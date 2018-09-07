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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:19 Итоги: Валюта 07.09.18



По состоянию на 09.15 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,6, или 0,22% - до $1207 за унцию.



Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,04% - до $14,175 за унцию.



Поддержку стоимости драгметалла в пятницу оказывает снижающийся к иене курс доллара: он опускается до ¥110,62 за доллар со ¥110,75 на предыдущем закрытии.



Причиной для такой динамики стали сообщения в СМИ. В частности, колумнист газеты Wall Street Journal Джеймс Фриман намекнул в своем материале в издании, что президент США Дональд Трамп не исключает возможного введения импортных пошлин на товары из Японии.

Менеджер CIBC Standard Bank Юичи Икемидзу отмечает, что укрепление иены к доллару способствует покупкам золота.



«Дальнейшая динамика будет в основном зависеть от данных о занятости в США в пятницу и решений ФРС на сентябрьском заседании. Но в целом кажется, что цены на золото медленно восстанавливаются, а курс доллара опускается», - считает эксперт.



Иена дорожает в пятницу утром относительно доллара, евро и остальных валют G10 на фоне роста спроса на активы «тихой гавани» в связи с сигналами о том, что США готовятся вступить в торговый спор с Японией.



Курс доллара США относительно иены опустился в пятницу до ¥110,58 по сравнению с ¥110,75 на закрытие предыдущей сессии.



Курс евро находится на уровне ¥128,55 против ¥128,73 накануне.



Евро стабилен по отношению к доллару, пара по состоянию на 07.30 Киева торгуется на уровне $1,1625 по сравнению с $1,1625 по итогам сессии в четверг.



Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с обозревателем The Wall Street Journal Джеймсом Фрименом дал понять, что обеспокоен условиями торговых отношений Штатов и Японии.



Он назвал «хорошими» свои отношения с японскими лидерами, но добавил, что такие отношения «конечно же, закончатся, как только я скажу им, сколько они должны заплатить», пишет газета.



«Время публикации этой информации очень важно, поскольку служит напоминанием для Японии перед стартом саммита с США, который состоится позднее в этом месяце», - таково мнение экономиста Mizuho Bank Ltd. в Токио Дайсуке Каракаму.



По данным японского издания Asahi, встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с Д.Трампом может пройти в Нью-Йорке 25 сентября.



В центре внимания трейдеров также остается торговый спор США с Китаем: трейдеры ждут, что Д.Трамп в ближайшее время объявит о новом раунде повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $200 млрд.



Азиатские фондовые рынки падают, и следующий шаг Трампа по отношению к КНР остается в центре внимания инвесторов.



Это негативный фактор для различных валют, но, динамика австралийского доллара, как обычно, является показателем ухода трейдеров от рисков в Азии.



Курс доллара США относительно австралийского доллара вырос в ходе торгов на 0,6%, до 1,3978 австралийского доллара.



Золото немного укрепилось на фоне ослабления доллара в четверг.



Фьючерсы на золото выросли в четверг вторую сессию подряд, продолжив свой рост выше $1200 за унцию, так как индекс доллара США стабилизировался после шквала экономических данных США.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на $3, или почти на 0,3%, до $1204,30 за унцию.

Металл с начала недели потерял почти 0,2%.



Декабрьское серебро упало на 3,9 цента, или 0,3%, до $14,181 за унцию.



Разумеется, слабый доллар помог золоту восстановиться на этой неделе выше $1200. Металл получил некоторую поддержку, так как индекс доллара США потерял менее 0,1% до 95,103 пункта в четверг.



Что касается фондовых новостей, то более широкий рынок находился под давлением, что помогло повысить привлекательность золота.



«Серебро, которое сильнее всего пострадало из двух драгоценных металлов из-за его как промышленного материала, на самом деле продемонстрировало некоторое бычье действие цены за последние пару дней, держась выше ключевого долгосрочного уровня поддержки на $14,00», - сказал Фавад Разакзада, технический аналитик на Forex.com.



«Однако слишком рано слишком думать о перспективах серьезного выздоровления. В конце концов, ни один из ключевых уровней сопротивления еще не протестирован. Краткосрочное сопротивление наблюдается около $14,40».



Октябрьская платина прибавила 0,8% до $790,90 за унцию, а декабрьский палладий вырос на 0,1% до $962,10 за унцию.



Индекс доллара США снизился в четверг на 0,2% до 95,033 пункта и может завершить неделю на отрицательной территории.



«Отчет о рабочих местах в пятницу будет более впечатляющим, но цифры ADP определенно разочаровали», - сказал Мин Танг, старший трейдер Silicon Valley Bank.



Главный соперник доллара — евро - немного ослабел до уровня $1,1625 против $1,1630 в конце среды, следуя более ранним негативным новостям по немецким производственным заказам за июль.



Экономисты ожидали, что заказы выросли на 1,8%, но вместо этого они сократились почти на 1%, что некоторые участники бычьего рынка характеризовались как «тревожные новости».



Британский фунт, японская иена и швейцарский франк показали лучшие результаты среди основных валют.

У фунта был бурный торговый день во вторник — он вырос более чем на 1% от почти двухнедельного минимума по сообщениям о том, что Великобритания может выйти с менее подробной сделкой по Brexit.

Фунт вечером четверга торговался на уровне $1,2934 по сравнению с $1,2906. Против японской иены и франка доллар торговался на уровнях ¥110,66 и 0,9653.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 сентября повысился на 77,81 коп. и составил 69,0286 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 8,14 коп., на торгах четверга вырос на 18,70 коп., оказавшись на уровне 28,2246 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 19,05 коп., составил 28,2273 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,37/28,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.01, выйдя в реальную сферу, доллар упал в цене до 28,27/28,33 стараниями продаж экспортеров, а, через 34 минуты, сохранив высокий темп коррекции, цена СКВ на межбанке упала к 28,24/28,27 UAH/USD.



По состоянию на 10.45 доллар прикоснулся к отметке 28,17/28,21 UAH/USD, оказавшейся впоследствии минимальным значение курса за четверг, и это обстоятельство призвало на рынок НБУ, который был вынужден восполнить дефицит покупателей «анонимной» скупкой «американца» с платформы Matching. Как оказалось, Институтская преуспела в этом, пополнив свои «закрома» на $40,0 млн., заморозив падение цен СКВ.



К 11.02 доллар обосновался на цифре 28,18/28,22 UAH/USD, не покидая диапазон .

28,18-19/28,21-22 UAH/USD до обеденного перерыва, на который ушел около 13.03 в сопровождении чуть выросших (28,20/28,22 UAH/USD) цен.



С 13.30 «американец» растянул спред своих котировок до 28,20/28,23 UAH/USD, которые оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2246 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,56% с 28,0672 UAH/USD до 28,2246 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.05 Киева - 15,50/17,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 сентября, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке 06-го наблюдался дефицит покупателей. Нерезиденты успели скупиться ранее, свернув сезон репатриации дивидендов, а импортеры в первой декаде малоактивны, откладывая свои покупки СКВ на финиш месяца.



Во-вторых, дефицит покупателей сопровождался сохранением продаж обязательной части выручки экспортерами.



В-третьих, анонсированное НБУ повышение ставки до 18% годовых сделало гривневые активы привлекательнее, стимулировав продажи СКВ.



В-четвертых, нарастивших свою агрессивность на межбанке «зеленых медведей» поддержала динамичная коррекция цен наличного доллара.



Тезис о выросшей привлекательности гривни подтверждался некоторым сжатием рынка гривневого ресурса. На последнее указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 934,6 млн. грн. к отметке 49 686,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 сентября символически повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в четверг рынок доллара стал «медвежьим» (если накануне «американец» потерял 8,14 коп., нынче он упал на 18,70 коп.), что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, в четверг в торгах принимал участие регулятор, выкупив до $40,0 млн., внеся свою лепту в рост оборотов.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 06 сентября снова повторял курсовые хроники «зеленого» безнала, не особенно вдаваясь в «нюансы» последних. Дело в том, что после 16.00 Киева на уже опустевшем валютном межбанке котировки безналичного «американца» совершили в несколько приемов де-факто уже ничего не решавший «подскок дохлой кошки» в сопровождении нулевой ликвидности сделок.

Безналичная пара доллар к 17.00 Киева поднялась таким образом с уровня 28,20/28,23 UAH/USD к отметке 28,21/28,25 UAH/USD, «смутив», по всей видимости, впечатлительных клиентов наличного рынка, узревших в этом предфинишном росте признаки разворота на рынке «зеленого» безнала.



Несколько забегая вперед, рискнем предположить наличие реальных предпосылок к переменам на рынке безналичного доллара, однако, судя по всему, дело может ограничиться стабилизацией курса безналичного «американца».



Меж тем, ближе к финишу торгов 06-го на рынке наличных во всех вышеперечисленных системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) состоялся символический и вполне соизмеримый с «привесом» курса безналичной СКВ на излете четверга, подскок цен на наличный доллар.



Существует вероятность, что, готовясь к пятнице, клиенты наличного рынка просто выкупили низы наличной пары доллар-гривня, сложившиеся к обеду 06-го. Так или иначе, наличный рынок во второй половине четверга сулит вхождение рынка «зеленого» безнала в боковой тренд и стабилизацию.



Со слов дилеров рынков вышеперечисленных населенных пунктов, сессия 06-го повсеместно завершилась равновесием спроса и предложения. За исключением рынка Днепра, констатировавшего символический рост ликвидности, остальные рынки в оборотах повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.



Охватившая наличный рынок со вторника «вялость» и падение торговой активности мы связываем с нежеланием держателей СКВ расставаться с ней по пребывающему в нисходящем тренде курсу «приема». С другой сторону желающие приобрести СКВ не торопились это делать, надеясь на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 1,0 коп. (рынок Днепра), либо потеряла 3,0-6,0 коп., офера понизились на 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 7,0-9,0 коп., позиция «предложение» потеряла столько же.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 06 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,23/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,85 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,413 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях преобладания клиентского предложения валюты, ставшего следствием коррекции безналичного «американца» на межбанке .

Этот дисбаланс требовал оперативной ревизии (снижения) действующих цен. Мероприятие также было необходимым для выравнивания рынка в баланс.



Около 11.47 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке упала, несмотря на равновесие покупок и продаж.



Сохранение преобладание клиентского «приноса» дало основание дилерам Днепра пролонгировать коррекцию цен – по состоянию на 12.40 Киева здесь действовали более низкие курсы: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратили снижение и даже немного приподнялись на самом финише торгов.



К закрытию сессии на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Итоговый баланс в этот раз немного выручил мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка – «заслужив» в четверг «четверку» за обороты, «наличка» Днепра констатировала незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0 коп. Де-факто в течение дня дилеры розницы, пытаясь одновременно удовлетворить запросы потенциальных покупателей и продавцов СКВ, ограничились сужением спреда. Не исключено, именно этот прием принес скромные бонусы на участке ликвидности.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,23/28,27 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта в дебюте торгов были вынуждены обслуживать доминировавший клиентский «принос», одновременно небезуспешно стараясь дисконтированием цен выровнять рынок в баланс.



Около полудня коррекция цен в оптовой наличной паре доллар-гривня принесла результат – рынок оказался сбалансированным. Хотя при этом текущая ликвидность оставляла желать лучшего.



К полудню на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «низкая», оптовый рынок в равновесии.



Спустя 40 минут оптовики Днепра пролонгировали нисходящую динамику курса пары доллар-гривня, сохранив при этом баланс спроса и предложения - 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. Попытка в одностороннем порядке, за счет снижения оферов, сузить спред, судя по всему, немного оживила торговую активность.

В дальнейшем оптовики Днепра решили проделать подобную операцию с боле значимыми бидами, приподняв эту позицию на 3,0 коп.



Эти «экзерсисы» с ценами проводились достаточно аккуратно – они не нарушили текущее равновесие спроса и предложение, а произошедшее в результате этих ценовых ревизий оживление торговой активности обеспечило незначительный рост ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «тройку с плюсом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 06 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера стали ниже на столько же.



По сравнению с закрытием 05 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 7,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 сентября уровнями 32,70/32,85 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений, позиция «предложение» понизилась на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, которая сдержанно в первой половине дня динамично теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения, а после обеда попыталась совершить незначительный отскок.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 18.00 Киева на мировом рынке forex провал пары евро-доллар, вернувший пару с локального максимума ($1,1645) в диапазон $1,1610-1,1625, который евро не покидал до 20.35 Киева.



Поэтому, в наличной паре евро-гривня позиция «предложение» в течение четверга потеряла 5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1635 к отметке $1,1628, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 7 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли то, что вышеупомянутый провал пары по состоянию на 18.00 Киева не прекратился, а довел ее ниже цифры $1,1610.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1632, пара евро-доллар уже около 03.00 Киева взлетела в район отметки $1,1645, где пребывала до 06.00, обвалившись в этот час до $1,1635, а спустя 3 часа до $1,1622.



С началом европейской сессии рынка forex стартовало весьма волатильное ралли пары евро-доллар, вернувшее ее по состоянию на 15.20 Киева в «окрестности» цифры $1,1645, с которой в 18.00 евро провалился ниже $1,1610, оставаясь в диапазоне $1,1610-1,1623 до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



К 14.00 Киева курс пары евро-доллар установился в пределах $1,1612-1,1647.



Курс пары фунт-доллар находился в диапазоне $1,2895-1,2943.



Курс доллар/иена стабилен вблизи уровня ¥111,30.



Участники рынка ожидают публикацию фундаментальных данных в США.



06-го заканчивается процесс публичного обсуждения в США решения введения торговых санкций в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд.

Участники рынка ожидают информации о том, каким образом эти санкции будут реализованы.



Министерство торговли Китая заявило сегодня, что в случае введения со стороны США дополнительных торговых санкций китайская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры. В заявлении также говорится о том, что попытки США оказать давление на Китай неэффективны.



Курс доллар США/канадский доллар стабилен в узком диапазоне 1,3162-1,3198. Инвесторы ожидают объявления в пятницу результатов проходящих переговоров между представителями США и Канады по договору NAFTA.



Спустя полтора часа курс доллара США опускается к евро и иене на торгах forex в Европе.



Инвесторы следят за ситуацией во внешней торговли и ждут статданных.

Евро к 15.20 Киева подорожал до $1,1636 против $1,1630 на закрытие сессии в среду.



Курс доллара составляет ¥111,30 против ¥111,53 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,51 по сравнению со ¥129,71 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился в ходе торгов в четверг на 0,14%.



В четверг министерство труда США обнародует окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы за второй квартал. Ожидается, что производительность в апреле-июне выросла на 3%, а расходы на рабочую силу снизились на 0,9%.



Меж тем среди валютных трейдеров есть опасения, что президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд. в год уже на этой неделе.



Как заявила ранее представительница Белого дома, введение пошлин против Китая после окончания сроков приема комментариев от общественности в четверг вполне возможно.



Турецкая лира дорожает к доллару США на 0,7%. В последнее время волатильность курса лиры снизилась после заявлений ЦБ Турции о том, что на заседании, которое состоится 13 сентября, может быть повышена базовая процентная ставка в стране.



Индийская рупия дешевеет на 0,3% к доллару. Валюта Индии оказалась под давлением ввиду роста цен на нефть на опасениях иранских санкций. Индия входит в число мировых лидеров по темпам роста спроса на нефть - в июле импорт нефти в долларовом выражении подскочил на 76% по сравнению с июлем 2017 года и составил $10,2 млрд. Дефицит внешнеторгового баланса Индии в позапрошлом месяце достиг $18 млрд., рекордного уровня за пять лет.



Шлейф вышеупомянутой волатильности на мировом рынке forex тянется с августа. Если в июне и июле пара евро-доллар все время находилась в пределах диапазона $1,15-1,1850, в августе она пробила диапазон вниз. Начав снижение от максимума 31 июля на $1,1740, евро-доллар 15 августа упал до отметки $1,13, таким образом показав почти четыре с половиной фигуры снижения.

Во второй половине августа пара евро-доллар почти полностью отыграла падение, показав 28 августа максимум на $1,1730.



Как мы неоднократно подчеркивали в предыдущих обзорах, поведение пары евро-доллар очень хорошо отражает изменение аппетитов к риску на глобальных рынках. Сходную картину демонстрировали в августе (как и в последние месяцы) цены на медь и индекс акций развивающихся рынков MSCI EM.



Одним из главных поводов, который вызвал сворачивание аппетитов к риску в августе, стал провал переговоров по торговле между США и Китаем. Президент США Трамп дал поручение торговому представителю Лайтхайзеру рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд. долларов. Во второй половине месяца новости о возврате сторон к переговорам снова вызвали надежды на то, что торговой войны удастся избежать.



Напомним, что еще одним из поводов для ослабления доллара стало выражение Трампом неудовольствия по поводу крепкого курса доллара (он также обвинил Китай и ЕС в искусственном обесценении курсов своих валют). На американском фондовом рынке оптимизм выразился в том, что индекс S&P во второй половине августа последовательно обновлял исторические максимумы, поднимался выше отметки 2900.



Бразильский реал, индийская рупия, южноафриканский рэнд продолжили слабеть и во второй половине августа, и в начале сентября. Отдельно стоит упомянуть обвал аргентинского песо и турецкой лиры. Эти валюты падают с начала года на 50% и на 42% соответственно (знаменательно было повышение ставки ЦБ Аргентины 30 августа сразу с 45% до 60% в целях остановки обвала национальной валюты). Среди валют стран БРИКС только китайский юань, как и евро, показал рост во второй половине августа.



Наблюдаемые на мировых рынках процессы, отнюдь не являются простыми совпадениями.



Экономики стран emerging markets попали под «каток» роста стоимости долларовых займов вследствие ужесточения монетарной политики ФРС, а также, дополнительно, тарифной и санкционной политики США. Например, валюты стран Латинской Америки снижаются просто из-за оттока капитала, в случае же России и Турции ситуация отягощается санкциями, в случае Китая – торговой войной. Однако вряд ли все ограничится развивающимися рынками.



И еврозона имеет свои слабые места. Одно из них - Италия, имеющая уровень госдолга к ВВП на уровне 135%. Обвал турецкой лиры также грозит проблемами для европейских банков. По данным Банка международных расчетов (BIS), турецкие фирмы должны испанским банкам $83,3 млрд., французским банкам — $38,4 млрд., итальянским банкам — $17 млрд.



Впрочем, как показывает опыт 2014 года, для падения евро в Европе совершенно не обязательно должны произойти какие-то катаклизмы. С мая 2014 года пара евро-доллар упала с отметки $1,39 в мае 2014 г. до $1,05 в марте 2015 г., при этом доходность облигаций в целом по странам еврозоны, включая Италию, стабильно снижалась, экономический рост также был довольно устойчивым.



Полагаю, евро тогда падал в рамках предыдущего цикла сворачивания аппетитов к риску, который начался со второй половины 2014 года и продолжался до конца 2015 года. В этот период падали цены на все активы, нефть, напомним, упала с $110 до $27 за баррель.



Общий рост доллара в тот период можно объяснить запоздалой реакцией рынка на сворачивание QE3 от ФРС, которое началось еще по итогам заседания ФРС в декабре 2013 года (и было анонсировано за несколько месяцев до этого).

Однако когда реакция началась, она привела к почти 35-фигурному падению пары евро-доллар.



Нынче, в 2017-18 гг. рынок полтора года не реагировал на ужесточение монетарной политики ФРС, и пара евро-доллар даже показывала рост вопреки повышению ставок в США.



Но в конце апреля 2018 года доллар начал расти, пара евро-доллар уже показывала снижение с максимума года на $1,2550 до $1,13.



Мы не исключаем, что, как и в прошлый раз, это все-таки запоздалая реакция на ужесточение монетарной политики ФРС, и, повторяя вышеупомянутый сюжет, она будет очень сильной.



Мы много раз указывали на то, что согласно модели корреляции между курсом пары евро-доллар и дифференциалом ставок по 2-летним облигациями Германии и США курс пары должен был бы уже быть ближе к паритету. Пара евро-доллар уже была на отметке $1,03 в 2016 году, имея шанс оказаться там еще раз.



В среднесрочной перспективе доллар может получить изрядную поддержу в связи с ожидаемым повышением ставки ФРС 26 сентября. Кроме того, начиная с октября, ФРС начнет сворачивать баланс со скоростью $50 млрд. в месяц, в то время как ЕЦБ в IV-ом квартале заканчивая свою программу количественного смягчения, все еще будет наращивать баланс со скоростью Є15 млрд. в месяц.



Кроме того, дефицит долларовой ликвидности будет подстегивать план Казначейства США нарастить в IV кв. рыночный госдолг на $440 млрд.



В этих условиях мы полагаем, что повторный выход из диапазона $1,150-1,185 будет в сторону снижения, и в таком случае первой целью будет выступать минимум от 15 августа на отметке $1,13.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,70/32,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 сентября ни по спросу ни по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,413 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля понизились на 30 пунктов, офера стали ниже на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 сентября по спросу понизились на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.



Вопреки нашим ожиданиям, рынок безналичного доллара на отечественном валютном межбанке не стал входить в боковой тренд и полосу стабильности, а пролонгировал и углубил возобновившийся накануне откат «американца». Полагаю, основная причина этого «обострения гривнепатриотизма» в отсутствии должного количества покупателей. У нерезидентов, судя по всему, сезон репатриации дивидендов де-факто завершился, а импортеры, как известно, активничают со своими покупками СКВ на излете месяца.



Это предположение подтвердили непосредственные участники торгов, указав, что гривни на межбанке предостаточно, а вот текущая ликвидность сделок заметно хуже, чем накануне.



Поддержали падение долларовых цен на межбанке и субъекты наличного рынка, где «американец», сопровождаясь низкой ликвидностью, тоже заметно терял в цене.

Потенциальных продавцов доллара не устраивала цена его «приема», а возможные покупатели, по всей видимости, рассчитывали на сохранение нисходящего тренда курса доллара на ближайшую перспективу.



Мы все-таки сохраним надежду на отложенное на 07 сентября установление в безналичной паре доллар-гривня относительной стабильности. При помощи регулятора или без оной. Во всяком случае, есть вероятность «включения в игру» пресловутого «пятничного синдрома» и вхождения значительной доли игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,25 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева

робко повысились и обосновались на уровне 28,215/28,265 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 49 686,0 млн. грн. к отметке 53 431,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.10 безналичный рынок доллара сменил настроение – котировки «американца» откатились, обосновавшись на отметке 28,20/28,25 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.



В очередной раз сменив настроение, доллар на межбанке около 10.32 Киева вырос к 28,25/28,28 UAH/USD.



К 11.02 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке консолидировались в узком диапазоне 28,24-25/28,27-28 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей с низкими оборотами.



По состоянию на 11.23 котировки доллара на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков немного понизились: 28,24/28,26 UAH/USD.



«Нетвердая» попытка «зеленого» ралли на межбанке , сменившаяся символическим откатом, сопровождалась ростом ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 15,75/17,25% отметке 16,40/18,00% годовых речь не идет об обострении гривнедефицита, просто НБУ с 07 сентября поднял свою учетную ставку до 18,0% годовых.



Вскоре курс безналичного «американца» снова вырос – коло 11.39 оказавшись на уровне 28,26/28,29 UAH/USD. «Хотели еще выше подняться, но передумали», - сообщил наш консультант.



К 12.02 котировки доллара на межбанке , сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 28,26/28,29 UAH/USD. По всей видимости, эти уровни оказались комфортными для покупателей и продавцов СКВ. Торговая активность «невысокая».



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,64 коп., составив 28,2637 UAH/USD.



После 13.08 цена безналичного доллара не претерпела изменений, оставшись на уровне 28,26/28,29 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в пятницу (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 сентября с уровней: доллар – 28,10/28,35 UAH/USD, евро – 32,45/33,05 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу не изменился, по предложению потерял 5,0 коп.



Евро по сравнению с 06 сентября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 сентября по спросу и по предложению упал на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1623, поднявшись до $1,1638 на закрытии азиатской сессии форекса и откатившись до отметки $1,1637 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,402/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На открытии торгов 07 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия спроса и предложения.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,402/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На старте торгов 07 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при низкой ликвидности: 28,22/28,30 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте цен на доллар до уровня 28,22/28,30 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. Рост сопровождался установлением доминирования оптового спроса на доллар, сменившего равновесную торговлю «зеленой» розницей.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,412 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,27 UAH/USD, евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,4108UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,25 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 20,22/28,27 UAH/USD, розница – 28,18/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,20/28,28 UAH/USD; евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в пятницу утром на фоне снижения курса доллара к иене на фоне слухов о возможном ужесточении торговой политики США в отношении Японии.Иена дорожает в пятницу утром относительно доллара, евро и остальных валют G10 на фоне роста спроса на активы «тихой гавани» в связи с сигналами о том, что США готовятся вступить в торговый спор с Японией.Золото немного укрепилось на фоне ослабления доллара в четверг.Фьючерсы на золото выросли в четверг вторую сессию подряд, продолжив свой рост выше $1200 за унцию, так как индекс доллара США стабилизировался после шквала экономических данных США.Индекс доллара США снизился в четверг на 0,2% до 95,033 пункта и может завершить неделю на отрицательной территории.«Отчет о рабочих местах в пятницу будет более впечатляющим, но цифры ADP определенно разочаровали», - сказал Мин Танг, старший трейдер Silicon Valley Bank.Главный соперник доллара — евро - немного ослабел до уровня $1,1625 против $1,1630 в конце среды, следуя более ранним негативным новостям по немецким производственным заказам за июль.Экономисты ожидали, что заказы выросли на 1,8%, но вместо этого они сократились почти на 1%, что некоторые участники бычьего рынка характеризовались как «тревожные новости».Британский фунт, японская иена и швейцарский франк показали лучшие результаты среди основных валют.У фунта был бурный торговый день во вторник — он вырос более чем на 1% от почти двухнедельного минимума по сообщениям о том, что Великобритания может выйти с менее подробной сделкой по Brexit.Фунт вечером четверга торговался на уровне $1,2934 по сравнению с $1,2906. Против японской иены и франка доллар торговался на уровнях ¥110,66 и 0,9653.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,56% с 28,0672 UAH/USD до 28,2246 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 06 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.05 Киева - 15,50/17,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 06 сентября, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке 06-го наблюдался дефицит покупателей. Нерезиденты успели скупиться ранее, свернув сезон репатриации дивидендов, а импортеры в первой декаде малоактивны, откладывая свои покупки СКВ на финиш месяца.Во-вторых, дефицит покупателей сопровождался сохранением продаж обязательной части выручки экспортерами.В-третьих, анонсированное НБУ повышение ставки до 18% годовых сделало гривневые активы привлекательнее, стимулировав продажи СКВ.В-четвертых, нарастивших свою агрессивность на межбанке «зеленых медведей» поддержала динамичная коррекция цен наличного доллара.Тезис о выросшей привлекательности гривни подтверждался некоторым сжатием рынка гривневого ресурса. На последнее указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 934,6 млн. грн. к отметке 49 686,0 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 сентября символически повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, в четверг рынок доллара стал «медвежьим» (если накануне «американец» потерял 8,14 коп., нынче он упал на 18,70 коп.), что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, в четверг в торгах принимал участие регулятор, выкупив до $40,0 млн., внеся свою лепту в рост оборотов.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 06 сентября снова повторял курсовые хроники «зеленого» безнала, не особенно вдаваясь в «нюансы» последних. Дело в том, что после 16.00 Киева на уже опустевшем валютном межбанке котировки безналичного «американца» совершили в несколько приемов де-факто уже ничего не решавший «подскок дохлой кошки» в сопровождении нулевой ликвидности сделок.Безналичная пара доллар к 17.00 Киева поднялась таким образом с уровня 28,20/28,23 UAH/USD к отметке 28,21/28,25 UAH/USD, «смутив», по всей видимости, впечатлительных клиентов наличного рынка, узревших в этом предфинишном росте признаки разворота на рынке «зеленого» безнала.Несколько забегая вперед, рискнем предположить наличие реальных предпосылок к переменам на рынке безналичного доллара, однако, судя по всему, дело может ограничиться стабилизацией курса безналичного «американца».Меж тем, ближе к финишу торгов 06-го на рынке наличных во всех вышеперечисленных системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) состоялся символический и вполне соизмеримый с «привесом» курса безналичной СКВ на излете четверга, подскок цен на наличный доллар.Существует вероятность, что, готовясь к пятнице, клиенты наличного рынка просто выкупили низы наличной пары доллар-гривня, сложившиеся к обеду 06-го. Так или иначе, наличный рынок во второй половине четверга сулит вхождение рынка «зеленого» безнала в боковой тренд и стабилизацию.Со слов дилеров рынков вышеперечисленных населенных пунктов, сессия 06-го повсеместно завершилась равновесием спроса и предложения. За исключением рынка Днепра, констатировавшего символический рост ликвидности, остальные рынки в оборотах повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.Охватившая наличный рынок со вторника «вялость» и падение торговой активности мы связываем с нежеланием держателей СКВ расставаться с ней по пребывающему в нисходящем тренде курсу «приема». С другой сторону желающие приобрести СКВ не торопились это делать, надеясь на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 1,0 коп. (рынок Днепра), либо потеряла 3,0-6,0 коп., офера понизились на 1,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 7,0-9,0 коп., позиция «предложение» потеряла столько же.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 06 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,23/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,85 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,413 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях преобладания клиентского предложения валюты, ставшего следствием коррекции безналичного «американца» на межбанке .Этот дисбаланс требовал оперативной ревизии (снижения) действующих цен. Мероприятие также было необходимым для выравнивания рынка в баланс.Около 11.47 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке упала, несмотря на равновесие покупок и продаж.Сохранение преобладание клиентского «приноса» дало основание дилерам Днепра пролонгировать коррекцию цен – по состоянию на 12.40 Киева здесь действовали более низкие курсы: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB.После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратили снижение и даже немного приподнялись на самом финише торгов.К закрытию сессии на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.Итоговый баланс в этот раз немного выручил мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка – «заслужив» в четверг «четверку» за обороты, «наличка» Днепра констатировала незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 1,0 коп., офера потеряли 1,0 коп. Де-факто в течение дня дилеры розницы, пытаясь одновременно удовлетворить запросы потенциальных покупателей и продавцов СКВ, ограничились сужением спреда. Не исключено, именно этот прием принес скромные бонусы на участке ликвидности.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,23/28,27 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта в дебюте торгов были вынуждены обслуживать доминировавший клиентский «принос», одновременно небезуспешно стараясь дисконтированием цен выровнять рынок в баланс.Около полудня коррекция цен в оптовой наличной паре доллар-гривня принесла результат – рынок оказался сбалансированным. Хотя при этом текущая ликвидность оставляла желать лучшего.К полудню на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «низкая», оптовый рынок в равновесии.Спустя 40 минут оптовики Днепра пролонгировали нисходящую динамику курса пары доллар-гривня, сохранив при этом баланс спроса и предложения - 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,413 UAH/RUB. Попытка в одностороннем порядке, за счет снижения оферов, сузить спред, судя по всему, немного оживила торговую активность.В дальнейшем оптовики Днепра решили проделать подобную операцию с боле значимыми бидами, приподняв эту позицию на 3,0 коп.Эти «экзерсисы» с ценами проводились достаточно аккуратно – они не нарушили текущее равновесие спроса и предложение, а произошедшее в результате этих ценовых ревизий оживление торговой активности обеспечило незначительный рост ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «тройку с плюсом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 06 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера стали ниже на столько же.По сравнению с закрытием 05 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 7,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 сентября уровнями 32,70/32,85 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений, позиция «предложение» понизилась на 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, которая сдержанно в первой половине дня динамично теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения, а после обеда попыталась совершить незначительный отскок.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 18.00 Киева на мировом рынке forex провал пары евро-доллар, вернувший пару с локального максимума ($1,1645) в диапазон $1,1610-1,1625, который евро не покидал до 20.35 Киева.Поэтому, в наличной паре евро-гривня позиция «предложение» в течение четверга потеряла 5,0 коп.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,70/32,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 сентября ни по спросу ни по предложениюТорги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,413 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля понизились на 30 пунктов, офера стали ниже на 20 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 сентября по спросу понизились на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,25 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киеваробко повысились и обосновались на уровне 28,215/28,265 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 49 686,0 млн. грн. к отметке 53 431,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.10 безналичный рынок доллара сменил настроение – котировки «американца» откатились, обосновавшись на отметке 28,20/28,25 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.В очередной раз сменив настроение, доллар на межбанке около 10.32 Киева вырос к 28,25/28,28 UAH/USD.К 11.02 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке консолидировались в узком диапазоне 28,24-25/28,27-28 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей с низкими оборотами.По состоянию на 11.23 котировки доллара на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков немного понизились: 28,24/28,26 UAH/USD.«Нетвердая» попытка «зеленого» ралли на межбанке , сменившаяся символическим откатом, сопровождалась ростом ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 15,75/17,25% отметке 16,40/18,00% годовых речь не идет об обострении гривнедефицита, просто НБУ с 07 сентября поднял свою учетную ставку до 18,0% годовых.Вскоре курс безналичного «американца» снова вырос – коло 11.39 оказавшись на уровне 28,26/28,29 UAH/USD. «Хотели еще выше подняться, но передумали», - сообщил наш консультант.К 12.02 котировки доллара на межбанке , сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 28,26/28,29 UAH/USD. По всей видимости, эти уровни оказались комфортными для покупателей и продавцов СКВ. Торговая активность «невысокая».Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,64 коп., составив 28,2637 UAH/USD.После 13.08 цена безналичного доллара не претерпела изменений, оставшись на уровне 28,26/28,29 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в пятницу (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 сентября с уровней: доллар – 28,10/28,35 UAH/USD, евро – 32,45/33,05 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу не изменился, по предложению потерял 5,0 коп.Евро по сравнению с 06 сентября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 сентября по спросу и по предложению упал на 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1623, поднявшись до $1,1638 на закрытии азиатской сессии форекса и откатившись до отметки $1,1637 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,402/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).На открытии торгов 07 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия спроса и предложения.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,22/28,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 сентября спрос и офера не изменились); рубль - 0,402/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).На старте торгов 07 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при низкой ликвидности: 28,22/28,30 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR.По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте цен на доллар до уровня 28,22/28,30 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. Рост сопровождался установлением доминирования оптового спроса на доллар, сменившего равновесную торговлю «зеленой» розницей.Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,412 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,27 UAH/USD, евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,4108UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,25 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 20,22/28,27 UAH/USD, розница – 28,18/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,20/28,28 UAH/USD; евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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