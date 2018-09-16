RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
вопрос по инвестиционным
монетам НБУ

вопрос по инвестиционным монетам НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:17

вопрос по инвестиционным монетам НБУ

В Главном отделении Киева НБУ, можно купить физ лицу инвестиционные монеты и есть ли лимиты для физ лиц?
Кто знает ответ на этот вопрос? Банки в моем городе продают их по 800-100 грн
Архистратиг Михаил серебро, то бишь явно дороже курса нбу
j1ok1
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61127)
17.09.2018 07:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.