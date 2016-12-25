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Золоті монети НБУ

Золоті монети НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:27

Золоті монети НБУ

Шукаю золоти монети НБУ:
1.Пектораль 1 унція;
2.Золоті Ворота 1 унція;
3.Енеїда 0,5 унції ;
4.Київський псалтир 0,5 унції;
5.30 років Незалежності України 2 унції.
Можу помінятися або купити.
Denys7719
 
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