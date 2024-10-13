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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1157115811591160
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:57

  candidat написав:Как выходит, что Сенс выплачивает на карту часов в 12, а Приват в лучшем случае в 17? Были случай и в 18:20. При этом Приват рассказывает, что не задерживает. Лапшу вешает? Или Минфин прям Сенсу раньше на 5 часов переводит?

Что такое несколько часов в масштабах жизни Вселенной? Погрешность измерения. Ну и можно вместо этого с ICU сравнивать, которое на собственный же счёт зачисляет в хорошем случае часика в 23 того же дня. Тогда Приват даже слишком быстрым будет 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 11:29

  spiridonwot написав:Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?

на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 08:12

  WallNutPen написав:
  spiridonwot написав:Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?

на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен


Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.
После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:
1. Дия 0,2%
2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%

Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 08:43

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  WallNutPen написав:
  spiridonwot написав:Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?

на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен


Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.
После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:
1. Дия 0,2%
2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%

Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже?

Ну Вы рассматриваете самую банальную ситуацию - рабочий день рабочее время - тогда математически будет так как вы пишете. Хотя экономически ваши расходы в случае с портей будут таки меньше. Ведь 0,04% это не расходы а недополученная прибыль, а в момент оплаты вы собственных денег на комис теряете меньше... А это таки другое
Но Вам стоит лишь немножко поменять исходные условия - к примеру деньги у вас зашли в нерабочее время - и уже преимущество работы через портю становятся очевиднее даже математически.
Опять таки нельзя исключать такие банальные факторы как невозможность покупки через дию ибо не работают гос.реестры и еще что-нибудь (затыки безусловно бывают и у ИКУ с Портей но гораздо реже и опять таки невозможность заплатить через дию в 13:00 а возможность заплатить только в 19 это не то же самое что в случае с ИКУ).
Также я бы не сбрасывал со счетов моральный аспект - газмяз открыл этот ящик Пандоры - в результате чего люди стали терять доходность чтобы их предправ получил дополнительных пару лямов бонусов к празднику - вот не хочу я чтобы мой комис пошел на эти цели. Портя же в отличии от госбанка (который к тому же еще и банк-эквайер - то есть ему обслуживание терминалов обходится в принципе дешевле чем не банкам) - структура коммерческая, которая как раз платит банкам-эквайерам мзду - так вот в этом случае из двух зол - пусть лучше получит деньгу Портя, который при всех его недостатках (особенно бесят их лимиты - часто надуманные) - таки очень не плохой платежный сервис, который лично мне помогал во многих ситуациях в т.ч. связанных часто со "свинством".

Уверен придумать можно еще чего-нибудь, но мне и указанных выше доводов достаточно.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:14

Re: Ринок ОВДП

Як швидко гроші заходять через portmone на ICU? Перекинів вночі, гроші з банку знялися, навіть квитанція вже прийшла, а грошей досі нема. І взагалі, за яким МСС кодом проходить така транзакція? Чи можно через portmone перекинути з тих банків, які проти дії за кл? Наприклад, ПУМБ?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:05

  spiridonwot написав:Як швидко гроші заходять через portmone на ICU? Перекинів вночі, гроші з банку знялися, навіть квитанція вже прийшла, а грошей досі нема.

Около 8-10 утра в следующие рабочие сутки. Если "ночью" было до нуля, то должно уже прийти SMS о зачислении.

  spiridonwot написав:І взагалі, за яким МСС кодом проходить така транзакція? Чи можно через portmone перекинути з тих банків, які проти дії за кл? Наприклад, ПУМБ?

Сейчас уже такой же 6211, как в Дие. Со всеми вытекающими ответами на вопросы. В частности ПУМБ пропустит с обычным комисом за 6211. С чего это он против? Эти пчёлы действительно некоторое время были против мёда, но не долго.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:08

spiridonwot Надходження грошей - відправляєте до 00.00, гроші на наступний день вранці (біля 08.00) на рахунку в ІКУ
VASH
 
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  #<1 ... 1157115811591160
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