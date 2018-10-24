А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше

Додано: Чет 25 жов, 2018 13:03

Bobua написав: А можете назвати хоч один податок, який звичайна ФО (найманий працівник в Україні) платить самостійно?

Хоч один? А можете назвати хоч один податок, який звичайна ФО (найманий працівник в Україні) платить самостійно?Хоч один?

Bobua написав: Корпоративні податки – виробники платять таки не з власної кишені, а просто додають їх до ціни товару. А отже – платить покупець. Корпоративні податки – виробники платять таки не з власної кишені, а просто додають їх до ціни товару. А отже – платить покупець.

Bobua написав: То що ж... Можна лише порадіти чи позаздрити, що комусь таки вдалось уникнути нелюдського оподаткування. То що ж... Можна лише порадіти чи позаздрити, що комусь таки вдалось уникнути нелюдського оподаткування.

Bobua написав: Справді? Справді вважаєте, що інфляція – відірвана від дійсності?

Але чи означає це, що Ви готові тримати вдома (чи ще десь "під грушею") запаси готівкової гривні? А якщо чомусь таки не готові, то чи не свідчить це про Вашу "відірваність від життя"?

Втім, як я вже писав – перестав враховувати інфл.податок, припустивши, що його покривають % по депо. Які не є доходами, а лише компенсацією інфляції, і з яких не мали би знімати 18%... Справді? Справді вважаєте, що інфляція – відірвана від дійсності?Але чи означає це, що Ви готові тримати вдома (чи ще десь "під грушею") запаси готівкової гривні? А якщо чомусь таки не готові, то чи не свідчить це про Вашу "відірваність від життя"?Втім, як я вже писав – перестав враховувати інфл.податок, припустивши, що його покривають % по депо. Які не є доходами, а лише компенсацією інфляції, і з яких не мали би знімати 18%...

Bobua написав: Тобто – податки (без врахування інфляційних та всіляких екзотичних) перевищують власні чисті витрати працівника — в 1.27рази. Тобто – податки (без врахування інфляційних та всіляких екзотичних) перевищують власні чисті витрати працівника — в 1.27рази.

Bobua написав: Ні, я так не граюсь...

Там занадто прості формули, щоби Ви прикидались особою, обманутою хуліганами.

Відкиньте вдаваний сором і просто тицніть пальцем viewtopic.php?p=4456724#p4456724 – де саме я заплутував фін.потоки. Ні, я так не граюсь...Там занадто прості формули, щоби Ви прикидались особою, обманутою хуліганами.Відкиньте вдаваний сором і просто тицніть пальцем viewtopic.php?p=4456724#p4456724 – де саме я заплутував фін.потоки.

Питання не в тому, хто конкретно переказує, питання в тому, з чийого рахунку. ПДФО і ЄСВ перераховуються з зароблених вами і НАРАХОВАНИХ вам коштів.Тільки непрямі податки - ПДВ і акцизи. Щодо всіх інших все геть не так.Чому радіти? Що хтось фактично є злочинцем і фактично обкрадає всіх інших платників податків? Не вдавайтесь до необгрунтованих епітетів, до чого тут "нелюдськість".Справді. І запаси гривні тут ні до чого. Нема ніякого сенсу плюсувати реальні вирахування з інфляційними втратами купівельної спроможності, вони не є фактичнии витратами.Сам ваш підхід розрахунку навантаження - вираховувати з валового доходу якісь чисті витрати і порівнювати з податками - висмоктаний з пальця прийом. Так, він показуватиме більшу цифру, бо ви спеціально занижуєте базу. Те, що було чвертю, стає третиною. Що було половиною, виростає до 100%. Не надто гарно так маніпулювати цифрами, взагалі то.ЕСВ. Як я вже писав, це податок з роботодавця, а не з доходу робітника. Чого ви його доплюсовуєте до податків, що сплачені робітником, якщо на його рахунок сума ЄСВ ніколи й не зараховувалась?Також про ЄСВ - ви чогось забуваєте, що весь цей ЄСВ в той же час є доходом інших категорій людей. Для них це чистий трансферт.Також, про ЄСВ ви не враховуєте, що до половини найманих працівників в Україні отримуть "сірі" зарплати, тобто частина - в конверті, і реально сплачені суми ЄСВ виходять значно нижчі за 22% від фактичного фонду оплати праці.Не враховуєте, що практично всі ФОПи сплачують ЕСВ від мінзарплати, а не від свого фактичного доходу.Ну й крім того у ЄСВ є обмеження бази нарахування (не пам"ятаю точно цифру, десь 40-50 тисяч ніби).Про податки закладені в товарах - то ще безглуздіше. Ну нехай ПДВ. Це 17% в ціні (витраченому). Всі інші корпоративні податки отак вирахувати брутто - вельми непросто. Купуєте ви там щось у підприємця-ФОПа - то може бути менше 5% ВЗАГАЛІ, якщо ФОП не є платником ПДВ, підакцизні товари і з ПДВ - звісно, більше, але то невеличка частина витрат, якісь покупки у підприємства на загальній формі оподаткування - то до суми ПДВ додається щось, але все залежить від галузі, розмірів підприємства, то можуть бути й частки відсотка й кілька відсотків. Можливо, в певних випадках буде брутто і третина, може навіть і більше, але загалом - набагато менше.Щодо подвійного врахування - в корпоративних податках оті збори на фонд оплати праці - вельми суттєва величина, але ви ж їх врахували вище, то ж їх не має бути в тих податках, що ви їх враховуєте в цінах.Ну і повторю, що оті ваши обрахунки, де за базу ви берете частину доходу після вирахування усіх податків і зборів - банальні маніпуляції цифрами з заниженням бази, щоби отримати такий "вражаючий" результат. Журналісти всіляки отаке люблять.І як вже так хочете враховувати ЄСВ (по суті він все ж таки тісно пов"язаний з оплатою праці), то беріть за базу суму доходу до оподаткування разом с ЕСВ. Тобто у вашому прикладі 12200 як базу.