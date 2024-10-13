Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.
Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.