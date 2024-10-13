Додано: Чет 04 чер, 2026 08:43

ВЕСЕЛЬЧАК У написав: WallNutPen написав: spiridonwot написав: Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні? Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?

на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен



Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.

После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:

1. Дия 0,2%

2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%



Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже? Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:1. Дия 0,2%2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже?

Ну Вы рассматриваете самую банальную ситуацию - рабочий день рабочее время - тогда математически будет так как вы пишете. Хотя экономически ваши расходы в случае с портей будут таки меньше. Ведь 0,04% это не расходы а недополученная прибыль, а в момент оплаты вы собственных денег на комис теряете меньше... А это таки другоеНо Вам стоит лишь немножко поменять исходные условия - к примеру деньги у вас зашли в нерабочее время - и уже преимущество работы через портю становятся очевиднее даже математически.Опять таки нельзя исключать такие банальные факторы как невозможность покупки через дию ибо не работают гос.реестры и еще что-нибудь (затыки безусловно бывают и у ИКУ с Портей но гораздо реже и опять таки невозможность заплатить через дию в 13:00 а возможность заплатить только в 19 это не то же самое что в случае с ИКУ).Также я бы не сбрасывал со счетов моральный аспект - газмяз открыл этот ящик Пандоры - в результате чего люди стали терять доходность чтобы их предправ получил дополнительных пару лямов бонусов к празднику - вот не хочу я чтобы мой комис пошел на эти цели. Портя же в отличии от госбанка (который к тому же еще и банк-эквайер - то есть ему обслуживание терминалов обходится в принципе дешевле чем не банкам) - структура коммерческая, которая как раз платит банкам-эквайерам мзду - так вот в этом случае из двух зол - пусть лучше получит деньгу Портя, который при всех его недостатках (особенно бесят их лимиты - часто надуманные) - таки очень не плохой платежный сервис, который лично мне помогал во многих ситуациях в т.ч. связанных часто со "свинством".Уверен придумать можно еще чего-нибудь, но мне и указанных выше доводов достаточно.