А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше

Faceless написав:Це просто якесь свято... безглуздя.
Свято – то завше добре :---)
Про найголовніше – реальну базу оподаткування
Але найцікавіше:
Bobua написав:Дивимось на елементарні розрахунки вище – і жодної дивності! ВЧВ – не змінились (поки знову не сходжу в крамницю)
Тобто фактично у ваших розрахунках ви взагалі не враховуєте доходи, ви враховуєте тільки витрати без заощаджень.
Подумав. Причому що цікаво – ще з самого ранку, після того як відповів і пішов на роботу, одразу задумався, а "раптом я щось рахую не так... а раптом треба ділити на доходи...?" Відтак, відповідь у мене була ще до Вашого повідомлення!
І вона така: а) Формула (будь-яка) має бути універсальною і вона повинна працювати вічно й незмінно. Якщо ж при незначному зрушенні умов формула перестає працювати – то це не формула, а просте, пересічне, непотрібне сміття... б) Податки не можна ділити на доходи, бо як ділити на нуль? Якщо, наприклад, Ви схочете піти в творчу неоплачувану відпустку, або просто відпочити, живучи на заощадження... На що тоді ділити податки закладені в товари й послуги? Бо я ж сподіваюсь, що Ви не запропонуєте мати окремі формули для робочих періодів, і неробочих. "Тут ми граємо, тут не граємо, а в оце все –:оселедців загорнемо"? в) Заощадження неможливо додати у власні чисті витрати приблизно з тих же причин, з яких не додають євро й долари, та й будь-які інші різні одиниці вимірювання. Бо заощадження містять в собі ще невиплачені податки, які будуть стягнуті лише при купівлі товарів і послуг і точна сума яких наразі достеменно не відома. Можна лише припустити, що вона буде як зараз, але... А Формула повинна працювати як для нескінченності, так і для вузьких проміжків часу! г) І насамкінець – саме співвідношення податків до власних чистих витрат (ВЧВ) є універсальним мірилом цінності грошей для особи (зокрема і тих грошей, що відібрані під виглядом "сусп.корисних податків"). Цінність саме для Вас! Податки відносно ВЧВ (в разах) – як ніщо інше відображають скільки (в штуках) було забрано саме Вашого життя і наскільки Ви, зі своїм підходом до фінансів, могли би зробити його кращим, якіснішим, якби самі розпоряджались своїми грошима. А знаючи повну суму власних податків і пропорції розподілу грошей в держбюжеті країни – можна приблизно уявляти скільки ж безкоштовних послуг (напр., медичних) Ви мали би отримувати... І наскільки краще було би купувати їх напряму...
Bobua написав:От що ж Ви таке кажете... Всі хто читав тему з початку прекрасно знають як воно пораховано. І Ви давали зауваження до первинних спроб розрахунків
Те, що тоді я загострив увагу на складових розрахунку, не означає, що я погоджувався чи погоджуюсь з усім іншим.
Слушно. Просто означає, що знаєте як пораховано...
Розгляньмо "парадокси" (у лапках, бо то не парадокс, а просто некоретні розрахунки) у вашому підході: - з двох людей, що мають однакові доходи и платять однакові податки з доходу, та людина, що витрачає менше (а більше заощаджує) - виявляється з більшим податковим навантаженням. - якщо умовна людина має чистого доходу 50 000 грн на місяць, з яких сплачує (так і бути, додамо, як ви любите, ЕСВ), грубо, 13 500 ЕСВ + 12 100 ПДФО+ВЗ = 25 600 грн. Якщо вона витрачає з цього доходу лише 10 000 то (нехай ПДВ + "перенесені" корпоративні податки, збори й акцизи, умовно, разом складатимуть 25% від ціни), то за вашим розрахунком навантаження на неї буде 25 600 + 2 500 = 28 100 грн на 7 500 грн "ВЧВ", або 375%. Тільки тому, що ви просто ігноруєте частку, що йде на заощадження. А якщо її додати до отих ваших "ВЧВ", то навіть за вашою методою виходить 59%, а за нормальним підрахунком, де за базу береться чистий дохід - 56,2%. А якщо у цього умовного персонажа є депозит на 5 000 000 грн під 15%, то його дохід з депозиту (до оподаткування) в 62 500 ви не врахуєте, але врахуєте податки з нього в 12 188 грн, намалюєте бідолазі 537% податковго навантаження, хоча в реальності воно (28 100 + 12 188)/(50 000 + 62 500) = 35,8%.
О. Ви почали рахувати. Це крок у правильному напрямку! Але покритикую помилки. Одну. Важливу! Не можна було отак просто закидати заощадження (які містять невитрачені податки) до ВЧВ. А потім ділити податки на цифру в якій є потенційні податки... Не мона так. Всі податки – тягніть вгору, в чисельник дробу. Я відтворив Ваш розрахунок для людини типу від "зарплати до зарплати" (саме так зао. можна додати до ВЧВ, але вже в очищеному вигляді) і цифри такі: всі гроші 75,776 на руки 50,000 єсв 13,665 19.5% = 12,112 ПДВ 8,333 корп.под.11% = 4,167 всі податки = 38,276 ВЧВ = 37,500 І... барабанний дріб в студію, будь-ласка – податки = 102% від ВЧВ. Трошки більше Ваших 56.2...59. 102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини, за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором). Але це у Вас випадкова помилка. Бо податок від ВЧВ при 10т витрат, Ви порахували майже бездоганно – 375% то майже як у мене в ел.таблиці (377%).
Що з стосується Вашої спроби зарахувати %депо в прибутки..., то це... таке:
інфляція, депозити і т.д.
Bobua написав:Крім того, не забувайте, до депозит – то не дохід.
Ніяк не можу погодитись. З вами також не погоджується ні економтеорія, що включає до сукупних доходів дохід з капіталу, ні податковий кодекс (недарма проценти від депозитів обкладаються податком на доходи фізосіб, що є цілком логічним та справедливим). Або, як ви вже хочете ігнорувати доходи з депозитів, то ігноруйте й податки з них.
А от уявіть капіталіста, що працюватиме з рентабельністю меншою за інфляцію? Скільки років "протягне"?
- за вашою методою також випливає, що чим нижча ставка по депозиту, тим нібито менше стає "навантаження", при всіх інших рівних умовах: з більшої ставки - більша сума податків, а база у вас залишається та сама (хоч насправді доходи вищі). Виходить, при однакових витратах ваш розрахунок покаже, ніби тримати заощадження під нижчий відсоток - вигідніше.
Ні. Що нижча ставка по депо, то більша ймовірність, що депо% не покривають інфляцію. І тоді вже доведеться шукати якийсь спосіб порахувати інфл.податок. Емісійний дохід — дохід держави, який одержується від випуску в обіг надлишкових грошей – очевидний, незаперечний і неуникний... Дохід від вкладу — дохід власника грошей, що їх внесено на зберігання до банку чи іншої фінансової установи – малоймовірний, ситуативний, а після оподаткування %депо і взагалі, мабуть, неможливий... Бо не може бути і там дохід, і тут дохід. І на емісії, і на вкладах... Є сильна підозра, що після оподаткування депо% вони вже НЕ компенсують інфляцію. Це дає нам право не вважати їх доходами. Якщо хочете – то податки на %депо можна вважати частиною інфляційного податку, що не була компенсована депо%, внаслідок їх податкового заниження. Крім того, те, що 19.5%, які відібрані від %депо, – названі Податком – дає нам право включати їх до загальної суми податків.
Нема ніякого сенсу плюсувати реальні вирахування з інфляційними втратами купівельної спроможності, вони не є фактичнии витратами.
Уявімо гіпотетичну ситуацію. Ви не цінуєте гроші. А любите, наприклад старовинні, майстерно виготовлені стільці. І купили десяток на всі заощадження. І тримаєте їх десь, щоби милуватись. Минає місяць... І тут в сховок вломлюється сумнівний тип з великим маузером і ще більшим перегаром. Виламує ніжку від стільця і каже, проникливо...: "Це інфляційна втрата. Але вона не є фактичною витратою! Скоро ще прийду..." Ваша реакція?
І закриваючи тему і ЄСВ, й інфляції та податку на депо% – звертаю Вашу увагу, що наводжу в розрахунку своїх податків три цифри: * базову (19.5%+ПДВ+корпоративні) * попередня цифра + ЄСВ * попередня цифра + податки на депо%. – саме для Вас. Ігноруйте завеликі цифри, та й по всьому...
Вибачайте, але це якесь арифметичне збочення. Тут геть усе викликає купу питань - 1) і вибір бази для розрахунку, 2) і завищений рівень алокації корпоративних податків (і взагалі їх врахування) ПДВ та акцизів на ціну, 3) і не врахування трансфертів (що не оподатковуться), 4) не врахування частки "сірих" неоподатковуваних доходів, 5) не врахування спрощеної системи оподаткування, 6) не врахування частки доходу, що йде на заощадження взагалі (включаючи доходи від депозиту).
І спираючись на все це, робите гучні висновки про якесь там "нелюдське" оподаткування. Подумайте над цим.
1 пояснив; 2 на Вашу пропозицію знизив корп.податок до 11% (якби ж так просто було в реал.житті...), розрахунок нижче; 3-5 не враховую, бо не стикаюсь з ним; 6 пояснив.
Розрахунок моїх податків, якщо корпоративні (в ціні товару) = 11.11% (хоча як це може бути, якщо у США вони понад 20%...), і якщо працювати "стандартні" 40год/тиждень: 173% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ). 330% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім". 379% – якщо додати ще й податки на % з депо.
Мені не стало легше... Давайте ще якісь податки знизимо...?
Ага. Я ж працюю 20год/тиждень. Тоді: 103% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ). 182% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім". 231% – якщо додати ще й податки на % з депо.
Ні... Все одно багато... Ще менше працювати? Нє, не поймуть. Брати більше відпустки? Не 2міс, а 3? Можна, але податки це слабо зменшить...
Я таки хочу платити лише відсотків 5...10. На щось справді важливе, потрібне, значиме! І за умови, що всі шляхи розкрадання і навіть нецільового використання бюдж.коштів будуть справді перекриті. Таки треба буде висловити цю свою точку зору в першому турі през.виборів! Добре, що є кандидат, якого можна потицяти всім іншим – як дулю...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Я вас почув. Ви не хочете оперувати часткою, що йде на заощадження і доходами, бо є періоди, коли можна витрачати суто заощадження. Я ж в принципі не погоджуюсь з концентрацією на отих ВЧВ та тим, що беруться до бази розрахунку. Ви вибрали для "універсалізацїї" абсурд, ділити податки з того, що не враховуєте на частку того доходу, з якого вони сплачені. Чим більше заощаджує те тим типу гірше виходить цифра, що геть нічого не показує. Взагалі. З того, що один, живучи на крупах і заощаджуючи 75% доходів, сумарно (з податками з відсотків) сплачує в кілька разів більше за суму, що витратив на крупи, а інший з меншими доходами але більшими витратами має цей показник в кілька разів менше, нічого не каже ні про які блага що вони нібито мають отримати. Включаючи ще й те, що податкова система є ще й інструментом перерозподілу, а не тільки фінансування суспільних благ. Щодо інфляції. Якщо й рахувати її як витрати, то називається "неявними витратами". Їх можна використовувати для оцінки реальної прибутковості, але геть не правильно змішувати з реальними витратами, як то ви робите. Депозити нікому нічого не винні, зокрема покривати чи не покривати інфляцію.
Можливо... Але, припускаю, що одразу ж задіяли захисне відсторонення. (чит.нижче).
Я ж в принципі не погоджуюсь з концентрацією на отих ВЧВ та тим, що беруться до бази розрахунку.
Я зрозумів... Я вже бачив таку реакцію. Самі розрахунки займають пару хвилин навіть на калькуляторі. Але щойно людина дізнається, що її податки = 127(102)% ВласнихЧистихВитрат – вона завмирає як оглушена. І типова реакція – сказати: "краще б цього не знати", або почати обговорювати якусь іншу, "важливішу" проблему...
І це зрозуміла реакція! Коли стикаєшся з таким WTF, то передусім виникає бажання знайти якусь помилку з розрахунках. А якщо ж вони надто прості й помилка неможлива – то це оглушує...
Так само і у Вас. Показовими є ці Ваші слова (підкреслив):
. - якщо умовна людина має чистого доходу 50 000 грн на місяць, з яких сплачує (так і бути, додамо, як ви любите, ЕСВ), грубо, 13 500 ЕСВ + 12 100 ПДФО+ВЗ = 25 600 грн. Якщо вона витрачає з цього доходу лише 10 000 то (нехай ПДВ + "перенесені" корпоративні податки, збори й акцизи, умовно, разом складатимуть 25% від ціни), то за вашим розрахунком навантаження на неї буде 25 600 + 2 500 = 28 100 грн на 7 500 грн "ВЧВ", або 375%. , а за нормальним підрахунком, де за базу береться чистий дохід - 56,2%.
Я відтворив Ваш розрахунок для людини типу від "зарплати до зарплати" (саме так зао. можна додати до ВЧВ, але вже в очищеному вигляді) і цифри такі: всі гроші 75,776 на руки 50,000 єсв 13,665 19.5% = 12,112 ПДВ 8,333 корп.под.11% = 4,167 всі податки = 38,276 ВЧВ = 37,500 102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини, за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором).
Я розумію, чому Ви вважаєте "чистим доходом" в "норм.розрахунках" – оті 50т. Я розумію, чому врахували в податки лише єсв, 19.5% і 2500 з потрачених 10т. І чому не відняли хоча б ці 2500 від т.з. "чистого доходу". Я розумію, чому для Вас нормальними є 56.2% податків, і чому Ви не готові віднімати з "чистого доходу" податки, які є (і будуть) в ціні товарів (навіть при смішному % корп.податків=11.1%) Навіть якщо Ви не є представником держави (який живе на наші податки), а працівником (що їх платить), то я розумію Вашу реакцію. Бо навіть 102%, не кажучи вже про 127% – то ненормально, то страшно, то дико... Це такий гоп-стоп, що на голову він не налазить... Саме тому, мабуть, Ви і не можете визнати, що ВласніЧистіВитрати – то і є справжній чистий дохід (для людей типу "від зарплати, до зарплати", та й для всіх інших, в кінцевому підсумку – теж... "скільки б мотузочка не вилась...")
Альберт Гор гарно описував таке неприйняття і відсторонення:
Земля у рівновазі. ... Хоча іноді важко зрозуміти їхнє значення, але на сьогодні ми маємо перевірені разючі факти, що сигналізують про шкоду від нашого втручання в довкілля: то збільшення кількості днів, коли температура перевищує 100 градусів за Фаренгейтом, то підвищена інтенсивність, з якою Сонце обпалює нашу шкіру, то повторюваність публічних обговорень того, що робити із щораз більшими горами відходів. Але наша реакція на ці сигнали дивує. Чому ми не почали докладати енергійних зусиль для порятунку довкілля? Можна підійти до цього питання з іншого боку: чому одні образи вражають нас, змушуючи негайно діяти і привертають нашу увагу до пошуку ефективної реакції? І чому інші образи, іноді не менш яскраві, викликають натомість своєрідний параліч, привертають нашу увагу не до пошуку відповіді, а радше до зручного і менш болісного відсторонення? Опосередковано відвідання Північного полюса спонукало мене до роздумів над цим питанням з іншого кута зору і зробило їх ще невідкладнішими. На підводному човні я мав нагоду подивитися крізь перископ на півпрозоре дно крижаного масиву Північного полюса. Те, що я бачив, викликало клаустрофобію, і якоїсь миті я раптом згадав про трьох китів, що опинилися в крижаному полоні у Бофортовому морі кілька років тому. Щоб зняти на плівку їх відчайдушну боротьбу за повітря, з чотирьох континентів прибули телевізійники і так збурили емоції в усьому світі, що невдовзі на місце події зібралося чимало науковців та рятувальників. Після того, як кілька складних планів порятунку зазнали невдачі, величезний криголам з Радянського Союзу прорубав прохід у кризі для тих двох китів, що вижили. Разом з мільйонами інших я тішився їхнім звільненням, але там, на підводному човні, мені спало на думку: якщо ми спричинюємо смерть сотні видів щодня — саме так вважають багато вчених, — то за час випробування, що випало на долю китів, із Землі зникли приблизно 2000 живих видів. Вони зникли назавжди — непомічені. Так само, коли у Техасі маленька дівчинка на ім'я Джесіка Мак-клур впала в колодязь, її випробування та історія наступного порятунку легіоном героїчних чоловіків і жінок привернули увагу сотні телекамер та журналістів, що передавали усі подробиці сотням мільйонів людей. У цьому випадку наша реакція на ситуацію також виглядає спотвореною: упродовж трьох днів випробування Джесіки понад 100 тисяч хлопчиків та дівчаток її віку і ще молодших померли від того, чому можна було запобігти — переважно від голоду і проносу, внаслідок неврожаїв та недолугої політики. Поки вони боролися за життя, в жодній телекамері не було видно їхніх облич, що прагнуть повідомити стривоженому світу про свою біду. Вони померли ніким не помічені. Чому? Можливо, частина відповіді полягає у тому, що ефективно зреагувати — непроста справа. Якщо вирішення проблеми, що змальована в телевізійному образі, вимагатиме більших зусиль чи жертв, ніж ми готові собі уявити, а запобігти трагедії не здатні навіть максимальні зусилля якоїсь окремої людини, ми спокушаємось розірвати зв'язок між стимулом і моральним вчинком. Як тільки такий вчинок вважається неможливим, образ, що певний час спонукав нас до пошуку рішення, вже не є спонукою, а віддає болем. З цієї миті ми починаємо реагувати не на образ, а на біль, ним викликаний, і таким чином розриваємо найважливіший зв'язок у нашому ставленні до світу: зв'язок між нашим розумом і почуттями. Наші очі тьмяніють, а серця замикаються. Ми дивимося, але нічого не бачимо. Ми слухаємо, але відмовляємося чути. Все ще існує стільки гнітючих картин руйнації довкілля, що іноді здається неможливим осягнути їх. Перед розглядом самих загроз, було б корисно їх класифікувати і таким чином зібратися з думками і почуттями для того, щоб спромогтися адекватно реагувати. У пригоді може стати система, запозичена з військової справи, де зазвичай конфлікт відносять до однієї з трьох категорій, залежно від театру дій. Існують «локальні» сутички, «регіональні» бої та «стратегічні» конфлікти. Ця третя категорія передбачає конфлікти, що становлять загрозу для виживання нації і мають розглядатися у глобальному контексті.
Я (разом з Майклом Крайтоном, книга "Держава Страху") не вірю в глоб.потепління. Але я бачу і чую 102(127)% податків, бо, мабуть, ще не втратив надії знайти легке вирішення цієї проблеми. Хоча, можливо, це і наївно з мого боку...
Чим більше заощаджує те тим типу гірше виходить цифра, що геть нічого не показує. Взагалі.
Я думаю, що Ви розумієте, якщо не заблокували ці думки – ця цифра показує податок на даний час, для періоду, який розглядаєте. Щоб не зациклюватись на ній, можемо уявити, що людина якийсь час не працюваватиме (і там буде 33(50)% податків – а середнє {за увесь час витрачання заробітку} – вийде 102(127)%). Або ж – просто важати, що людина накопичує на велику покупку – і тоді вийде, що вона таки живе "від зарплати до зарплати" і з рівномірним податком 102(127)%. Розрахунок був вище:
102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини [яка тратить 10т з "чистої" зарплати в 50т], за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором).
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua, вы просто наивны, и не понимаете, как работает мир. Деньги - это средство контроля рабов. Нет разницы кто и сколько налогов платит в %. Вся система создана так, чтоб рабы всю жизнь горбатились за еду до самой смерти. А каким образом это сделано в каждой отдельной стране - это уже вторично.
Bobua написав:Я зрозумів... Я вже бачив таку реакцію. Самі розрахунки займають пару хвилин навіть на калькуляторі. Але щойно людина дізнається, що її податки = 127(102)% ВласнихЧистихВитрат – вона завмирає як оглушена. І типова реакція – сказати: "краще б цього не знати", або почати обговорювати якусь іншу, "важливішу" проблему...
Вибачайте, але ви сильно переоцінюєте себе. Чи то таки само прийом: замість обгрунтування вибраного методу зводити все до "захисної реакції опонента". Не вийде.
Bobua написав:і 2500 з потрачених 10т. І чому не відняли хоча б ці 2500 від т.з. "чистого доходу".
Якщо я наводжку приклад і використовую ваш підхід (врахування "корпоративних податків" у ціні) - це ще не значить що я погоддусь з вашим методом. Я відхиляві їх відпочатку, якщо забули:
Faceless написав:Але до чого тут корпоративні податки, не фізособа їх платить.
Тим паче, наприклад, якщо ви купуєте імпорт, то оті податки, що алоційовані на ціну, йдуть в іншу державу, а дл вас як покупця це суто витрати.
Bobua написав:і чому Ви не готові віднімати з "чистого доходу" податки, які є (і будуть) в ціні товарів (навіть при смішному % корп.податків=11.1%)
Щодо "смішності". Я бачу тут у вас є повне нерозуміння теми оподаткування взагалі. Тоді б ви зрозуміли, що навіть ця цифра, що я її взяв грубо для круглих значень, також є завищеною. Якщо ви купуєте щось "з рук", у бабусі на базарі чи в сусіда, той податок - взагалі 0. Якщо ви щось купуєте у підприємства на спрощеній системі, що не є платником ПДВ, то не сплачуєте й ПДВ, а "податки" в ціні дорівнюють ставці спрощеного оподаткування (здається, 7%). Якщо непідакцизне у платника на спрощеній системі що є платником ПДВ, то оті "корпоратівні податки" ще менші. Варто зауважити, що наразі останніх надзвичайно багато. І це все менше 11%. Якщо у платника на загальній системі - то тут, що найцікавіше, в більшості випадків "корпоративний податок" ще менший. Бо ті податки сплачуються з прибутку, а не з обороту. Це можуть бути й долі відсотка. І лише у випадку, якщо мова про підакцизні товари, ці "корпоративні податки" можуть бути більшими. То ж насправді, 11% - не смішна, а завищена цифра.
Bobua написав:Бо навіть 102%, не кажучи вже про 127% – то ненормально, то страшно, то дико...
Страшно й дико виглядає не 127%, ате, що ця цифра висмоктана з пальця, а ви на ій методиці зациклились і чогось вважаєте, що всі хто проти - просто "налякані результатами". І на додаток, трохи цифр: З ВВП за 2017 рік (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... ppr_u.html), кінцеві споживчі витрати домогосподарств - 1 701 580 млн грн З бюджету за 2017 рік (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19/print) Податок та збір на доходи фізичних осіб - 77 177,782 млн грн ПДВ та акцизи: 416 202, 239 млн грн З бюджету Пенсійного фонду 2017 рік(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17-2017-%D0%BF/print), ЄСВ - 156 402, 109 млн грн Отже, сукупні податки та збори що лягають (прямо чи опосередковано) на кінцевих покуців - 649 782,13 млн грн (і це трохи завищена цифра, бо по факту не абсолютно всі акцизи й ПДВ сплачуюься домогосподарствами, ну нехай) проти сукупних витрат домогосподарств 1 701 580 млн грн (і тут в реальность враховані даеко не всі, бо не всі доходи є офіційними)
Bobua написав:Я зрозумів... Я вже бачив таку реакцію. Самі розрахунки займають пару хвилин навіть на калькуляторі. Але щойно людина дізнається, що її податки = 127(102)% ВласнихЧистихВитрат – вона завмирає як оглушена. І типова реакція – сказати: "краще б цього не знати", або почати обговорювати якусь іншу, "важливішу" проблему...
Вибачайте, але ви сильно переоцінюєте себе. Чи то таки само прийом: замість обгрунтування вибраного методу зводити все до "захисної реакції опонента". Не вийде.
Не біда...
Bobua написав:і 2500 з потрачених 10т. І чому не відняли хоча б ці 2500 від т.з. "чистого доходу".
Якщо я наводжку приклад і використовую ваш підхід (врахування "корпоративних податків" у ціні) - це ще не значить що я погоддусь з вашим методом. Я відхиляві їх відпочатку, якщо забули:
Faceless написав:Але до чого тут корпоративні податки, не фізособа їх платить.
Гарно викрутились!
Тим паче, наприклад, якщо ви купуєте імпорт, то оті податки, що алоційовані на ціну, йдуть в іншу державу, а дл вас як покупця це суто витрати.
А ось це – слабенько... "Імпорт-експорт", рано чи пізно, вирівнюється в нуль. Або люди схаменуться і самі підтримуватимуть вітчизняного виробника, або їх примусить до цього дефолт. А отже – податки заплачені за кордон – будуть ~рівні податкам, що прийшли з-за кордону.
Bobua написав:і чому Ви не готові віднімати з "чистого доходу" податки, які є (і будуть) в ціні товарів (навіть при смішному % корп.податків=11.1%)
Щодо "смішності". Я бачу тут у вас є повне нерозуміння теми оподаткування взагалі. Тоді б ви зрозуміли, що навіть ця цифра, що я її взяв грубо для круглих значень, також є завищеною. Якщо ви купуєте щось "з рук", у бабусі на базарі чи в сусіда, той податок - взагалі 0. Якщо ви щось купуєте у підприємства на спрощеній системі, що не є платником ПДВ, то не сплачуєте й ПДВ, а "податки" в ціні дорівнюють ставці спрощеного оподаткування (здається, 7%). Якщо непідакцизне у платника на спрощеній системі що є платником ПДВ, то оті "корпоратівні податки" ще менші. Варто зауважити, що наразі останніх надзвичайно багато. І це все менше 11%. Якщо у платника на загальній системі - то тут, що найцікавіше, в більшості випадків "корпоративний податок" ще менший. Бо ті податки сплачуються з прибутку, а не з обороту. Це можуть бути й долі відсотка. І лише у випадку, якщо мова про підакцизні товари, ці "корпоративні податки" можуть бути більшими. То ж насправді, 11% - не смішна, а завищена цифра.
Ви розповідаєте про якийсь паралельний світ... У якому всі скуповуються в бабусь, сусідів, і всіляких підозрілих сірих типів. У якому корп.податки не існують(???) і виробники платять лише ЄСВ за своїх працівників, інколи ще й ПДВ (якщо схочуть?)..., і більше нічого...? А у моєму світі – столиця заполонена купою ТРЦ, там бродять натовпи людей, і, здогадно, щось купують, сплачуючи щонайменше ПДВ...
Bobua написав:Бо навіть 102%, не кажучи вже про 127% – то ненормально, то страшно, то дико...
Страшно й дико виглядає не 127%, ате, що ця цифра висмоктана з пальця, а ви на ій методиці зациклились і чогось вважаєте, що всі хто проти - просто "налякані результатами". І на додаток, трохи цифр: З ВВП за 2017 рік (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... ppr_u.html), кінцеві споживчі витрати домогосподарств - 1 701 580 млн грн З бюджету за 2017 рік (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19/print) Податок та збір на доходи фізичних осіб - 77 177,782 млн грн ПДВ та акцизи: 416 202, 239 млн грн З бюджету Пенсійного фонду 2017 рік(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17-2017-%D0%BF/print), ЄСВ - 156 402, 109 млн грн Отже, сукупні податки та збори що лягають (прямо чи опосередковано) на кінцевих покуців - 649 782,13 млн грн (і це трохи завищена цифра, бо по факту не абсолютно всі акцизи й ПДВ сплачуюься домогосподарствами, ну нехай) проти сукупних витрат домогосподарств 1 701 580 млн грн (і тут в реальность враховані даеко не всі, бо не всі доходи є офіційними)
Оооооо! Та Ви ж не просто опонент... Ви справжня мрія! От у Генрі Катнера була серія оповідань про Хобгенів, які володіли всілякими надзвичайними здібностями. Так, зокрема, один з них був надто лінивим і навчився приманювати їжу з лісу так: єнот приходив, приносив хмиз, розпалював вогнище і... готував себе! І от..., Ви схожі на цього єнота! В хорошому значенні цього слова. Ви самі накопали й принесли докази, що на диво добре підтверджують мою теорію! Трохи розрахунків (по ваших цифрах), щоби і Ви в цьому переконались: Спочатку я спробую погіршити для себе(!) ситуацію, і з сум.витрат 1,701,580 НЕ відніму ПДВ (283,597). Тоді, СумарніЧистіВитрати НЕ 1,417,983 а оті 1,7.... Це база. (А віднімаю ПДВ лише в дужках, бо вилучати його таки треба...: Сукупні витрати – складаються з суми споживчих та неспоживчих сукупних витрат. Сукупні витрати включають фактично сплачені грошові витрати домогосподарства, вартість натуральних надходжень, суми пільг та безготівкових субсидій. Оцінка натуральних надходжень здійснюється за середніми цінами купівлі відповідних товарів.http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos_stat.htm )
Отже, є ВЧВ всіх-всіх людей.
СумарніПодатки (ЄСВ; 19.5%; ПДВ) – беру Вашу цифру без змін (хіба що відкидаю знаки після коми, бо вони і зайві, і неестетичні) – 649,782
І що ж ми маємо? Для всіх і кожного 40(?)млн. українців, в т.ч. і для пенсіонерів та немовлят – податки становлять 38%(46%) від ВЧВ! І, на перший погляд, ця цифра ніби-то доводить Вашу правоту... Але потім ми згадуємо, що (єсв+19.5%) в країні платить щонайбільше третина населення (працівники – причому ті, що НеДомоГосподарного(!) типу; а селяни і заробітчани "відпадають"... http://m.tyzhden.ua/Economics/57975 ), а решта – тільки ПДВ! А ПДВ – це лише 20% від ВЧВ! І, якщо кожні двоє платять лише по 20% (завдяки Вам, який "знизив" корп.податки в ціні товарів до 0), то кожен третій повинен платити (38%*3-20%-20%)=75!(97!!)% (Тут, в розрахунках витрати працівника, який, судячи з демограф.картини, має на утримані 2 родичі {дитина+пенс?}, – співставні з витратами "20%" громадян). Але, за моєю теорією, і без корп.податків в ціні товарів, для звичайного найманого працівника буде майже те саме – 82%! От, перероблю Ваші розрахунки: переміщу корп.под. (яких "нема"... в ціні товару) з податків у ВЧВ (== чисті доходи): всі гроші 75,776 на руки 50,000 єсв 13,665 19.5% = 12,112 ПДВ 8,333 анулюємо: (корп.под.11% = 4,167) – переходить у ВЧВ всі податки = 34,110 (38,276) ВЧВ = 41,667 (37,500 ) Податки/ВЧВ = 82%
Отже, розрахунок податку як для одного працівника (за моєю формулою і за простими і явними цифрами), так і фактичний-макроекономічний (за даними ВВП) – дають майже однаковий результат.
І 75(97?)% (фактично, замість 82% розрахункових) від ВЧВ – то за неймовірної умови, що в Україні є 1/3 населення (працівники), які би платили (єсв+19.5%). І за умови, що всі й кожен громадянин – чесно платять ПДВ! І за умови, що "сукупні витрати домогосподарств" – то вже цифра без ПДВ. А оскільки у ній таки є ПДВ – то фактичні податки (97%) суттєво перевищують розрахункові!!! А ще Ви ж самі заперечували, самі казали, що ПДВ – то таке... що деякі особи хочуть – платять, не хочуть – ... Самі казали про "спрощенців". Тепер Вам зосталось ще накопати інфо, що насправді працівники (платники єсв+19.5%) – то не 1/3, а лише 1/4 населення, і стане зовсім "весело"...
То от, виявляється, звідки ростуть ноги у сотень % моїх податків... Оце так зашквар... Але чому "вони" (хоч би хто то був) думають, що я, і мені подібні, вічно будемо отаким "крайніми"...? Звідки ж це отакий "оптимізм"??
safonovstanislav написав:Bobua, вы просто наивны, и не понимаете, как работает мир. Деньги - это средство контроля рабов. Нет разницы кто и сколько налогов платит в %. Вся система создана так, чтоб рабы всю жизнь горбатились за еду до самой смерти. А каким образом это сделано в каждой отдельной стране - это уже вторично.
Я згоден, що "сучасний раб – продає себе сам". Я розумію, що якщо люди не беруть на себе відповідальність за власне життя, а, натомість, готові платити захмарні податки, а потім ходити "до влади" і плакатись – подайте, подайте, подайте... – то це і є справжні раби. Але чому Ви стверджуєте, що %податків не має значення? Виберімо політиків або просто активістів, які скасують всі (або майже всі) податки, і узаконять вільне володіння зброєю. І, якщо виникне клас людей, які самі заробляють на своє життя, і самі вирішують на що і скільки витрачати, і самі захищають свої законні права (зі зброєю в руках), то це вже не будуть раби:
Explanatory (Uk-Uk) 1.0 L 8-10 раб -а, ч. 1》 У рабовласницькому суспільстві – людина, яка була позбавлена будь-яких прав і засобів виробництва й перебувала у повній власності рабовласника. || Селянин-кріпак або слуга кріпосника. || Людина, яка потрапила в економічну, політичну залежність від кого-небудь, втратила свої права, свободу дій. 2》 перен. Той, хто сліпо виконує волю вищестоящої особи, осіб, плазує перед ними. 3》 перен. Той, хто повністю підпорядковує чому-небудь свою волю, вчинки і т. ін.
Bobua написав:А ось це – слабенько... "Імпорт-експорт", рано чи пізно, вирівнюється в нуль. Або люди схаменуться і самі підтримуватимуть вітчизняного виробника, або їх примусить до цього дефолт. А отже – податки заплачені за кордон – будуть ~рівні податкам, що прийшли з-за кордону.
Звідки такі висновки? По-перше, навіть рівність імпорту-експорту не означає взаємну рувність податкових надходжень. По-друге, нічого не вирівнюється і дефолт, уявіть, тут ні до чого. Ви перед тим як писати комусь "слабенько" свої б знання підтягнули трохи, а? Бо слабенько вишло якраз у вас.
Bobua написав:Ви розповідаєте про якийсь паралельний світ... У якому всі скуповуються в бабусь, сусідів, і всіляких підозрілих сірих типів. У якому корп.податки не існують(???) і виробники платять лише ЄСВ за своїх працівників, інколи ще й ПДВ (якщо схочуть?)..., і більше нічого...? А у моєму світі – столиця заполонена купою ТРЦ, там бродять натовпи людей, і, здогадно, щось купують, сплачуючи щонайменше ПДВ...
А це вже досить дешевий троллінг. Чого ви все зводите до абсурду? "Бабусі й сусіди" були наведені як приклад того, що частка економіки поза фіскальною системою не просто існую, вона ще й досить значна. Ринки з базарами нікуди не поділися, і там завжди повно людей. Чимало людей навіть у великих містах більшість продуктів беруть там. У невеличких містах, селах - практично всі. Неплатників ПДВ насправді небагато. ТРЦ - яскравий приклад ФОПів, про яких я писав вище - більша частина всіх торговців в ТРЦ працюють через них. На чеки подивіться.
Bobua написав:І, якщо кожні двоє платять лише по 20% (завдяки Вам, який "знизив" корп.податки в ціні товарів до 0)
По перше, якщо рахувати від ціни продажу, то ПДВ буде 0,2/1,2=16,7% По-друге, я корп податки до нуля не "знижував", їх розмір я вам обгрунтовано оцінив вище. Якщо вам на то нема що сказати, то й сарказ ваш тут не до місця. Інша справа, що корп податки в будь-якому разі платить не споживач, вони до нього не мають жодного відношення.
Bobua написав:то за неймовірної умови, що в Україні є 1/3 населення (працівники), які би платили (єсв+19.5%)
Десь так і є, приблизно, у держстата такі цифри десь є. Звісно, їх замало - менше від тої кількості, що реально працює в економіці - у невеликих містечках наймані працівники взагалі без оформлення - типове явище. Додаючи до цього суттєву частку "зірих ЗП" - тобто з яких податків сплачується в рази менше, ніж мало б.
Bobua написав:То от, виявляється, звідки ростуть ноги у сотень % моїх податків...
Ваші "сотні" ростуть: - з необгрунтованого вибору бази розрахунку (ВЧВ) - з необгрунтованого обліку всіх податків, що були сплачені з доходу, включаючи ту частку доходу, який пішов на заощадження, при цьому ділите ви тільки на оті ваші ВЧВ, що витрачаються тільки з частки доходу, з яког овзяті податки. - само собою, одні люди платять податків більше, інші - менше. найбільш "обкладеними" є якраз ті, хто працює офіційно і отримує 100% "білу" ЗП і інші "білі" доходи. При цьому є значна частка людей, що практично не сплачують податків з доходу взагалі, їх "навантаження" обмежується ПДВ у цінах - це, з одніє сторони, ті, чий основний дохід - держтрасферти, з іншої - ті, хто працює в тіньовій економіці.
Ну а те що ви там познущалися на арифметикою й здоровим глуздом, і сукупні податки в 34,11 тис грн на брутто ФОТ (фонд оплати праці, навіть не ЗП до оподаткування) в 75,776 тис = 45% ви зміною бази вивернули в 82% - ну що сказати. Папір, а тим паче віртуальний, все стерпить. І тому вигадуєте всілякі нісенітніці про "захмарні податки" - а по факту у нас рівень оподаткування не вищий, ніж у сусідів, ніж в ЕС чи в США.
Bobua написав:Виберімо політиків або просто активістів, які скасують всі (або майже всі) податки
Добре, що критичної маси таких анархістів таки не назбираєте. Також не забудьте додати, що Bobua фактично закликає приректи на голодну смерть третину населення, що критично залежить від державних видатків - для них альтернативи нараз немає; він же закликає знищити всю систему освіти (базової в першу чергу); він же закликає знищити всю систему медицини, яка б вона не була (приватна на разі не настільки розвинута, щоб покрити потреби всього населення, навіть у мегаполісах, а за менші міста годі й говорити); він же закликає знищити й армію, й судову систему, й МВС, й усі регулюючі державні органи - ліцензування, сертифікацію, контроль, всілякі реєстри і т .п. Фактично - відкинути суспільство на кілька століть назад. Бо, бачте, погравшися з цифрами, надибав на якісь химерні відсотки, що зліпив з податків, добру половину з який і не він сплачує, та вирішив, що то забагато. Ви явно перечитали забагато постапокаліптичних творів, та чогось лізете поперед батька в пекло, щоби відтворити їх у житті.
Faceless написав:Ну а те що ви там познущалися на арифметикою й здоровим глуздом, і сукупні податки в 34,11 тис грн на брутто ФОТ (фонд оплати праці, навіть не ЗП до оподаткування) в 75,776 тис = 45% ви зміною бази вивернули в 82% - ну що сказати. Папір, а тим паче віртуальний, все стерпить. І тому вигадуєте всілякі нісенітніці про "захмарні податки" - а по факту у нас рівень оподаткування не вищий, ніж у сусідів, ніж в ЕС чи в США.
А й справді... Можливо, що оподаткування захмарне не лише у нас, а й у сусідів по планеті. І не лише у найближчих, які примудрились, маючи ВВП/душу як у Польші – жити як у якісь зімбабві... І навіть експортували таке своє життя деяким нашим недалеким колишнім співгромадянам...
Бо, якщо задуматись – то ота "глобалізація", що нею нас часто люблять лякати – то ж якась фікція. А от що й справді глобальне в суч.світі, і вже не першу сотню років – то це саме податкове ярмо...
Тепер щодо розрахунків. Я не зовсім розумію, чому Ви не згодні з використанням ВЧВ як бази для розрахунків. Я пояснював свої причини для такого вибору. Але байдуже.
Я знайшов два ресурси, де все рахують правильно:
2018р. Грудень. Ціна держави РАХУНОК ВIД ДЕРЖАВИ http://cost.ua/calculator/ Тут зроблені розрахунки податків для "чистої" зарплати 7000грв. А результат такий: Ваші «чисті» доходи 63578 грн/рiк Ваші податки 63727 грн/рiк
Тобто – податки становлять 100.2% відносно «чистих» доходів. А що найдивніше – у листівці, яку поширює ця організація (з амер.коренями ), зокрема і в АТБ лежать ці листівки – написали, що податки "до 50%"! Навіть вони не ризикнули писати 100%... Десь на їхньому сайті є пояснення як робили розрахунки. Там ті ж 3 кити (ЄСВ, ПДФО+ВЗ, ПДВ). Корпорат.податок не брали! Тобто – все так, як Ви й любите. Але замість нього вписали багато тексту (там чорт ногу зломе) і результат (50–>100%) вийшов майже як і у мене (51–>102%) Це еквівалентно корп.податку (якщо його таки рахувати) на рівні 10%. Гарна цифра. Краща за 11.11%, які я використовував останнього разу. Тому надалі приймаю корп.податки = 10%.
Другий ресурс давніший, але там майже такий самий результат.
Цей сайт цікавий тим, що рахували акцизи і мита. Знову ж таки – все як ви й любите!
Тому, маю прохання. Оскільки я вже не можу редагувати перше повідомлення теми, а хотілось би мати там найсвіжішу й найточнішу інфо, то додайте, будь-ласка, туди посилання на ці сторонні й вагомі розрахунки.
Наприклад, такий блок на початку повідомлення:
http://cost.ua/calculator/ Ціна держави РАХУНОК ВIД ДЕРЖАВИ 2018р. Грудень. Тут зроблені розрахунки податків для "чистої" зарплати 7000грв. А результат такий: Ваші «чисті» доходи 63578 грн/рiк Ваші податки 63727 грн/рiк
Bobua написав:Виберімо політиків або просто активістів, які скасують всі (або майже всі) податки
Добре, що критичної маси таких анархістів таки не назбираєте. Також не забудьте додати, що Bobua фактично закликає приректи на голодну смерть третину населення, що критично залежить від державних видатків - для них альтернативи нараз немає; він же закликає знищити всю систему освіти (базової в першу чергу); він же закликає знищити всю систему медицини, яка б вона не була (приватна на разі не настільки розвинута, щоб покрити потреби всього населення, навіть у мегаполісах, а за менші міста годі й говорити); він же закликає знищити й армію, й судову систему, й МВС, й усі регулюючі державні органи - ліцензування, сертифікацію, контроль, всілякі реєстри і т .п. Фактично - відкинути суспільство на кілька століть назад. Бо, бачте, погравшися з цифрами, надибав на якісь химерні відсотки, що зліпив з податків, добру половину з який і не він сплачує, та вирішив, що то забагато. Ви явно перечитали забагато постапокаліптичних творів, та чогось лізете поперед батька в пекло, щоби відтворити їх у житті.
От майже те саме мені сказав "бюджетний симулятор" зі вже згаданого вище сайту: http://cost.ua/budget_simulator_2017/ Я намагався порізати зайві статті бюджету, а він, як і Ви!, теж грозив апокаліптикою...
Хоча... Я таки не розумію, чому не можна вже нині знизити, напр., ПДВ і фінансування медицини? Чому? Чому не краще було би мати поліклініки з офіційно платними послугами, і, водночас, менші ціни на все, і на ліки в тому числі? Медицина = 3679грв/рік (http://cost.ua/calculator/), а це 4.4% від витрат (=7000*12). Знизьмо ПДВ на відповідні %, і нехай кожен, з гордо піднятою головою, зможе піти в лікарню, і заплатити ті свої(!) гроші в касу, чи лікарю, і отримати послуги. І не буде змушений шушукатися (десь по закапелках) й передавати конверти з під-поли. Бо чому людина повинна жити в умовах, що опускають її до такого мерзотного рівня?
І ще згадалось. З новин. Показували якогось геніального одеського вчителя. Немолодий. Але вельми сучасний. Виклав свої уроки в ютюби. Має мільйони переглядів... А йому ноги поламали... Бо освіта – це 6811грв/рік (з 7000*12). 8.1%! Які теж майже повністю можна було би вилучити з ПДВ. А держ.витрати на освіту скоротити лише до створення ідеальних відеоуроків (бо діти вже з пелюшок сидять в тих ютюбах!) і системи тестування!! Хіба це не було би краще, аніж школа, яка змалку привчає малих людей до корупції? Школа, яка змушує тримати дітей у мегаполісах, непридатних для здорового еко-життя, або щодня ганяти світ за очі, може й у сусіднє село?
Чому послуги мають бути колгоспними й ніякими, якщо можна зробити їх індивідуальними і якісними?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua написав:Виберімо політиків або просто активістів, які скасують всі (або майже всі) податки
Добре, що критичної маси таких анархістів таки не назбираєте. Також не забудьте додати, що Bobua фактично закликає
1) приректи на голодну смерть третину населення, що критично залежить від державних видатків - для них альтернативи нараз немає;
2) він же закликає знищити всю систему освіти (базової в першу чергу);
3) він же закликає знищити всю систему медицини, яка б вона не була (приватна на разі не настільки розвинута, щоб покрити потреби всього населення, навіть у мегаполісах, а за менші міста годі й говорити);
4) він же закликає знищити й армію, й судову систему, й МВС, й усі регулюючі державні органи - ліцензування, сертифікацію, контроль, всілякі реєстри і т .п.
5) Фактично - відкинути суспільство на кілька століть назад. Бо, бачте, погравшися з цифрами, надибав на якісь химерні відсотки, що зліпив з податків, добру половину з який і не він сплачує, та вирішив, що то забагато. Ви явно перечитали забагато постапокаліптичних творів, та чогось лізете поперед батька в пекло, щоби відтворити їх у житті.
Все не так сташно, як от пишете...
1) Якщо ми скасовуємо страхітливо великі пенс.податки (43.4% від сум.податків, див. cost.ua ) – то це не означає вимирання. Це означає, що діти, і дорослі, і нові – коли виростуть, просто платитимуть напряму татові й мамі, без "держ.колгоспу". Подробці – внизу. 2) Якщо скасовуємо освітні податки (10.7%), то лишаємо справді дешеву і якісну "базову освіту" – ідеальні відеоуроки в інеті. Й робимо платним усе інше... 3) Скасовуємо медичні податки (5.8%), а всі поліклініки, лікарні вивішують прейскурант. Не знаю як кому – а мені краще бачити чесну ціну, і не мати справи з хабарями... 4) Військо – 4.5% в сум.податках. Якийсь час можна й платити... Давайте йти від крупних статей, до дрібних і все буде добре. 5) Суспільству погано в колгоспі. І з цим треба щось робити...
І, можливо, проблема податків виникла внаслідок фін.спотворень у житті родини?
Крім того, втрачається розуміння того, що, насправді, дорослі не винні чогось там дітям. Що то діти мали би виплачувати витрати на вирощування (хоча би потім)! От як це описав Тері Пратчет:
" Правда ... Вільям зітхнув. - Мій батько часто повторював, що гноми здатні думати тільки про золото. - Досить справедливо, - гном узяв ще порошку. – Але помилка в тому, що… Дивись: якщо людина здатна думати тільки про золото, вона – глитай. Якщо ж про золото думає гном, він – просто гном. Це інше. Як там ви називаєте чорношкірих людей, що мешкають в Гевандаленді? - Я знаю, як їх називає батько, - сказав Вільям. – Але я називаю їх гевандалендцями. - Справді? Гаразд. Кажуть, що серед них є плем’я, де чоловік перед весіллям повинен вбити леопарда й подарувати його шкуру нареченій. Знаєш про таке? Тут те саме. Гном для весілля повинен мати золото. - Тобто… як посаг? Але я думав, що гноми не роблять різниці між… - Авжеж, просто гноми, що бажають одружитися, викуповують одне одного у батьків. - Викуповують?! – перепитав Вільям. – Як можна купувати мислячих істот? - Бачиш? Знову непорозуміння через культурні відмінності. Хлопче, щоб виростити гнома до шлюбного віку, потрібні величезні гроші. Харчі, одяг, кольчуги… І це – рік за роком. Такі витрати потребують відшкодування. Крім того, інший гном отримує цінний здобуток. І його варто оплатити золотом. Або дорогоцінним камінням. Це традиція. Ти ж, мабуть, чув вираз «вартий стільки золота, скільки важить сам»? Звичайно, якщо гном працював на своїх батьків, це враховується при підбитті кінцевого балансу. Зрештою, той, хто довго відкладав своє весілля, може претендувати на повернення чималої плати… Якось ти дивно на мене дивишся. - Просто у нас такі речі відбуваються по-іншому… - пролопотів Вільям. Вернигора гостро подивився йому в очі. - Та невже? І що ж ви використовуєте натомість? - Ну… Мабуть, вдячність, - сказав Вільям. Він дуже хотів, щоб ця розмова припинилася просто зараз. Вони заходили на тонкий лід. - І в яких одиницях вона обчислюється? - Ну… Власне, ні в яких… - А чи не породжує це проблем? - Іноді. - Ось як. Що ж: ми теж знайомі зі вдячністю. Але наша традиція передбачає, що молодята починають спільне життя як… ґ’дарака… ну, вільними, нікому не зобов’язаними, без боргів, новими гномами. Тільки тоді їхні батьки мають повне право надати їм дорогоцінні весільні подарунки – значно дорожчі за посаг. Але це вже питання любові й поваги, а не стосунків боржника і кредитора… хоча мушу зазначити, що ці людські слова не найкраще відповідають тому, про що йдеться. Так чи інакше, це працює. Принаймні, останню тисячу років. - Думаю, для людини все це звучить трохи… бездушно, - сказав Вільям. Вернигора обдарував його ще одним пильним поглядом. - Ти маєш на увазі – в порівнянні з великодушними методами, за допомогою яких дають лад своїм справам люди? – спитав він. – Можеш не відповідати. Так чи інакше, ми з Боддоні хочемо відкрити спільну шахту, і ми – дорогі гноми. Ми знаємо, як обробляти свинець, і ми подумали, що за рік-два господарювання увіб’ємось в колодочки. "
А у людей – "маємо те, що маємо..." І, як наслідок, – безглузде ставлення до дітей, до пенс.системи (а це 43.4% заплачених Вами податків, які, сумарно, перевищують власні чисті витрати! cost.ua ).
А все могло би бути значно простіше. Значно логічніше. Як то було впродовж тисячолітть – і у наших предків теж. Дитина росте в борг. Її власний борг! А потім віддає той борг... Причому, віддає не у колгоспну "солідарну пенс.систему" (її можна скасувати хоч зараз), – а напряму (за рахунок зменшення податків)...
А нині, коли майже всі вже платять картками, то можливим є ~точний підрахунок витрат і відповідних зобов'язань.
Та й захистити права старих людей законом – зовсім просто. Наприклад, у випадку підозр на насильницьку смерть (от, напр., чомусь не схоче "дітьо" платити борг...) – позбавляти те "дітьо" права на розмноження...
Головна проблема суч.суспільства – це "держ.колгосп".
Він забирає половину заробітку і якось, кудись... його ділить.
Він руйнує самосвідомість, честь і гідність людей.
Він руйнує родину.
Ваші діти – це вже не ваші діти, бо ви майже не впливаєте на процес навчання. Ваші батьки – вже не ваші, бо пенсію "платить держава". З ваших податків – але таки держава. Ваш лікар – вже не ваш, бо за працю треба платити, і ви обоє це розумієте... Але вас обох поставили у скотські умови.
Як хтось не читав "Атлант розправив плечі" Айн Ренд, то спробуйте таки виділити час. Бо схоже, що ми дедалі глибше занурюємось у її сценарій розвитку подій...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY