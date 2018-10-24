|
|
|
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 19 вер, 2018 23:13
Не зовсім вірно, що всі держпідприємства збиткові.
Тим паче певні галузі об'єктивно краще залишати за державою
Немає такого поняття як "корисність" податку. І геть немає підстав вважати, що податки з товарообігу чимось суттєво кращі за збори, акцизи та тому подібне. Податкова система виконує кілька функцій - від фінансування суспільних благ, що їх надає держава, до перерозподілу доходів, захисту чи стимулювання певних галузей, протекціонізму, регулювання певних видів діяльності.
То ж не треба все аж занадто спрощувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22381
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 5010 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
Додано: Сер 19 вер, 2018 23:31
Абстрагуюсь від власної думки наведу факти
1) Є ж Балашов з 5.10 ? наліпку на авто і вперед !
2) Напів автоматичну зброю з довгим стволом можуть отримати законно майже всі адекватні люди хто має 9 000 грн саме такий мінімальний поріг входу, а далі сума може зростати залеєжно від обраної зброї, навіть Калаша можна придбати офіційно законно (можна і 15 штук), але він буде стріляти одиничними, а не чергою, теж можна придбати крупнокаліберну гвинтівку ( за $20-25 000) яка прицільно може влучити на 2 км при відповідних знаннях і можете грати в народного месника робінгуда працюючи по цілях з відстані в 1,5 км
. Заборонено простим смертним мати короткоствольну зброю пістолети\револьвери та автоматичну зброю яка стріляє чергами. І тут спірно дозволяти короткоствол чи ні ( знову ж таки пістолет пронести в школу легше чим Калаша).
3) Багато населення отримує зарплату в конверті
=========================================================
А тепер вже Від себе ! я вкрай незадоволений тим куди і як йдуть гроші від податків, але крадуть не тільки наші податки , але і торгують нашими корисними копалинами , незаконна приватзація, незаконне володіння виробничими потужностями, Зборами за ввезення і Україну товарів із за кордону тих же авто на польских б*** ... Знахабніла влада в край ! Доріг нема , медицина гівно , освіта гівно , жодна структура в державі НЕ працює так як треба !
свинорыл
-
yama
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 вер, 2018 21:50
Faceless написав:
Ну нехай навіть візьмемо те ж ЄСВ.
Але до чого тут корпоративні податки, не фізособа їх платить.
Ха!
А можете назвати хоч один податок, який звичайна ФО (найманий працівник в Україні) платить самостійно?
Хоч один?
Для всього ж, ще з совецьких часів є купа податкових агентів...
ПДФО і ЄСВ – працедавець перерахує.
ПДВ – продавці.
+ПФ – моб.оператори.
Корпоративні податки – виробники платять таки не з власної кишені, а просто додають їх до ціни товару. А отже – платить покупець.
А чом би і ні, якщо люди внизу харч.ланцюга готові це терпіти...
То чому ж саме врахування корп.податків викликало у Вас таке неприйняття?
Faceless написав:
Тим паче геть неправильно ці податки вираховувати від ціни ще й однією цифрою всіх під один гребінець.
Можливо.
Faceless написав:
Я вже не кажу, що ви берете лише прошарок офіційно оформлених найнятих працівників з ЗП не більшою за базу ЄСВ. А є ще величезний прошарок тих, хто працює "всіру" - таких під половину!; тих, хто працює неофіційно; тих, хто працює на себе за спрощеною системою - теж кілька мільйонів. І доходи - то не лише зарплатня. Дивіденди, оренда (житлова в більшості випадків взагалі ніяк не оподатковано), продаж з підсобного господарства.
А ще й держтрансферти
То що ж... Можна лише порадіти чи позаздрити, що комусь таки вдалось уникнути нелюдського оподаткування.
Faceless написав:
Інфляційний податок - більше абстрактне поняття, безглуздо його вираховувати як реальні витрати.
[ абстрактний -а, -е.
Який виник унаслідок абстрагування; прот. конкретний. Оснований на абстракції (у 1 знач.), схильний до абстрагування. Відірваний від дійсності, від життя. ]
Справді? Справді вважаєте, що інфляція – відірвана від дійсності?
Але чи означає це, що Ви готові тримати вдома (чи ще десь "під грушею") запаси готівкової гривні?
А якщо чомусь таки не готові, то чи не свідчить це про Вашу "відірваність від життя"?
Втім, як я вже писав – перестав враховувати інфл.податок, припустивши, що його покривають % по депо. Які не є доходами, а лише компенсацією інфляції, і з яких не мали би знімати 18%...
Faceless написав:
Можете зробити простіше.
Берете бюджет минулого року. Розділ доходів. Берете звідти податки з фізосіб. ПДВ там є, але його не можна весь списати на фізосіб, тут складніше звичайно.
З бюджету ПФ берете суми ЕСВ
Отримуєте сумарно податки, що сплачені фізособами.
В Держкостаті можна пошукати розмір ФОТ
От і порівняйте ці цифри.
І не вигайдуйте що сума податків в кілька разів більша за чисті витрати.
Ви справді вважаєте, що це буде простіше?
І я не вигадував. (крім припущення, що корп.податки в Україні співставні з американським і рівні 25%)
Лише рахував.
Остання цифра (з врахуванням деяких Ваших порад) – податки = 127%. viewtopic.php?p=4456724#p4456724
Тобто – податки (без врахування інфляційних та всіляких екзотичних) перевищують власні чисті витрати працівника — в 1.27рази.
Причому, всі корп.податки прийняті рівними 25%, що здається невиправдано оптимістично скромною цифрою. У США до приходу Трампа було 40%. І то він міг знизити вдвічі – бо то йому держборг не страшний...
Faceless написав:
Здається, ви в цих підрахунках ще й певні суми врахували кілька разів
Ні, я так не граюсь...
Там занадто прості формули, щоби Ви прикидались особою, обманутою хуліганами.
Відкиньте вдаваний сором і просто тицніть пальцем viewtopic.php?p=4456724#p4456724
– де саме я заплутував фін.потоки.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:06
Faceless написав:
Не зовсім вірно, що всі держпідприємства збиткові.
Тим паче певні галузі об'єктивно краще залишати за державою
Немає такого поняття як "корисність" податку. І геть немає підстав вважати, що податки з товарообігу чимось суттєво кращі за збори, акцизи та тому подібне. Податкова система виконує кілька функцій - від фінансування суспільних благ, що їх надає держава, до перерозподілу доходів, захисту чи стимулювання певних галузей, протекціонізму, регулювання певних видів діяльності.
То ж не треба все аж занадто спрощувати
Так... Дещо – крім держави може і нікому, поки-що віддати.
Але давайте розглянемо простий прмклад.
Дороги.
Нині в новинах озвучили бюджет 2019р.
На дороги – понад 5% виділили...
От який у тому сенс!?!?!
Дороги ж не стануть кращими!!!
От чому не краще було би знизити ПДФО на 5%, а смуги на дорозі поділити на дві групи: спільні (тобто – нічиї) і приватизовані. Приватні дороги будуть рівні, обгороджені й платні. Там будуть ваги на в'їзді, і перевірка справності машини, і каса... Там не буде пробок і тягнучок. Аварії – миттєво розтягуватимуть або штрафуватимуть учасників на суму збитків (від простою) усіх учасників руху...
А поряд – нічия смуга. Безплатна. І ями безплатні. Сідайте на монстер-трек і матимете безкоштовні амер.гірки.
Тобто, навіть якщо неможливе одномоментне скасування всіх податків, то чому б почати робити хоч якісь перші кроки???
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 вер, 2018 12:13
yama написав:
Абстрагуюсь від власної думки наведу факти
1) Є ж Балашов з 5.10 ? наліпку на авто і вперед !
2) Напів автоматичну зброю з довгим стволом можуть отримати законно майже всі адекватні люди хто має 9 000 грн саме такий мінімальний поріг входу, а далі сума може зростати залеєжно від обраної зброї, навіть Калаша можна придбати офіційно законно (можна і 15 штук), але він буде стріляти одиничними, а не чергою, теж можна придбати крупнокаліберну гвинтівку ( за $20-25 000) яка прицільно може влучити на 2 км при відповідних знаннях і можете грати в народного месника робінгуда працюючи по цілях з відстані в 1,5 км
. Заборонено простим смертним мати короткоствольну зброю пістолети\револьвери та автоматичну зброю яка стріляє чергами. І тут спірно дозволяти короткоствол чи ні ( знову ж таки пістолет пронести в школу легше чим Калаша).
3) Багато населення отримує зарплату в конверті
=========================================================
А тепер вже Від себе ! я вкрай незадоволений тим куди і як йдуть гроші від податків, але крадуть не тільки наші податки , але і торгують нашими корисними копалинами , незаконна приватзація, незаконне володіння виробничими потужностями, Зборами за ввезення і Україну товарів із за кордону тих же авто на польских б*** ... Знахабніла влада в край ! Доріг нема , медицина гівно , освіта гівно , жодна структура в державі НЕ працює так як треба !
1) Як варіант. Хоча би у першому турі – задля висловлення своєї позиції. І хоч Балашов і не до кінця щирий (не пише, що слідом за податками будуть згорнуті можливо всі соц.програми), але – то хоч якийсь вихід для протестного електорату.
2) Пістолет – то єдино розумна зброя в міських умовах. А от якщо діти несуть його в школу – то може проблема не у пістолеті, а у самій школі? Що ж стосується автоматичної зброї, то людям, як показує історія, вигідніше найняти собі шерифа, аніж аж так ускладнювати власну озброєність... У великих містах – можуть бути більші групи правоохоронців. Але ж важливо, щоби люди платили їм напряму, а не посередництвом депутатів і президента...
3) Порадіймо за них
Та що там корисні копалини...
Земля! Власність громади (або, як у нас – чомусь держави).
От не вкладається в голову, як цю нашу спільну власність можна було (ще від початку 90-х) приватизовувати майже забезплатно... Так просто (за хабарі) роздавати безцінну землю у містах-мільйонниках... За 1000грв, а потім її перепродавали за 1,000,000! А можна ж було ще тоді знизити всі податки до нуля. Скасувати пенс.внески. І платити наявним пенсам – коштами від поступової приватизації.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:03
Bobua написав:
А можете назвати хоч один податок, який звичайна ФО (найманий працівник в Україні) платить самостійно?
Хоч один?
Питання не в тому, хто конкретно переказує, питання в тому, з чийого рахунку. ПДФО і ЄСВ перераховуються з зароблених вами і НАРАХОВАНИХ вам коштів.
Bobua написав:
Корпоративні податки – виробники платять таки не з власної кишені, а просто додають їх до ціни товару. А отже – платить покупець.
Тільки непрямі податки - ПДВ і акцизи. Щодо всіх інших все геть не так.
Bobua написав:
То що ж... Можна лише порадіти чи позаздрити, що комусь таки вдалось уникнути нелюдського оподаткування.
Чому радіти? Що хтось фактично є злочинцем і фактично обкрадає всіх інших платників податків? Не вдавайтесь до необгрунтованих епітетів, до чого тут "нелюдськість".
Bobua написав:
Справді? Справді вважаєте, що інфляція – відірвана від дійсності?
Але чи означає це, що Ви готові тримати вдома (чи ще десь "під грушею") запаси готівкової гривні? А якщо чомусь таки не готові, то чи не свідчить це про Вашу "відірваність від життя"?
Втім, як я вже писав – перестав враховувати інфл.податок, припустивши, що його покривають % по депо. Які не є доходами, а лише компенсацією інфляції, і з яких не мали би знімати 18%...
Справді. І запаси гривні тут ні до чого. Нема ніякого сенсу плюсувати реальні вирахування з інфляційними втратами купівельної спроможності, вони не є фактичнии витратами.
Bobua написав:
Тобто – податки (без врахування інфляційних та всіляких екзотичних) перевищують власні чисті витрати працівника — в 1.27рази.
Сам ваш підхід розрахунку навантаження - вираховувати з валового доходу якісь чисті витрати і порівнювати з податками - висмоктаний з пальця прийом. Так, він показуватиме більшу цифру, бо ви спеціально занижуєте базу. Те, що було чвертю, стає третиною. Що було половиною, виростає до 100%. Не надто гарно так маніпулювати цифрами, взагалі то.
Bobua написав:
Ні, я так не граюсь...
Там занадто прості формули, щоби Ви прикидались особою, обманутою хуліганами.
Відкиньте вдаваний сором і просто тицніть пальцем viewtopic.php?p=4456724#p4456724 – де саме я заплутував фін.потоки.
ЕСВ. Як я вже писав, це податок з роботодавця, а не з доходу робітника. Чого ви його доплюсовуєте до податків, що сплачені робітником, якщо на його рахунок сума ЄСВ ніколи й не зараховувалась?
Також про ЄСВ - ви чогось забуваєте, що весь цей ЄСВ в той же час є доходом інших категорій людей. Для них це чистий трансферт.
Також, про ЄСВ ви не враховуєте, що до половини найманих працівників в Україні отримуть "сірі" зарплати, тобто частина - в конверті, і реально сплачені суми ЄСВ виходять значно нижчі за 22% від фактичного фонду оплати праці.
Не враховуєте, що практично всі ФОПи сплачують ЕСВ від мінзарплати, а не від свого фактичного доходу.
Ну й крім того у ЄСВ є обмеження бази нарахування (не пам"ятаю точно цифру, десь 40-50 тисяч ніби).
Про податки закладені в товарах - то ще безглуздіше. Ну нехай ПДВ. Це 17% в ціні (витраченому). Всі інші корпоративні податки отак вирахувати брутто - вельми непросто. Купуєте ви там щось у підприємця-ФОПа - то може бути менше 5% ВЗАГАЛІ, якщо ФОП не є платником ПДВ, підакцизні товари і з ПДВ - звісно, більше, але то невеличка частина витрат, якісь покупки у підприємства на загальній формі оподаткування - то до суми ПДВ додається щось, але все залежить від галузі, розмірів підприємства, то можуть бути й частки відсотка й кілька відсотків. Можливо, в певних випадках буде брутто і третина, може навіть і більше, але загалом - набагато менше.
Щодо подвійного врахування - в корпоративних податках оті збори на фонд оплати праці - вельми суттєва величина, але ви ж їх врахували вище, то ж їх не має бути в тих податках, що ви їх враховуєте в цінах.
Ну і повторю, що оті ваши обрахунки, де за базу ви берете частину доходу після вирахування усіх податків і зборів - банальні маніпуляції цифрами з заниженням бази, щоби отримати такий "вражаючий" результат. Журналісти всіляки отаке люблять.
І як вже так хочете враховувати ЄСВ (по суті він все ж таки тісно пов"язаний з оплатою праці), то беріть за базу суму доходу до оподаткування разом с ЕСВ. Тобто у вашому прикладі 12200 як базу.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22381
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 5010 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|4701
|
П'ят 12 лют, 2016 12:02
Пчёлка
|
|0
|3853
|
П'ят 25 гру, 2015 10:17
Пчёлка
|
|0
|4364
|
Сер 05 вер, 2012 08:29
dymdym
|