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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:04
dr_bastm написав:
Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку
Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:08
dr_bastm написав:
Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку
104 грн, але все одно це ні про що. Тільки годувати комісіями інших
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:15
Да,что то зажимают,опомнились...
А вот чуть выше дискуссия по портмоне. Ограничения по сумме,коммис...
Я по iban с моно на icu отправляю,вроде норм.
Или я чего-то ещё не вижу? Какая то засада?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:41
А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:58
ihorsic написав:
А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
Какого именно роста? Где можно прочитать какой рост будет к 2029 году? Точнее, я понимаю где, но интересно было бы раньше 2029 года
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:39
ihorsic написав:
А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
Яким буде курс - дійсно, знають не тільки лиш всі, але для себе можна оцінити ризики настання такого чи іначого курсу. Детально розписано мій погляд тут:
won написав:
69 грн/$ - це для бу (беззбитку) в номіналі, і це ще навіть без врахування інфляції, але я вважаю такий варіант (вихід в нуль через три роки) абсолютно недопустимим брати за основу в інвестуванні в боргові цінні папери, не кажучи вже про вихід в мінус.
Лише прибуток, і не просто прибуток, а з премією за ризик.
Максимально прийнятний курс, щоб гривневі мали сенс - 56 грн/$ через три роки (це приблизно чистих 8% річних на кожен рік від доларового беззбитку) - це мінімально прийнятна винагорода за ризик перебування в гривневих в порівнянні з валютними. Але, на жаль, 56 дуже імовірно що не буде через три роки, а буде вище, тому гривневі овдп - не ок на такий довгий термін.
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