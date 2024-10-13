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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1165116611671168>
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 11:29

Re: Ринок ОВДП

Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував
Смок
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:56

  Смок написав:Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував

А що не можна почекати шість днів?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:15

  won написав:
  candidat написав:
  won написав:Логіка зрозуміла: краще почекати до осені-зими, а там, може, випустять нові, більш дохідні трьохрічки.

Есть особые предпосылки для увеличения ставки?

По-перше, інфляція. Так що є, і значні.

Інфляція навіть офіційна 8%, що значно вище (на 60%) від цільового показника НБУ, а реальна фактична - і від того ще значно вище. Ставку поки що не змінили, але готові в будь-який момент підвищити.
Ви, candidat, не вірили, що причин більш ніж достатньо.
  won написав:Саме тому і очікується зростання дохідності нових облігацій, бо інфляція виросла, а дохідність - ще ні. Тож вже дуже незабаром.

А ви там весь випуск 13.06.29 скупили для чогось з розміром купону 80,80 грн...)
won
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:49

Re: Ринок ОВДП

Облікова ставка - без змін.
Дохідність ОВДП - в кращому випадку - теж.
V2
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1
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:07

ihorsic

Максимум 22-го необхідна суттєва сума, яку іншим спсобом перекрити немає можливості
Смок
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:17

  Смок написав:ihorsic

Максимум 22-го необхідна суттєва сума, яку іншим спсобом перекрити немає можливості


Подаєте заявку на продаж 19/06 після 13:00 і в понеділок отримуєте кошти.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:20

  V2 написав:Облікова ставка - без змін.


Це ж уже було одразу вище сказано:
  won написав:Ставку поки що не змінили, але готові в будь-який момент підвищити.


Далі,
  V2 написав:Дохідність ОВДП - в кращому випадку - теж.

Що для вас "кращий випадок"?
Без змін, або зниження дохідності - це, наприклад, в моїй інтерпретації гірші випадки, а збільшення дохідності - кращий варіант.
Я волію використовувати більш однозначно зчитувані фрази: дохідність овдп - скоріш за все, поки що (наступний місяць) буде без змін, але досить імовірне все ж збільшення дохідності.


  Смок написав:Максимум 22-го необхідна суттєва сума, яку іншим спсобом перекрити немає можливості

Тоді продавайте або сьогодні - і зможете забрати завтра, - або завтра на 22.06 і продавайте. Ця сума з'явиться на рахунку під вечір, годині о 5-й.



  antiexpert написав:сподіваюсь, шо овдп не перетвориться на ризиковий актив.

Овдп - ВЖЕ дуже ризиковий актив.

  won написав:рахувати овдп треба не до беззбитковості по номіналу долару, а як мінімум до беззбитковості по купівельній спроможності долара (який теж має свою власну інфляцію декілька відсотків), а крім того, оскільки це ризиковий актив, закладати 8% річних зверху чистого прибутку. З такої точки зору овдп абсолютно не цікаві. Бо це треба, щоб знецінення гривні було максимум 2-3% за рік (+4-5% зараз закладаєм на знецінення долара, +7-8% - на премію за ризик, і це ще дуже мала премія: фонда довгостроково росте навіть в трохи більшому темпі, так ще й без наших структурних ризиків). А гривня знецінюється швидше. Отже, за власні кошти овдп абсолютно не мають сенсу.

  won написав:Максимально прийнятний курс, щоб гривневі мали сенс - 56 грн/$ через три роки (це приблизно чистих 8% річних на кожен рік від доларового беззбитку) - це мінімально прийнятна винагорода за ризик перебування в гривневих в порівнянні з валютними. Але, на жаль, 56 дуже імовірно що не буде через три роки, а буде вище, тому гривневі овдп - не ок на такий довгий термін.


І це ще в цих розрахунках зовсім не врахована українська інфляція. А та як вона зараз навіть офіційна вже 8%, то прибутку абсолютно немає. Таким чином, актив є повністю мінусовим для збереження, не кажучи вже про примноження свого капіталу.
won
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 15:51

Re: Ринок ОВДП

  won написав:І це ще в цих розрахунках зовсім не врахована українська інфляція. А та як вона зараз навіть офіційна вже 8%, то прибутку абсолютно немає. Таким чином, актив є повністю мінусовим для збереження, не кажучи вже про примноження свого капіталу.

Актив может и минусовой в таком смысле, но нужно понимать, что это не значит, что остальные варианты лучше. Даже если контейнер консервов вместо этого купить, чтобы, типа, был инфляции не подвластен, то он будет минусовым хотя бы на стоимость своего хранения. А на самом деле ещё на амортизацию потому, что даже у консервов есть срок годности.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:27

  moveton написав:
  won написав:І це ще в цих розрахунках зовсім не врахована українська інфляція. А та як вона зараз навіть офіційна вже 8%, то прибутку абсолютно немає. Таким чином, актив є повністю мінусовим для збереження, не кажучи вже про примноження свого капіталу.

Актив может и минусовой в таком смысле, но нужно понимать, что это не значит, что остальные варианты лучше. Даже если контейнер консервов вместо этого купить

🤦‍♂️🤦‍♀️
Як це "не значить, що інші варіанти краще"? Якраз-таки це і означає.

І знову ж, буквально у повідомленні, яке ви цитували, чіткіше нікуди вказано:

  won написав:
  won написав:фонда довгостроково росте навіть в трохи більшому темпі, так ще й без наших структурних ризиків



Звісно, не у фонду єдину (диверсифікований портфель по країнам і галузям) - і в нерухомість можна, і в метали. Некоректно вдавати, що нема куди, що аж навіть виникає потреба говорити про консерви...🙅‍♂️ Овдп тут у слабкій позиції.

Звісно, якщо хто не має коштів за кордоном легальних, або не знає, як вивести - ну варіанти є, навіть на цьому ж форумі. Але тримати капітал можна і в овдп, не питання. Але треба чітко розуміти, який максимальний поріг по курсу долара і по інфляції для вас особисто є максимально допустимим.
Мною описаний вище варіант таргетування ризиків. Для мене максимально прийнятним є 56 грн/$ на весну-літо 2029 (ну і відповідно не більш як 46,20 на кінець 2026, 49,90 на кінець 2027, 53,89 - на кінець 2028 як проміжні максимально допустимі індикаторні значення, а взагалі - краще щоб чим поменше; але поменше не через "керовану гнучкість" НБУ, а по факту - просто спалювання резервів, які повністю складаються з кредитів👿, які нам ще й віддавати, а через реальне зростання економіки). Хто вважає, що буде нижче - можна заходити. Хто вважає, що буде вище - краще не заходити.
Я вважаю, що буде вище - принаймні на кінець 2026 і на літо 2029 року так точно в порівнянні з індикаторними.
Востаннє редагувалось won в Чет 18 чер, 2026 16:40, всього редагувалось 1 раз.
won
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:40

Re: Ринок ОВДП

  won написав:Звісно, не у фонду єдину (диверсифікований портфель по країнам і галузям) - і в нерухомість можна, і в метали. Некоректно вдавати, що нема куди, що аж навіть виникає потреба говорити про консерви...🙅‍♂️ Овдп тут у слабкій позиції.

Да куда угодно можно. Только, если уж ссылаться на украинскую инфляцию и вкладываться не в консервы, то не забыть и там тоже именно на украинскую инфляцию (она, например, в долларах будет повыше, чем в тех же долларах в США) поделить. А если фонда/металлы не украинская и в той валюте, курс которой относительно гривны меняется, то налоги на прибыль умножить на курсовую разницу. Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.
moveton
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