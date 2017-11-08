А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше

Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:57

Faceless написав: Це просто якесь свято... безглуздя. Це просто якесь свято... безглуздя.



Bobua написав: Дивимось на елементарні розрахунки вище – і жодної дивності!

ВЧВ – не змінились (поки знову не сходжу в крамницю) Дивимось на елементарні розрахунки вище – і жодної дивності!ВЧВ – не змінились (поки знову не сходжу в крамницю)

Тобто фактично у ваших розрахунках ви взагалі не враховуєте доходи, ви враховуєте тільки витрати без заощаджень.

Але найцікавіше:Тобто фактично у ваших розрахунках ви

Bobua написав: От що ж Ви таке кажете... Всі хто читав тему з початку прекрасно знають як воно пораховано. І Ви давали зауваження до первинних спроб розрахунків От що ж Ви таке кажете... Всі хто читав тему з початку прекрасно знають як воно пораховано. І Ви давали зауваження до первинних спроб розрахунків

Те, що тоді я загострив увагу на складових розрахунку, не означає, що я погоджувався чи погоджуюсь з усім іншим.

Те, що тоді я загострив увагу на складових розрахунку, не означає, що я погоджувався чи погоджуюсь з усім іншим.

Розгляньмо "парадокси" (у лапках, бо то не парадокс, а просто некоретні розрахунки) у вашому підході:

- з двох людей, що мають однакові доходи и платять однакові податки з доходу, та людина, що витрачає менше (а більше заощаджує) - виявляється з більшим податковим навантаженням.

- якщо умовна людина має чистого доходу 50 000 грн на місяць, з яких сплачує (так і бути, додамо, як ви любите, ЕСВ), грубо, 13 500 ЕСВ + 12 100 ПДФО+ВЗ = 25 600 грн. Якщо вона витрачає з цього доходу лише 10 000 то (нехай ПДВ + "перенесені" корпоративні податки, збори й акцизи, умовно, разом складатимуть 25% від ціни), то за вашим розрахунком навантаження на неї буде 25 600 + 2 500 = 28 100 грн на 7 500 грн "ВЧВ", або 375%. Тільки тому, що ви просто ігноруєте частку, що йде на заощадження. А якщо її додати до отих ваших "ВЧВ", то навіть за вашою методою виходить 59%, а за нормальним підрахунком, де за базу береться чистий дохід - 56,2%.

А якщо у цього умовного персонажа є депозит на 5 000 000 грн під 15%, то його дохід з депозиту (до оподаткування) в 62 500 ви не врахуєте, але врахуєте податки з нього в 12 188 грн, намалюєте бідолазі 537% податковго навантаження, хоча в реальності воно (28 100 + 12 188)/(50 000 + 62 500) = 35,8%.



Bobua написав: Крім того, не забувайте, до депозит – то не дохід. Крім того, не забувайте, до депозит – то не дохід.

Ніяк не можу погодитись. З вами також не погоджується ні економтеорія, що включає до сукупних доходів дохід з капіталу, ні податковий кодекс (недарма проценти від депозитів обкладаються податком на доходи фізосіб, що є цілком логічним та справедливим).

Або, як ви вже хочете ігнорувати доходи з депозитів, то ігноруйте й податки з них.

Ніяк не можу погодитись. З вами також не погоджується ні економтеорія, що включає до сукупних доходів дохід з капіталу, ні податковий кодекс (недарма проценти від депозитів обкладаються податком на доходи фізосіб, що є цілком логічним та справедливим).Або, як ви вже хочете ігнорувати доходи з депозитів, то ігноруйте й податки з них.

- за вашою методою також випливає, що чим нижча ставка по депозиту, тим нібито менше стає "навантаження", при всіх інших рівних умовах: з більшої ставки - більша сума податків, а база у вас залишається та сама (хоч насправді доходи вищі). Виходить, при однакових витратах ваш розрахунок покаже, ніби тримати заощадження під нижчий відсоток - вигідніше.



Нема ніякого сенсу плюсувати реальні вирахування з інфляційними втратами купівельної спроможності, вони не є фактичнии витратами.

Вибачайте, але це якесь арифметичне збочення. Тут геть усе викликає купу питань -

1) і вибір бази для розрахунку,

2) і завищений рівень алокації корпоративних податків (і взагалі їх врахування) ПДВ та акцизів на ціну,

3) і не врахування трансфертів (що не оподатковуться),

4) не врахування частки "сірих" неоподатковуваних доходів,

5) не врахування спрощеної системи оподаткування,

6) не врахування частки доходу, що йде на заощадження взагалі (включаючи доходи від депозиту).



І спираючись на все це, робите гучні висновки про якесь там "нелюдське" оподаткування.

Подумайте над цим.

Свято – то завше добре :---)Про найголовніше –Подумав.Причому що цікаво – ще з самого ранку, після того як відповів і пішов на роботу, одразу задумався, а "раптом я щось рахую не так... а раптом треба ділити на доходи...?"Відтак, відповідь у мене була ще до Вашого повідомлення!І вона така:а) Формула (будь-яка) має бути універсальною і вона повинна працювати вічно й незмінно. Якщо ж при незначному зрушенні умов формула перестає працювати – то це не формула, а просте, пересічне, непотрібне сміття...б) Податки не можна ділити на доходи, бо як ділити на нуль? Якщо, наприклад, Ви схочете піти в творчу неоплачувану відпустку, або просто відпочити, живучи на заощадження... На що тоді ділити податки закладені в товари й послуги? Бо я ж сподіваюсь, що Ви не запропонуєте мати окремі формули для робочих періодів, і неробочих. "Тут ми граємо, тут не граємо, а в оце все –:оселедців загорнемо"?в) Заощадження неможливо додати у власні чисті витрати приблизно з тих же причин, з яких не додають євро й долари, та й будь-які інші різні одиниці вимірювання. Бо заощадження містять в собі ще невиплачені податки, які будуть стягнуті лише при купівлі товарів і послуг і точна сума яких наразі достеменно не відома. Можна лише припустити, що вона буде як зараз, але... А Формула повинна працювати як для нескінченності, так і для вузьких проміжків часу!г) І насамкінець – саме співвідношення податків до власних чистих витрат (ВЧВ) є універсальним мірилом цінності грошей для особи (зокрема і тих грошей, що відібрані під виглядом "сусп.корисних податків"). Цінність саме для Вас! Податки відносно ВЧВ (в разах) – як ніщо інше відображають скільки (в штуках) було забрано саме Вашого життя і наскільки Ви, зі своїм підходом до фінансів, могли би зробити його кращим, якіснішим, якби самі розпоряджались своїми грошима.А знаючи повну суму власних податків і пропорції розподілу грошей в держбюжеті країни – можна приблизно уявляти скільки ж безкоштовних послуг (напр., медичних) Ви мали би отримувати... І наскільки краще було би купувати їх напряму...Слушно. Просто означає, що знаєте як пораховано...О. Ви почали рахувати. Це крок у правильному напрямку!Але покритикую помилки. Одну. Важливу!Не можна було отак просто закидати заощадження (які містять невитрачені податки) до ВЧВ. А потім ділити податки на цифру в якій є потенційні податки... Не мона так. Всі податки – тягніть вгору, в чисельник дробу.Я відтворив Ваш розрахунок для людини типу від "зарплати до зарплати" (саме так зао. можна додати до ВЧВ, але вже в очищеному вигляді) і цифри такі:всі гроші 75,776на руки 50,000єсв 13,66519.5% = 12,112ПДВ 8,333корп.под.11% = 4,167всі податки = 38,276ВЧВ = 37,500І... барабанний дріб в студію, будь-ласка – податки = 102% від ВЧВ.Трошки більше Ваших 56.2...59.102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини, за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором).Але це у Вас випадкова помилка. Бо податок від ВЧВ при 10т витрат, Ви порахували майже бездоганно – 375% то майже як у мене в ел.таблиці (377%).Що з стосується Вашої спроби зарахувати %депо в прибутки..., то це... таке:А от уявіть капіталіста, що працюватиме з рентабельністю меншою за інфляцію? Скільки років "протягне"?Ні. Що нижча ставка по депо, то більша ймовірність, що депо% не покривають інфляцію. І тоді вже доведеться шукати якийсь спосіб порахувати інфл.податок.Емісійний дохід — дохід держави, який одержується від випуску в обіг надлишкових грошей – очевидний, незаперечний і неуникний...Дохід від вкладу — дохід власника грошей, що їх внесено на зберігання до банку чи іншої фінансової установи – малоймовірний, ситуативний, а після оподаткування %депо і взагалі, мабуть, неможливий...Бо не може бути і там дохід, і тут дохід. І на емісії, і на вкладах...Є сильна підозра, що після оподаткування депо% вони вже НЕ компенсують інфляцію. Це дає нам право не вважати їх доходами.Якщо хочете – то податки на %депо можна вважати частиною інфляційного податку, що не була компенсована депо%, внаслідок їх податкового заниження.Крім того, те, що 19.5%, які відібрані від %депо, – названі Податком – дає нам право включати їх до загальної суми податків.Уявімо гіпотетичну ситуацію.Ви не цінуєте гроші. А любите, наприклад старовинні, майстерно виготовлені стільці. І купили десяток на всі заощадження. І тримаєте їх десь, щоби милуватись.Минає місяць...І тут в сховок вломлюється сумнівний тип з великим маузером і ще більшим перегаром. Виламує ніжку від стільця і каже, проникливо...: "Це інфляційна втрата. Але вона не є фактичною витратою! Скоро ще прийду..."Ваша реакція?І закриваючи тему і ЄСВ, й інфляції та податку на депо% – звертаю Вашу увагу, що наводжу в розрахунку своїх податків три цифри:* базову (19.5%+ПДВ+корпоративні)* попередня цифра + ЄСВ* попередня цифра + податки на депо%.– саме для Вас. Ігноруйте завеликі цифри, та й по всьому...1 пояснив;2 на Вашу пропозицію знизив корп.податок до 11% (якби ж так просто було в реал.житті...), розрахунок нижче;3-5 не враховую, бо не стикаюсь з ним;6 пояснив.Розрахунок моїх податків, якщо корпоративні (в ціні товару) = 11.11% (хоча як це може бути, якщо у США вони понад 20%...), і якщо працювати "стандартні" 40год/тиждень:173% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).330% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім".379% – якщо додати ще й податки на % з депо.Мені не стало легше...Давайте ще якісь податки знизимо...?Ага. Я ж працюю 20год/тиждень. Тоді:103% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).182% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім".231% – якщо додати ще й податки на % з депо.Ні... Все одно багато...Ще менше працювати? Нє, не поймуть.Брати більше відпустки? Не 2міс, а 3? Можна, але податки це слабо зменшить...Я таки хочу платити лише відсотків 5...10. На щось справді важливе, потрібне, значиме! І за умови, що всі шляхи розкрадання і навіть нецільового використання бюдж.коштів будуть справді перекриті.Таки треба буде висловити цю свою точку зору в першому турі през.виборів! Добре, що є кандидат, якого можна потицяти всім іншим – як дулю...