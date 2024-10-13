Портфель ОВДП населення перевищив 151 млрд грн

Населення продовжує активно збільшувати обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики.



За травень портфель фізосіб зріс на понад 8%, а за перший тиждень червня – ще на 1.7%, до нового рекордного рівня – понад 151 млрд грн. Усього з початку року обсяг вкладень населення в державні облігації збільшився на 35%, а від початку повномасштабної війни – вшестеро.



Основним чинником зростання портфеля в травні були валютні ОВДП: за місяць обсяг валютних облігацій у власності фізосіб зріс на майже 11% у гривневому еквіваленті, а гривневих – на 6.7%. Збільшення портфелю валютних паперів відбувалося як за рахунок придбання нових облігацій, так і за рахунок переоцінки портфелів через ослаблення гривні. Проте вже на початку червня населення знову стало купувати більше гривневих облігацій. Тож станом на зараз частка гривневих облігацій у портфелях залишається вище за 62%, що на 3 в.п. більше, ніж на початку року, але на 1 в.п. менше, ніж на початку квітня.



Водночас інші групи інвесторів не поспішають суттєво змінювати свої портфелі: банки зменшили свої портфелі від початку травня на 2.6% і на 2% з початку року, небанківські юрособи майже не змінили обсягу свого портфеля, а нерезиденти збільшили свої вкладення в ОВДП за цей час на 0.4 млрд грн, або на 2.8%. У підсумку частка населення в загальному обсязі ОВДП в обігу зросла вже до 11.3% (без урахування ОВДП у власності НБУ).