI, возьмём годовые. 3.8% сейчас. С этого наш налог 23%. Остаётся 2.926%. Но это при нулевой девальвации гривны. Она вряд ли будет нулевой, поэтому налог нужно умножить ещё и на неё. Допустим, 10% (хотя тут паникёры вопят, что боятся на 15% гривнеОВГЗ в минус уйти). Это уже исходные 3% превращает в 2.84%. Для сравнения: долларовые годовые ОВГЗ сейчас в Сенсе с доходностью 2.9% бери - не хочу. Без налогов и комиссий за переводы (а они тоже сильно режут прибыльность, если инвестируем на годы, а не десятилетия). Но всё же покупать бонды СЩА и наслаждаться удивительно высокой доходностью вполне можно. Легально и понятно. Какого ещё механизма не хватает?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7005
З нами з: 23.03.18
Подякував: 134 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
 
3
15
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:04

  VASH написав:Із огляду Кінто вчорашнього розміщення "Мінфін залучив через ОВДП у вісім разів менше коштів, ніж тижнем раніше.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 травня 2026 року до державного бюджету залучено 641,4 млн. грн.
Залучення в гривні залишаються дуже малими. Є чіткі пояснення – це попереднє швидке сповзання курсу гривні, девальваційні очікування і низькі дохідності гривневих ОВДП. Міністерство фінансів прагне здешевити борг. Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них.
Дохідність паперів, які розміщувались вчора, практично не змінилась в порівнянні з попередніми аукціонами."


О, Кінто десь огляди дає? Можна посилання?
А ось купони вони сьогодні затримують, редиски! )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:04

Re: Ринок ОВДП

Купив трохи валютних $ в приваті до 30.03.28. Був здивований обмеженням на поповнення приват-вкладів на особу еквівалент 150 тис. Думав, що зможу трохи на один вклад, а трохи на другий. А прийшлось у два дні. За цей час майже розібрали ці папери. Не перевелись оптимісти на неньці.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7362
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
 
2
5
  #<1 ... 1145114611471148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Ой+ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 45286
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 44092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 49848
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11474)
13.05.2026 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.