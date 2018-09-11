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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 11 вер, 2018 12:41 Итоги: Валюта 11.09.18



По состоянию на 09.10 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,7 или 0,06%, до $1200,5 за унцию.

По итогам понедельника золото подешевело до $1199,8.



С начала месяца это уже вторая торговая сессия, когда торги золотом закрылись ниже психологически важной отметки в $1200.



Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла при этом на 0,2%, до $14,21 за унцию.



Во вторник на рынке золота наметилась небольшая коррекция после того, как в понедельник металл подешевел на ожиданиях того, что ФРС США на ближайшем заседании в конце сентября повысит ставку третий раз в текущем году.



В четверг инвесторы также ждут данных об инфляции в США за август. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция замедлилась в отчетном месяце до 2,8% с 2,9%, а в месячном исчислении ускорилась до 0,3% с 0,2% в июле.

На этой неделе стоимость золота будет зависеть от приближающегося повышения базовой ставки в США, развития торгового конфликта США и Китая и данных об инфляции в США.



Курс доллара США во вторник утром растет к иене на фоне увеличения аппетита к рисковым активам и повышения доходности американских гособлигаций.



Евро по состоянию на 09.20 Киева торгуется на уровне $1,1614 против $1,1594 на закрытие сессии в понедельник.



Курс доллара составляет ¥111,43 против ¥111,13 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,41 по сравнению со ¥128,84 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,06%.



Снижению иены способствует рост оптимизма инвесторов в отношении глобальной экономики, что охлаждает спрос на защитные активы. Среди позитивных факторов эксперты отмечают прогресс в переговорах по Brexit и сильные макроэкономические показатели в США.



В частности, накануне координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал «реалистичным» и «возможным» достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Выступая в Словении, он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.



«Прогресс в переговорах по Brexit улучшает аппетит к риску, плюс продолжают сказываться сильные пятничные статданные по рынку труда США», - говорит гендиректор FPG Securities Кодзи Фукая.



Золото снова закрылось ниже $1200 за унцию.

Фьючерсы на золото в понедельник показали скромное снижение, закрывшись ниже $1200 за унцию.

Ранее цены на «желтый металл» нашли поддержку, поскольку доллар ослабел на фоне ралли по британскому фунту.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото немного снизилось, потеряв 60 центов, или на 0,05%, до $1199,80 за унцию. Это стало вторым закрытием ниже $1200 в этом месяце. На прошлой неделе драгоценный металл зафиксировал недельное снижение на 0,5%.



«На этой неделе золото будет зависеть от приближающегося повышения процентных ставок, тарифной напряженности и инфляционных данных по США», - сказал Джефф Райт, исполнительный вице-президент GoldMining Inc.



Декабрьское серебро выросло на 1,1 цента, или менее 0,1%, до $14,181 за унцию после потери на прошлой неделе 2,7%.

Октябрьская платина выросла на 1,2% до $790 за унцию, а декабрьский палладий снизился на 0,4% до $964,60 за унцию.



Британский фунт вырос против доллара США в понедельник, чему способствовали надежды на то, что сделка по Brexit может быть согласована в течение шести-восьми недель.

Эта оценка по срокам была получена от главного переговорщика Европейского союза Мишеля Барнье на конференции в Словении и помогла успокоить страхи инвесторов, что Великобритания может расстаться с континентом в марте 2019 года без соглашения. Барнье также отметил, что ряд вопросов по-прежнему нуждается в разрешении.



Фунт в ответ вырос до $1,3028 по сравнению с $1,2901 в пятницу вечером в Нью-Йорке. На своем максимуме сессии в $1,3052 фунт был на максимуме с 1 августа.

Пара евро-фунт, тем временем, снизилась на 0,5% до £0,8901.



Участники рынка также ожидают встреч Банка Англии и Европейского центрального банка, запланированные на четверг. Ожидается, что Банк Англии сохранит ставки после августовского повышения. Евро торговался на уровне $1,1598 по сравнению с $1,1553.

Индекс доллара США USDX был ослаблен силой евро, снизившись на 0,2% до 95,150 пункта.



Меж тем на развивающихся рынках доллар достиг рекордного уровня против индийской рупии после того, как экономические данные показали, что сальдо текущего счета Индии увеличилось до $15,8 млрд. во II квартале 2018 года - с $13 млрд. I квартале. Доллар торговался на уровне 72,5950 рупий, что на 0,7% выше, чем в пятницу.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 сентября повысился на 10,59 коп. и составил 69,9744 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 4,04 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,43 коп., оказавшись на уровне 28,2007 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,37 коп., составил 28,2100 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,27 UAH/USD.



К 10.04, выйдя в реальную сферу, доллар понизился в цене до 28,19/28,24 стараниями продаж держателей СКВ, у которых возник дефицит гривни UAH/USD.

Около 10.08 эти локальные низы попытались выкупить, приподняв курс доллара вначале к 28,20/28,25, а спустя 20 минут до 28,24/28,27 UAH/USD.



На этом энтузиазм «зеленых быков» иссяк, и «американец» вошел в нисходящий тренд.



Около 10.50 его цена понизилась до 28,24/28,27, а через 40 минут, с появлением на рынке системных игроков доллар упал до 28,19/28,22 UAH/USD.

До обеденного перерыва СКВ не покидала эти уровни, упав к 28,17/28,20 UAH/USD по состоянию на 13.00 Киева.



Эти цены оставались действующими до 14.30, когда новые порции мелких продаж на пустеющем рынке возобновили поэтапную коррекцию доллара.



К 15.45 этот пакет оферов уронил цену «американца» на межбанке до 28,165/28,190 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2007 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2007 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, с 07 сентября на финансовом рынке Украине была повышена учетная ставка НБУ до 18,00% годовых, объективно увеличивая стоимость нацвалюты. Во всяком случае, гривня стала менее доступной.



Во-вторых, «технический» рост гривни был дополнен мероприятиями регулятора по изъятию с рынка гривневой ликвидности. НБУ мобилизовал средства посредством размещения депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 49 банкам на сумму 10 682 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 30 банкам на сумму 3 852 млн. грн.

Это в комплекте с другими подобными мероприятиями стало причиной того, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора к понедельнику упали с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. Это минимальное значение индикатора с 07 июня. Иначе говоря, гривни не хватало на текущие расходы, вынуждая игроков продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты.



В-третьих, нынче в Киеве работает миссия МВФ, и для демонстрации способности НБУ контролировать ситуацию, было изъято с рынка заметную часть гривневой ликвидности.



Есть определенные сомнения в ключевой роли агроэкспортеров, продажи которых, со слов некоторых аналитиков, уронили курс безналичного «американца» 10 сентября. Как известно, сезон активного экспорта агропродукции начинается позже. «За скобками» остается вопрос об упоминаемых ранее продажах агропродукции буквально с колес и спешная конвертация вырученной гривни в СКВ. Кроме того, упоминались и поставщики на экспорт продукции ГМК. Возникает закономерный вопрос: кого еще забыли упомянуть в перечне украинских экспортеров?



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 сентября едва заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в понедельник рынок доллара стал «медвежьим», что способствует росту ликвидности.



Во-вторых, в торгах межбанка анонимно принимал участие НБУ, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», не допуская чрезмерного укрепления гривни и пополнив свои «закрома» на $30,0 млн.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 10 сентября пытался следовать вниз по паре доллар-гривня за безналичным «американцем». На этом пути «зеленым медведям» наличного рынка мешали капризы потенциальных продавцов СКВ, отказывавшихся «сдавать валюту» по текущим ценам. Особенно заметно это проявилось на рынке Запорожья, где после обеда местные дилеры ради сохранения клиентского «приноса» были вынуждены на 2,0 коп. приподнимать позицию «спрос» от полуденного минимума. В результате запорожские валютчики были вынуждены констатировать по итогам понедельника жесткое доминирование клиентского «приноса», активность которого уберегла обороты от потерь.



В остальных вышеперечисленных городах клиенты оказались более «сговорчивыми», дав возможность тамошним дилерам немного понизить действующие цены.



Как это не однократно наблюдалось на предыдущих сессиях наличного рынка, тамошние субъекты с некоторым недоверием отнеслись к достаточно заметному снижению средневзвешенного курса безналичного доллара, рассчитывая на непродолжительность текущего отката на межбанке и не торопясь дисконтировать цены. Кроме того, как мы указали выше, сколь-нибудь заметное снижение цен более значимых бидов могло заморозить приток клиентского предложения СКВ.



За исключением рынка Запорожья, дилеры которого констатировали итоговое преобладание клиентских оферов, остальные населенные пункты завершили сессию понедельника в балансе спроса и предложения.

Равновесие покупок и продаж, однако, отнюдь не гарантировало бонусы на участке ликвидности. В частности, дилеры столицы, Днепра и Крыжополя были вынуждены признать наличие некоторого регресса на этом участке.



Возможно, здесь часть вины «синдрома понедельника» (как известно, дебют новой недели редко радует оборотами).



В течение 10 сентября позиция «спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 3,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок Киева). Офера доллара 10-го потеряли 2,0-6,0 коп. (снова лидерство в коррекции за собой сохранил рынок

столицы).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились либо не изменились (Днепр), либо потеряли 1,0-7,0 коп. (лидировал в снижении рынок Киева).

Офера доллара либо выросли на 1,0 коп. (рынки Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы), либо понизились на 2,0-5,0 коп.



Как видим, по сравнению с пятницей, большинство дилеров-«неформалов» не очень торопились делать наличный доллар доступнее для потенциальных покупателей.



Тем не менее, внутридневная курсовая динамика наличного «неформального» доллара (за исключением рынка Запорожья), дает основание из-за своего свойства «предсказывать» сюжет ближайших торгов валютного межбанка, дает основание рассчитывать на тамошнюю пролонгацию «медвежьего» тренда в которой, вероятно, примет активное участие выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо будет продать на межбанке .



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 10 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 10 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,20/28,26 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,398/0,405 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения.



В дальнейшем этот баланс потребовал оперативной ревизии (снижения) действующих цен. Мероприятие было необходимо из-за «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца» и активизации клиентского «приноса».



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,23/28,30 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня пролонгировали снижение в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов. Кроме того, надо было реагировать на сохранявшееся на межбанке присутствие «зеленых медведей».



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило мелкооптовому и розничному сегменту рынка Днепра завершить сессию с хорошей ликвидностью, заслужив «четверку с плюсом» и немного ухудшив «отличные» показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара потеряла 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера прибавили 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,20/28,26 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие цены, делая это довольно аккуратно и с некоторым недоверием наблюдая за коррекцией «зеленого» безнала.



К полудню коррекция цен в оптовой наличной паре доллар-гривня принесла временный результат – рынок оказался сбалансированным. При этом текущая ликвидность выглядело довольно прилично.



Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,23/28,30 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке хорошая, благодаря равновесию покупок и продаж.



После обеда дисконтирование цен оптового наличного доллара было пролонгировано. Дилеры убедились в «серьезности» отката на рынке «зеленого» безнала и стали действовать смелее, снижая цены наличного «американца».



В отличие от пятницы, в течение которой в оптовом сегменте рынка Днепра было сформировано преобладание клиентского «приноса», торги понедельника у оптовиков завершились в балансе спрос/предложение. Однако эта сбалансированность не спасла обороты сегмента от некоторых потерь – заслужив по итогам 10-го «четверку», ликвидность немного понизила отличные показатели предыдущей сессии.



На протяжении 10 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием 07 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера стали выше на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 сентября уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось аккуратным дисконтированием цен в паре доллар-гривня, стараясь не «перегнуть палку» и не «повредить» клиентский «принос».



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 10.00 Киева на мировом рынке forex разворот пары евро-доллар, вернувший ее с внутридневного минимума ($1,1530) ралли, которое затянулось до 17.35 Киева, исчерпавшись уровнем $1,1610.



Поэтому, в наличной паре евро-гривня более значимые биды в течение понедельника не изменились, а офера немного просели не без участия внутридневной наличного «американца».



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1546 к отметке $1,1605, констатировав внутридневное его повышение на заметные 59 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли это сообразной стабильностью бидов. Кроме того, сдержанность реакции наших валютчиков поясняется достаточно поздним (после 17.00 Киева) касанием парой доллар-гривня максимальных за 10 сентября уровней.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1560, пара евро-доллар вначале медленно теряла в цене, заметно ускорив динамику около 09.00 Киева, провалившись к $1,1530. Стартовав из этой «ямы», пара евродоллар в процессе ралли поэтапно, «порциями», поднималась, оказавшись около 1615 на уровне $1,1610. После незначительных колебаний и коррекции, пара около 17.35 «надежно» закрепилась на цифре $1,1610. Последовавшая засим символическая коррекция понизила пару евро-доллар в диапазон $1,1600-1,1605, который она не покидала до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар после утреннего снижения вырос на европейской сессии форекса, составив на 16.20 Киева $1,1610.



Курс пары евро-франк поднялся более чем на 100 пунктов до 1,1298.



Министр экономики Италии заявил на выходных, что будущий бюджет правительства поможет уменьшить стоимость заимствования на рынке облигаций. Разница между доходностью 10-летинх облигаций в Италии и Германии упала до минимума за шесть недель. Акции в Италии выросли на 2%.



В то же время стоит отметить, что фондовые индексы в Китае 10-го упали более чем на 1%. Поддержку курсу фунта оказывают последние заявления представителя ЕС по переговорам с Великобританией Барнье.



Отмечается усиление курса шведской кроны. На парламентских выборах в Швеции партия националистов Шведские демократы получила меньше голосов, чем предсказывалось. Также усилился курс норвежской кроны. После высоких показателей инфляции в Норвегии увеличилась вероятность повышения основной ставки на следующей неделе.



Поддержку фондовым индексам в США оказывает ожидание нового раунда снижения налогов. Об этом могут заявить на этой неделе представители республиканцев в Палате представителей.



Индекс ВВП и платежный баланс в Японии вышли на высоких уровнях. Отмечается увеличение положительного сальдо в Китае в торговле с США до рекордной отметки. Индекс промышленного производства в Великобритании оказался хуже прогноза. В то время как торговый баланс вышел лучше ожиданий и индекс ВВП за месяц оказался на высоком уровне. Темпы роста экономики страны за три месяца являются максимальными почти на год.



В среду внимание инвесторов будет направлено на индексы промышленных, а в четверг - потребительских цен в США.



В среду также выйдет обзор «Бежевая книга», который публикуется за две недели до очередного заседания ФРС США и оказывает влияние на принятие решений о процентных ставках.



Евро на европейской сессии рынка forex вырос к новым сессионным максимумам выше $1,1600.



Катализатором роста стали заявления переговорщика по Brexit со стороны ЕС Барнье, а индекс доллара USDX снизился до минимума в районе 95,00 пункта.

Календарь понедельника пуст и в центре внимания выступление члена ФРС Бостика. Уровни сопротивления отмечены на $1,1659,$1,1734 и $1,1745, а уровни поддержки на $1,1508,$1,1449 и $1,1299.



Фунт подскочил на комментариях Мишеля Барнье о том, что сделка по Brexit может быть заключена уже через 6-8 недель. Об этом чиновник заявил в Бледе, Словения. Первоначальным сроком для достижения соглашения станет саммит Европейского союза 18 октября, это как раз через шесть недель. В последние недели Барнье перемещает британский фунт в обоих направлениях. Обычно суровый политик ранее отправил пару фунт-доллар вверх, заявив, что ЕС готов предложить Соединенному королевство сделку, отличающуюся от сделки с любой другой страной. Позднее он отозвал предложение британскому правительству. Сообщения Bloomberg News 5 сентября о британско-германском консенсусе взвинтили курс вверх, но и тот рост был растерян, когда стало ясно, что переговоры далеки от завершения, а правительство Великобритании имеет свои собственные взгляды. Все это выливается в спорадические волатильные движения стерлинга, о чем ранее предупреждали аналитики.



Рост стерлинга потянул за собой и евро. Сама пара фунт-доллар возвращается к психологическому рубежу $1,30. Пара фунт-доллар торгуется выше 50-дневного скользящего среднего значения, впервые с апреля, хотя рынок опционов еще не отказался от своего «медвежьего» настроя по фунту стерлингов.

Сейчас рынки ждут более подробной информации о возможной эскалации торговой войны США с Китаем. Норвежская крона показывает наибольшую прибыль против доллара, поскольку инфляция в стране подскочила до цели Банка Норвегии. Президент США Дональд Трамп сказал, что готов ввести тарифы на дополнительные $267 миллиардов китайского импорта, в дополнение к уже запланированным $200 млрд. Китай ответил, что введет свои пошлины. То есть, здесь улучшений никаких нет, только ухудшения. Доллар ослабел против большинства валют G10 в понедельник, отказавшись от завоеваний прошлой пятницы, полученных благодаря сильным данным по рынку труда и зарплатам.



Фунт дорожает в понедельник на сигналах скорого заключения соглашения об условиях Brexit между Евросоюзом и Великобританией.

Долларовый индекс, завершивший минувшую неделю подъемом впервые с начала августа, опускается в ходе торгов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Евроцентробанка и Банка Англии, а также региональный экономический обзор Beige Book, публикуемый Федрезервом США.

Кроме того, рынки остаются в напряжении из-за торгового спора Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд. в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.



Индекс USDX, отслеживающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,3%.



Курс евро относительно доллара по состоянию на 17.00 Киева увеличился на 0,4%, до $1,1599, при этом американская валюта прибавляет 0,2% в паре с иеной, ее курс вырос до ¥111,17.



Курс фунта подскочил на 0,8% в паре с долларом США - до $1,3023 на заявлениях М.Барнье. Стоимость британской валюты относительно евро увеличилась на 0,3%.



Координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье в понедельник назвал «реалистичным» и «возможным» достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель.

Выступая в словенском Бледе, он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.



Реакция рынка на слова Барнье показывает, что рынок видел некоторый риск выхода Великобритании из ЕС без достижения соглашения.



Очередной жертвой повышенной нервозности на emerging markets стала индийская рупия, курс которой относительно доллара США упал на 1% - до 72,445 рупии.

Резкому ослаблению рупии способствовали данные об увеличении до максимального уровня за пять лет дефицита счета текущих операций Индии. Этот показатель в апреле-июне составил $15,8 млрд., что соответствует 2,4% ВВП.



На торгах мирового валютного рынка forex 10 сентября повторился сюжет прошлой недели, когда фунт, укрепившись против доллара, буквально «за уши» вытащил наверх и евро.



Фунт подскочил на комментариях Мишеля Барнье о том, что сделка по Brexit может быть заключена уже через 6-8 недель. Об этом чиновник заявил в словенском городе Бледе.



Первоначальным сроком для достижения соглашения станет саммит Евросоюза 18 октября, это как раз через шесть недель.



В последние недели Барнье перемещает британский фунт в обоих направлениях.



Обычно суровый политик ранее отправил пару фунт-доллар вверх, заявив, что ЕС готов предложить Соединенному королевство сделку, отличающуюся от сделки с любой другой страной.



Позднее он отозвал предложение британскому правительству. Сообщения Bloomberg News 05 сентября о британско-германском консенсусе взвинтили курс вверх, но и тот рост был растерян, когда стало ясно, что переговоры далеки от завершения, а правительство Великобритании имеет свои собственные взгляды.



Все это выливается в спорадические волатильные движения стерлинга, о чем ранее предупреждали профильные гуру.



Рост стерлинга потянул за собой и евро. Сама пара фунт-доллар возвращается к психологическому рубежу $1,30.



Фунто-доллар торгуется выше 50-дневного скользящего среднего значения, впервые с апреля, хотя рынок опционов еще не отказался от своего «медвежьего» настроя по фунту стерлингов. Сейчас рынки ждут более подробной информации о возможной эскалации торговой войны США с Китаем.



Норвежская крона показывает наибольшую прибыль против доллара, поскольку инфляция в стране подскочила до цели Банка Норвегии.



Президент США Дональд Трамп сказал, что готов ввести тарифы на дополнительные $267 миллиардов китайского импорта, в дополнение к уже запланированным 200 млрд долларов.



Китай ответил, что введет свои пошлины. Иначе говоря, здесь улучшений никаких нет, только ухудшения.



Доллар ослабел против большинства валют G10 в понедельник, отказавшись от завоеваний прошлой пятницы, полученных благодаря сильным данным по рынку труда и зарплатам.



Игравшая ранее на стороне доллара эскалация торговой войны высоковероятно не будет положительной для доллара США, который был поддержан циклическими экономическими показателями США и связанными с ними притоками портфельных инвестиций.



Все изменится, если США и Китай введут дальнейшие заградительные тарифы друг против друга, давая возможность отыгрывать это обострение через короткие позиции в паре доллар-иена.



Кроме того, на этой неделе состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Участники рынка forex ожидают, что на данном этапе оба регулятора воздержатся от изменения процентных ставок.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери менее значимых оферов.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно, потеряв в течение понедельника 20 пунктов по спросу и став ниже на 50 пунктов по предложению



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,398/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля понизились на 40 пунктов, офера стали ниже на 70 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», немного понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся с закрытия пятницы на 10,0 коп. спросу потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 сентября по спросу понизились на 40 пунктов, потеряв 70 пунктов по предложению.



Судя по всему, Нацбанк Украины решил инициировать сезон экономии золотовалютных резервов и в связи с этой кампанией 10 сентября сделал многое для сжатия гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Не исключено, что регулятор решил продемонстрировать миссии МВФ, пребывающей сейчас в Киеве, свои возможности в контроле рынка безналичного доллара «квазирыночными» методами. Натурально, лишенные гривневого «горючего», котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вниз, а вслед за ними начал откатываться и наличный доллар.



Таким образом, ставший привычным в дебюте новой недели дефицит предложения СКВ на валютном межбанке сменился дефицитом гривневого ресурса, вызвав закономерный рост оферов СКВ на валютном межбанке ради ставшей дефицитом гривни.



Понедельничному «закручиванию» «монетарных гаек» предшествовало повышение учетной ставки НБУ до 18,00% годовых. Антиинфляционная кампания регулятора отразилась на рынке «зеленого» безнала, а вскоре и на рынке наличных, где отмечалась несвойственная для понедельника коррекция долларовых цен.

Со вторника на межбанке начнет нарастать приток из-за рубежа экспортной выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже. Рискнем предположить, что по этой причине Институтская может попытаться немного ослабить сжатие монетарной пружины, не допуская чрезмерного сжатия гривневой ликвидности и ненужного для экспортеров лишнего «гривнеукрепляжа».



Полагаю, ситуативная стабильность на межбанковском валютном рынке – это наиболее благоприятный фон для текущих переговоров Украины с МВФ о возобновлении сотрудничества. НБУ 10-го показал, что ситуация на межбанке контролируемая, слово за клерками МВФ.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,165/28,190 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева

заметно понизились и обосновались на уровне 28,12/28,17 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки резкого расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять подскочившие с уровня 40 723,7 млн. грн. к отметке 54 515,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, к 10.12 безналичный рынок доллара не сменил настроение – котировки «американца» опустились, обосновавшись на отметке 28,12/28,15 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.



Около 10.50 Киева котировки доллара на межбанке упали к 28,08/28,12 UAH/USD. Доллар продают все: от «варягов» до казенных банков.



По состоянию на 10.54 котировки «зеленого» безнала прекратили рост и даже немного откатились (28,23/28,25 UAH/USD). Рынок доллара в равновесии спроса и предложения. Нехватка гривневого инструмента заставила курс СКВ немного откатиться.



К 11.09 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке понизились к 28,08/28,10 UAH/USD, сузив спред.



По состоянию на 11.26 котировки доллара замедлили откат, консолидировавшись на узком уровне 28,08/28,09 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие спроса и предложения.



Динамичное утреннее снижение цен «американца» на межбанке , сменившееся зыбкой стабильностью, сопровождалась застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Вскоре курс безналичного «американца» немного вырос, около 12.03 оказавшись на уровне 28,085/28,095 UAH/USD. Регулятор не удержался от соблазна пополнить свои резервы и прикупил толику доллара по 28,090 UAH/USD с платформы Matching.



На 12.25 регулятор покинул рынок, спровоцировав возобновление доминирования оферов СКВ и снижение цен «американца» до 28,07/28,09 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 11,26 коп., составив 28,0974 UAH/USD.



После 12.55 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на уровне 28,07/28,09 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.00 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром во вторник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 сентября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 10 сентября по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп.

по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 10 сентября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1595, поднявшись до $1,1620 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1628 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 11,0-13,0 коп., предложение потеряло 10,0-13 коп.), евро – 32,60/32,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 сентября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же); рубль - 0,395/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 70 пунктов).



На открытии торгов 11 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания «приноса» и рисков гривнедефицита.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 11,0-13,0 коп., предложение потеряло 10,0-13 коп.), евро – 32,60/32,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 сентября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же); рубль - 0,395/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 70 пунктов).



На старте торгов 11 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили констатировали преобладание клиентских оферов.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» символически понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при низкой ликвидности: 28,09/28,17 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен на доллар до уровня 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,399/0,403 UAH/RUB. Коррекция сопровождалась сохранением розничных объемов равновесных в целом сделок.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,07/28,17 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке невысокая, равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,28 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,402 UAH/RUB, Киев опт 28,10/28,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,10/28,18 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 22,12/28,19 UAH/USD, розница – 28,10/28,23 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,25 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,396/0,403 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота незначительно растет во вторник утром, снова преодолев отметку в $1,2 тысячи за унцию, после снижения по итогам понедельника, в ходе которого инвесторы отыгрывали возможное повышение базовой ставки Федрезерва США в конце сентября.Курс доллара США во вторник утром растет к иене на фоне увеличения аппетита к рисковым активам и повышения доходности американских гособлигаций.Золото снова закрылось ниже $1200 за унцию.Фьючерсы на золото в понедельник показали скромное снижение, закрывшись ниже $1200 за унцию.Ранее цены на «желтый металл» нашли поддержку, поскольку доллар ослабел на фоне ралли по британскому фунту.Британский фунт вырос против доллара США в понедельник, чему способствовали надежды на то, что сделка по Brexit может быть согласована в течение шести-восьми недель.Эта оценка по срокам была получена от главного переговорщика Европейского союза Мишеля Барнье на конференции в Словении и помогла успокоить страхи инвесторов, что Великобритания может расстаться с континентом в марте 2019 года без соглашения. Барнье также отметил, что ряд вопросов по-прежнему нуждается в разрешении.Фунт в ответ вырос до $1,3028 по сравнению с $1,2901 в пятницу вечером в Нью-Йорке. На своем максимуме сессии в $1,3052 фунт был на максимуме с 1 августа.Пара евро-фунт, тем временем, снизилась на 0,5% до £0,8901.Участники рынка также ожидают встреч Банка Англии и Европейского центрального банка, запланированные на четверг. Ожидается, что Банк Англии сохранит ставки после августовского повышения. Евро торговался на уровне $1,1598 по сравнению с $1,1553.Индекс доллара США USDX был ослаблен силой евро, снизившись на 0,2% до 95,150 пункта.Меж тем на развивающихся рынках доллар достиг рекордного уровня против индийской рупии после того, как экономические данные показали, что сальдо текущего счета Индии увеличилось до $15,8 млрд. во II квартале 2018 года - с $13 млрд. I квартале. Доллар торговался на уровне 72,5950 рупий, что на 0,7% выше, чем в пятницу.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2007 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 10 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 10 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, с 07 сентября на финансовом рынке Украине была повышена учетная ставка НБУ до 18,00% годовых, объективно увеличивая стоимость нацвалюты. Во всяком случае, гривня стала менее доступной.Во-вторых, «технический» рост гривни был дополнен мероприятиями регулятора по изъятию с рынка гривневой ликвидности. НБУ мобилизовал средства посредством размещения депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 49 банкам на сумму 10 682 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 30 банкам на сумму 3 852 млн. грн.Это в комплекте с другими подобными мероприятиями стало причиной того, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора к понедельнику упали с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. Это минимальное значение индикатора с 07 июня. Иначе говоря, гривни не хватало на текущие расходы, вынуждая игроков продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты.В-третьих, нынче в Киеве работает миссия МВФ, и для демонстрации способности НБУ контролировать ситуацию, было изъято с рынка заметную часть гривневой ликвидности.Есть определенные сомнения в ключевой роли агроэкспортеров, продажи которых, со слов некоторых аналитиков, уронили курс безналичного «американца» 10 сентября. Как известно, сезон активного экспорта агропродукции начинается позже. «За скобками» остается вопрос об упоминаемых ранее продажах агропродукции буквально с колес и спешная конвертация вырученной гривни в СКВ. Кроме того, упоминались и поставщики на экспорт продукции ГМК. Возникает закономерный вопрос: кого еще забыли упомянуть в перечне украинских экспортеров?Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 сентября едва заметно повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, в понедельник рынок доллара стал «медвежьим», что способствует росту ликвидности.Во-вторых, в торгах межбанка анонимно принимал участие НБУ, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», не допуская чрезмерного укрепления гривни и пополнив свои «закрома» на $30,0 млн.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 10 сентября пытался следовать вниз по паре доллар-гривня за безналичным «американцем». На этом пути «зеленым медведям» наличного рынка мешали капризы потенциальных продавцов СКВ, отказывавшихся «сдавать валюту» по текущим ценам. Особенно заметно это проявилось на рынке Запорожья, где после обеда местные дилеры ради сохранения клиентского «приноса» были вынуждены на 2,0 коп. приподнимать позицию «спрос» от полуденного минимума. В результате запорожские валютчики были вынуждены констатировать по итогам понедельника жесткое доминирование клиентского «приноса», активность которого уберегла обороты от потерь.В остальных вышеперечисленных городах клиенты оказались более «сговорчивыми», дав возможность тамошним дилерам немного понизить действующие цены.Как это не однократно наблюдалось на предыдущих сессиях наличного рынка, тамошние субъекты с некоторым недоверием отнеслись к достаточно заметному снижению средневзвешенного курса безналичного доллара, рассчитывая на непродолжительность текущего отката на межбанке и не торопясь дисконтировать цены. Кроме того, как мы указали выше, сколь-нибудь заметное снижение цен более значимых бидов могло заморозить приток клиентского предложения СКВ.За исключением рынка Запорожья, дилеры которого констатировали итоговое преобладание клиентских оферов, остальные населенные пункты завершили сессию понедельника в балансе спроса и предложения.Равновесие покупок и продаж, однако, отнюдь не гарантировало бонусы на участке ликвидности. В частности, дилеры столицы, Днепра и Крыжополя были вынуждены признать наличие некоторого регресса на этом участке.Возможно, здесь часть вины «синдрома понедельника» (как известно, дебют новой недели редко радует оборотами).В течение 10 сентября позиция «спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 3,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок Киева). Офера доллара 10-го потеряли 2,0-6,0 коп. (снова лидерство в коррекции за собой сохранил рынокстолицы).По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились либо не изменились (Днепр), либо потеряли 1,0-7,0 коп. (лидировал в снижении рынок Киева).Офера доллара либо выросли на 1,0 коп. (рынки Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы), либо понизились на 2,0-5,0 коп.Как видим, по сравнению с пятницей, большинство дилеров-«неформалов» не очень торопились делать наличный доллар доступнее для потенциальных покупателей.Тем не менее, внутридневная курсовая динамика наличного «неформального» доллара (за исключением рынка Запорожья), дает основание из-за своего свойства «предсказывать» сюжет ближайших торгов валютного межбанка, дает основание рассчитывать на тамошнюю пролонгацию «медвежьего» тренда в которой, вероятно, примет активное участие выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо будет продать на межбанке .Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 10 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 10 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,20/28,26 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,398/0,405 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения.В дальнейшем этот баланс потребовал оперативной ревизии (снижения) действующих цен. Мероприятие было необходимо из-за «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца» и активизации клиентского «приноса».Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,23/28,30 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня пролонгировали снижение в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов. Кроме того, надо было реагировать на сохранявшееся на межбанке присутствие «зеленых медведей».Итоговое равновесие спроса и предложение позволило мелкооптовому и розничному сегменту рынка Днепра завершить сессию с хорошей ликвидностью, заслужив «четверку с плюсом» и немного ухудшив «отличные» показатели предыдущей сессии.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара потеряла 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-7,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера прибавили 1,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,20/28,26 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие цены, делая это довольно аккуратно и с некоторым недоверием наблюдая за коррекцией «зеленого» безнала.К полудню коррекция цен в оптовой наличной паре доллар-гривня принесла временный результат – рынок оказался сбалансированным. При этом текущая ликвидность выглядело довольно прилично.Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,23/28,30 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке хорошая, благодаря равновесию покупок и продаж.После обеда дисконтирование цен оптового наличного доллара было пролонгировано. Дилеры убедились в «серьезности» отката на рынке «зеленого» безнала и стали действовать смелее, снижая цены наличного «американца».В отличие от пятницы, в течение которой в оптовом сегменте рынка Днепра было сформировано преобладание клиентского «приноса», торги понедельника у оптовиков завершились в балансе спрос/предложение. Однако эта сбалансированность не спасла обороты сегмента от некоторых потерь – заслужив по итогам 10-го «четверку», ликвидность немного понизила отличные показатели предыдущей сессии.На протяжении 10 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-7,0 коп.По сравнению с закрытием 07 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера стали выше на 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 сентября уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось аккуратным дисконтированием цен в паре доллар-гривня, стараясь не «перегнуть палку» и не «повредить» клиентский «принос».Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду случившийся около 10.00 Киева на мировом рынке forex разворот пары евро-доллар, вернувший ее с внутридневного минимума ($1,1530) ралли, которое затянулось до 17.35 Киева, исчерпавшись уровнем $1,1610.Поэтому, в наличной паре евро-гривня более значимые биды в течение понедельника не изменились, а офера немного просели не без участия внутридневной наличного «американца».Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери менее значимых оферов.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно, потеряв в течение понедельника 20 пунктов по спросу и став ниже на 50 пунктов по предложениюТорги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,398/0,405 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля понизились на 40 пунктов, офера стали ниже на 70 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», немного понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся с закрытия пятницы на 10,0 коп. спросу потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 сентября по спросу понизились на 40 пунктов, потеряв 70 пунктов по предложению.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,165/28,190 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киевазаметно понизились и обосновались на уровне 28,12/28,17 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки резкого расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять подскочившие с уровня 40 723,7 млн. грн. к отметке 54 515,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Меж тем, к 10.12 безналичный рынок доллара не сменил настроение – котировки «американца» опустились, обосновавшись на отметке 28,12/28,15 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.Около 10.50 Киева котировки доллара на межбанке упали к 28,08/28,12 UAH/USD. Доллар продают все: от «варягов» до казенных банков.По состоянию на 10.54 котировки «зеленого» безнала прекратили рост и даже немного откатились (28,23/28,25 UAH/USD). Рынок доллара в равновесии спроса и предложения. Нехватка гривневого инструмента заставила курс СКВ немного откатиться.К 11.09 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке понизились к 28,08/28,10 UAH/USD, сузив спред.По состоянию на 11.26 котировки доллара замедлили откат, консолидировавшись на узком уровне 28,08/28,09 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие спроса и предложения.Динамичное утреннее снижение цен «американца» на межбанке , сменившееся зыбкой стабильностью, сопровождалась застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Вскоре курс безналичного «американца» немного вырос, около 12.03 оказавшись на уровне 28,085/28,095 UAH/USD. Регулятор не удержался от соблазна пополнить свои резервы и прикупил толику доллара по 28,090 UAH/USD с платформы Matching.На 12.25 регулятор покинул рынок, спровоцировав возобновление доминирования оферов СКВ и снижение цен «американца» до 28,07/28,09 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 11,26 коп., составив 28,0974 UAH/USD.После 12.55 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на уровне 28,07/28,09 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.00 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром во вторник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 сентября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,30/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с 10 сентября по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп.по предложению.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 10 сентября по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1595, поднявшись до $1,1620 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1628 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 11,0-13,0 коп., предложение потеряло 10,0-13 коп.), евро – 32,60/32,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 сентября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же); рубль - 0,395/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 70 пунктов).На открытии торгов 11 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания «приноса» и рисков гривнедефицита.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 11,0-13,0 коп., предложение потеряло 10,0-13 коп.), евро – 32,60/32,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 сентября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же); рубль - 0,395/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 70 пунктов).На старте торгов 11 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили констатировали преобладание клиентских оферов.На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» символически понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при низкой ликвидности: 28,09/28,17 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR.По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен на доллар до уровня 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,399/0,403 UAH/RUB. Коррекция сопровождалась сохранением розничных объемов равновесных в целом сделок.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,07/28,17 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке невысокая, равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,28 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,402 UAH/RUB, Киев опт 28,10/28,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,10/28,18 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 22,12/28,19 UAH/USD, розница – 28,10/28,23 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,25 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,396/0,403 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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