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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:47 Итоги: Валюта 14.09.18



По состоянию на 08.33 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,8 доллара, или на 0,15%, до $1210 за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,18% - до $14,27 за унцию.



Стоимость драгметалла в пятницу получает поддержку от снижающегося курса доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 94,5 пункта, после того как данные о темпах роста потребительских цен в США оказались слабее прогнозов аналитиков.



По данным министерства труда США, потребительские цены в США в августе выросли на 2,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,2%. Аналитики прогнозировали, что в годовом выражении инфляция замедлится до 2,8% с 2,9% в июле.



«Учитывая, что данные не оправдали ожиданий, инвесторы предполагают, что ФРС США может не пойти на повышение базовой ставки в декабре, при этом считается, что с сентябрьским повышением уже все решено», - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика Shandong Gold Group Цзи Мина.



Федрезерв в августе ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%. Дополнительное повышение ставки в декабре было бы позитивно для курса доллара. А золото растет в цене при удешевлении доллара, так как становится более привлекательным активом для держателей других валют.



Курс доллара в пятницу утром продолжает снижаться по отношению к основным мировым валютам на фоне статистики по инфляции в США.



По состоянию на 08.00 Киева курс евро к доллару рос до $1,1695 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,169 за евро.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥111,83 за доллар со ¥111,92.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом уменьшался на 0,02%, до 94,5 пункта.



Негативная динамика доллара к мировым валютам сохранятся с четверга. Давление на курс американской валюты оказывает опубликованная накануне статистика по инфляции в США. Так, по данным министерства труда США, потребительские цены в США в августе выросли на 2,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,2%. Аналитики прогнозировали, что в годовом выражении инфляция замедлится до 2,8% с 2,9% в июле, а в месячном, напротив, ускорится до 0,3% с 0,2%.



Доллар упал в основном из-за слабых данных по инфляции в США, дающих «формальный» повод замедлить темп повышения учетной ставки ФРС.



Курс пары евро-доллар вырос в четверг с уровня $1,1607 до $1,1699. Росту курса способствовал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса потребительских цен в США за август.



Курс доллара оказался под давлением и против других валют.



Курс пары фунт-доллар поднялся до уровня $1,3120, что на 95 пунктов выше минимума четверга.



Согласно заявлению президента США Трампа в твиттере от 13 сентября, на США нет никакого давления на предмет заключения торгового соглашения с Китаем. Трамп отметил, что в ближайшее время к Китаю будут применены торговые санкции на «триллионы долларов». Данное заявление способствовало снижению курсов «сырьевых» валют и падению цен на металлы.



Курс австралийский доллар-доллар США после подъема до отметки $0,7227 опустился к уровню $0,7182.



Цена золота упала с максимума четверга $1212,30 до $1201,30 за унцию.



Президент США Трамп заявил, что Канада будет вычеркнута из договора NAFTA, если она не согласится с условиями США. Курс доллар США/канадский доллар установился в пределах 1,2975-1,3024.



Центробанк Турции повысил 13-го уровень основной процентной ставки с 17.75% до 24,00%. Повышение оказалось более значительным, нежели прогнозировали экономисты. Курс доллар-лира упал с отметки 6,5592 до 6,0154.



Одной из немногих валют, против которой курс доллара сегодня вырос, является иена. Курс пары доллар-иена поднялся с отметки ¥111,15 до ¥111,94. Поддержку курсу оказывает рост американских фондовых индексов.



Фунт развил рост выше $1,31 в четверг после сообщений СМИ о том, что Британия и ЕС достигли прогресса в вопросе ирландской границы, основного препятствия в достижении соглашения по Brexit.



Сообщение от Bloomberg показало, что Великобритания согласилась с запросом на информацию, что может помочь завершить спор по ирландской границе.



ЕС ставил условие по гарантии открытой границе Великобритании и ЕС в Ирландии для любого соглашения перед выходом Британии из ЕС 29 марта 2019 г.

Фунт, который уже вырос после разочаровывающих данных по инфляции в США, оказавших давление на доллар США, продлил рост до $1,3125 — максимального уровня с 02 августа.



Против евро фунт снизился на 0,1% против в целом укрепившегося евро до £0,8914.



Фунту также помогло повышение в четверг Банком Англии прогноза по росту ВВП до 0,5% с 0,4%.



Комитет по денежной политики Банка Англии проголосовал 9 голосами против 0 за то, чтобы оставить процентную ставку на 0,75%, после второго повышения процентной ставки с финансового кризиса 2009 г.

Большинство экономистов не ожидает дальнейших повышений ставки до того, как Британия выйдет из ЕС в марте 2019 г.



Доходность 10-летних британских облигаций достигла максимума 1,525% после появления сообщения о переговорах по ирландской границе.

После снижения в августе, фунт укрепился в последние дни надеждах, что ЕС и Британия смогут достичь соглашения по внешней торговле после Brexit.

Этот рост был сдержан неопределенностью в отношении того, сумеет ли убедить премьер-министр Тереза Мэй членов консервативной партии, которые требуют более резкого разрыва с ЕС, принять ее предложения.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 сентября понизился на 35,44 коп. и составил 68,2826 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 6,95 коп., на торгах четверга понизился на 10,07 коп., оказавшись на уровне 28,1268 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 10,18 коп., составил 28,1213 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



К 10.06, выйдя в реальную сферу, доллар заметно вырос в цене, одновременно растянув спред: 28,080/28,125 UAH/USD стараниями покупок СКВ банками для пополнения своих валютных позиций. Спустя 30 минут «американец» еще больше вырос в цене: 28,10/28,14, однако на 10.40 цена СКВ немного просела на появившихся оферов - 28,09/28,12 UAH/USD.



С 10.57 на рынке «зеленого» безнала установился устойчивый «бычий» тренд; курс СКВ вырос к 28,12/28,15 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.40 Киева, ограничившись в это время симметричным сужением спреда: 28,13/28,14 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и оферов.

К полудню цена «американца» выросла до 28,14/28,15, а на обеденный перерыв около 13.18 Киева межбанк ушел на фоне более высоких котировок - 28,15/28,16 UAH/USD.



С 14.25 торговая активность на межбанке заметно понизилась, способствуя расширению спреда долларовых цен: 28,13/28,17 UAH/USD.



Цены эти не изменялись до 15.37, ограничившись откатом и сужением маржи до 28,130/28,165 UAH/USD.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1268 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,1268 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от торгов 10-12 сентября, в четверг заметно упало предложение экспортной агротрейдерами.



Во-вторых, предшествовавшие четвергу 3 сессии уронили средневзвешенный курс доллара с уровня 28,2650 к отметке 26,0261 UAH/USD, с одной стороны дав повод для фиксации прибыли, с другой, дав старт покупкам подешевевшей валюты. Ее приобретали впрок импортеры и банки, пополняя свои валютные позиции в расчете на спекулятивные перепродажи в дальнейшем.



В-третьих, едва на межбанке обозначился «бычий» тренд, держатели СКВ начали ее «придержки», стимулировав рост курса.



Спекулятивный в значительной степени рост курса безналичного доллара подтверждался сопровождавшимися признаками некоторого сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 56 415,9 млн. грн. к отметке

54 847,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 сентября понизились.



Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что снижает ликвидность.



Во-вторых, 13-го заметно упал объем предложения экспортной выручки агросектором и ГМК.



В-третьих, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», нынче НБУ на рынке не видели.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) следовал за настроениями на торгах валютного межбанка, которые сюда «транслировались» клиентами.

Последние, подобно части игроков межбанка, не очень торопились расставаться с «кровными долларами», дожидаясь более высоких цен. В ответ на это дилеры поднимали курсы, одновременно стараясь выровнять спрос и предложение.



За исключением рынка Запорожья, это удалось сделать на большинстве рынков вышеперечисленных населенных пунктов. В известной степени реализации этого проекта помогла ограниченность гривневого ресурса, извечная проблема наличного рынка.

Смена тренда с «медвежьего» на «бычий» в наличных парах доллар-гривня и евро-гривня несколько ухудшила обороты. Свою лепту в этот тренд внесли игроки, пытавшиеся саботировать «принос».



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Запорожья), офера стали выше на 3,0-8,0 коп. (лидировал рынок столицы).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), офера прибавили 5,0-12,0 коп. (лидерство за собой сохранил Киев, к которому присоединился рынок Запорожья).



На текущий момент котировки наличного и безналичного долларов имеют один порядок, исключая перетоки валюты на более выгодные ветки валютного рынка. В дальнейшем ситуация может измениться в зависимости от курсовой динамики, что, в свою очередь, будет определяться состояние гривневой ликвидности.

Со слов участников валютного межбанка, там сохраняется нехватка гривневого ресурса, что в значительной степени связывает руки спекулянтам, не оставляющим попытки «качнуть рынок». На наличном рынке монетарный агрегат М0 (наличные вне банков) тоже мало радует здешних «зеленых быков».



В контексте ближайших перспектив на рынке «зеленого» безнала есть основания ожидать от финансовых властей очередной «кампании» по изыманию с рынка гривневой ликвидности. Очевидно, цель подобных мероприятий заставить экспортеров, у которых по нашим данным скопилась изрядная долларовая ликвидность, «поделиться» с остальными долларом взамен на гривневые инструменты. Впрочем, это пока лишь «сырые» предположения.



Нынешняя смена тренда на «зеленом» безнале, о которой накануне не намекнули события наличного «неформального» рынка, заставила усомниться в предсказательских способностях «налички», которая, кстати, сама в течение четверга заметно выросла в цене, в значительной степени «отрабатывая» «досрочное» появление на межбанке «зеленых быков»: напомним, что мы ожидали возвращение «зеленого» безнала к росту лишь с понедельника, 17 сентября. Теперь, выражаясь кулинарным языком, когда яйца все разбиты, не остается иного варианта, кроме глазуньи или омлета.



При этом, полагаю, нелишне напомнить, что взяв тайм-аут в четверг, агроэкспортеры и металлотрейдеры отнюдь не покинули межбанк, и есть вероятность более активных продаж экспортной выручки на ближайших сессиях. Не исключено, что затягивая монетарные гайки, финансовые власти «ненавязчиво» подталкивают пребывающий в долларе экспорт более активно предлагать СКВ на межбанке.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не препарировав как следует только что состоявшиеся торги.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 13 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.



Впрочем, по порядку.



Торги 13 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,408 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги торги четверга в условиях в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



До полудня, вопреки восходящему тренду на рынке доллара валютного межбанка, наличный рынок констатировал Днепра сохранение устойчивого баланса спроса и оферов «американца». Вероятно, свою роль сыграл «высокий» старт нынешней сессии – котировки СКВ уже на открытии были достаточно высокими.



Около 12.40 на «неформальном» розничном наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 28,08-10/28,15-17 UAH/USD, евро – 32,50-55/32,70-73 UAH/EUR, рубль 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке средняя, равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали это мероприятие, позволившее завершить сессию четверга в равновесии спроса и предложения. При этом обороты немного понизились, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы оценку «четыре», что хуже показателей предыдущей сессии. Думаю, в этом регрессе вина «бычьего» тренда пар доллар-гривня и евро-гривня.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 2,0-4,0 коп., офера прибавили 2,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0-7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,10-12/28,18-20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок м продаж, которое сохранялось до полудня, исключая ценовые ревизии из-за «восходящего» тренда на рынке безналичного доллара. Полагаю, превентивное повышение цен на старте торгов позволило оптовикам не менять действующие котировки до самого полудня при поддержке баланса спрос/предложение.



Около 12.35 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,08-10/28,15-17 UAH/USD, евро – 32,50-55/32,70-73 UAH/EUR, рубль 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.



После обеда выросшая агрессивность покупателей СКВ на фоне «сдержанности» клиентских продаж заставили дилеров опта все-таки прибегнуть к более заметному росту действующих цен. Эта операция выровняла спрос и предложение, но не спасла обороты от некоторых потерь. Ликвидность оптовых сделок, заслужив по итогам четверга «четверку с минусом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 13 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0-4,0 коп., офера стали выше на 2,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 12 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0-7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 сентября уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 15,0 коп., офера поднялись на 25,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься клиентским спросом в паре доллар-гривня, аккуратно поднимая цену и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший после 15.30 Киева динамичное ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Полагаю, это стало основной причиной внутридневного повышения обеих позиций наличной пары евро-гривня в течение 13 сентября.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1623 к отметке $1,1673, констатировав внутридневное его повышение на заметные 50 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв в течение 13 сентября на 5,0 коп. биды евронала и на 15,0 коп. его офера.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1625, пара евро-доллар вначале медленно росла в цене, завершив это вялое ралли около 07.00 Киева локальным максимумом $1,1630, с которого к началу европейской сессии форекса откатилась к $1,1623.



На европейских торгах, сопровождавшихся, как всегда, более высокой волатильностью, пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1610-1,1630 до 15.30 Киева, когда стартовало динамичное ралли, одномоментно вознеся пару к цифре $1,1698 по состоянию на 17.00 Киева.

Впоследствии пара евро-доллар немного откатилась, консолидировавшись в диапазоне $1,1670-1,1688, который не покидала до 21.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару по состоянию на 16.10 Киева прибавил около тридцати пунктов после публикации порции американской статистики, а к настоящему времени наступление «быков» получило развитие, и на указанный час они штурмуют офера на подходе к $1,17.



Данные по заявкам безработных США показали, что ситуация на рынке труда остается конструктивной, а вот цифры по инфляции разочаровали.



Общий индекс цен потребителей замедлил темпы роста с 2.9% г/г до 2.7%, тогда как без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс вырос лишь на 2.2% г/г при прогнозе в 2.4% г/г. Замедление инфляции оказалось созвучно опасениям относительно дефляционного влияния кризиса на развивающихся рынках на развитые страны.



Движению пары не помешало снижение прогнозов ЕЦБ по ВВП на 2019 с 1.9% до 1.8% при сохранении прогнозов по инфляции на 2018, 2019 и 2020 на уровне 1.7%.



Немногим погодя курс доллара снижается к евро и фунту в ходе торгов в четверг, участники рынка forex оценивают решения Евроцентробанка и Банка Англии, а также статданные, указавшие на замедление инфляции в США.



Евро по состоянию на 16.50 Киева торгуется на уровне $1,1693 против $1,1626 на закрытие сессии в среду.



Курс доллара составляет ¥111,62 против ¥111,26 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥130,52 по сравнению со ¥129,36 в предыдущую сессию.



Фунт стерлингов к доллару подорожал до $1,3112 с $1,3045 в среду.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,38%.



Банк Англии и ЕЦБ не преподнесли сюрпризов, оставив неизменными все основные параметры денежно-кредитной политики.



Британский ЦБ не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%, и сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне £435 млрд. ($568,1 млрд).

Решения были единогласными и совпали с ожиданиями рынка.



Также члены Комитета по денежно-кредитной политики (Monetary Policy Committee, MPC) отметили укрепление экономической активности и теперь ожидают роста ВВП Великобритании в третьем квартале на 0,5% против ожидавшегося ранее подъема на 0,4%.



ЕЦБ также не стал менять ключевые процентные ставки: базовая процентная ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.



Руководство центробанка подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года, а также сократить ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до Є15 млрд. с Є30 млрд., и завершить программу в декабре 2018 года.



Меж тем в пресс-релизах ЕЦБ и Банка Англии отмечается повышенная волатильность, связанная с протекционизмом в мировой торговли и проблемами развивающихся рынков.



Тем временем министерство труда США в четверг сообщило, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе повысились на 0,2% по сравнению с июлем, самыми медленными темпами с апреля, и выросли на 2,7% в годовом выражении.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 0,3% и на 2,8% соответственно.



Тем временем юань прибавил 0,34% и повысился до 6,828 за $1. Как сообщали «Итоги», администрация Д.Трампа предложила Китаю провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября, чтобы еще раз попытаться предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год.



Приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.



Итак, вопреки нашим ожиданиям, в четверг пара евро-доллар вышла вверх из диапазона $1,15-1,165. Критический прорыв вверх состоялся в 15.30 Киева на публикации данных по инфляции в США. Данные показали выход индекса потребительских цен за август ниже ожиданий. Показатель упал с 2,9% г/г до 2,7% г/г (прогноз 2,8% г/г), базовый ИПЦ упал с 2,4% до 2,2% (прогноз 2,4%).

Снижение инфляции для доллара негативный фактор, поскольку «формально» снижает необходимость дальнейших повышений ставок. Впрочем, вероятность повышения ставки на заседании ФРС 26 сентября после выхода данных практически не изменилась и близка 100%.

Поэтому, полагаю, реакция рынка на новость была чрезмерной (рост евро с $1,1615 до $1,17), хотя, очевидно, была вызвана срабатыванием стопов за отметкой $1,1650.

Следует отметить, что такая сильная реакция на рынке вряд ли была бы возможна, если бы 13-го не был день заседания ЕЦБ. Хотя в 14.45 Киева ЕЦБ не заявил ничего нового, подтвердив, что закончит сворачивание QE в декабре, но при этом не будет повышать ставку до конца лета 2019 года.

Более того, прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год был понижен с 1,9% до 1,8%, на 2018 год с 2,1% до 2,0%.



Глава ЕЦБ М. Драги начал выступать на пресс-конференции в 15.30 Киева одновременно с публикацией данных по инфляции в США и, хотя ничего не сказал в пользу евро, сам факт того, что выступление совпало по времени выхода с данными по инфляции наверняка способствовал росту волатильности.



Думается, теперь, раз уж евро не направился немедленно вниз, то вполне может попытаться пойти и за давно ожидающими стопами выше отметки $1.,750 (цена пары не была выше $1,1750 с 11 июля, но от этого уровня и его «окрестностей» было много отскоков цены вниз). А там уже недалеко верхняя граница диапазона $1,15-1,1850.



Полагаем, крупные игроки начали двигать цену вверх за накопившимися стопами и у них есть время до повышения ставки ФРС 26 сентября. После повышения ставки удерживать длинные позиции по евро против доллара станет очень дорого, дороже, чем сейчас, поэтому мы рассматриваем начавшийся рост евро как исключительно краткосрочный. С тем, что к началу октября рассчитывать на включение в игру Казначейства США, запланировавшего на IV квартал займы в сумме $440 млрд., что невозможно реализовать без сильного доллара.

Так что это ослабление доллара не должно затянуться надолго, вернув пару евро-доллар поближе к $1,1500 или даже под нее в обозримом будущем.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне пятнадцатикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,408 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 40 пунктов, офера прибавили 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 15,0 коп. с закрытия среды спросу и поднявшемуся на 25,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 сентября по спросу выросли на 40 пунктов, по предложению прибавили 30 пунктов.



Немного раньше ожидаемого срока на украинском валютном межбанке в секторе доллара сменилось настроение – туда, потеснив «зеленых медведей», вернулись «быки».



На поверхности лежат две основные причины возобновления подорожания безналичного «американца», которое еще накануне «анонсировалось» предфинишным «подскоком дохлой кошки» на межбанке в секторе доллара: затянувшаяся с 10 сентября коррекция, в результате средневзвешенный курс доллара упал с уровня 28,2650 к отметке 28,0291 UAH/USD, а также неудовлетворенность текущими ценами доллара экспортеров, начавших с четверга «придерживать» полученную выручку, формируя «техническое» преобладание спроса и рост курса доллара.



Тенденция была поддержана «зелеными быками» наличного рынка, появление которых там было спровоцировано изначальным нежеланием потенциальных клиентов «налички» «сдавать валюту» по текущим, понизившимся ценам.



Все вместе спровоцировало на торгах четверга разворот настроения на торгах валютного межбанка, который, строго говоря, мы ожидали увидеть сутками позже. Не сложилось. Очевидно, реализаторы проекта «Разворот» не стали дожидаться последней сессии недели, предпочтя реализовать свою задумку раньше. В этом им способствовало снижение активности агроэкспортеров на межбанке, вызванное, как мы указывали выше, заметным снижением действующих цен безналичного «американца».



Надо полагать, «бычий» тренд рынка безналичного доллара сохранится и на пятничной сессии с вероятной пролонгацией на торгах 17-го.

Основанием для подобных ожиданий является грядущая компенсация НДС Казначейством.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 54 847,9 млн. грн. к отметке 49 990,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтверждает наше предположение и наметившемся ужесточении монетарных показателей нашим регулятором.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.13 Киева

повысились и обосновались на уровне 28,14/28,18 UAH/USD.



Около 10.20 цены безналичного доллара ограничились «симметричным» сужением спреда (28,15/28,17 UAH/USD), оставаясь в приподнятом состоянии.



К 10.48 Киева котировки доллара на межбанке еще больше сузили спред (28,16/28,17 UAH/USD), сопровождаясь равновесием спроса и предложения.



По состоянию на 11.00 рынок «зеленого» безнала вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,16/28,17 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.



По состоянию на 11.23 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,16/28,17 UAH/USD, удерживаясь там балансом спроса и предложения. «Похоже, доллару комфортно на этой отметке, его охотно покупают и продают», - констатировал наш консультант.



Достаточно быстрое вхождение рынка безналичного доллара в равновесие покупок и продаж межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта стабильность противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Отметив для себя отсутствие положительной курсовой динамики по безналичному доллару, его «держатели» на межбанке начали потихоньку продавать СКВ. Это понизило курс «американца» по состоянию на 11.50 до уровня 28,14/28,16 UAH/USD.

«Системных продавцов на рынке не видно, но и оферов игроков средней руки оказалось достаточно доя небольшой просадки курса», - заметил наш гуру.



Вскоре курс безналичного «американца» еще немного просел, около 12.06 оказавшись на уровне 28,13/28,15 UAH/USD. На моменте в паре доллар-гривня на межбанке равновесие покупок и продаж.



К 12.27 доллар на межбанке не покинул уровень 28,13/28,15 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,59 коп., составив 28,1572 UAH/USD.



После 13.14 цена безналичного доллара выросла, приподнявшись к отметке

28,14/28,16 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.15 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в пятницу (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 сентября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,60/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению повысился на 5,0 коп.



Евро по сравнению с 13 сентября по спросу и по предложению прибавил по 30,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 13 сентября по спросу и по предложению вырос на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1688, поднявшись до $1,1698 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1707 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,13/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,80/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 сентября спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 23,0 коп.); рубль - 0,403/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 30 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).



На открытии торгов 14 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,13/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,80/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 сентября спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 23,0 коп.); рубль - 0,403/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 30 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).



На старте торгов 14 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного сузили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,12/28,17 UAH/USD, евро – 32,70/32,80 UAH/EUR.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об относительной стабильности цен на доллар, составивших 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB. Стабилизация сопровождалась переменами в настроении – доминировавший с утра мелкооптовый клиентский спрос сменился оптовым балансом спроса и оферов.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились, реагируя на перемены в настроении валютного межбанка, сузив при этом спред: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,403/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,12/28,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,12/28,18 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,55/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,340/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 22,12/28,18 UAH/USD, розница – 28,10/28,23 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,23 UAH/USD; евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,412 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота несколько растет в пятницу на фоне ослабления курса доллара по отношению к основным мировым валютам после статистики инфляции в США, опубликованной в четверг.Курс доллара в пятницу утром продолжает снижаться по отношению к основным мировым валютам на фоне статистики по инфляции в США.Курс пары евро-доллар вырос в четверг с уровня $1,1607 до $1,1699. Росту курса способствовал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса потребительских цен в США за август.Курс доллара оказался под давлением и против других валют.Курс пары фунт-доллар поднялся до уровня $1,3120, что на 95 пунктов выше минимума четверга.Согласно заявлению президента США Трампа в твиттере от 13 сентября, на США нет никакого давления на предмет заключения торгового соглашения с Китаем. Трамп отметил, что в ближайшее время к Китаю будут применены торговые санкции на «триллионы долларов». Данное заявление способствовало снижению курсов «сырьевых» валют и падению цен на металлы.Курс австралийский доллар-доллар США после подъема до отметки $0,7227 опустился к уровню $0,7182.Цена золота упала с максимума четверга $1212,30 до $1201,30 за унцию.Президент США Трамп заявил, что Канада будет вычеркнута из договора NAFTA, если она не согласится с условиями США. Курс доллар США/канадский доллар установился в пределах 1,2975-1,3024.Центробанк Турции повысил 13-го уровень основной процентной ставки с 17.75% до 24,00%. Повышение оказалось более значительным, нежели прогнозировали экономисты. Курс доллар-лира упал с отметки 6,5592 до 6,0154.Одной из немногих валют, против которой курс доллара сегодня вырос, является иена. Курс пары доллар-иена поднялся с отметки ¥111,15 до ¥111,94. Поддержку курсу оказывает рост американских фондовых индексов.Фунт развил рост выше $1,31 в четверг после сообщений СМИ о том, что Британия и ЕС достигли прогресса в вопросе ирландской границы, основного препятствия в достижении соглашения по Brexit.Сообщение от Bloomberg показало, что Великобритания согласилась с запросом на информацию, что может помочь завершить спор по ирландской границе.ЕС ставил условие по гарантии открытой границе Великобритании и ЕС в Ирландии для любого соглашения перед выходом Британии из ЕС 29 марта 2019 г.Фунт, который уже вырос после разочаровывающих данных по инфляции в США, оказавших давление на доллар США, продлил рост до $1,3125 — максимального уровня с 02 августа.Против евро фунт снизился на 0,1% против в целом укрепившегося евро до £0,8914.Фунту также помогло повышение в четверг Банком Англии прогноза по росту ВВП до 0,5% с 0,4%.Комитет по денежной политики Банка Англии проголосовал 9 голосами против 0 за то, чтобы оставить процентную ставку на 0,75%, после второго повышения процентной ставки с финансового кризиса 2009 г.Большинство экономистов не ожидает дальнейших повышений ставки до того, как Британия выйдет из ЕС в марте 2019 г.Доходность 10-летних британских облигаций достигла максимума 1,525% после появления сообщения о переговорах по ирландской границе.После снижения в августе, фунт укрепился в последние дни надеждах, что ЕС и Британия смогут достичь соглашения по внешней торговле после Brexit.Этот рост был сдержан неопределенностью в отношении того, сумеет ли убедить премьер-министр Тереза Мэй членов консервативной партии, которые требуют более резкого разрыва с ЕС, принять ее предложения.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,1268 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 13 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 13 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, в отличие от торгов 10-12 сентября, в четверг заметно упало предложение экспортной агротрейдерами.Во-вторых, предшествовавшие четвергу 3 сессии уронили средневзвешенный курс доллара с уровня 28,2650 к отметке 26,0261 UAH/USD, с одной стороны дав повод для фиксации прибыли, с другой, дав старт покупкам подешевевшей валюты. Ее приобретали впрок импортеры и банки, пополняя свои валютные позиции в расчете на спекулятивные перепродажи в дальнейшем.В-третьих, едва на межбанке обозначился «бычий» тренд, держатели СКВ начали ее «придержки», стимулировав рост курса.Спекулятивный в значительной степени рост курса безналичного доллара подтверждался сопровождавшимися признаками некоторого сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 56 415,9 млн. грн. к отметке54 847,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 сентября понизились.Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что снижает ликвидность.Во-вторых, 13-го заметно упал объем предложения экспортной выручки агросектором и ГМК.В-третьих, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки», нынче НБУ на рынке не видели.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) следовал за настроениями на торгах валютного межбанка, которые сюда «транслировались» клиентами.Последние, подобно части игроков межбанка, не очень торопились расставаться с «кровными долларами», дожидаясь более высоких цен. В ответ на это дилеры поднимали курсы, одновременно стараясь выровнять спрос и предложение.За исключением рынка Запорожья, это удалось сделать на большинстве рынков вышеперечисленных населенных пунктов. В известной степени реализации этого проекта помогла ограниченность гривневого ресурса, извечная проблема наличного рынка.Смена тренда с «медвежьего» на «бычий» в наличных парах доллар-гривня и евро-гривня несколько ухудшила обороты. Свою лепту в этот тренд внесли игроки, пытавшиеся саботировать «принос».В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Запорожья), офера стали выше на 3,0-8,0 коп. (лидировал рынок столицы).По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), офера прибавили 5,0-12,0 коп. (лидерство за собой сохранил Киев, к которому присоединился рынок Запорожья).На текущий момент котировки наличного и безналичного долларов имеют один порядок, исключая перетоки валюты на более выгодные ветки валютного рынка. В дальнейшем ситуация может измениться в зависимости от курсовой динамики, что, в свою очередь, будет определяться состояние гривневой ликвидности.Со слов участников валютного межбанка, там сохраняется нехватка гривневого ресурса, что в значительной степени связывает руки спекулянтам, не оставляющим попытки «качнуть рынок». На наличном рынке монетарный агрегат М0 (наличные вне банков) тоже мало радует здешних «зеленых быков».В контексте ближайших перспектив на рынке «зеленого» безнала есть основания ожидать от финансовых властей очередной «кампании» по изыманию с рынка гривневой ликвидности. Очевидно, цель подобных мероприятий заставить экспортеров, у которых по нашим данным скопилась изрядная долларовая ликвидность, «поделиться» с остальными долларом взамен на гривневые инструменты. Впрочем, это пока лишь «сырые» предположения.Нынешняя смена тренда на «зеленом» безнале, о которой накануне не намекнули события наличного «неформального» рынка, заставила усомниться в предсказательских способностях «налички», которая, кстати, сама в течение четверга заметно выросла в цене, в значительной степени «отрабатывая» «досрочное» появление на межбанке «зеленых быков»: напомним, что мы ожидали возвращение «зеленого» безнала к росту лишь с понедельника, 17 сентября. Теперь, выражаясь кулинарным языком, когда яйца все разбиты, не остается иного варианта, кроме глазуньи или омлета.При этом, полагаю, нелишне напомнить, что взяв тайм-аут в четверг, агроэкспортеры и металлотрейдеры отнюдь не покинули межбанк, и есть вероятность более активных продаж экспортной выручки на ближайших сессиях. Не исключено, что затягивая монетарные гайки, финансовые власти «ненавязчиво» подталкивают пребывающий в долларе экспорт более активно предлагать СКВ на межбанке.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не препарировав как следует только что состоявшиеся торги.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 13 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.Впрочем, по порядку.Торги 13 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,408 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги торги четверга в условиях в условиях относительного равновесия покупок и продаж.До полудня, вопреки восходящему тренду на рынке доллара валютного межбанка, наличный рынок констатировал Днепра сохранение устойчивого баланса спроса и оферов «американца». Вероятно, свою роль сыграл «высокий» старт нынешней сессии – котировки СКВ уже на открытии были достаточно высокими.Около 12.40 на «неформальном» розничном наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 28,08-10/28,15-17 UAH/USD, евро – 32,50-55/32,70-73 UAH/EUR, рубль 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке средняя, равновесие покупок и продаж.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали это мероприятие, позволившее завершить сессию четверга в равновесии спроса и предложения. При этом обороты немного понизились, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы оценку «четыре», что хуже показателей предыдущей сессии. Думаю, в этом регрессе вина «бычьего» тренда пар доллар-гривня и евро-гривня.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 2,0-4,0 коп., офера прибавили 2,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0-7,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,10-12/28,18-20 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок м продаж, которое сохранялось до полудня, исключая ценовые ревизии из-за «восходящего» тренда на рынке безналичного доллара. Полагаю, превентивное повышение цен на старте торгов позволило оптовикам не менять действующие котировки до самого полудня при поддержке баланса спрос/предложение.Около 12.35 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,08-10/28,15-17 UAH/USD, евро – 32,50-55/32,70-73 UAH/EUR, рубль 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж.После обеда выросшая агрессивность покупателей СКВ на фоне «сдержанности» клиентских продаж заставили дилеров опта все-таки прибегнуть к более заметному росту действующих цен. Эта операция выровняла спрос и предложение, но не спасла обороты от некоторых потерь. Ликвидность оптовых сделок, заслужив по итогам четверга «четверку с минусом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 13 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0-4,0 коп., офера стали выше на 2,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием 12 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0-7,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 сентября уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 15,0 коп., офера поднялись на 25,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься клиентским спросом в паре доллар-гривня, аккуратно поднимая цену и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший после 15.30 Киева динамичное ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex.Полагаю, это стало основной причиной внутридневного повышения обеих позиций наличной пары евро-гривня в течение 13 сентября.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,60/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне пятнадцатикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,408 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 40 пунктов, офера прибавили 30 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 15,0 коп. с закрытия среды спросу и поднявшемуся на 25,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 сентября по спросу выросли на 40 пунктов, по предложению прибавили 30 пунктов.Немного раньше ожидаемого срока на украинском валютном межбанке в секторе доллара сменилось настроение – туда, потеснив «зеленых медведей», вернулись «быки».В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 54 847,9 млн. грн. к отметке 49 990,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтверждает наше предположение и наметившемся ужесточении монетарных показателей нашим регулятором.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.13 Киеваповысились и обосновались на уровне 28,14/28,18 UAH/USD.Около 10.20 цены безналичного доллара ограничились «симметричным» сужением спреда (28,15/28,17 UAH/USD), оставаясь в приподнятом состоянии.К 10.48 Киева котировки доллара на межбанке еще больше сузили спред (28,16/28,17 UAH/USD), сопровождаясь равновесием спроса и предложения.По состоянию на 11.00 рынок «зеленого» безнала вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,16/28,17 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.По состоянию на 11.23 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,16/28,17 UAH/USD, удерживаясь там балансом спроса и предложения. «Похоже, доллару комфортно на этой отметке, его охотно покупают и продают», - констатировал наш консультант.Достаточно быстрое вхождение рынка безналичного доллара в равновесие покупок и продаж межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эта стабильность противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Отметив для себя отсутствие положительной курсовой динамики по безналичному доллару, его «держатели» на межбанке начали потихоньку продавать СКВ. Это понизило курс «американца» по состоянию на 11.50 до уровня 28,14/28,16 UAH/USD.«Системных продавцов на рынке не видно, но и оферов игроков средней руки оказалось достаточно доя небольшой просадки курса», - заметил наш гуру.Вскоре курс безналичного «американца» еще немного просел, около 12.06 оказавшись на уровне 28,13/28,15 UAH/USD. На моменте в паре доллар-гривня на межбанке равновесие покупок и продаж.К 12.27 доллар на межбанке не покинул уровень 28,13/28,15 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,59 коп., составив 28,1572 UAH/USD.После 13.14 цена безналичного доллара выросла, приподнявшись к отметке28,14/28,16 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.15 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в пятницу (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 сентября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,60/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению повысился на 5,0 коп.Евро по сравнению с 13 сентября по спросу и по предложению прибавил по 30,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 13 сентября по спросу и по предложению вырос на 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1688, поднявшись до $1,1698 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1707 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,13/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,80/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 сентября спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 23,0 коп.); рубль - 0,403/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 30 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).На открытии торгов 14 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,13/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,80/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 сентября спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 23,0 коп.); рубль - 0,403/0,413 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 30 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).На старте торгов 14 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного сузили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,12/28,17 UAH/USD, евро – 32,70/32,80 UAH/EUR.По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об относительной стабильности цен на доллар, составивших 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB. Стабилизация сопровождалась переменами в настроении – доминировавший с утра мелкооптовый клиентский спрос сменился оптовым балансом спроса и оферов.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились, реагируя на перемены в настроении валютного межбанка, сузив при этом спред: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,403/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,95 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,12/28,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,12/28,18 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,55/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,340/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 22,12/28,18 UAH/USD, розница – 28,10/28,23 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,23 UAH/USD; евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,412 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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