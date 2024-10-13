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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2026 09:46
Диаграмма расходов по месяцам в 2025г.
Январь 7010 грн. ($167)
Февраль 4815 грн. ($116)
Март 5797 грн. ($140)
Апрель 5065 грн. ($142) + $25
Май 5280 грн. ($128)
Июнь 5093 грн. ($122)
Июль 5276 грн. ($127)
Август 5295 грн. ($128)
Сентябрь 5303 грн. ($128)
Октябрь 5403 грн. ($129)
Ноябрь 5934 грн. ($166) + $25
Декабрь 6810 грн. ($161)
$144 НА ЖИЗНЬ В МАЕ 2026
В мае 2026 потратил 6385 грн., что при курсе обмена $44.3 за $1 составило $144
Расходы:
- еда: около 4150 грн.,
- комунальные платежи: (квитанции за апрель): 2000+ грн.,
- WiFi роутер 300 Mb: 200 грн.,
- разное: 35 грн.
Всетаки можно жить в УА на минималку.
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dimo_0n
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Додано: Чет 11 чер, 2026 10:35
Кто-то тестил пополняшку ИКУ через Портмоне с Сэнса? Как прошло?
1. Списалась ли комиссия Сэнса в 0,5%?
2. Есть ли ограничение по месячному лимиту в 29999?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Ірина_
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