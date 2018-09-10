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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 10 вер, 2018 12:22 Итоги: Валюта 10.09.18

Инвесторы опасаются возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США.



Евро к 09.30 Киева стоил $1,1553, как и на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу.

Курс доллара к японской нацвалюте почти не изменился - ¥110,94, курс евро - ¥128,17.



Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

На этой неделе участники рынка ждут решений сразу двух из ведущих центробанков Европы - Банка Англии и Евроцентробанка, оба заседания пройдут в четверг.



Среди валют emerging markets наиболее резко дешевеет турецкая лира - более чем на 1% во всех основных парах, в том числе на 1,2% к доллару.



Шведская крона ликвидировала падение к евро и доллару, наблюдавшееся ранее из-за неопределенных результатов парламентских выборов, и дорожает примерно на 0,3% в обеих парах.



Альянс левых партий с небольшим перевесом лидирует на выборах в Риксдаг (парламент Швеции) после подсчета 90% голосов, сообщил шведский телеканал SVT. Блок набирает около 40% голосов, в него входят Социал-демократическая партия (28,3%), Левая партия и Партия окружающей среды.



Стоимость золота снижается в понедельник утром, так как инвесторы отыгрывают возможное повышение базовой ставки Федрезерва США в конце сентября.



По состоянию на 08.40 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $3, или 0,25%, до $1197,5 за унцию.



Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась при этом на 0,25%, до $14,135 за унцию.



Участники торгов обратили внимание на пятничные данные министерства труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 201 тысячу против ожиданий роста на 191 тысячу. ФРС традиционно учитывает данные рынка занятости при принятии решений по денежной политике, поэтому данный показатель укрепил инвесторов во мнении, что регулятор может в конце сентября повысить базовую ставку третий раз в текущем году.

Федрезерв в августе ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых.



Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.



Дополнительное давление на стоимость драгоценного металла оказывает укрепляющийся курс доллара. Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 95,45 пункта.



Хорошие данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США привели к умеренному давлению на стоимость золота.



Пока курс доллара будет расти, цена на драгметалл будет оставаться под давлением.



Данные обзора рынка труда в США оказали поддержку курсу доллара. Число новых рабочих мест и индекс среднего почасового заработка превысили ожидания. Последний в годовом исчислении достиг максимального уровня за девять лет. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,060 пункта до уровня 2,940%, самого высокого почти за месяц.



Президент ФРБ в Далласе Каплан заявил, что ФРС следует продолжать повышение ставок до середины 2019 года. Лишь потом можно принимать решение о том, когда нужно приостановить этот процесс. По его мнению, в течение следующих 12 месяцев следует повысить основную ставку три или четыре раза до уровня 2,5%-2,75%. По его мнению, это диапазон является нейтральным.



Каплан считает, что эффект от снижения налогов уменьшится в 2019-20 годах. Он внимательно следит за кривой доходности, чтобы не произошла ее инверсия, когда доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных бумаг.



Президент США Трамп заявил о том, что он готов ввести импортные пошлины практически на все товары из Китая. Тарифы от 10 до 25% на товары в размере $200 млрд. могут быть введены очень быстро. Экономический советник Кудлоу заявил, что сначала необходимо проанализировать результаты общественных обсуждений. Напомним, что уже введены 25%-е тарифы на товары из Китая в размере $50 млрд.



Президент ФРБ в Кливленде Местер заявила, что рост занятости и уровня зарплат оставляет планы ФРС без изменения. Пока не наблюдаются признаки перегрева экономики. Местер назвала обзор рынка труда сильным и отмечает расширение роста зарплат между отраслями и в относительно слабых регионах. Постепенное повышение ставок подходит для экономики.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 10 сентября повысился на 83,99 коп. и составил 69,8685 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 18,70 коп., на торгах пятницы понизился на 4,04 коп., оказавшись на уровне 28,2650 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,64 коп., составил 28,2637 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,25 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.01, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене до 28,215/28,265 стараниями покупок импортеров, а также на «инерции» от «подскока дохлой кошки» на финише торгов 06-го, а через 9 минут, сменив настроение, упал на межбанке к 28,20/28,25 UAH/USD.

Новое проявление неустойчивости рынка привело безналичную пару доллар-гривня по состоянию на 10.32 к отметке 28,25/28,28 UAH/USD.

В дальнейшем, до 11.25 Киева безналичный доллар не покидал диапазон 28,24-25/28,27-28 UAH/USD, совершив в указанный час «просадку» до 28,24/28,26 UAH/USD.

Локальные низы были выкуплены, подняв к полудню цену «американца» на межбанке до 28,26/28,29 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке , ограничившись символическим сжатием спреда - 28,265/28,290 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2650 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,70% с 28,0672 UAH/USD до 28,2650 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,40/18,00% годовых (с 12.03 Киева - 16,40/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке 05-06 сентября средневзвешенная цена «американца» потеряла 26,84 коп., упав с уровня 28,4930 к отметке 28,2246 UAH/USD, дав повод импортерам выкупить эти «низы», запасаясь СКВ впрок.



Во-вторых, в преддверии выходных значительная часть игроков входит в «старый надежный» доллар, страхуя свои активы от возможных катаклизмов и обеспечивая себе спокойный отдых.



В-третьих, несмотря на решение НБУ повысить ставку до 18,00% годовых, делая гривневые активы более привлекательными, расширением гривневой ликвидности, о чем «намекнули» выросшие с уровня 49 686,0 млн. грн. к отметке 53 431,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, дали валютным спекулянтам и тем же импортерам инструмент для покупки СКВ на межбанке.



В-четвертых, на стороне «быков» межбанка был стартовавший ранее рост цен на наличный доллар.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 сентября понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в пятницу рынок доллара стал «бычьим», что плохо сказывается на ликвидности.



Во-вторых, смена тренда спровоцировала новые придержки валюты импортерами, рассчитывавшими на пролонгацию «бычьего» тренда рынка доллара. К тому же, расширение гривневой ликвидности исключало продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие расходы.



В-третьих, если накануне в торгах межбанка принимал участие регулятор, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching, пополнив резервы на $40,0 млн., нынче межбанк обошелся без посторонней помощи.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 07 сентября пытался следовать вверх по паре доллар-гривня за безналичным «американцем». Но «зеленым быкам» наличного рынка не хватило гривневого горючего.



Курс наличного доллара в течение пятницы вырос, но «привес», как и на торгах «зеленым» безналом, оказался довольно скромным.

Во многих случаях достигнут к обеду 07-го максимальных уровней, котировки наличного доллара после обеда ограничились сужением спреда, замедлив рост.

К подобному развитию курсовой динамики наличный рынок подталкивало равновесие покупок и продаж. В балансе завершились пятничные торги в подавляющем большинстве рынков вышеперечисленных городов.



Исключение составил лишь рынок Днепра, где заметное обострение гривнедефицита к полудню заставило местных дилеров снижать действующие цены, а пятничная сессия завершилась с преобладанием клиентских оферов.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (рынок Днепра), либо прибавила 3,0-5,0 коп. Офера доллара 07-го либо понизились на 3,0 коп. (Днепр), либо выросли на 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо потеряли 2,0 коп. (рынок Днепра), либо прибавили 1,0-4,0 коп., позиция «предложение» либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков), либо выросла на 1,0-3,0 коп.



Со слов дилеров рынков вышеперечисленных городов по итогам пятничной сессии выросли обороты сделок. Клиенты охотно приобретали и «сдавали» валюту. Можно предположить, что в этом основная заслуга итогового повсеместного равновесия покупок и продаж наличного «американца», однако рынок Днепра, завершив торги 07-го с изрядным «перекосом» в сторону «приноса», опровергают эту гипотезу. Судя по всему, дефицит гривневого ресурса в этом городе был очень острым, заставляя клиентов расставаться с «кровными долларами» ради гривни на текущие расходы.



В большинстве вышеперечисленных населенных пунктов в течение пятницы наличный доллар довольно скромно прибавил в цене. В контексте «предсказательских» способностей «неформального» наличного рынка, у «зеленого» безнала на ближайших торгах вероятнее всего, реализуется подобный сюжет: рост курс безналичного «американца» без излишнего «фанатизма», не требуя «вмешательства» регулятора.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 сентября в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Хотя и с местными «особенностями» в виде острой нехватки гривни. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся. Тем более, что он заметно выделялся из общей толпы.



Впрочем, по порядку.



Торги 07 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,412 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения.



В дальнейшем этот баланс потребовал оперативной ревизии (снижения) действующих цен. Мероприятие было необходимо из-за обострения нехватки гривни.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,412 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке оставляет желать лучшего из-за гривнедефицита.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратили снижение, что в свою очередь стало причиной активизации клиентского «приноса».



С этим «перекосом» в сторону клиентских оферов завершилась пятничная сессия в Днепре.



Несмотря на итоговый дисбаланс, обороты 07-го заметно прибавили, заслужив от дилеров мелкого опта Днепра оценку «отлично», констатировав изрядное улучшение показателей предыдущей сессии.



Классический пример того, как нехватка гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) сумела увеличить обороты наличного рынка.



В течение пятницы позиция спрос наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп. Как мы указали выше, главной причиной внутридневного снижения цен на работавшиеся в Днепре наличные валюты стал острый дефицит нацвалюты, вызвавший жесткое доминирование клиентских оферов валюты с «последствиями» для цен.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,20/28,25 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие ценны - в городе катастрофически не хватало гривни, и клиенты активно «сдавали валюту», автоматически снижая ее цену и опустошая гривневые погреба местных дилеров-оптовиков.



К полудню коррекция цен в оптовой наличной паре доллар-гривня принесла временный результат – рынок оказался сбалансированным. При этом текущая ликвидность оставляла выглядело довольно прилично.



Около 12.16 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,412 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «хорошая», оптовый рынок в равновесии.



После обеда агрессивный клиентский «принос» продолжался, хотя дилеры опта, пытаясь накопить долларовый запас для высоковероятной смены настроения на новой недели и появления на рынке «зеленых быков».

Ценовая стабильность на фоне агрессивного клиентского «приноса» снова перекосила оптовый сегмент в Днепре в сторону оферов. Однако, несмотря на этот итоговый дисбаланс, обороты в течение пятницы заметно выросли, заслужив от оптовиков «пятерку» и улучшим показатели предыдущей сессии.



На протяжении 07 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 06 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 сентября уровнями 32,65/32,85 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься ураганным клиентским в более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, которая вопреки настроениям на межбанке, уже к полудню потеряла в цене, параллельно занимаясь поисками дефицитной гривни.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 13.00 Киева на мировом рынке forex изрядный провал пары евро-доллар, вернувший пару с локального максимума ($1,1645) в диапазон $1,1550-1,1565, который евро не покидал до 21.00 Киева.



Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение 07-го потеряли по 5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры учли это сообразной ревизией цен наличного евро на протяжении пятницы.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1623, пара евро-доллар вначале медленно роста, ускорив динамику с началом европейской сессии форекса. Результатом этого ралли стало достижение парой около полудня пятницы уровня $1,1645. Затем начали появляться неприятные сводки для единой евровалюты. Как относительно перспектив роста ВВП еврозоны, так и хорошие новости с рынка труда США, укреплявшие уверенность в пролонгации сезона ужесточении монетарной политики Федрезервом и, следовательно, игравшие на стороне доллара.

После 13.00 Киева пара евро-доллар провалилась к район отметки $1,1570 и, сохраняя более плавную нисходящую динамику, консолидировалась уже на американских торгах рынка forex в диапазоне $1,1552-1,1565, который не покидала до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов к доллару растет на фоне комментариев главного переговорщика от ЕС по вопросу выхода Британии из ЕС (Brexit) Мишеля Барнье.



По состоянию на 14.25 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,3001 доллара с $1,2929 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару снижался до $1,1607 за евро с $1,1622 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥110,87 за доллар со ¥110,75 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 94,96 пункта.



Барнье заявил британскими парламентариями в понедельник, что ЕС не допускает «половинчатых» решений о Brexit, помимо заключения основного соглашения.



«Если не будет заключено соглашение о Brexit, то дискуссии прекратятся, не будет никаких мини-сделок в случае отсутствия изначальной договоренности», - сказал Барнье.

Он также сказал, что ключевым вопросом, стоящем на пути к заключению соглашения, является вопрос о контроле на границе с Ирландией, но ЕС готов «упростить» проверки на этой границе после Brexit.



Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.



В пятницу, 07 сентября, вышел отчет по рынку труда в США.



Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) за август увеличилось на 201 тыс. при прогнозе 191 тыс.



Показатель за июнь был пересмотрен с 248 тыс. до 208 тыс., за июль — с 157 тыс. до 147 тыс. Общий пересмотр составил -50 тыс.

Уровень безработицы не изменился и составил 3,9% (прогноз был 3,8).

Средний почасовой заработок 0,4% м/м, до $27,10 (прогноз был +0,3%).



Доля экономически активного населения снизилась с 62,9 до 62,7.



Пара евро-доллар без резкого движения вверх стразу двинулась вниз. Евро подешевел к доллару до $1,1580.



Волатильность после выхода отчета была невысокая, поскольку показатели за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону уменьшения на 50 тыс. рабочих мест. Со снижением доли экономически активного населения, они частично нивелировали рост зарплат (важный показатель для ФРС США).



Существует вероятность, что закрытие недели в паре евро-доллар состоится на этой же отметке, в районе $1,1565.



Пара доллар-иена продолжила рост до ¥111 после сильного отчета по занятости в США.



Индекс доллара USDX достиг дневного максимума на отметке 95,30 пункта на фоне ожиданий двух повышений ставки ФРС до конца года. Рост доллара ограничен снижением фондовых индексов, неопределенностью в отношении переговоров по НАФТА и неопределенностью торговых отношений между США и Китаем.



Уровни поддержки расположены на ¥110,70, ¥110 и ¥109,40, уровни сопротивления находятся на ¥111,30, ¥111,80 и ¥112,15 - максимальный уровень с 1 августа.



Стало быть, за последние двое суток произошло два события, которые привели к резким движениям в паре евро-доллар.



В среду в 16.05 Киева в новостных лентах информационных агентств появились сообщения о том, что Великобритания и Германия отказались от некоторых принципиальных требований в отношении Brexit, т.е. стороны пошли на компромисс. Эта новость, несомненно была позитивна и для евро, и для британского фунта.



Пара евро-доллар на этом выросла с $1,1580 до $1,1635, а фунт показал полторы фигуры роста. Потом, правда, пресс-секретарь правительства Германии заявил, что позиция Германии не изменилась, что привело к коррекции половины роста, но затем обе пары снова начали расти.



06-го пара евро-доллар оставалась в приподнятом состоянии и дважды показывала отметку $1,1650.

Но уже в пятницу рынку forex предстояло увидеть публикацию ключевой для него статистики месяца – данные по приросту рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за август.



Пара евро-доллар встретила новость в районе отметки $1,1645 и упала вплоть до $1,1561 после того, как результат оказался лучше прогноза – 204 тыс. против 194 тыс. по консенсус-прогнозу Bloomberg.



Необходимо уточнить, что де-факто данные вышли слабыми, поскольку за предыдущие два месяца прирост рабочих мест был пересмотрен вниз на 50 тыс., а уровень безработицы вопреки прогнозу не упал с 3,9% до 3,8%, а остался неизменным.



В промышленности после 12 месяцев роста занятости подряд произошло сокращение занятости, -3 тыс. против прогноза +23 тыс.



А это уже первый сигнал о том, что и в США могут появляться проблемы. Впрочем, пока модель GDP Now от ФРБ Атланты прогнозирует рост экономики США в III-ем квартале на уровне 4.4% годовых (см. https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow ).



Что касается смежных рынков, то индекс акций развивающихся рынков MSCI в пятницу обновил минимумы года и на 21.30 Киева 07-го находится на отметке 1018.



А вот индекс валют развивающихся стран от JP Morgan отскакивает от минимумов года третий день подряд (60,57 на указанный час) против минимума среды на 59,64).



Цены на медь растут второй день подряд. Зато третий день падают цены на нефть, $76,28 за баррель марки Brent.

В случае дальнейшего падения евро-доллара и падения цен на нефть, рублю РФ будет тяжело удержать свои позиции.

А от пары евро-доллар мы ждем тестирования отметки $1,15, и если она будет прорвана, следующим таргетом станет минимум от 15 августа на $1,13. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1629 к отметке $1,1580, констатировав внутридневное его снижение на заметные 49 пунктов.Полагаю, наши дилеры учли это сообразной ревизией цен наличного евро на протяжении пятницы.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 07 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1623, пара евро-доллар вначале медленно роста, ускорив динамику с началом европейской сессии форекса. Результатом этого ралли стало достижение парой около полудня пятницы уровня $1,1645. Затем начали появляться неприятные сводки для единой евровалюты. Как относительно перспектив роста ВВП еврозоны, так и хорошие новости с рынка труда США, укреплявшие уверенность в пролонгации сезона ужесточении монетарной политики Федрезервом и, следовательно, игравшие на стороне доллара.После 13.00 Киева пара евро-доллар провалилась к район отметки $1,1570 и, сохраняя более плавную нисходящую динамику, консолидировалась уже на американских торгах рынка forex в диапазоне $1,1552-1,1565, который не покидала до 21.10 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс фунта стерлингов к доллару растет на фоне комментариев главного переговорщика от ЕС по вопросу выхода Британии из ЕС (Brexit) Мишеля Барнье.По состоянию на 14.25 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,3001 доллара с $1,2929 за фунт на предыдущем закрытии.Курс евро к доллару снижался до $1,1607 за евро с $1,1622 за евро.Курс доллара к иене рос до ¥110,87 за доллар со ¥110,75 на прошлых торгах.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 94,96 пункта.Барнье заявил британскими парламентариями в понедельник, что ЕС не допускает «половинчатых» решений о Brexit, помимо заключения основного соглашения.«Если не будет заключено соглашение о Brexit, то дискуссии прекратятся, не будет никаких мини-сделок в случае отсутствия изначальной договоренности», - сказал Барнье.Он также сказал, что ключевым вопросом, стоящем на пути к заключению соглашения, является вопрос о контроле на границе с Ирландией, но ЕС готов «упростить» проверки на этой границе после Brexit.Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.В пятницу, 07 сентября, вышел отчет по рынку труда в США.Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) за август увеличилось на 201 тыс. при прогнозе 191 тыс.Показатель за июнь был пересмотрен с 248 тыс. до 208 тыс., за июль — с 157 тыс. до 147 тыс. Общий пересмотр составил -50 тыс.Уровень безработицы не изменился и составил 3,9% (прогноз был 3,8).Средний почасовой заработок 0,4% м/м, до $27,10 (прогноз был +0,3%).Доля экономически активного населения снизилась с 62,9 до 62,7.Пара евро-доллар без резкого движения вверх стразу двинулась вниз. Евро подешевел к доллару до $1,1580.Волатильность после выхода отчета была невысокая, поскольку показатели за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону уменьшения на 50 тыс. рабочих мест. Со снижением доли экономически активного населения, они частично нивелировали рост зарплат (важный показатель для ФРС США).Существует вероятность, что закрытие недели в паре евро-доллар состоится на этой же отметке, в районе $1,1565.Пара доллар-иена продолжила рост до ¥111 после сильного отчета по занятости в США.Индекс доллара USDX достиг дневного максимума на отметке 95,30 пункта на фоне ожиданий двух повышений ставки ФРС до конца года. Рост доллара ограничен снижением фондовых индексов, неопределенностью в отношении переговоров по НАФТА и неопределенностью торговых отношений между США и Китаем.Уровни поддержки расположены на ¥110,70, ¥110 и ¥109,40, уровни сопротивления находятся на ¥111,30, ¥111,80 и ¥112,15 - максимальный уровень с 1 августа.Стало быть, за последние двое суток произошло два события, которые привели к резким движениям в паре евро-доллар.В среду в 16.05 Киева в новостных лентах информационных агентств появились сообщения о том, что Великобритания и Германия отказались от некоторых принципиальных требований в отношении Brexit, т.е. стороны пошли на компромисс. Эта новость, несомненно была позитивна и для евро, и для британского фунта.Пара евро-доллар на этом выросла с $1,1580 до $1,1635, а фунт показал полторы фигуры роста. Потом, правда, пресс-секретарь правительства Германии заявил, что позиция Германии не изменилась, что привело к коррекции половины роста, но затем обе пары снова начали расти.06-го пара евро-доллар оставалась в приподнятом состоянии и дважды показывала отметку $1,1650.Но уже в пятницу рынку forex предстояло увидеть публикацию ключевой для него статистики месяца – данные по приросту рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за август.Пара евро-доллар встретила новость в районе отметки $1,1645 и упала вплоть до $1,1561 после того, как результат оказался лучше прогноза – 204 тыс. против 194 тыс. по консенсус-прогнозу Bloomberg.Необходимо уточнить, что де-факто данные вышли слабыми, поскольку за предыдущие два месяца прирост рабочих мест был пересмотрен вниз на 50 тыс., а уровень безработицы вопреки прогнозу не упал с 3,9% до 3,8%, а остался неизменным.В промышленности после 12 месяцев роста занятости подряд произошло сокращение занятости, -3 тыс. против прогноза +23 тыс.А это уже первый сигнал о том, что и в США могут появляться проблемы. Впрочем, пока модель GDP Now от ФРБ Атланты прогнозирует рост экономики США в III-ем квартале на уровне 4.4% годовых (см.).Что касается смежных рынков, то индекс акций развивающихся рынков MSCI в пятницу обновил минимумы года и на 21.30 Киева 07-го находится на отметке 1018.А вот индекс валют развивающихся стран от JP Morgan отскакивает от минимумов года третий день подряд (60,57 на указанный час) против минимума среды на 59,64).Цены на медь растут второй день подряд. Зато третий день падают цены на нефть, $76,28 за баррель марки Brent.В случае дальнейшего падения евро-доллара и падения цен на нефть, рублю РФ будет тяжело удержать свои позиции.А от пары евро-доллар мы ждем тестирования отметки $1,15, и если она будет прорвана, следующим таргетом станет минимум от 15 августа на $1,13.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,65/32,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 сентября ни по спросу ни по предложению



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,412 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля понизились на 30 пунктов, офера стали ниже на 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «пятерку»», изрядно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 сентября по спросу понизились на 30 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.



Курс безналичного доллара на пятничной сессии отечественного валютного межбанка немного отскочил. Сформировавшиеся в результате сессий 05-06 сентября «низы» были выкуплены импортерами, которые начали заранее запасаться валютой, небезосновательно рассчитывая на ее дальнейший восходящий тренд.



Во-вторых, доллар покупала значительная часть игроков межбанка в преддверии выходных, страхуя свои активы от возможных курсовых катаклизмов и обеспечивая спокойный комфортный отдых 08-09 сентября.



В-третьих, НБУ накануне рефинансировал банки, предоставив им 2,0 млрд. грн. Это увеличило гривневую ликвидность, исключая продажи СКВ на межбанке ради нацвалюты. Кроме того, у спекулянтов появился гривневый инструмент.



Вослед за безналичным долларом вверх потянутся и наличный «американец». Однако, последнему в росте препятствовала нехватка гривни. В частности, на обострение гривнедефицита жаловались валютчики Днепра.



На ближайших торгах межбанка медленный восходящий тренд доллара скорее всего сохранится. К подобному варианту сюжета располагает скудный приток экспортной выручки из-за рубежа, привычный для понедельника. Появившиеся 07-го на счетах экспортеров доллары будут правдами и неправдами «придерживать», дожидаясь более заметного роста курса «американца».



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,270/28,295 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева

Заметно понизились и обосновались на уровне 28,19/28,24 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки резкого сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.12 безналичный рынок доллара сменил настроение – котировки «американца» приподнялись, обосновавшись на отметке 28,20/28,25 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.



Около 10.30 Киева котировки доллара на межбанке выросли к 28,24/28,27 UAH/USD.



По состоянию на 10.54 котировки «зеленого» безнала прекратили рост и даже немного откатились (28,23/28,25 UAH/USD). Рынок доллара в равновесии спроса и предложения. Нехватка гривневого инструмента заставила курс СКВ немного откатиться.



К 11.09 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке консолидировались в диапазоне 28,22/28,25 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей с низкими оборотами.



По состоянию на 11.30 котировки доллара на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков немного понизились: 28,19/28,22 UAH/USD. На рынке снова проблемы с гривневым ресурсом.



«Нетвердая» попытка «зеленого» ралли на межбанке , сменившаяся символическим откатом, сопровождалась снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,40/18,00% отметке 16,00/18,00% годовых. Динамика противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Вскоре курс безналичного «американца» снова просел – около 12.22 оказавшись на уровне 28,19/28,21 UAH/USD. «Продаж на моменте больше», - сообщил наш консультант.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 5,37 коп., составив 28,2100 UAH/USD.



После 12.53 цена безналичного доллара понизилась, оказавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.55 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в понедельник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 сентября с уровней: доллар – 28,10/28,35 UAH/USD, евро – 32,30/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 07 сентября по спросу упал на 15,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 сентября по спросу и по предложению упал на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1560, опустившись до $1,1552 на закрытии азиатской сессии форекса и откатившись до отметки $1,1533 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,23-25/28,30-33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-3,0 коп., предложение прибавило 2,0-5,0 коп.), евро – 32,55/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 сентября спрос упал на 15,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло столько же).



На открытии торгов 10 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия спроса и предложения.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,23-25/28,30-33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-3,0 коп., предложение прибавило 2,0-5,0 коп.), евро – 32,55/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 сентября спрос упал на 15,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло столько же).



На старте торгов 10 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при низкой ликвидности: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,70 UAH/EUR.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен на доллар до уровня 28,20/28,32 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB. Коррекция сопровождалась ростом объемов равновесных в целом сделок при незначительном преобладании клиентского спроса.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,23/28,30 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB, Киев опт 28,23/28,28 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,23/28,28 UAH/USD, евро (опт) 32,63/32,77 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,63/32,77 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 32,45/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 22,22/28,27 UAH/USD, розница – 28,15/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,25/28,33 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,399/0,405 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар США, евро, японская иена и ряд других валют развитых стран стабильны в ходе торгов в понедельник, тогда как большинство валют развивающихся стран демонстрируют снижение.Инвесторы опасаются возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США.Стоимость золота снижается в понедельник утром, так как инвесторы отыгрывают возможное повышение базовой ставки Федрезерва США в конце сентября.Данные обзора рынка труда в США оказали поддержку курсу доллара. Число новых рабочих мест и индекс среднего почасового заработка превысили ожидания. Последний в годовом исчислении достиг максимального уровня за девять лет. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,060 пункта до уровня 2,940%, самого высокого почти за месяц.Президент ФРБ в Далласе Каплан заявил, что ФРС следует продолжать повышение ставок до середины 2019 года. Лишь потом можно принимать решение о том, когда нужно приостановить этот процесс. По его мнению, в течение следующих 12 месяцев следует повысить основную ставку три или четыре раза до уровня 2,5%-2,75%. По его мнению, это диапазон является нейтральным.Каплан считает, что эффект от снижения налогов уменьшится в 2019-20 годах. Он внимательно следит за кривой доходности, чтобы не произошла ее инверсия, когда доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных бумаг.Президент США Трамп заявил о том, что он готов ввести импортные пошлины практически на все товары из Китая. Тарифы от 10 до 25% на товары в размере $200 млрд. могут быть введены очень быстро. Экономический советник Кудлоу заявил, что сначала необходимо проанализировать результаты общественных обсуждений. Напомним, что уже введены 25%-е тарифы на товары из Китая в размере $50 млрд.Президент ФРБ в Кливленде Местер заявила, что рост занятости и уровня зарплат оставляет планы ФРС без изменения. Пока не наблюдаются признаки перегрева экономики. Местер назвала обзор рынка труда сильным и отмечает расширение роста зарплат между отраслями и в относительно слабых регионах. Постепенное повышение ставок подходит для экономики.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,70% с 28,0672 UAH/USD до 28,2650 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 07 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,40/18,00% годовых (с 12.03 Киева - 16,40/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке 05-06 сентября средневзвешенная цена «американца» потеряла 26,84 коп., упав с уровня 28,4930 к отметке 28,2246 UAH/USD, дав повод импортерам выкупить эти «низы», запасаясь СКВ впрок.Во-вторых, в преддверии выходных значительная часть игроков входит в «старый надежный» доллар, страхуя свои активы от возможных катаклизмов и обеспечивая себе спокойный отдых.В-третьих, несмотря на решение НБУ повысить ставку до 18,00% годовых, делая гривневые активы более привлекательными, расширением гривневой ликвидности, о чем «намекнули» выросшие с уровня 49 686,0 млн. грн. к отметке 53 431,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, дали валютным спекулянтам и тем же импортерам инструмент для покупки СКВ на межбанке.В-четвертых, на стороне «быков» межбанка был стартовавший ранее рост цен на наличный доллар.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 сентября понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, в пятницу рынок доллара стал «бычьим», что плохо сказывается на ликвидности.Во-вторых, смена тренда спровоцировала новые придержки валюты импортерами, рассчитывавшими на пролонгацию «бычьего» тренда рынка доллара. К тому же, расширение гривневой ликвидности исключало продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие расходы.В-третьих, если накануне в торгах межбанка принимал участие регулятор, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching, пополнив резервы на $40,0 млн., нынче межбанк обошелся без посторонней помощи.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 07 сентября пытался следовать вверх по паре доллар-гривня за безналичным «американцем». Но «зеленым быкам» наличного рынка не хватило гривневого горючего.Курс наличного доллара в течение пятницы вырос, но «привес», как и на торгах «зеленым» безналом, оказался довольно скромным.Во многих случаях достигнут к обеду 07-го максимальных уровней, котировки наличного доллара после обеда ограничились сужением спреда, замедлив рост.К подобному развитию курсовой динамики наличный рынок подталкивало равновесие покупок и продаж. В балансе завершились пятничные торги в подавляющем большинстве рынков вышеперечисленных городов.Исключение составил лишь рынок Днепра, где заметное обострение гривнедефицита к полудню заставило местных дилеров снижать действующие цены, а пятничная сессия завершилась с преобладанием клиентских оферов.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (рынок Днепра), либо прибавила 3,0-5,0 коп. Офера доллара 07-го либо понизились на 3,0 коп. (Днепр), либо выросли на 1,0-2,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо потеряли 2,0 коп. (рынок Днепра), либо прибавили 1,0-4,0 коп., позиция «предложение» либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков), либо выросла на 1,0-3,0 коп.Со слов дилеров рынков вышеперечисленных городов по итогам пятничной сессии выросли обороты сделок. Клиенты охотно приобретали и «сдавали» валюту. Можно предположить, что в этом основная заслуга итогового повсеместного равновесия покупок и продаж наличного «американца», однако рынок Днепра, завершив торги 07-го с изрядным «перекосом» в сторону «приноса», опровергают эту гипотезу. Судя по всему, дефицит гривневого ресурса в этом городе был очень острым, заставляя клиентов расставаться с «кровными долларами» ради гривни на текущие расходы.В большинстве вышеперечисленных населенных пунктов в течение пятницы наличный доллар довольно скромно прибавил в цене. В контексте «предсказательских» способностей «неформального» наличного рынка, у «зеленого» безнала на ближайших торгах вероятнее всего, реализуется подобный сюжет: рост курс безналичного «американца» без излишнего «фанатизма», не требуя «вмешательства» регулятора.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 сентября в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Хотя и с местными «особенностями» в виде острой нехватки гривни. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся. Тем более, что он заметно выделялся из общей толпы.Впрочем, по порядку.Торги 07 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,412 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения.В дальнейшем этот баланс потребовал оперативной ревизии (снижения) действующих цен. Мероприятие было необходимо из-за обострения нехватки гривни.Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,412 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке оставляет желать лучшего из-за гривнедефицита.После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратили снижение, что в свою очередь стало причиной активизации клиентского «приноса».С этим «перекосом» в сторону клиентских оферов завершилась пятничная сессия в Днепре.Несмотря на итоговый дисбаланс, обороты 07-го заметно прибавили, заслужив от дилеров мелкого опта Днепра оценку «отлично», констатировав изрядное улучшение показателей предыдущей сессии.Классический пример того, как нехватка гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) сумела увеличить обороты наличного рынка.В течение пятницы позиция спрос наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп. Как мы указали выше, главной причиной внутридневного снижения цен на работавшиеся в Днепре наличные валюты стал острый дефицит нацвалюты, вызвавший жесткое доминирование клиентских оферов валюты с «последствиями» для цен.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,20/28,25 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие ценны - в городе катастрофически не хватало гривни, и клиенты активно «сдавали валюту», автоматически снижая ее цену и опустошая гривневые погреба местных дилеров-оптовиков.К полудню коррекция цен в оптовой наличной паре доллар-гривня принесла временный результат – рынок оказался сбалансированным. При этом текущая ликвидность оставляла выглядело довольно прилично.Около 12.16 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,402/0,412 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «хорошая», оптовый рынок в равновесии.После обеда агрессивный клиентский «принос» продолжался, хотя дилеры опта, пытаясь накопить долларовый запас для высоковероятной смены настроения на новой недели и появления на рынке «зеленых быков».Ценовая стабильность на фоне агрессивного клиентского «приноса» снова перекосила оптовый сегмент в Днепре в сторону оферов. Однако, несмотря на этот итоговый дисбаланс, обороты в течение пятницы заметно выросли, заслужив от оптовиков «пятерку» и улучшим показатели предыдущей сессии.На протяжении 07 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.По сравнению с закрытием 06 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 сентября уровнями 32,65/32,85 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься ураганным клиентским в более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, которая вопреки настроениям на межбанке, уже к полудню потеряла в цене, параллельно занимаясь поисками дефицитной гривни.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 13.00 Киева на мировом рынке forex изрядный провал пары евро-доллар, вернувший пару с локального максимума ($1,1645) в диапазон $1,1550-1,1565, который евро не покидал до 21.00 Киева.Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение 07-го потеряли по 5,0 коп.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,65/32,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 сентября ни по спросу ни по предложениюТорги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,412 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля понизились на 30 пунктов, офера стали ниже на 10 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «пятерку»», изрядно улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 сентября по спросу понизились на 30 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,270/28,295 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 КиеваЗаметно понизились и обосновались на уровне 28,19/28,24 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки резкого сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.12 безналичный рынок доллара сменил настроение – котировки «американца» приподнялись, обосновавшись на отметке 28,20/28,25 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.Около 10.30 Киева котировки доллара на межбанке выросли к 28,24/28,27 UAH/USD.По состоянию на 10.54 котировки «зеленого» безнала прекратили рост и даже немного откатились (28,23/28,25 UAH/USD). Рынок доллара в равновесии спроса и предложения. Нехватка гривневого инструмента заставила курс СКВ немного откатиться.К 11.09 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке консолидировались в диапазоне 28,22/28,25 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей с низкими оборотами.По состоянию на 11.30 котировки доллара на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков немного понизились: 28,19/28,22 UAH/USD. На рынке снова проблемы с гривневым ресурсом.«Нетвердая» попытка «зеленого» ралли на межбанке , сменившаяся символическим откатом, сопровождалась снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,40/18,00% отметке 16,00/18,00% годовых. Динамика противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Вскоре курс безналичного «американца» снова просел – около 12.22 оказавшись на уровне 28,19/28,21 UAH/USD. «Продаж на моменте больше», - сообщил наш консультант.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 5,37 коп., составив 28,2100 UAH/USD.После 12.53 цена безналичного доллара понизилась, оказавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.55 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в понедельник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 сентября с уровней: доллар – 28,10/28,35 UAH/USD, евро – 32,30/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 07 сентября по спросу упал на 15,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 сентября по спросу и по предложению упал на 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1560, опустившись до $1,1552 на закрытии азиатской сессии форекса и откатившись до отметки $1,1533 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,23-25/28,30-33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-3,0 коп., предложение прибавило 2,0-5,0 коп.), евро – 32,55/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 сентября спрос упал на 15,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло столько же).На открытии торгов 10 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия спроса и предложения.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,23-25/28,30-33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-3,0 коп., предложение прибавило 2,0-5,0 коп.), евро – 32,55/32,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 сентября спрос упал на 15,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло столько же).На старте торгов 10 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при низкой ликвидности: 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,70 UAH/EUR.По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен на доллар до уровня 28,20/28,32 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB. Коррекция сопровождалась ростом объемов равновесных в целом сделок при незначительном преобладании клиентского спроса.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,23/28,30 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB, Киев опт 28,23/28,28 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,23/28,28 UAH/USD, евро (опт) 32,63/32,77 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,63/32,77 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 32,45/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 22,22/28,27 UAH/USD, розница – 28,15/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,25/28,33 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,399/0,405 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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