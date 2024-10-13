Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2026 09:46
Диаграмма расходов по месяцам в 2025г.
Январь 7010 грн. ($167) Февраль 4815 грн. ($116) Март 5797 грн. ($140) Апрель 5065 грн. ($142) + $25 Май 5280 грн. ($128) Июнь 5093 грн. ($122) Июль 5276 грн. ($127) Август 5295 грн. ($128) Сентябрь 5303 грн. ($128) Октябрь 5403 грн. ($129) Ноябрь 5934 грн. ($166) + $25 Декабрь 6810 грн. ($161) $144 НА ЖИЗНЬ В МАЕ 2026 В мае 2026 потратил 6385 грн., что при курсе обмена $44.3 за $1 составило $144 Расходы: - еда: около 4150 грн., - комунальные платежи: (квитанции за апрель): 2000+ грн., - WiFi роутер 300 Mb: 200 грн., - разное: 35 грн.
Всетаки можно жить в УА на минималку.
dimo_0n
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Додано: Чет 11 чер, 2026 10:35
Кто-то тестил пополняшку ИКУ через Портмоне с Сэнса? Как прошло?
1. Списалась ли комиссия Сэнса в 0,5%? 2. Есть ли ограничение по месячному лимиту в 29999?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 11 чер, 2026 11:59
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кто-то тестил пополняшку ИКУ через Портмоне с Сэнса? Как прошло?
1. Списалась ли комиссия Сэнса в 0,5%?
2. Есть ли ограничение по месячному лимиту в 29999?
1. МСС ж однакове з Дією, тому комісія має бути.
2. Чому вони тут мають не діяти?
V2
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Додано: Чет 11 чер, 2026 12:54
dimo_0n написав:
Диаграмма расходов по месяцам в 2025г.
Январь 7010 грн. ($167) Февраль 4815 грн. ($116) Март 5797 грн. ($140) Апрель 5065 грн. ($142) + $25 Май 5280 грн. ($128) Июнь 5093 грн. ($122) Июль 5276 грн. ($127) Август 5295 грн. ($128) Сентябрь 5303 грн. ($128) Октябрь 5403 грн. ($129) Ноябрь 5934 грн. ($166) + $25 Декабрь 6810 грн. ($161) $144 НА ЖИЗНЬ В МАЕ 2026 В мае 2026 потратил 6385 грн., что при курсе обмена $44.3 за $1 составило $144 Расходы: - еда: около 4150 грн., - комунальные платежи: (квитанции за апрель): 2000+ грн., - WiFi роутер 300 Mb: 200 грн., - разное: 35 грн.
Всетаки можно жить в УА на минималку.
можна, якщо мати власне житло і дачу з огородом та садком
flyman
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Додано: Чет 11 чер, 2026 13:10
won написав:
Отже, за власні кошти овдп абсолютно не мають сенсу.
10-го були виплати і сума у фізиків зменшилась на 3,5 млрд. 24-го ще будуть виплати, гашення кл, хто використовував.
Але 10-го успішний аукціон, де під невеликі % тарились банки
які загалом наростили портфель на +7 млрд
https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
Якщо фізики розхочуть вкладатися в облігації, то де їм прилаштовувати виплати?
Якусь тенденцію зможемо побачити на початку липня, після виплат і погашень, чи буде далі грати музика в попередньому ритмі.
Ой+
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