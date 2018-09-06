Українці вже можуть готувати документи для узаконення своїх самовільних будівництв.
Дивися повний текст В Україні запустили \"будівельну амністію\": як узаконити самобуд.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 16:26
В Україні запустили "будівельну амністію": як узаконити...
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Дивися повний текст В Україні запустили \"будівельну амністію\": як узаконити самобуд.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:55
Согласен. Но слишком дох__я они построили, использую коррупцию и кривое законодательство. Это цивилизованный путь, если общество не настолько развито и консолидированно, чтобы проснуться и поднять обворовавшихся азировых на вилы, репроприацию и т.д. Економическое состояние Украины не ползволяет устроить шабаш такого уровня. Прийдется проглотить. Это амнистия. Но с условием что дальше беспредела не будет. Это снова зависит от общества. Не блеять перед новыми намывами берегов по днепру, не молчать в тряпочку, когда отнимают землю, а обращаться в полицию и суды. Иначе через годы снова будет амнистия.
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