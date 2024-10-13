Додано: Чет 18 чер, 2026 16:27

moveton написав: won написав: І це ще в цих розрахунках зовсім не врахована українська інфляція. А та як вона зараз навіть офіційна вже 8%, то прибутку абсолютно немає. Таким чином, актив є повністю мінусовим для збереження, не кажучи вже про примноження свого капіталу. І це ще в цих розрахунках зовсім не врахована українська інфляція. А та як вона зараз навіть офіційна вже 8%, то прибутку абсолютно немає. Таким чином, актив є повністю мінусовим для збереження, не кажучи вже про примноження свого капіталу.

Актив может и минусовой в таком смысле, но нужно понимать, что это не значит, что остальные варианты лучше. Даже если контейнер консервов вместо этого купить Актив может и минусовой в таком смысле, но нужно понимать, что это не значит, что остальные варианты лучше. Даже если контейнер консервов вместо этого купить

won написав: won написав: фонда довгостроково росте навіть в трохи більшому темпі, так ще й без наших структурних ризиків фонда довгостроково росте навіть в трохи більшому темпі, так ще й без наших структурних ризиків



🤦‍♂️🤦‍♀️Як це "не значить, що інші варіанти краще"? Якраз-таки це і означає.І знову ж, буквально у повідомленні, яке ви цитували, чіткіше нікуди вказано:Звісно, не у фонду єдину (диверсифікований портфель по країнам і галузям) - і в нерухомість можна, і в метали. Некоректно вдавати, що нема куди, що аж навіть виникає потреба говорити про консерви...🙅‍♂️ Овдп тут у слабкій позиції.Звісно, якщо хто не має коштів за кордоном легальних, або не знає, як вивести - ну варіанти є, навіть на цьому ж форумі. Але тримати капітал можна і в овдп, не питання. Але треба чітко розуміти, який максимальний поріг по курсу долара і по інфляції для вас особисто є максимально допустимим.Мною описаний вище варіант таргетування ризиків. Для мене максимально прийнятним є 56 грн/$ на весну-літо 2029 (ну і відповідно не більш як 46,20 на кінець 2026, 49,90 на кінець 2027, 53,89 - на кінець 2028 як проміжні максимально допустимі індикаторні значення, а взагалі - краще щоб чим поменше; але поменше не через "керовану гнучкість" НБУ, а по факту - просто спалювання резервів, які повністю складаються з кредитів👿, які нам ще й віддавати, а через реальне зростання економіки). Хто вважає, що буде нижче - можна заходити. Хто вважає, що буде вище - краще не заходити.Я вважаю, що буде вище - принаймні на кінець 2026 і на літо 2029 року так точно в порівнянні з індикаторними.