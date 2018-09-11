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Швидкогроши,как добиться
остановки роста пени и штрафа

Швидкогроши,как добиться остановки роста пени и штрафа
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 05:24

Швидкогроши,как добиться остановки роста пени и штрафа

Можно ли до суда остановить рост огромной пени и штрафа в кредитной спилке швидкогроши,можно ли договориться с ними о более лояльных условиях выплаты,например пятьсот гривен в неделю,при этом выплачивать только тело кредита,реально ли не выплачивать их нереальные суммы по просрочке?
elenabelozub5
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