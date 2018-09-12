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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 12 вер, 2018 12:43 Итоги: Валюта 12.09.18



Приближающийся к берегам США ураган «Флоренс» подстегивает неприятие риска и спрос на защитные активы.



Евро к 08.45 Киева стоил $1,1581 по сравнению с $1,1606 на закрытие торгов в Нью-Йорке во вторник.



Курс доллара к японской нацвалюте снизился до ¥111,48 со ¥111,63 накануне, курс евро опустился на 0,3%, до ¥129,15.



Фунт стерлингов подешевел на 0,2%, до $1,3006.



Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обнаружил, что министерство транспорта Великобритании вело секретную переписку с отдельными государствами ЕС, чтобы согласовать преференциальные условия в транспортной сфере в случае провала общих переговоров. М.Барнье упрекнул министра Великобритании по делам Brexit Доминика Рааба в подрыве переговоров.



Австралийский доллар обновил минимум с 2016 года в паре с долларом США. Инвесторы распродают валюты Австралии и Новой Зеландии на фоне ослабления аппетита к риску.



Валютные трейдеры ожидают, что индийские власти в ближайшее время объявят о дополнительных мерах поддержки нацвалюты, пишет Dow Jones. В понедельник и вторник ЦБ Индии продавал по $750 млн., чтобы остановить падение рупии, но она продолжила обновлять рекордные минимумы в паре с долларом.



В ходе торгов в среду индийская рупия опустилась на 0,1%, до 72,9 рупии за $1.



Курс пары доллар-иена вырос во вторник с уровня ¥111,06 до ¥111,61.



Поддержку курсу оказывал рост котировок на американских фондовых рынках, который наблюдается после первоначального падения. Улучшению настроений инвесторов способствовало сообщение о том, что банки Deutsche Bank и Commerzbank, испытывающие в настоящее время проблемы, открыты к обсуждению перспективы слияния.



Рэй Дэлио, руководитель крупнейшего хеджевого фонда Bridgewater, заявил 11-го, что «хорошие времена» продляться еще года два, а потом начнется экономический спад, и этот кризис будет значительно более серьёзным, если рассматривать политические или социальные аспекты.



Китай запросил у Всемирной торговой организации авторизацию на ответное наложение торговых санкций на американские товары. Запрос связан с тем, что если США введет санкции на китайские товары объемом в $200 млрд., то Китай не сможет произвести адекватный ответ.



Фунт не удержал рост во вторник, так как рост оптимизма в отношении перспектив соглашения по Brexit между Британией и ЕС сменился спадом.

Фунт в течение вторника достиг максимального уровня с начала августа на $1,3087, но откатился после выхода данных по зарплатам, и он снизился на $1,3011. Против евро, фунт был во флэте на £89,12.



Майк Белл, аналитик из JP Morgan Asset Management в Лондоне, отмечает что рынки слишком пессимистичны в отношении возможности Brexit без соглашения.



Фунт по-прежнему остается около максимума за пять недель после того, как главный переговорщик ЕС по Brexit Барнье в комментариях в понедельник сказал, что соглашение по Brexit возможно в течение недель, и экономические данные из Великобритании были поддерживающими валюту.



До выхода Британии из ЕС остается менее чем семь месяцев, и трейдеры деривативами в крупных банках сообщают о росте волатильных сделок по фунту, в от направленных в каком-то направлении.



Дневные колебания фунта за последнюю неделю были выше, что вдохновляет спекулянтов покупать относительно дешевые опционы ставя на рост волатильности.



На рынке спот, хедж-фонды остаются негативно настроены по британской валюте, согласно последним данным по позиционированию, показавшим чистую короткую позицию на $5,5 млрд.



Недавние комментарии от Великобритании и ЕС были заметно позитивными для фунта, но эти переговоры продолжаются и рынки должны готовиться с более высокой волатильности, полагает Мортен Хелт, валютный аналитик из Danske Bank.

Вышедшие во вторник данные показали, что зарплата британских работников выросла быстрее, чем ожидалось, хотя внимание рынка было в основном сосредоточено на новостях по Brexit.



Новости о том, что управляющий Банка Англии Марк Карни может продлить срок его нахождения на посту до кона января 2020 г. мало поддержал фунт перед заседанием Банка Англии по денежной политике на этой неделе.

Фунт остается наиболее волатильной из основных валют, ожидаемые колебания валюты удвоились за последний месяц до наиболее высокого уровня за шесть месяцев.



Дипломаты и официальные лица сообщили в понедельник, что лидеры ЕС, вероятно, соберутся на специальный саммит по Brexit в середине ноября, в надежде подписать соглашение в выходе с Великобританией.



Однако инвесторы удерживаются от больших ставок, учитывая отсутствие конкретного прогресса и возможную угрозу лидерству премьер-министра Мэй на конференции Консервативной партии в конце сентября.



Растущие ожидания по соглашению по Brexit снизились спрос на «безопасные» активы в виде государственных облигаций, и доходность по 10-летним британским облигациям выросла до максимума за месяц, также выросла доходность по германским облигациям.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 сентября понизился на 40,16 коп. и составил 69,5728 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,43 коп., на торгах вторника укрепился на 10,51 коп., оказавшись на уровне 28,0956 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 11,26 коп., составил 28,0974 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,165/28,190 UAH/USD виртуально, без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар заметно упал в цене до 28,12/28,17 стараниями продаж держателей СКВ, а спустя 6 минут «американец» ограничился сужением спреда, понизив офера: 28,12/28,15 UAH/USD.



С 10.48 «медвежья» динамика на рынке доллара выросла: СКВ упала до 28,08/28,12, а через 20 минут, с появлением на рынке системных игроков доллар понизился к 28,08/28,10 UAH/USD.



Около 11.25 очередное сужение спреда (28,08/28,09 UAH/USD), и появление на рынке регулятора, который с платформы Matching начинает выкупать с рынка излишки валюты по 28,09 UAH/USD.



Вмешательство НБУ приостановило коррекцию «американца», цена которого к полудню приподнялась до 28,085/28,095 UAH/USD. Однако вскоре регулятор покидает межбанк (возможно, для расчета промежуточного справочного курса доллара), и это приводит к очередному снижению СКВ по состоянию на 12.25 Киева: 28,07/28,09 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 13.15 Киева, когда игроки начали выкупать эти низы, приподняв цену СКВ до 28,075/28,090 UAH/USD.

С 14.20 на опустевшем межбанке пакет мелколотовых покупок возобновил порционное повышение курса «американца» до 28,085/28,110 UAH/USD по состоянию на 15.00.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0956 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,10% с 28,0672 UAH/USD до 28,0956 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 сентября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, стартовал сезон экспорта агропродукции, принеся трейдерам валютную выручки. Нынче на внешние рынки начались поставки подсолнуха и кукурузы.



Во-вторых, как известно, начиная со вторника, нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, достаточно устойчивый нисходящий тренд безналичного «американца» исключал наблюдавшиеся ранее «придержки» валюты экспортерами. Сейчас они расставались с долларом быстро, катализируя коррекцию его курса.



Интересно отметить, что согласно заметно выросшим на транзитных и коррсчетах НБУ остаткам в нацвалюте (с уровня 40 723,7 млн. грн. к отметке 54 515,1 млн. грн.) особой остроты дефицита безналичной гривни, заставлявшего бизнес расставаться с долларами ради нацвалюты, не наблюдалось. Следовательно, речь может идти лишь о выросшем притоке валюты в страну.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 сентября заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, во вторник рынок доллара стал еще более «медвежьим», что способствует росту ликвидности.



Во-вторых, 11-го заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке , причем никаких «придержек» не наблюдалось.



В-третьих, в торгах межбанка «анонимно» принимал участие НБУ, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», не допуская чрезмерного укрепления гривни и пополнив свои «закрома» на $50,0 млн.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение первой половины 11 сентября дисконтировал цены в паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка. Однако после обеда «наличка» попала в ловушку ликвидности – недовольные упавшими ценами «приема» клиента прекратили «сдавать валюту».



Аргументом для «саботажа» стала «заморозка» коррекции цен безналичного «американца» на межбанке .

Разумеется, клиенты лукавили, «закрывая глаза» на нацбанковское «вмешательство» в ход вторничной сессии зеленого сектора межбанка, ставшее главной причиной остановки отката безналичного «американца» после полудня.



«Капризы» клиентов вынудили дилеров наличного неформального рынка приподнять действующие цены бидов от полуденных минимумов, вослед за которыми вверх полезли и менее значимые офера.



Нельзя сказать, чтобы уступка дилеров розницы клиентам произвела прорыв в оборотах – дилеры рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировали повсеместный регресс на участке ликвидности, несмотря на сохранившееся к финишу 11-го равновесие покупок и продаж.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо прибавила 1,0 коп. (рынок Днепра), офера либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Киев, Харьков).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-7,0 коп., позиция «предложение потеряла 3,0-7,0 коп.



В контексте способностей «налички» предсказывать судьбу валютного межбанка на ближайших торгах, заметим, что сессия среды, согласно этому «прогнозу» имеет шансы закончиться в боковом тренде. Есть определенные сомнения, что выросший (как это бывает в средине недели) приток экспортной выручки и-за рубежа останется незамеченным в паре доллар-гривня на межбанке. Правда, не стоит забывать об очевидном стремлении регулятора пополнить свои резервы, похудевшие после аукционов и интервенций в августе.. Так что, существует вероятность, что работающий долларовый пылесос с Институтской постарается выкачать с рынка максимального количество «зеленых излишков». Оказав непосредственное воздействие на процесс курсоформирования безналичной пары доллар-гривня.



Кроме того, локальные низы безналичного «американца» могут быть выкуплены импортерами, запасавшимися СКВ впрок, не дожидаясь финиша месяца.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 11 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 11 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,13/28,23 UAH/USD, евро – 32,60/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,396/0,405 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения доллара. Это было сопряжено с реальными рисками обострения дефицита гривни.



До полудня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, а также проводя мероприятия по выравниванию спроса и предложения, дилеры-«неформалы» Днепра заметно понизили цены «американца».



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,07/28,17 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке невысокая, равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли. Местные дилеры были вынуждены приподнять позицию «спрос» из-за «обмелевшего» притока клиентской валюты. Вослед за бидами приподнялись и офера.



Итоговое равновесие спроса и предложение не спасло мелкооптовый и розничный сегмент рынка Днепра от потерь – ликвидность, заслужив «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара прибавила 1,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,13/28,23 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие цены, делая это весьма оперативно, поскольку жесткое доминирование клиентского «приноса» в дебюте торгов могло оставить дилеров без гривни.



К полудню заметным снижением действующих цен удалось выровнять спрос и предложение.



Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,17 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, равновесие покупок и продаж.



После обеда дисконтирование цен оптового наличного доллара было прекращено из-з упавшего клиентского «приноса». К тому же на валютном межбанке коррекция безналичного «американца» тоже сменилась робкими попытками отскока…



Дилеры опта немного приподняли биды и офера оптового наличного «американца2, сохранив баланс спроса и предложения. Последнее, впрочем, не спасло оптовый сегмент от потерь – обороты, заслужив по итогам вторника «четверку с минусом», немного понизили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 11 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 10 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 сентября уровнями 32,60/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины вторника пришлось решительным дисконтированием цен в паре доллар-гривня с одной стороны устранять сложившийся в этом секторе жесткий «перекос» из-за агрессивных оферов клиентов, с другой, спасать остатки гривневого инструмента.



После обеда, в столь же спешном порядке дилерам довелось ликвидировать «затык» на участке клиентских оферов (чрезмерное дисконтирование цен обрезало «принос»), возвращая цены доллара к уровням открытия.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший после 10.25 Киева динамичный откат пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Полагаю, это стало основной причиной пятикопеечного снижения оферов наличной пары евро-гривня в течение вторника.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1601 к отметке $1,1583, констатировав внутридневное его снижение на скромные 189 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли это сообразной стабильностью бидов и пятикопеечной коррекцией позиции «предложение».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1595, пара евро-доллар вначале медленно теряла в цене, уже около 04.30 Киева оказавшись в локальном минимуме ($1,1582), из которого стартовало динамичное ралли пары, «вознесшее» ее по состоянию на 10.25 Киева на внутридневной максимум ($1,1643), где, однако, евро не задержался, тотчас начав коррекцию, уронившую его около 13.30 Киева в диапазон $1,1568-1,1590, который пара евро-доллар не покидала до 20.00 Киева….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США укрепляется к большинству мировых валют во вторник, тогда как курс японской иены снижается ввиду меньшего спроса на защитные активы.



Евро по состоянию на 15.35 Киева торгуется на уровне $1,1582 против $1,1594 на закрытие сессии в понедельник.



Курс доллара составляет ¥111,32 против ¥111,13 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥128,92 по сравнению со ¥128,84 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,11%.



Японская валюта дешевеет на снижении опасений по поводу мировой экономики и повышения аппетита к риску. В частности, трейдеры реагируют на прогресс в переговорах по Brexit и сильные макроэкономические показатели в США.



Накануне координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал «реалистичным» и «возможным» достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Выступая в Словении, он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.



Также рынок реагирует на новость о том, что председатель Банка Англии Марк Карни останется на своей должности на семь месяцев позже положенного срока, до января 2020 года, чтобы обеспечить плавный выход страны из Евросоюза.



Тем временем австралийский доллар снижается к доллару США на 0,2%, до $0,71 за 1 австралийский доллар. Ранее в ходе торгов австралийская валюта падала до минимума с начала 2016 года ($0,7092) на опасениях по поводу введения новых американских пошлин в отношении импорта товаров из Китая, главного торгового партнера Австралии.



Пара евро-доллар на европейской сессии рынка forex развернулась вниз от внутридневного максимума $1,1644 на 70 пунктов обновив сессионные минимумы в районе на $1,1575, когда Китай обратился к ВТО с просьбой о введении торговых санкций против США, что вызвало резкий откат на европейских фондовых рынках и рост доходности трежерис.



Пара может двигаться к $1,1500, уровни сопротивления отмечены на $1,1600, $1,1630 и $1,1700.



Доллар США продолжает укрепляться и на 16.40 Киева пара доллар-иена выше ¥111,50.



Спрос на доллар на фоне торгового конфликта помог паре восстановиться после недолгого падения. Давление на иену оказали новости, что японская компания Renesas покупает американскую Integrated Device Technology за $6,7 млрд.



Пара двигается к ¥111,55 и может преодолеть ¥111,75 и ¥112,00, а уровень поддержки находится на ¥111,35 и ¥111,00.



Стало быть, пара евро-доллар с 31 августа продолжает оставаться в довольно узком диапазоне $1,15-1,165.

Падение евро в пятницу на данных по рынку труда в США продолжилось утром в понедельник, пара евро-доллар достигала отметки $1,1525, но тут же отскочил к $1,1575.



Затем около 16.00 Киева в понедельник появилась новость о том, что, по словам комиссара ЕС Барнье, соглашение по Brexit реалистично заключить через 6-8 недель.

Позже Reuters сообщило, что саммит по выходу Великобритании из Евросоюза состоится 13 ноября 2018 года.

Позитивная новость относительно перспектив Brexit, как и 05 сентября, вызвала резкий рост британского фунта и, в меньшей степени, евро.



Во вторник утром пара евро-доллар показала еще одну волну роста, максимум был показан на отметке $1,1643, после чего цена пошла вниз, оставив сверху «шип».



И хотя к киевскому полудню вышли позитивные данные по германскому индексу экономических настроений ZEW за сентябрь (рост c 72,6 до 76,0 против прогноза 72,0), пара евро-доллар не обратила на них никакого внимания и продолжил снижение вплоть до $1,1565.



Аналитические ленты поспешили сообщить о том, что разворот пары евро-доллар вниз произошел из-за обращения Китая в ВТО с просьбой о введении экономических санкций против США из-за несоблюдения США решения по антидемпинговому делу (по жалобе еще 2013 года).



Полагаю, это объяснение «притянуто за уши».



Действительно, де-факто мы видим колебания, имеющие за собой исключительно спекулятивную природу. Цена в последние 10 дней быстро отскакивает как на подходе к поддержке $1,15, так и от сопротивления $1,1650, оставляя «шипы», направленные к границам диапазона.

В какой-то момент пара евро-доллар выйдет из этого узкого диапазона, и мы по-прежнему считаем, что выход будет вниз.



Во вторник индексы акций и валют развивающихся стран обновили минимумы года.



Стабильно падают к новым многолетним минимумам австралийский и новозеландский доллары.



Остановить сворачивание аппетитов к риску в условиях сформировавшейся тенденции и роста давления на рынки в виде удорожания стоимости долларовых заимствований сможет разве что неожиданный приход США и Китая к компромиссу по торговым вопросам. Но пока все идет к тому, что градус противостояния только накаляется.



Мы полагаем, что в ближайшее время дальнейшее сворачивание аппетитов к риску на рынках приведет к росту доллара и против евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,60/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери менее значимых оферов.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение вторника 10 пунктов по спросу и став выше на 20 пунктов по предложению



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,396/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по повысившемуся ан 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 сентября по спросу понизились на 20 пунктов, не претерпев изменений по предложению.



Вторничная сессия валютного межбанка в Украине пролонгировала и углубила «медвежий» тренд рынка безналичного доллара. Это было несложно: активные продажи агроэкспортеров и металлотрейдеров были поддержаны выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



На сей раз видя нисходящую динамичную тенденцию курса безналичного доллара, экспортеры не стали «придерживать» свои «обязательные» продажи, боясь потерять на курсе. И тем самым катализировали откат «американца». Регулятор, пополняя свои резервы на $50,0 млн., и сглаживая курсовую динамику, выкупал долларовые «излишки», насыщая рынок гривней.



Наличный рынок в контексте следования за «зеленым» безналом, был лишнего гривневого «вспомоществования «от НБУ, и ряд рынок начали испытывать серьезные трудности с гривневым инструментом – клиентский «принос» «вымывал» нацвалюту из запасов дилеров-«неформалов».



Сезон агроэкспорта урожая-2018 только стартовал. Рискнем предположить сохранение преобладания оферов СКВ на ближайших торгах межбанка. К тому же, как известно, к среде-четвергу наступает пик поступления экспортной выручки из-за рубежа, способствуя сохранению текущего «медвежьего» тренда рынка безналичного «американца», которым наверняка воспользуется регулятор, пополняя свои резервы и не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,100 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 54 515,1 млн. грн. к отметке 56 415,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киева

заметно понизились и обосновались на широком уровне 27,98/28,08 UAH/USD. «Широко, но реально», - констатировал наш консультант, добавив о наличии вероятности очередного пополнения резервов регулятором.



Меж тем, к 10.37 безналичный рынок доллара войдя в равновесную торговлю, заметно сузил спред: 28,00/28,03 UAH/USD. Текущая ликвидность «средняя».



Около 11.00 Киева котировки доллара на межбанке упали к 28,00/28,01 UAH/USD. Регулятор немного затормозил откат, выкупая СКВ с платформы Matching по 28,00 UAH/USD.



По состоянию на 11.17 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,00/28,01 UAH/USD, удерживаясь там присутствием на рынке регулятора, пополняющим свои золотовалютные резервы долларовыми излишками.



Динамичное утреннее снижение цен «американца» на межбанке , сменившееся зыбкой «рукотворной» стабильностью, сопровождалась застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Вскоре курс безналичного «американца» немного вырос, около 12.03 оказавшись на уровне 28,01/28,02 UAH/USD. Возможно, у НБУ появились конкуренты, которые начали покупки, соблазнившись низкими ценами безналичного доллара.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 7,79 коп., составив 28,0195 UAH/USD.



Около 12.45 продавцы оставили валютный межбанк, вызвав рост тамошнего курса доллара до 28,03/28,05 UAH/USD.



После 13.04 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на уровне 28,03/28,05 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в среду (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 сентября с уровней: доллар – 27,90/28,20 UAH/USD, евро – 32,15/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 11 сентября по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 11 сентября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1605, опустившись до $1,1593 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1584 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 сентября спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,396/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, предложение не изменилось).



На открытии торгов 12 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 сентября спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,396/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, предложение не изменилось).



На старте торгов 12 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 32,50/32,60 UAH/EUR. Валютчики столицы отмечают заметное повышение клиентского «приноса».



По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен на доллар до уровня 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,65 UAH/EUR, рубль 0,398/0,403 UAH/RUB. Коррекция сопровождалась снижением объемов сохранившего свое доминирование клиентского «приноса».



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке средняя, равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,11/28,20 UAH/USD, евро – 32,55/32,74 UAH/EUR, рубль 0,400/0,4024UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,10 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,35/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 22,07/28,11 UAH/USD, розница – 28,00/28,15 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,50/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,403 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар США и японская иена дорожают в среду утром по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран на фоне напряженности на мировом уровне в связи с нерешенными торговыми разногласиями.Приближающийся к берегам США ураган «Флоренс» подстегивает неприятие риска и спрос на защитные активы.Курс пары доллар-иена вырос во вторник с уровня ¥111,06 до ¥111,61.Поддержку курсу оказывал рост котировок на американских фондовых рынках, который наблюдается после первоначального падения. Улучшению настроений инвесторов способствовало сообщение о том, что банки Deutsche Bank и Commerzbank, испытывающие в настоящее время проблемы, открыты к обсуждению перспективы слияния.Рэй Дэлио, руководитель крупнейшего хеджевого фонда Bridgewater, заявил 11-го, что «хорошие времена» продляться еще года два, а потом начнется экономический спад, и этот кризис будет значительно более серьёзным, если рассматривать политические или социальные аспекты.Китай запросил у Всемирной торговой организации авторизацию на ответное наложение торговых санкций на американские товары. Запрос связан с тем, что если США введет санкции на китайские товары объемом в $200 млрд., то Китай не сможет произвести адекватный ответ.Фунт не удержал рост во вторник, так как рост оптимизма в отношении перспектив соглашения по Brexit между Британией и ЕС сменился спадом.Фунт в течение вторника достиг максимального уровня с начала августа на $1,3087, но откатился после выхода данных по зарплатам, и он снизился на $1,3011. Против евро, фунт был во флэте на £89,12.Майк Белл, аналитик из JP Morgan Asset Management в Лондоне, отмечает что рынки слишком пессимистичны в отношении возможности Brexit без соглашения.Фунт по-прежнему остается около максимума за пять недель после того, как главный переговорщик ЕС по Brexit Барнье в комментариях в понедельник сказал, что соглашение по Brexit возможно в течение недель, и экономические данные из Великобритании были поддерживающими валюту.До выхода Британии из ЕС остается менее чем семь месяцев, и трейдеры деривативами в крупных банках сообщают о росте волатильных сделок по фунту, в от направленных в каком-то направлении.Дневные колебания фунта за последнюю неделю были выше, что вдохновляет спекулянтов покупать относительно дешевые опционы ставя на рост волатильности.На рынке спот, хедж-фонды остаются негативно настроены по британской валюте, согласно последним данным по позиционированию, показавшим чистую короткую позицию на $5,5 млрд.Недавние комментарии от Великобритании и ЕС были заметно позитивными для фунта, но эти переговоры продолжаются и рынки должны готовиться с более высокой волатильности, полагает Мортен Хелт, валютный аналитик из Danske Bank.Вышедшие во вторник данные показали, что зарплата британских работников выросла быстрее, чем ожидалось, хотя внимание рынка было в основном сосредоточено на новостях по Brexit.Новости о том, что управляющий Банка Англии Марк Карни может продлить срок его нахождения на посту до кона января 2020 г. мало поддержал фунт перед заседанием Банка Англии по денежной политике на этой неделе.Фунт остается наиболее волатильной из основных валют, ожидаемые колебания валюты удвоились за последний месяц до наиболее высокого уровня за шесть месяцев.Дипломаты и официальные лица сообщили в понедельник, что лидеры ЕС, вероятно, соберутся на специальный саммит по Brexit в середине ноября, в надежде подписать соглашение в выходе с Великобританией.Однако инвесторы удерживаются от больших ставок, учитывая отсутствие конкретного прогресса и возможную угрозу лидерству премьер-министра Мэй на конференции Консервативной партии в конце сентября.Растущие ожидания по соглашению по Brexit снизились спрос на «безопасные» активы в виде государственных облигаций, и доходность по 10-летним британским облигациям выросла до максимума за месяц, также выросла доходность по германским облигациям.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,10% с 28,0672 UAH/USD до 28,0956 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 11 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 11 сентября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, стартовал сезон экспорта агропродукции, принеся трейдерам валютную выручки. Нынче на внешние рынки начались поставки подсолнуха и кукурузы.Во-вторых, как известно, начиная со вторника, нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.В-третьих, достаточно устойчивый нисходящий тренд безналичного «американца» исключал наблюдавшиеся ранее «придержки» валюты экспортерами. Сейчас они расставались с долларом быстро, катализируя коррекцию его курса.Интересно отметить, что согласно заметно выросшим на транзитных и коррсчетах НБУ остаткам в нацвалюте (с уровня 40 723,7 млн. грн. к отметке 54 515,1 млн. грн.) особой остроты дефицита безналичной гривни, заставлявшего бизнес расставаться с долларами ради нацвалюты, не наблюдалось. Следовательно, речь может идти лишь о выросшем притоке валюты в страну.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 сентября заметно повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, во вторник рынок доллара стал еще более «медвежьим», что способствует росту ликвидности.Во-вторых, 11-го заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке , причем никаких «придержек» не наблюдалось.В-третьих, в торгах межбанка «анонимно» принимал участие НБУ, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», не допуская чрезмерного укрепления гривни и пополнив свои «закрома» на $50,0 млн.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение первой половины 11 сентября дисконтировал цены в паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка. Однако после обеда «наличка» попала в ловушку ликвидности – недовольные упавшими ценами «приема» клиента прекратили «сдавать валюту».Аргументом для «саботажа» стала «заморозка» коррекции цен безналичного «американца» на межбанке .Разумеется, клиенты лукавили, «закрывая глаза» на нацбанковское «вмешательство» в ход вторничной сессии зеленого сектора межбанка, ставшее главной причиной остановки отката безналичного «американца» после полудня.«Капризы» клиентов вынудили дилеров наличного неформального рынка приподнять действующие цены бидов от полуденных минимумов, вослед за которыми вверх полезли и менее значимые офера.Нельзя сказать, чтобы уступка дилеров розницы клиентам произвела прорыв в оборотах – дилеры рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировали повсеместный регресс на участке ликвидности, несмотря на сохранившееся к финишу 11-го равновесие покупок и продаж.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо прибавила 1,0 коп. (рынок Днепра), офера либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Киев, Харьков).По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-7,0 коп., позиция «предложение потеряла 3,0-7,0 коп.В контексте способностей «налички» предсказывать судьбу валютного межбанка на ближайших торгах, заметим, что сессия среды, согласно этому «прогнозу» имеет шансы закончиться в боковом тренде. Есть определенные сомнения, что выросший (как это бывает в средине недели) приток экспортной выручки и-за рубежа останется незамеченным в паре доллар-гривня на межбанке. Правда, не стоит забывать об очевидном стремлении регулятора пополнить свои резервы, похудевшие после аукционов и интервенций в августе.. Так что, существует вероятность, что работающий долларовый пылесос с Институтской постарается выкачать с рынка максимального количество «зеленых излишков». Оказав непосредственное воздействие на процесс курсоформирования безналичной пары доллар-гривня.Кроме того, локальные низы безналичного «американца» могут быть выкуплены импортерами, запасавшимися СКВ впрок, не дожидаясь финиша месяца.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 11 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 11 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,13/28,23 UAH/USD, евро – 32,60/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,396/0,405 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения доллара. Это было сопряжено с реальными рисками обострения дефицита гривни.До полудня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, а также проводя мероприятия по выравниванию спроса и предложения, дилеры-«неформалы» Днепра заметно понизили цены «американца».Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,07/28,17 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке невысокая, равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли. Местные дилеры были вынуждены приподнять позицию «спрос» из-за «обмелевшего» притока клиентской валюты. Вослед за бидами приподнялись и офера.Итоговое равновесие спроса и предложение не спасло мелкооптовый и розничный сегмент рынка Днепра от потерь – ликвидность, заслужив «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара прибавила 1,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,13/28,23 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта сразу после начала торгов были вынуждены дисконтировать действующие цены, делая это весьма оперативно, поскольку жесткое доминирование клиентского «приноса» в дебюте торгов могло оставить дилеров без гривни.К полудню заметным снижением действующих цен удалось выровнять спрос и предложение.Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,17 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, равновесие покупок и продаж.После обеда дисконтирование цен оптового наличного доллара было прекращено из-з упавшего клиентского «приноса». К тому же на валютном межбанке коррекция безналичного «американца» тоже сменилась робкими попытками отскока…Дилеры опта немного приподняли биды и офера оптового наличного «американца2, сохранив баланс спроса и предложения. Последнее, впрочем, не спасло оптовый сегмент от потерь – обороты, заслужив по итогам вторника «четверку с минусом», немного понизили показатели предыдущей сессии.На протяжении 11 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.По сравнению с закрытием 10 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 сентября уровнями 32,60/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины вторника пришлось решительным дисконтированием цен в паре доллар-гривня с одной стороны устранять сложившийся в этом секторе жесткий «перекос» из-за агрессивных оферов клиентов, с другой, спасать остатки гривневого инструмента.После обеда, в столь же спешном порядке дилерам довелось ликвидировать «затык» на участке клиентских оферов (чрезмерное дисконтирование цен обрезало «принос»), возвращая цены доллара к уровням открытия.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший после 10.25 Киева динамичный откат пары евро-доллар на мировом рынке forex.Полагаю, это стало основной причиной пятикопеечного снижения оферов наличной пары евро-гривня в течение вторника.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,60/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери менее значимых оферов.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение вторника 10 пунктов по спросу и став выше на 20 пунктов по предложениюТорги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,396/0,405 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по повысившемуся ан 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 сентября по спросу понизились на 20 пунктов, не претерпев изменений по предложению.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,100 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 54 515,1 млн. грн. к отметке 56 415,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киевазаметно понизились и обосновались на широком уровне 27,98/28,08 UAH/USD. «Широко, но реально», - констатировал наш консультант, добавив о наличии вероятности очередного пополнения резервов регулятором.Меж тем, к 10.37 безналичный рынок доллара войдя в равновесную торговлю, заметно сузил спред: 28,00/28,03 UAH/USD. Текущая ликвидность «средняя».Около 11.00 Киева котировки доллара на межбанке упали к 28,00/28,01 UAH/USD. Регулятор немного затормозил откат, выкупая СКВ с платформы Matching по 28,00 UAH/USD.По состоянию на 11.17 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,00/28,01 UAH/USD, удерживаясь там присутствием на рынке регулятора, пополняющим свои золотовалютные резервы долларовыми излишками.Динамичное утреннее снижение цен «американца» на межбанке , сменившееся зыбкой «рукотворной» стабильностью, сопровождалась застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Вскоре курс безналичного «американца» немного вырос, около 12.03 оказавшись на уровне 28,01/28,02 UAH/USD. Возможно, у НБУ появились конкуренты, которые начали покупки, соблазнившись низкими ценами безналичного доллара.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 7,79 коп., составив 28,0195 UAH/USD.Около 12.45 продавцы оставили валютный межбанк, вызвав рост тамошнего курса доллара до 28,03/28,05 UAH/USD.После 13.04 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на уровне 28,03/28,05 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в среду (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 сентября с уровней: доллар – 27,90/28,20 UAH/USD, евро – 32,15/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с 11 сентября по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 10,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 11 сентября по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1605, опустившись до $1,1593 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1584 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 сентября спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,396/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, предложение не изменилось).На открытии торгов 12 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15,0 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 сентября спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); рубль - 0,396/0,403 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, предложение не изменилось).На старте торгов 12 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 32,50/32,60 UAH/EUR. Валютчики столицы отмечают заметное повышение клиентского «приноса».По состоянию на 12.19 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен на доллар до уровня 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,65 UAH/EUR, рубль 0,398/0,403 UAH/RUB. Коррекция сопровождалась снижением объемов сохранившего свое доминирование клиентского «приноса».Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке средняя, равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,11/28,20 UAH/USD, евро – 32,55/32,74 UAH/EUR, рубль 0,400/0,4024UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,10 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,35/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 22,07/28,11 UAH/USD, розница – 28,00/28,15 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,50/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,403 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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