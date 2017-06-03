RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Finance.ua: Поради юриста.
Як купувати житло на...

Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 17:22

Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...

Пропонуємо до обговорення:
І не стати жертвою довгобуду
Ви роками збирали на квартиру в новому будинку. І ось, коли у вас на руках потрібна сума, настають муки вибору: який новобуд обрати, як правильно купити житло і як не стати жертвою недобросовісних забудовників. Скажу одразу: жодна з існуючих схем укладення такої угоди не гарантує захист ваших інвестицій. Але є низка заходів, вживши які можна звести до мінімуму всі можливі ризики. І в цій статті я про них розповім.

Дивися повний текст Поради юриста. Як купувати житло на первинному ринку
D2
 
Повідомлень: 58
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:10

Здравствуйте.
Скажите, если застройщик затягивает объект и мы в связи с этим планируем перепродать квартиру. При этом он тогда требует взять комиссию 5% с продавца(нас)?

Действительно ли он имеете права стягивать этот процент? Если в нашем договоре это указано не было.
joyka921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:36

joyka921
Варто детально читати договір.
Якщо договором дійсно не передбачено такої комісії - то про яке право стягувати може йти мова?!
V2
4
 
Повідомлень: 6819
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи купувати квартиру в передмісті Києва?
vasiliy_petrikov » Сер 28 сер, 2019 13:50
2 1558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 11:54
Помещик
Finance.ua: Іпотека чи оренда
D2 » Сер 25 кві, 2018 22:14
9 4409
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 13:03
Ruslana_76
Як українцю із середньою зарплатнею придбати житло за 15 рок 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 10 тра, 2017 20:18
35 8648
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2017 18:08
chelavek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.