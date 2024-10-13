RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1156115711581159
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 10:37

Re: Ринок ОВДП

Алексей77 написав:
  kkg написав:Та ну ту Дію нафік, миритися з їх примхами з підписом, платити комісію...
Принципіально нічого там не купую
Краще в Сенсі, Приваті чи ICU

За свои понятно, а за КЛ Дию можно обойти?
Если тебе сейчас кто-то это ответит, то прикроют возможность через день.
vadymbanker
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 18:20

Re: Ринок ОВДП

Вот и ИКУ с портей "порадовали"

Шановні клієнти!

❗️ Звертаємо вашу увагу на зміну тарифів за поповнення рахунку онлайн карткою у застосунку ICU Trade.

🧮 З 5 червня 2026 року вводиться комісія у розмірі 0,15% від суми операції, яка стягуватиметься платіжною системою Portmone додатково під час оплати.

📱 Нагадуємо, що при купівлі ОВДП через застосунок Дія з 15 квітня 2026 року комісія платіжної системи становить 0,20% від суми поповнення.

➡️ Зверніть увагу, що всі ці оновлення не стосуються поповнення рахунку за реквізитами. Зарахування коштів на брокерський рахунок, як і раніше, відбувається протягом години. Комісія — згідно з тарифами вашого банку і може бути відсутня.

📌 Будь ласка, враховуйте зазначені зміни при плануванні ваших інвестицій.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 08.06.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 18:37

Re: Ринок ОВДП

  WallNutPen написав:З 5 червня 2026 року вводиться комісія у розмірі 0,15% від суми операції, яка стягуватиметься платіжною системою Portmone додатково під час оплати.

Зато может Inzhur после такого добавит себе в варианты пополнений. Где-то читал недавно, что его очень просили, но он отказывался потому, что это платно. Может как раз с таким комисом для Inzhur оно станет даже прибыльно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7043
З нами з: 23.03.18
Подякував: 138 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
 
3
1
15
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:05

Re: Ринок ОВДП

Минулого місяця 1-го числа більше 20 повідомлень - активно діяли. Сьогодні станом на зараз на порядок менше. Мінфін також на розслабоні:
У травні Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. https://delo.ua/news/istoricnii-maksimu ... rn-466657/

Фурса
І внутрішній ринок облігацій перебуває в анабіозі. Мінфін вже який місяць поспіль дуже обмежено залучає кошти на внутрішньому ринку. Задовольняючись тим, що залучає рівно стільки, скільки має погасити. https://wz.lviv.ua/blogs/552831-tsei-ty ... tkii-nadii

В бюджет закладено 420 млрд на рік. Так що по місяцям треба втричі більше, якщо цей план щось значить всерйоз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7412
З нами з: 19.04.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
 
2
5
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:21

  moveton написав:
  WallNutPen написав:З 5 червня 2026 року вводиться комісія у розмірі 0,15% від суми операції, яка стягуватиметься платіжною системою Portmone додатково під час оплати.

Зато может Inzhur после такого добавит себе в варианты пополнений. Где-то читал недавно, что его очень просили, но он отказывался потому, что это платно. Может как раз с таким комисом для Inzhur оно станет даже прибыльно.

Я так розумію обмеження 29999грн/місяць автоматично зникає...
Хоча вона і так не працювало: останній платіж в мене був 30.04.26 в 23.40, вчора (31.05.26) не пропускало платіж в 23.45. Пропустило тільки 1.06.26 в 00.10
VASH
 
Повідомлень: 887
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 1156115711581159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 48265
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 46806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 52948
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БАНК КД (258)
01.06.2026 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.