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В Україні запустили "будівельну
амністію": як узаконити...

В Україні запустили "будівельну амністію": як узаконити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 16:26

В Україні запустили "будівельну амністію": як узаконити...

Пропонуємо до обговорення:
Українці вже можуть готувати документи для узаконення своїх самовільних будівництв.

Дивися повний текст В Україні запустили \"будівельну амністію\": як узаконити самобуд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 16:26

очередные б***, захвати землю, построй - а теперь узаконят.
Akvell
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:55

  Akvell написав:очередные б***, захвати землю, построй - а теперь узаконят.

Согласен. Но слишком дох__я они построили, использую коррупцию и кривое законодательство. Это цивилизованный путь, если общество не настолько развито и консолидированно, чтобы проснуться и поднять обворовавшихся азировых на вилы, репроприацию и т.д. Економическое состояние Украины не ползволяет устроить шабаш такого уровня. Прийдется проглотить. Это амнистия. Но с условием что дальше беспредела не будет. Это снова зависит от общества. Не блеять перед новыми намывами берегов по днепру, не молчать в тряпочку, когда отнимают землю, а обращаться в полицию и суды. Иначе через годы снова будет амнистия.
locustsucol
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