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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1162116311641165
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:25

  1finanсier написав:Шановне панство, а підкажіть будь ласка, погашення ОВДП, придбаних через кабінет ICU також відбудеться вночі на наступний день? Ну тобто паприклад 24го червня погашення Соледара, купленого через кабінет ICU. То вся сума погашення і купони виплатять в ніч з 24го на 25е? Знаю, що ICU полюбляє купони так виплачувати, а ось при повному погашенні що, і тіло так приходить - майже на наступний день?


 Так, 25/06 вранці погашення+купон будуть на брокерському.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:05

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Шановне панство, а підкажіть будь ласка, погашення ОВДП, придбаних через кабінет ICU також відбудеться вночі на наступний день? Ну тобто паприклад 24го червня погашення Соледара, купленого через кабінет ICU. То вся сума погашення і купони виплатять в ніч з 24го на 25е? Знаю, що ICU полюбляє купони так виплачувати, а ось при повному погашенні що, і тіло так приходить - майже на наступний день?


 Так, 25/06 вранці погашення+купон будуть на брокерському.

дякую за відповідь
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:32

  flyman написав:
  Bolt написав:Тим часом експерди про дохiднiсть ОВДП.
https://kosht.media/ekspert-poiasnyv-vy ... valvatsii/

в хперта
на кінець 2026 року за базовим сценарієм курс на кінець 2026 року буде 44,7 грн/$


от не знаю, читати далі хперта, чи послухати Охріменка

То позитивный сценарiй.Нeгативний 47
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 19:20

Добрий.
Хто купляв овдп у ощадбанку?
Це взагалі можливо?
цвях
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:18

цвях Можливо. Для преміальних клієнтів - треба мати їхню преміальну картку і витрачати певну суму на місяць. Але...

Ощадбанк дуже дерев'яний, у них все на папері, купити в застосунку чи особистому кабінеті на сайті неможливо, підписати документи щодо купівлі дистанційно неможливо, треба ходити в банк :-) Це однаково для первинного чи вторинного ринку.

Купувати з їхнього портфелю немає особливого сенсу, вони відчутно ріжуть дохідність порівняно з іншими банками.

Їхній фінмоніторинг також дерев'яний, бо беруть до уваги доходи лише за 3 роки, якщо значну суму, призначену для купівля ОВДП, людина заробила раніше, то їх це не цікавить, навіть якщо гроші давно лежать у банку відтоді, як ви їх заробили. Більше того, вони щоразу перепитують "звідки гроші?" і байдуже, що ви раніше вже пояснювали та показували і вони все прекрасно знають, щоразу все по колу, наче вони обнуляються опівночі. :lol: Це, авжеж, страшенна системна дурість в усій банківській системі і приблизна ситуація з фінмоном і в інших банках.
Востаннє редагувалось Всюдиносапхайчик в Пон 15 чер, 2026 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:19

Re: Ринок ОВДП

цвях написав:Добрий.
Хто купляв овдп у ощадбанку?
Це взагалі можливо?
Так, процедура через відділення, але все працює.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:20

Re: Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:цвях Можливо. Для преміальних клієнтів - треба мати їхню преміальну картку і витрачати певну суму на місяць. Але...

Ощадбанк дуже дерев'яний, у них все на папері, купити в застосунку чи особистому кабінеті на сайті неможливо, підписати документи щодо купівлі дистанційно неможливо, треба ходити в банк :-) Це однаково для первинного чи вторинного ринку.

Купувати з їхнього портфелю немає особливого сенсу, вони відчутно ріжуть дохідність порівняно з іншими банками.

Їхній фінмоніторинг також дерев'яний, бо беруть до уваги доходи лише за 3 роки, якщо значну суму, призначену для купівля ОВДП, людина заробила раніше, то їх це не цікавить. Більше того, вони щоразу перепитують "звідки гроші?" і байдуже, що ви раніше вже пояснювали та показували, щоразу все по колу, наче вони обнуляються опівночі. :lol: Це, авжеж, страшенна системна дурість в усій банківській системі і приблизна ситуація з фінмоном і в інших банках.
Це все не так.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:24

vadymbanker На жаль, це все саме так, а Ваша швидка реакція наштовхує на певні думки
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:33

Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:vadymbanker На жаль, це все саме так, а Ваша швидка реакція наштовхує на певні думки
Я сам клієнт Ощада по ОВДП. Преміальних карток у мене нема.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 12:20

Re: Ринок ОВДП

Точно, це стало можливим з 2022 року, раніше було лише для преміальних. Вибачайте за неточність.
Всюдиносапхайчик
 
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