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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 06 вер, 2018 12:29 Итоги: Валюта 06.09.18



По состоянию на 09.27 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1, или 0,08% - до $1202,3 за унцию.



Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,21% - до $14,19 за унцию.



Неопределенность в мировой торговле остается в центре внимания рынков и способствует увеличению спроса на драгоценный металл. Мировые рынки ждут новостей о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом в выходные он написал в Twitter, что нет политической необходимости сохранять Канаду в новой NAFTA.



Кроме того, в четверг завершается срок общественного обсуждения инициативы введения нового транша пошлин США на импорт китайских товаров объемом $200 миллиардов в год. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.



Риск торговой войны остается в центре внимания рынков, поскольку новые импортные пошлины США в отношении Китая могут быть введены на этой неделе, а комментарии президента Трампа, сделанные в выходные, не способствуют прогрессу торговых переговоров США и Канады.



Доллар утром четверга слабо меняется в паре с евро и снижается к иене впервые за пять сессий на опасениях, что США могут ввести новые пошлины на импортируемые из Китая товары.



Евро по состоянию на 09.25 Киева торгуется на уровне $1,1627 против $1,1630 на закрытие сессии в среду.



Курс доллара составляет ¥111,40 против ¥111,53 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,52 по сравнению со ¥129,71 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в четверг на 0,04%.



По словам валютного аналитика Credit Agricole Дэвида Форрестера, курс иены поддерживает спрос инвесторов на защитные активы, возросший на опасениях, что президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах в отношении китайских товаров.

Как заявила ранее представительница Белого дома, введение пошлин против Китая после окончания сроков приема комментариев от общественности в четверг «вполне возможно».



Австралийский доллар тем временем опускается на 0,3% к доллару США и на 0,25% к евро после того, как три из четырех крупнейших банков Австралии приняли решение повысить ставки по ипотеке.



Доллар США в среду снизился, под давлением роста фунта, который произошёл после ослабления опасений выхода Великобритании из ЕС без соглашения, хотя снижение валют развивающихся рынков помогло ограничить снижение доллара.



Индекс доллара USDX снизился с 95,42 до 95,12 пункта, или на 0,3%, Индекс достиг максимума недели во вторник на 95,73. Катализатором снижения доллара был фунт, который вырос примерно на 1% после появления информации о том, что Великобритания и Германия приготовились отказаться от ключевых требований, задерживающих переговоры по Brexit.



Пара фунт-доллар выросла с $1,2853 до $1,2904, в течение дня рост достигал $1,2982.



Рост фунта помог евро, который вырос с $1,1579 до $1,1629.



Доллар снизился против иены в среду на 0,1% до ¥111,52, но в начале четверга снижение продолжилось, и пара доллар-иена на 04.20 Киева находится на ¥111,20.



Доллар США снизился с двухнедельного максимума, но ожидают, что он будет хорошо поддерживаться в более долгосрочной перспективе, продолжая привлекать потоки средств, ищущих «безопасное» вложение на фоне ослабления валют развивающихся рынков.



«Фунт вырос, но рост, вероятно, будет временным. Евро также вырос благодаря росту фунта, но валюта встречает сильные препятствия в виде бюджетного вопроса в Италии и экономического кризиса в Турции.

И при том, что опасения, связанные с мировой торговлей, возвращаются на первый план, доллар выиграет от оттока средств с развивающихся рынков», - отмечает валютный аналитик из IG Securities в Токио Ишикава.



Индекс MSCI для валют развивающихся рынков снизился в среду до минимального уровня с мая 2017 г.



Валюты развивающихся рынков были под ударом из-за опасений, что мировой торговый конфликт негативно повлияет на их ориентированные на экспорт экономики.



Ослабление канадского доллара приостановилось, он вырос против доллара на 0,1% до 1,3168. США и Канада достигли прогресса в переговорах по пересмотру NAFTA, и официальные лица двух сторон будут работать для дальнейшего обсуждения, заявила в среду министр иностранных дел Канады.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 06 сентября понизился на 21,23 коп. и составил 68,2505 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,47 коп., на торгах среды укрепился на 8,14 коп., оказавшись на уровне 28,4116 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 8,57 коп., составил 28,4178 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,41/28,45 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.03, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене до 28,45/28,48 стараниями покупок нерезидентов, однако, через 10 минут, появившиеся офера понизили цену СКВ на межбанке к цифре 28,37/28,42 UAH/USD.



Новая попытка роста, подняв цену СКВ до 28,43/28,46 UAH/USD, вернула рынок в привычное русло около 10.16 Киева.



Ставшие более активными продавцы доллара дли старт нисходящему тренду «американца», который начался около 10.36 с цифры 28,41/28,44 UAH/USD, которую доллар не покидал до 11.21. В этот час на межбанке появились системные игроки с объемными продажами экспортной выручки, уронив доллар к 28,39/28,42, а спустя 20 минут СКВ уже просела до 28,37/28,40 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов котировки безналичного доллара не покидали уровень 28,37-38/28,40 UAH/USD.



Упомянутые цены оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,4116 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,4116 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,75/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке 05-го из-за выходного дня в США (03-го Америка отмечала День труда) появился двойной объем экспортной выручки из-за рубежа, отложенный с понедельника.



Во-вторых, «фундамент» коррекции курса безналичного доллара был заложен на вторничной сессии, продемонстрировавшей статистикой состоявшегося валютного аукциона изрядную спекулятивную составляющую более ранних «зеленых» ралли.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, 05-го покупки СКВ нерезидентами не отличались особой агрессивность.



В-четвертых, вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» поддержала коррекция цен наличного доллара.



Интересно отметить, что смена тренда рынка безналичного доллара на «бычий» на межбанке в среду сопровождалось некоторым расширением рынка гривневого ресурса. Последнее подтверждалось ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 007,6 млн. грн. к отметке 50 934,6 млн. грн. Думаю, прирост обеспечило проведенное 04-го НБУ рефинансирование, а также погашение гривневых ОВГЗ Минфином.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 сентября повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в среду рынок стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, к среде удвоился приток экспортной выручки из-за рубежа, на которую нашлись покупатели-«варяги».



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 05 сентября констатировал снижение наличной пары доллар-гривня. Хотя динамика здешнего отката заметно уступала темпам коррекции «зеленого» безнала.



Тому, полагаю, было две причины.



Во-первых, «окна» касс банков до последнего удерживали цены открытия, не торопясь их дисконтировать. Это неудивительно – ведь большинство банковского топ-менеджмента «не верит» в продолжительность текущей коррекции «американца» на валютном межбанке.



Во-вторых, не очень рассчитывают на длительную ревальвацию нацвалюты и дилеры «неформального» наличного рынка, как, собственно, и их клиенты.



Несколько забегая вперед, укажем на очевидный признак этого «недоверия» - итоговая ликвидность торгов среды на рынках вышеперечисленных городов была низкой. Рынки удручали своей «вялостью», несмотря на «медвежий» тренд и преобладание «приноса», которое компенсировалось перманентным дисконтированием цен. Думается, клиенты, несмотря на риски «потерять на курсе» в краткосрочной перспективе, не спешили расставаться с долларом, обеспечивая эту самую «вялость».



Не помогло рынкам перечисленных населенных пунктов и итоговое равновесие покупок и продаж, сложившееся в результате торгов.



Ну а основной источник вялотекущего отката курса наличного «американца» в среду стала коррекция безналичного доллара вследствие двойной «порции» притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке. Присутствовавшие там нерезиденты не смогли «утилизировать» все «зеленое» изобилие, которое вылилось в снижение цен «зеленого» безнала, что, в свою очередь активизировало клиентский «принос» на наличном рынке.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-3,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-3,0 коп., офера откатились на 3,0-4,0 коп.



Очевидный контраст с коррекцией средневзвешенного курса безналичного доллара на 8,14 коп.



Полагаю, означенная «сдержанность» в коррекции курса наличного «неформального» доллара в контексте предсказательских способностей этой ветки валютного рынка, дает нам недвусмысленный намек на заметное замедление и вовсе «заморозку» «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара на ближайших торгах. Попросту говоря, в четверг безналичную пару доллар-гривня вероятнее всего ждет боковой тренд и стабильность.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 05 сентября в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 05 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,30/28,35 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



К полудню, благодаря обозначившемуся снижению цен безналичного «американца» на межбанке , вырос клиентский «принос». Это требовало ценовой компенсации – дилеры Днепра начали дисконтировать цены доллара, сохраняя сбалансированность рынка.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», несмотря на равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, последовав коррекцией безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



Уже около 14.00 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,30/28,35 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.



К финишу на рынке Днепра цены уже не менялись из-за текущей сбалансированности покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Итоговый баланс не спас мелкооптовый сегмент наличного рынка от регресса на участке ликвидности – обороты, заслужив от местных дилеров «тройку с плюсом», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,30/28,35 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта в дебюте торгов вели сбалансированную, хотя и очень «вялую» торговлю в паре доллар-гривня. Обозначившийся откат на рынке «зеленого» безнала изменил настроение на наличном рынке – тамошние клиенты стали охотнее «сдавать валюту». Это, в свою очередь, вызвало закономерное дисконтирование действующих цен. Кроме реакции на выросший «принос». Снижение котировок проводилось для выравнивания спроса и предложения.



К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «низкая», оптовый рынок в равновесии.



После полудня оптовики Днепра пролонгировали нисходящую динамику курса пары доллар-гривня, сохранив при этом баланс спроса и предложения.



«Медвежий» послеполуденный характер рынка в паре доллар-гривня и равновесие покупок и продаж оптовых партий «американца» не спасли обороты от потерь – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 05 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 04 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 сентября уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, которая сдержанно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 16.20 Киева на мировом рынке forex подскок пары евро-доллар, вернувший пару выше концептуальнозначимой отметки $1,1600 к локальному максимуму около 16.22 ($1,1636), с которого пара, впрочем, откатилась вниз в диапазон $1,1610-1,1630, не покидая его до 20.30 Киева.



Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение среды не претерпели изменений, несмотря на снижение курса доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1594 к отметке $1,1622, констатировав внутридневное его повышение на скромные 28 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли этот рост, помня о том, что главной движущей силой этого роста пары евро-доллар «в миру» стал британский фунт, который своим отскоком уронил доллар. Индекс доллара, напомним, во время этого «залета2 британской валюты обвалился с уровня 95,50 к отметке 95,10 пункта.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1582, пара евро-доллар уже около 06.00 Киева «попробовала на зуб» отметку $1,1600, Последовавшая коррекция вернула евро на $1,1600, где пара дожидалась начала европейской сессии рынка forex. Как это случалось и раньше, торги в Европе пара начала с изрядного провала, оказавшись около 10.30 на уровне $1,1545, с которого стартовало ралли.



До 16.20 Киева рост пары ограничился цифрой $1,1580, однако вскоре евро вверх вознес укрепившийся относительно доллара британский фунт, уронивший «американца», что заметно улучшило положение евро, одномоментно оказавшегося на цифре $1,1636. Впоследствии, правда пара немного понизилась, не покидая рамки диапазона $1,1610-1,1630 до 20.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США слабо меняется относительно евро в среду, при этом на рынке наблюдается продолжение обвала валют emerging markets.



Курс евро находится в 16.09 Киева на уровне $1,1584 по сравнению с $1,1582 на закрытие сессии во вторник.



Курс доллара относительно японской иены поднялся до ¥111,49 с ¥111,41 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне ¥129,15 по сравнению с ¥129,03 на закрытие предыдущей сессии.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара США относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,02%.



Как стало известно в среду, дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился до $50,1 млрд. с пересмотренных $45,7 млрд. в июне, до максимального уровня за 5 лет.



Импорт товаров и услуг в США в июле повысился на 0,9% и составил рекордные в истории $261,2 млрд. Объем экспорта с июня упал на 1% и составил $211,1 млрд.



Австралийский доллар дорожает по отношению к валютам всех стран G10, кроме новозеландского доллара, после публикации сильных данных о ВВП страны.

Курс доллара США составляет 1,3930 австралийского доллара по сравнению с 1,3932 австралийского доллара накануне.



ВВП Австралии во II квартале 2018 года вырос максимальными темпами почти за 6 лет на фоне повышения потребительских расходов, а также увеличения добычи сырья благодаря правительственным программам развития инфраструктуры.



Объем ВВП в апреле-июне подскочил на 3,4% в годовом выражении - это самые высокие темпы роста с третьего квартала 2012 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Бюро статистики страны.



После этого игра на рынке вокруг идеи о том, что Резервный банк Австралии понизит ставку, сойдет на нет.



Курс доллара относительно турецкой лиры снизился в ходе торгов в среду на 0,5% - до 6,6403 лиры за $1, относительно мексиканского песо - вырос на 0,4%, до 19,5 песо за $1.

Тем временем курс южноафриканского рэнда упал на 0,9%, до 15,57 рэнда за $1. Ранее падение достигало 2,2%, а валюта обновила минимум более чем за два года.



Около 16.20 Киева курс доллара обвалился из-за взлета фунта после сообщений Bloomberg.



Согласно сообщению Bloomberg, Германия и Великобритания отказываются от своих ключевых требований, которые бы были препятствием к заключению соглашения по Brexit.



Германия пошла на уступки и сменила требования к бракоразводной сделке. Фунт до этого снижался, но полностью отбил потери и начал расти на положительных новостях. Ранее фунт снижался на протяжении четырех дней подряд.



Возобновившиеся беспокойства по поводу отношений Лондона и Москвы также сыграли негативную роль. Тереза Мэй сообщила, что будет настаивать на расширении санкций ЕС против России.



Правительства Великобритании и Германии обсудили ключевые требования Brexit, создав предпосылки для нормального выхода Великобритании из ЕС, то есть с заключением сделки с Европейским союзом. Bloomberg ссылается на людей, знакомых с этим вопросом. Официального подтверждения информации пока нет.



После этого сообщения курса фунта резко вырос против основных валют. Курс пары фунт-доллар поднялся до отметки $1,2981, что почти на 200 пунктов выше минимума среды.



Вслед за курсом фунта поддержку получил и курс евро, курс пары евро-доллар преодолел отметку $1,1600 и достиг уровня $1,1636 по состоянию на 16.22 Киева. Вскоре, впрочем, пара евро-доллар понизилась до коридора $1,1610-1,1630.



На этом фоне индекс доллара USDX (курс доллара относительно шести валют важнейших торговых партнеров США) обвалился с уровня 95,50 к отметке 95,10 пункта.



Согласно сообщению из немецкой партии CDU, лидером которой является канцлер Меркель, желательно, чтобы ЕЦБ в ближайшее время прекратил политику низких процентных ставок.



Мы не очень верим в долгосрочность этого курсового «залета» европейских валют относительно доллара, предлагая сосредоточиться на других, более значимых для доллара факторах. Тем более, что представитель немецкого правительства заявил, что позиция правительства Германии по вопросу Brexit является неизменной. Курс фунта скорректировался после этого заявления. Курс пары фунт-доллар после нынешнего «залета» на 200 пунктов до уровня $1,2981 скорректировался к отметке $1,2900.



Напомним, что во вторник пара евро-доллар продолжила снижение и к 17.00 Киева достигала отметки $1,1530. Однако выход в 17.00 данных по индексу деловой активности ISM в промышленности США за август, показавших рост с 58,1 до 58,5 против прогноза 57,6, привел к кратковременному всплеску оптимизма и аппетиту к риску. Пара евро-доллар начала расти и поднималась до $1,1607 в азиатскую сессию среды, после чего снова пошла вниз и 05-го около 10.30 упала до $1,1540.



Засим последовали события с отскоком фунта, подтянувшим наверх и единую евровалюту.



Тем не менее, техническая картина на текущий момент совершенно ясна – пробитие ключевого уровня $1,15 откроет дорогу для дальнейшего снижения, и первой целью будет минимум от 15 августа на отметке $1,13. Отметим, что на смежных рынках рисуется схожая картина.



Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM падает четыре дня подряд, снизился с $1074 до текущих $1040 против минимума $1014 от 16 августа.



А медь идет на опережение, в последние 5 дней сильно упала, с $6176 за тонну до $5815 за тонну, и уже вплотную подошла к минимуму 15 августа на $5773.



Сворачивание аппетитов к риску идет полным ходом. Какие-то новостные поводы для этого не нужны, поскольку идет отыгрывание давно накопившихся фундаментальных предпосылок. Кроме повышения стоимости долларового фондирования США давят на периферию санкциями и тарифной политикой.



Мы не видим, что могло бы остановить начавшуюся тенденцию. Разве что Трамп придет к взаимным договоренностям с Китаем и откажется от введения тарифов в 25% на объем в $200 млрд. Но пока все идет к тому, что эти тарифы будут введены. Непонятны также перспективы Канады в переформатированном Трампом NAFTA. На выходных, после провала переговоров прошлой недели, Трамп дал понять, что готов оставить Канаду за пределами этого соглашения о свободной торговле. В среду министр иностранных дел Канады встречается с торговым представителем США.



Широкомасштабное укрепление доллара США накануне и продолжение этой тенденции на текущий, по большому счету, пока ничего не поменяло в среднесрочном рассмотрении.

Индекс доллара USDX поднялся к отметке 95,40 пункта. Во вторник дневной максимум составил 95,75 пункта. Но точно на таких же значениях USDX торговался в двадцатых числах августа. И до тех пор, пока не перебит с закреплением выше августовский максимум, рост доллара - это всего лишь фаза роста в цикле бокового движения.



Состояние рынка евро - это TRANS т.е. когда одновременно выполняются критерии тренда и боковика и не ясно какая формация в итоге станет основной на следующий временной период. И до тех пор, пока не пробита с закреплением вниз отметка $1,1530 у евро есть шансы вернуться выше в рамках фазы роста. И тогда боковик в границах $1,1530 - 1,1725 будет определять динамику евро на ближайшую неделю.



Если же произойдет, что, полагаю, более вероятно, пробой нижней границы боковика, тогда пара евро-доллар окажется во власти нисходящего тренда и для евро определится маршрут движения в направлении $1,1410, $1,1300…. И очень вероятно, что пятничный отчет по занятости в США станет определяющим фактором для реализации этого сюжета.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 05 сентября ни по спросу ни по предложению



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившимся с закрытия вторника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 сентября по спросу и по предложению не изменились.



Весомость двойной порции отложенного с понедельника притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже, оказалась выше покупательской активности нерезидентов, у которых нынче продолжался сезон репатриации дивидендов. К тому же, как известно, «варяги» на валютном межбанке «активничают» в дебюте сессии.



Собственно, стартовые попытки спекулянтов «оседлать» покупавших валюту нерезидентов и с их помощью «качнуть» рынок, довольно скоро были нивелированы объемными продажами экспортеров, которых, похоже, устраивал текущий курс доллара.



Затем «варяги» покинули рынок, где нисходящая динамика цен «американца» усилилась.



Наличный рынок довольно сдержанно отреагировал на смену тренда на валютном межбанке, резонно полагая, что коррекция «зеленого» безнала – дело временное, и скоро безналичный «американец» при «попустительстве» регулятора вернется к плавному росту.



Но это, вероятнее всего, произойдет 07-го, а четверг на межбанке имеет хорошие шансы «ознаменоваться» боковым трендом пары доллар-гривня.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,37/28,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева

понизились и обосновались на уровне 28,27/28,33 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 50 934,6 млн. грн. к отметке 49 686,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.33 безналичный рынок доллара не показал склонности к перемене мест, обосновавшись на отметке 28,27/28,32 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.



Вскоре курс упал до 28,24/28,27 UAH/USD и по слухам регулятор с платформы

Matching начал выкупать СКВ по 28,24 UAH/USD.



Около 10.46 Киева курс СКВ, пролонгировав снижение, оказался на отметке 28,17/28,21 UAH/USD.



По состоянию на 11.02 цена доллара на межбанке немного приподнялась (28,18/28,22 UAH/USD). Предположительно, не без участия регулятора.



Около 11.24 котировки безналичного доллара сузили спред к 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложение. На моменте активность продавцов СКВ пошла на спад.



Утренняя попытка обвалить курс СКВ на межбанке, пресеченная вероятным «вмешательством» НБУ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, на что намекали не изменившиеся с уровня 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с некоторым снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.02 котировки доллара на межбанке , сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 28,19/28,21 UAH/USD. Торговая активность «невысокая».



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 19,05 коп., составив 28,2273 UAH/USD.



На этом фоне котировки безналичного «американца» приподнялись к отметке 28,20/28,22 UAH/USD. На моменте (к 12.23 Киева) на межбанке баланс спрос/предложение. В работе принимают участие все: и «варяги» и резиденты.



После 13.03 цена безналичного доллара не претерпела изменений, оказавшись на уровне 28,20/28,22 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в четверг (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 сентября с уровней: доллар – 28,10/28,40 UAH/USD, евро – 32,50/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 05 сентября по спросу повысился на 10,0 коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 05 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1632, просев до $1,1627 на закрытии азиатской сессии форекса и упав до отметки $1,1625 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 11,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).



На открытии торгов 06 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания клиентского «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 11,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).



На старте торгов 06 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки констатировали доминирование оферов СКВ.



Около 11.47 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке упала, несмотря на равновесие покупок и продаж.



На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR.



По состоянию на 11.59 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о падении цен на доллар до уровня 28,20/28,30 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,407/0,412 UAH/RUB. Откат сопровождался приходом на местный рынок традиционной «полуденной паузы» в работе.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,26/28,37 UAH/USD, евро – 32,75/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB, Киев опт 28,23/28,30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,23/28,30 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 28,22/28,28 UAH/USD, розница – 28,18/28,32 UAH/USD; Запорожье – 28,25/28,33 UAH/USD; евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,413 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в четверг утром на фоне опасений за перспективы мировой торговли, увеличивающих спрос на более надежные активы.Доллар утром четверга слабо меняется в паре с евро и снижается к иене впервые за пять сессий на опасениях, что США могут ввести новые пошлины на импортируемые из Китая товары.Доллар США в среду снизился, под давлением роста фунта, который произошёл после ослабления опасений выхода Великобритании из ЕС без соглашения, хотя снижение валют развивающихся рынков помогло ограничить снижение доллара.Индекс доллара USDX снизился с 95,42 до 95,12 пункта, или на 0,3%, Индекс достиг максимума недели во вторник на 95,73. Катализатором снижения доллара был фунт, который вырос примерно на 1% после появления информации о том, что Великобритания и Германия приготовились отказаться от ключевых требований, задерживающих переговоры по Brexit.Пара фунт-доллар выросла с $1,2853 до $1,2904, в течение дня рост достигал $1,2982.Рост фунта помог евро, который вырос с $1,1579 до $1,1629.Доллар снизился против иены в среду на 0,1% до ¥111,52, но в начале четверга снижение продолжилось, и пара доллар-иена на 04.20 Киева находится на ¥111,20.Доллар США снизился с двухнедельного максимума, но ожидают, что он будет хорошо поддерживаться в более долгосрочной перспективе, продолжая привлекать потоки средств, ищущих «безопасное» вложение на фоне ослабления валют развивающихся рынков.«Фунт вырос, но рост, вероятно, будет временным. Евро также вырос благодаря росту фунта, но валюта встречает сильные препятствия в виде бюджетного вопроса в Италии и экономического кризиса в Турции.И при том, что опасения, связанные с мировой торговлей, возвращаются на первый план, доллар выиграет от оттока средств с развивающихся рынков», - отмечает валютный аналитик из IG Securities в Токио Ишикава.Индекс MSCI для валют развивающихся рынков снизился в среду до минимального уровня с мая 2017 г.Валюты развивающихся рынков были под ударом из-за опасений, что мировой торговый конфликт негативно повлияет на их ориентированные на экспорт экономики.Ослабление канадского доллара приостановилось, он вырос против доллара на 0,1% до 1,3168. США и Канада достигли прогресса в переговорах по пересмотру NAFTA, и официальные лица двух сторон будут работать для дальнейшего обсуждения, заявила в среду министр иностранных дел Канады.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,4116 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 05 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,75/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 05 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке 05-го из-за выходного дня в США (03-го Америка отмечала День труда) появился двойной объем экспортной выручки из-за рубежа, отложенный с понедельника.Во-вторых, «фундамент» коррекции курса безналичного доллара был заложен на вторничной сессии, продемонстрировавшей статистикой состоявшегося валютного аукциона изрядную спекулятивную составляющую более ранних «зеленых» ралли.В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, 05-го покупки СКВ нерезидентами не отличались особой агрессивность.В-четвертых, вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» поддержала коррекция цен наличного доллара.Интересно отметить, что смена тренда рынка безналичного доллара на «бычий» на межбанке в среду сопровождалось некоторым расширением рынка гривневого ресурса. Последнее подтверждалось ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 007,6 млн. грн. к отметке 50 934,6 млн. грн. Думаю, прирост обеспечило проведенное 04-го НБУ рефинансирование, а также погашение гривневых ОВГЗ Минфином.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 сентября повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, в среду рынок стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, к среде удвоился приток экспортной выручки из-за рубежа, на которую нашлись покупатели-«варяги».Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 05 сентября констатировал снижение наличной пары доллар-гривня. Хотя динамика здешнего отката заметно уступала темпам коррекции «зеленого» безнала.Тому, полагаю, было две причины.Во-первых, «окна» касс банков до последнего удерживали цены открытия, не торопясь их дисконтировать. Это неудивительно – ведь большинство банковского топ-менеджмента «не верит» в продолжительность текущей коррекции «американца» на валютном межбанке.Во-вторых, не очень рассчитывают на длительную ревальвацию нацвалюты и дилеры «неформального» наличного рынка, как, собственно, и их клиенты.Несколько забегая вперед, укажем на очевидный признак этого «недоверия» - итоговая ликвидность торгов среды на рынках вышеперечисленных городов была низкой. Рынки удручали своей «вялостью», несмотря на «медвежий» тренд и преобладание «приноса», которое компенсировалось перманентным дисконтированием цен. Думается, клиенты, несмотря на риски «потерять на курсе» в краткосрочной перспективе, не спешили расставаться с долларом, обеспечивая эту самую «вялость».Не помогло рынкам перечисленных населенных пунктов и итоговое равновесие покупок и продаж, сложившееся в результате торгов.Ну а основной источник вялотекущего отката курса наличного «американца» в среду стала коррекция безналичного доллара вследствие двойной «порции» притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке. Присутствовавшие там нерезиденты не смогли «утилизировать» все «зеленое» изобилие, которое вылилось в снижение цен «зеленого» безнала, что, в свою очередь активизировало клиентский «принос» на наличном рынке.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-3,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 2,0-3,0 коп., офера откатились на 3,0-4,0 коп.Очевидный контраст с коррекцией средневзвешенного курса безналичного доллара на 8,14 коп.Полагаю, означенная «сдержанность» в коррекции курса наличного «неформального» доллара в контексте предсказательских способностей этой ветки валютного рынка, дает нам недвусмысленный намек на заметное замедление и вовсе «заморозку» «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара на ближайших торгах. Попросту говоря, в четверг безналичную пару доллар-гривня вероятнее всего ждет боковой тренд и стабильность.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 05 сентября в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 05 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,30/28,35 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.К полудню, благодаря обозначившемуся снижению цен безналичного «американца» на межбанке , вырос клиентский «принос». Это требовало ценовой компенсации – дилеры Днепра начали дисконтировать цены доллара, сохраняя сбалансированность рынка.Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», несмотря на равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, последовав коррекцией безналичной пары доллар-гривня на межбанке.Уже около 14.00 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,30/28,35 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.К финишу на рынке Днепра цены уже не менялись из-за текущей сбалансированности покупок и продаж в паре доллар-гривня.Итоговый баланс не спас мелкооптовый сегмент наличного рынка от регресса на участке ликвидности – обороты, заслужив от местных дилеров «тройку с плюсом», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,30/28,35 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта в дебюте торгов вели сбалансированную, хотя и очень «вялую» торговлю в паре доллар-гривня. Обозначившийся откат на рынке «зеленого» безнала изменил настроение на наличном рынке – тамошние клиенты стали охотнее «сдавать валюту». Это, в свою очередь, вызвало закономерное дисконтирование действующих цен. Кроме реакции на выросший «принос». Снижение котировок проводилось для выравнивания спроса и предложения.К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «низкая», оптовый рынок в равновесии.После полудня оптовики Днепра пролонгировали нисходящую динамику курса пары доллар-гривня, сохранив при этом баланс спроса и предложения.«Медвежий» послеполуденный характер рынка в паре доллар-гривня и равновесие покупок и продаж оптовых партий «американца» не спасли обороты от потерь – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 05 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.По сравнению с закрытием 04 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 сентября уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, которая сдержанно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 16.20 Киева на мировом рынке forex подскок пары евро-доллар, вернувший пару выше концептуальнозначимой отметки $1,1600 к локальному максимуму около 16.22 ($1,1636), с которого пара, впрочем, откатилась вниз в диапазон $1,1610-1,1630, не покидая его до 20.30 Киева.Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение среды не претерпели изменений, несмотря на снижение курса доллара.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 05 сентября ни по спросу ни по предложениюТорги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившимся с закрытия вторника спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 сентября по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,37/28,40 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киевапонизились и обосновались на уровне 28,27/28,33 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 50 934,6 млн. грн. к отметке 49 686,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.33 безналичный рынок доллара не показал склонности к перемене мест, обосновавшись на отметке 28,27/28,32 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.Вскоре курс упал до 28,24/28,27 UAH/USD и по слухам регулятор с платформыMatching начал выкупать СКВ по 28,24 UAH/USD.Около 10.46 Киева курс СКВ, пролонгировав снижение, оказался на отметке 28,17/28,21 UAH/USD.По состоянию на 11.02 цена доллара на межбанке немного приподнялась (28,18/28,22 UAH/USD). Предположительно, не без участия регулятора.Около 11.24 котировки безналичного доллара сузили спред к 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложение. На моменте активность продавцов СКВ пошла на спад.Утренняя попытка обвалить курс СКВ на межбанке, пресеченная вероятным «вмешательством» НБУ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, на что намекали не изменившиеся с уровня 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с некоторым снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.02 котировки доллара на межбанке , сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 28,19/28,21 UAH/USD. Торговая активность «невысокая».Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 19,05 коп., составив 28,2273 UAH/USD.На этом фоне котировки безналичного «американца» приподнялись к отметке 28,20/28,22 UAH/USD. На моменте (к 12.23 Киева) на межбанке баланс спрос/предложение. В работе принимают участие все: и «варяги» и резиденты.После 13.03 цена безналичного доллара не претерпела изменений, оказавшись на уровне 28,20/28,22 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в четверг (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 сентября с уровней: доллар – 28,10/28,40 UAH/USD, евро – 32,50/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 05 сентября по спросу повысился на 10,0 коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 05 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1632, просев до $1,1627 на закрытии азиатской сессии форекса и упав до отметки $1,1625 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 11,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).На открытии торгов 06 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания клиентского «приноса».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 11,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,405/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).На старте торгов 06 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки констатировали доминирование оферов СКВ.Около 11.47 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке упала, несмотря на равновесие покупок и продаж.На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR.По состоянию на 11.59 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о падении цен на доллар до уровня 28,20/28,30 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,407/0,412 UAH/RUB. Откат сопровождался приходом на местный рынок традиционной «полуденной паузы» в работе.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,26/28,37 UAH/USD, евро – 32,75/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,414 UAH/RUB, Киев опт 28,23/28,30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,23/28,30 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 28,22/28,28 UAH/USD, розница – 28,18/28,32 UAH/USD; Запорожье – 28,25/28,33 UAH/USD; евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,413 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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