|
|
|
Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 вер, 2018 17:22
Пропонуємо до обговорення:
І не стати жертвою довгобуду
Ви роками збирали на квартиру в новому будинку. І ось, коли у вас на руках потрібна сума, настають муки вибору: який новобуд обрати, як правильно купити житло і як не стати жертвою недобросовісних забудовників. Скажу одразу: жодна з існуючих схем укладення такої угоди не гарантує захист ваших інвестицій. Але є низка заходів, вживши які можна звести до мінімуму всі можливі ризики. І в цій статті я про них розповім.
Дивися повний текст Поради юриста. Як купувати житло на первинному ринку
-
D2
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:10
Здравствуйте.
Скажите, если застройщик затягивает объект и мы в связи с этим планируем перепродать квартиру. При этом он тогда требует взять комиссию 5% с продавца(нас)?
Действительно ли он имеете права стягивать этот процент? Если в нашем договоре это указано не было.
-
joyka921
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:36
joyka921
Варто детально читати договір.
Якщо договором дійсно не передбачено такої комісії - то про яке право стягувати може йти мова?!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6819
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 1168 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|1558
|
|
|9
|4409
|
|
|35
|8648
|
|